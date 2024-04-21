Трупы оккупантов "выстроились в шеренгу" на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении сняли с дрона трупы лежащих в ряд оккупантов.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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беріть з собою пакети і насіння в карман
а нє.... нікуя...
послухали лиш пара-трійка орків
Uncle
SamPu does the best he can... (c)
Хаймарс переехал отряд Z-ктябрят)))
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра он новый отряд приведет.
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра он новый отряд приведет.