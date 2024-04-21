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Трупы оккупантов "выстроились в шеренгу" на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении сняли с дрона трупы лежащих в ряд оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: За неделю ликвидировано 5880 оккупантов и уничтожено 880 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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Топ комментарии
+25
Ну скоро ж побєдобєсіє... Тренуються...
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21.04.2024 16:50
+25
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21.04.2024 17:22
+21
як на параді!
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21.04.2024 16:48
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як на параді!
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21.04.2024 16:48 Ответить
Ну скоро ж побєдобєсіє... Тренуються...
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21.04.2024 16:50 Ответить
контракт із дияволом виконаний

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21.04.2024 17:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YwjXURDPFsQ
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21.04.2024 18:20 Ответить
Автобуса ждуть! На концерт поїдуть!
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21.04.2024 18:38 Ответить
казали ж уїбанам,
беріть з собою пакети і насіння в карман
а нє.... нікуя...
послухали лиш пара-трійка орків
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21.04.2024 19:14 Ответить
Черга до каси
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21.04.2024 16:49 Ответить
До Кобздона? Для ціх контрамарочки...
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21.04.2024 22:02 Ответить
Здознути за сцаря - сенс буття кацапа
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21.04.2024 16:51 Ответить
A vacation in a foreign land,
Uncle Sam Pu does the best he can... (c)
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21.04.2024 16:51 Ответить
Прітворяюцца,а так-"спецопєрація ідьот согласно графіка,по плану,потєрь-нєт".
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21.04.2024 16:55 Ответить
Шеренга - строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии на установленных интервалах. (СТРОЕВОЙ УСТАВ ОРКОВ)
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21.04.2024 16:55 Ответить
Як на пляжу ...от і контролери вже йдуть обілечувати за місця ...
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21.04.2024 16:55 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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21.04.2024 16:56 Ответить
це напевно лютневе відео
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21.04.2024 17:08 Ответить
Штук двадцять(біліих лад)
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21.04.2024 17:10 Ответить
А що це за двоє ,під конвоєм, з носилками йдуть?
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21.04.2024 17:12 Ответить
Це в них "евакуація". Бачив же - там 2-3 пакета чорних. Спостерігається "оміслєнная дєятєльность". Техніки вже настільки катма і все забрали на "штурми", що тіла носять за кілометри навіть за відсутності небезпеки - бо небезпеки немає - ідуть як на прогулянці, нічого не бояться...
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21.04.2024 17:24 Ответить
Я про тих що під конвоєм з носилками. Це або дезертири ,або щоб не кинули все на йух та не втекли.
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21.04.2024 17:34 Ответить
А лапотные боты до сиз пор орут- ура наши ребята наступают.
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21.04.2024 17:19 Ответить
В енергетичної сміх-держави вже навіть пакетів на всіх дохлих кацапсин не вистачає. Про мтлб або хоча б гольфкари для евакуації взагалі мови не іде... Які ж вони ниці...
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21.04.2024 17:21 Ответить
мабуть будуть прикопувати, бо поряд невеличкий ярок. якраз всі влізуть.
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21.04.2024 17:22 Ответить
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21.04.2024 17:22 Ответить
На пєрвий втарой расчітайся!!!!
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21.04.2024 17:24 Ответить
Звездочки в ряд, косточки в ряд,
Хаймарс переехал отряд Z-ктябрят)))
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21.04.2024 17:29 Ответить
Для когось це трупи, а для інших "Лади" ! ..
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21.04.2024 17:46 Ответить
Косточки в ряд, звездочки в ряд:
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра он новый отряд приведет.
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21.04.2024 17:51 Ответить
парадна форма не знадобилася.....
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21.04.2024 17:58 Ответить
Це фото ще з осені
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21.04.2024 18:06 Ответить
А те, что с носилками, почему еще ходят? Надо их рядом положить... 🧐
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21.04.2024 18:07 Ответить
Двухсоті пісню заспівай!: Лєжим ми на плацу повзводно і поротно , позорний "подвиг" наш -історія храніт...
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21.04.2024 18:16 Ответить
Пилоточки в ряд, звездочки в ряд,
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра он новый отряд приведет.
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21.04.2024 18:48 Ответить
В Голливуде снято. Бо конашенкин сказал "патерьнет!"
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21.04.2024 19:13 Ответить
Ща кассиры подойдут - и на шоу!
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21.04.2024 19:16 Ответить
"батраки на волге", тільки не в місці дислокації
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21.04.2024 19:38 Ответить
Концерт кабздона - партер...
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21.04.2024 20:40 Ответить
То сушарка. Висушують, щоб легше було носити.
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21.04.2024 20:52 Ответить
ну не дуже в рядочок, але головне шо лежать
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21.04.2024 21:14 Ответить
Стягують та марадерять..
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21.04.2024 21:55 Ответить
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21.04.2024 22:33 Ответить
 
 