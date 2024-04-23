Дрон-камикадзе атакует оккупанта прямо в пах. ВИДЕО
Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали российского захватчика на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского оператора БпЛА опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+14 ZoV KobZona
показать весь комментарий23.04.2024 18:38
+10 Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий23.04.2024 18:36
+8 Beta Human
показать весь комментарий23.04.2024 18:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бог дав, Бог і забрав, у орків розум та мислення, -« А що я роблю з автоматом у Мирній Україні???»
короче...
товариш запропонував спорити з іншими що мой яйця і твої буде 5
так товариші стали мільйонерами!
одного разу підійшли до незнайомця в крутому ресторані і сказали.
а споримо що твої і мої яйця, разом буде 5
а мужик питає.
а у тебе що, одно????
И молодая не узнает
Какой у парня был конец...