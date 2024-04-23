Оккупант бежит и подрывается на мине. ВИДЕО

Оккупант по неизвестным причинам побежал на заминированный участок и подорвался на установленном боеприпасе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации захватчика опубликована в соцсетях.

"Забег в исполнении безымянного солдата прервался как раз на минном поле. Видео от воинов 38 отдельной бригады морской пехоты. Левобережье, Херсонская область", - говорится в комментарии к записи.

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