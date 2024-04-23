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Новости Видео Война
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Оккупант бежит и подрывается на мине. ВИДЕО

Оккупант по неизвестным причинам побежал на заминированный участок и подорвался на установленном боеприпасе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации захватчика опубликована в соцсетях.

"Забег в исполнении безымянного солдата прервался как раз на минном поле. Видео от воинов 38 отдельной бригады морской пехоты. Левобережье, Херсонская область", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеские штурмовики на МТЛБ взлетели в воздух после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) мина (276)


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Топ комментарии
+10
Так це прекрасно
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23.04.2024 14:46
+9
Гарний флешмоб.
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23.04.2024 14:28
+8
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23.04.2024 15:21
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Гарний флешмоб.
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23.04.2024 14:28 Ответить
Це такий спосіб розмінування.
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23.04.2024 14:30 Ответить
Це ж самі й мінували
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23.04.2024 14:36 Ответить
Так це прекрасно
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23.04.2024 14:46 Ответить
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23.04.2024 15:21 Ответить
Мабуть, згадав уроки жукова, який пускав піхоту на мінні поля перед танками.
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23.04.2024 14:33 Ответить
нєнє.
міна, лежить і з задоволенням стежить, як кацап добігає до неї та підривається.
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23.04.2024 14:35 Ответить
Зіна не дочекається унітаза
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23.04.2024 14:35 Ответить
Це відео переконливо доводить,
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
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23.04.2024 14:45 Ответить
досвідчені інженерно-саперні війська. І це не я сказав а писав Залужний для Єкономіст.
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23.04.2024 15:06 Ответить
Це той, що Янетряпка
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23.04.2024 15:08 Ответить
трохи розмінував.
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23.04.2024 14:49 Ответить
Так треба полоненими розміновувати те що вони намінували.
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23.04.2024 15:05 Ответить
Небось за водкой казламордого послали
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23.04.2024 15:05 Ответить
Наздогнав кацап свою собачу долю на українській землі.
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23.04.2024 15:09 Ответить
Зато на похоронах услышит свою любимую песнТню:

Мы бежали с тобою, уходя от погони,
Опасаясь тревоги и лая собак...
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23.04.2024 15:14 Ответить
Там має бути друга серія - цей же орк повзе по полю і підривається знову. Третьої серії не буде по причинам відсутності асвабадителя.
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23.04.2024 15:18 Ответить
Це дуже жирно - другу міну на орка. Краще так: він повзе, стогне, сили покидають його і на останньому диханні пикою в кізяк!
І все - здох в лайні...
Ze ehd...
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23.04.2024 15:24 Ответить
Окупант з невідомих причин побіг на заміновану ділянку та вибухнув на встановленому **********

Як то - з невідомих? Щоб вибухнути же ж!
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23.04.2024 15:32 Ответить
'Импортнозамещенный' Форест Гамп так собі. Як в принціпі і все інше
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23.04.2024 15:45 Ответить
споткнулся ))
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23.04.2024 15:59 Ответить
Зараз відпочине і на Бєрлін.
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23.04.2024 16:19 Ответить
А нельзя было в своей параше самоубиться? Обязательно для этого нужно было стать СВОлочью?
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23.04.2024 16:35 Ответить
А немає чого бігать по копаному!
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23.04.2024 16:51 Ответить
У кАбзона новый слушатель...
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23.04.2024 17:22 Ответить
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23.04.2024 19:53 Ответить
І шо йому на болотах не підривалося?
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23.04.2024 19:55 Ответить
Бо кацапи ще не здогадалися "лєпєсткі" по своїм ****** розкидувати але це не надовго - 5-го красим яйця (чи б'ємося яйцями), 7-го інавгурація, 9-го не до парад, 10-11-го мінування курська, білгорода, вороніжу, ростова, смоленська і "вставай страна огромная" бо царю батюшці показали фігу.
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23.04.2024 21:17 Ответить
Дуже сподобався музикальний супровід відео. Так лірично! Набагато краще, ніж усяка кислотна музика, яку зазвичай ліплять до відео.
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24.04.2024 09:59 Ответить
 
 