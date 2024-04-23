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Дрон-камикадзе атакует оккупанта прямо в пах. ВИДЕО

Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали российского захватчика на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского оператора БпЛА опубликована в соцсетях.

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Автор: 

ликвидация (3534) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150)


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Топ комментарии
+14
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23.04.2024 18:38
+10
А нех..й оркам плодиться 👍☺
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23.04.2024 18:36
+8
Атарвала Ваньке встаньку )
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23.04.2024 18:41
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Правила форума Совет форумчан
Дайте ему 5 минут на восстановление.
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23.04.2024 18:33 Ответить
Свято ОБРІЗАНІЯ, було, є, і буде!
Бог дав, Бог і забрав, у орків розум та мислення, -« А що я роблю з автоматом у Мирній Україні???»
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23.04.2024 18:34 Ответить
Прашу замєтіть, даже без предварітєльной запісі..
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23.04.2024 18:37 Ответить
Кацап-кац-cut(різати, обрізати...)
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23.04.2024 18:45 Ответить
А нех..й оркам плодиться 👍☺
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23.04.2024 18:36 Ответить
Може Варварі хоч одне яйце дістанеться.
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23.04.2024 18:37 Ответить
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23.04.2024 18:38 Ответить
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23.04.2024 18:39 Ответить
Атарвала Ваньке встаньку )
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23.04.2024 18:41 Ответить
Залишили русскава без заробітку...як там у російській пісні - єхал на ярмарку Ванька халуй, за трі капєйкі паказивал х...!
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23.04.2024 18:48 Ответить
Навіть якщо це лайно вижило, свиноматці на болотах воно не буде потрібне.
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23.04.2024 18:42 Ответить
+100500!
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23.04.2024 19:47 Ответить
згадав анегдот про мужика у якого було три яйця і він цього соромився...
короче...
товариш запропонував спорити з іншими що мой яйця і твої буде 5
так товариші стали мільйонерами!
одного разу підійшли до незнайомця в крутому ресторані і сказали.
а споримо що твої і мої яйця, разом буде 5
а мужик питає.
а у тебе що, одно????
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23.04.2024 18:50 Ответить
Ахахахах! Оператору лайк! ))))
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23.04.2024 18:53 Ответить
Назва дрона просто вогонь!
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23.04.2024 19:04 Ответить
Сектор "пріз"***....
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23.04.2024 19:20 Ответить
Шкода що результат зустрiчi не показали...
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23.04.2024 19:25 Ответить
Головне, щоб вижив! Таке наглядне пособіє повинне повзати по болотах в якості реклами СыВыО)))
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23.04.2024 19:28 Ответить
Теперь не пахнет?
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23.04.2024 19:45 Ответить
Чому ж не пахне? Думаю бродячим псам на Донбасі саме те!
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23.04.2024 20:03 Ответить
Сразу вспоминается песТня:

И молодая не узнает
Какой у парня был конец...
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23.04.2024 19:47 Ответить
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23.04.2024 19:51 Ответить
І де подавалися лишньохромосомі тролі, Ксенія в, Марина нечаєва, Станіслав прижняк, Вільний, ,три п'ятнадцять чому не коментуєте? Як у всіх негативних новинах про Україну? Чи може це подружка когось із вас?
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23.04.2024 20:06 Ответить
 
 