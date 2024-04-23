Россиянин с палкой против украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

В сеть попало видео противостояния российского оккупанта с палкой против дрона-камикадзе на войне в Украине. Результат противостояния оказался не в пользу российского оккупанта. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали россиянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом ликвидации опубликовано в соцсетях.

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