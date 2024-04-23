Окупант біжить і підривається на міні. ВIДЕО

Окупант з невідомих причин побіг на заміновану ділянку та вибухнув на встановленому боєприпасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ліквідації загарбника опублікований у соцмережах.

"Забіг у виконанні безіменного солдата перервався якраз на мінному полі. Відео від воїнів 38 окремої бригади морської піхоти. Лівобережжя, Херсонська область", - йдеться у коментарі до запису.

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