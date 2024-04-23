Окупант біжить і підривається на міні. ВIДЕО
Окупант з невідомих причин побіг на заміновану ділянку та вибухнув на встановленому боєприпасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ліквідації загарбника опублікований у соцмережах.
"Забіг у виконанні безіменного солдата перервався якраз на мінному полі. Відео від воїнів 38 окремої бригади морської піхоти. Лівобережжя, Херсонська область", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+10 Sergei M #570318
показати весь коментар23.04.2024 14:46
+9 MausMike
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+8 Грицько Злий
показати весь коментар23.04.2024 15:21
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міна, лежить і з задоволенням стежить, як кацап добігає до неї та підривається.
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
Мы бежали с тобою, уходя от погони,
Опасаясь тревоги и лая собак...
І все - здох в лайні...
Ze ehd...
Як то - з невідомих? Щоб вибухнути же ж!