Трупы оккупантов "выстроились в шеренгу" на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении сняли с дрона трупы лежащих в ряд оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: За неделю ликвидировано 5880 оккупантов и уничтожено 880 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА