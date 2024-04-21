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Новини Відео Війна
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Трупи окупантів "вишикувались у шеренгу" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку зафільмували з дрона трупи окупантів, які лежать у рядочок.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+25
Ну скоро ж побєдобєсіє... Тренуються...
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21.04.2024 16:50
+25
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21.04.2024 17:22
+21
як на параді!
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21.04.2024 16:48
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як на параді!
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21.04.2024 16:48 Відповісти
Ну скоро ж побєдобєсіє... Тренуються...
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21.04.2024 16:50 Відповісти
контракт із дияволом виконаний

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21.04.2024 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YwjXURDPFsQ
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21.04.2024 18:20 Відповісти
Автобуса ждуть! На концерт поїдуть!
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21.04.2024 18:38 Відповісти
казали ж уїбанам,
беріть з собою пакети і насіння в карман
а нє.... нікуя...
послухали лиш пара-трійка орків
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21.04.2024 19:14 Відповісти
Черга до каси
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21.04.2024 16:49 Відповісти
До Кобздона? Для ціх контрамарочки...
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21.04.2024 22:02 Відповісти
Здознути за сцаря - сенс буття кацапа
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21.04.2024 16:51 Відповісти
A vacation in a foreign land,
Uncle Sam Pu does the best he can... (c)
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21.04.2024 16:51 Відповісти
Прітворяюцца,а так-"спецопєрація ідьот согласно графіка,по плану,потєрь-нєт".
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21.04.2024 16:55 Відповісти
Шеренга - строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии на установленных интервалах. (СТРОЕВОЙ УСТАВ ОРКОВ)
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21.04.2024 16:55 Відповісти
Як на пляжу ...от і контролери вже йдуть обілечувати за місця ...
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21.04.2024 16:55 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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21.04.2024 16:56 Відповісти
це напевно лютневе відео
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21.04.2024 17:08 Відповісти
Штук двадцять(біліих лад)
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21.04.2024 17:10 Відповісти
А що це за двоє ,під конвоєм, з носилками йдуть?
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21.04.2024 17:12 Відповісти
Це в них "евакуація". Бачив же - там 2-3 пакета чорних. Спостерігається "оміслєнная дєятєльность". Техніки вже настільки катма і все забрали на "штурми", що тіла носять за кілометри навіть за відсутності небезпеки - бо небезпеки немає - ідуть як на прогулянці, нічого не бояться...
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21.04.2024 17:24 Відповісти
Я про тих що під конвоєм з носилками. Це або дезертири ,або щоб не кинули все на йух та не втекли.
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21.04.2024 17:34 Відповісти
А лапотные боты до сиз пор орут- ура наши ребята наступают.
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21.04.2024 17:19 Відповісти
В енергетичної сміх-держави вже навіть пакетів на всіх дохлих кацапсин не вистачає. Про мтлб або хоча б гольфкари для евакуації взагалі мови не іде... Які ж вони ниці...
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21.04.2024 17:21 Відповісти
мабуть будуть прикопувати, бо поряд невеличкий ярок. якраз всі влізуть.
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21.04.2024 17:22 Відповісти
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21.04.2024 17:22 Відповісти
На пєрвий втарой расчітайся!!!!
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21.04.2024 17:24 Відповісти
Звездочки в ряд, косточки в ряд,
Хаймарс переехал отряд Z-ктябрят)))
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21.04.2024 17:29 Відповісти
Для когось це трупи, а для інших "Лади" ! ..
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21.04.2024 17:46 Відповісти
Косточки в ряд, звездочки в ряд:
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра он новый отряд приведет.
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21.04.2024 17:51 Відповісти
парадна форма не знадобилася.....
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21.04.2024 17:58 Відповісти
Це фото ще з осені
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21.04.2024 18:06 Відповісти
А те, что с носилками, почему еще ходят? Надо их рядом положить... 🧐
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21.04.2024 18:07 Відповісти
Двухсоті пісню заспівай!: Лєжим ми на плацу повзводно і поротно , позорний "подвиг" наш -історія храніт...
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21.04.2024 18:16 Відповісти
Пилоточки в ряд, звездочки в ряд,
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра он новый отряд приведет.
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21.04.2024 18:48 Відповісти
В Голливуде снято. Бо конашенкин сказал "патерьнет!"
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21.04.2024 19:13 Відповісти
Ща кассиры подойдут - и на шоу!
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21.04.2024 19:16 Відповісти
"батраки на волге", тільки не в місці дислокації
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21.04.2024 19:38 Відповісти
Концерт кабздона - партер...
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21.04.2024 20:40 Відповісти
То сушарка. Висушують, щоб легше було носити.
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21.04.2024 20:52 Відповісти
ну не дуже в рядочок, але головне шо лежать
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21.04.2024 21:14 Відповісти
Стягують та марадерять..
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21.04.2024 21:55 Відповісти
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21.04.2024 22:33 Відповісти
 
 