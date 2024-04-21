Трупи окупантів "вишикувались у шеренгу" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку зафільмували з дрона трупи окупантів, які лежать у рядочок.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська РЛС та пункт управління ЗРК С-400 "Тріумф" знищено однією з чотирьох ракет HIMARS. ВIДЕО