Трупи окупантів "вишикувались у шеренгу" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Бійці 110-ої окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку зафільмували з дрона трупи окупантів, які лежать у рядочок.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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+25 Грицько Злий
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+25 govtva
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+21 саша паламарчук
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беріть з собою пакети і насіння в карман
а нє.... нікуя...
послухали лиш пара-трійка орків
Uncle
SamPu does the best he can... (c)
Хаймарс переехал отряд Z-ктябрят)))
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра он новый отряд приведет.
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра он новый отряд приведет.