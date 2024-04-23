Оккупант бежит и подрывается на мине. ВИДЕО
Оккупант по неизвестным причинам побежал на заминированный участок и подорвался на установленном боеприпасе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации захватчика опубликована в соцсетях.
"Забег в исполнении безымянного солдата прервался как раз на минном поле. Видео от воинов 38 отдельной бригады морской пехоты. Левобережье, Херсонская область", - говорится в комментарии к записи.
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+10 Sergei M #570318
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+9 MausMike
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+8 Грицько Злий
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міна, лежить і з задоволенням стежить, як кацап добігає до неї та підривається.
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
Мы бежали с тобою, уходя от погони,
Опасаясь тревоги и лая собак...
І все - здох в лайні...
Ze ehd...
Як то - з невідомих? Щоб вибухнути же ж!