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Россиянин с палкой против украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

В сеть попало видео противостояния российского оккупанта с палкой против дрона-камикадзе на войне в Украине. Результат противостояния оказался не в пользу российского оккупанта. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали россиянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом ликвидации опубликовано в соцсетях.

Смотрите также: Дрон-камикадзе атакует оккупанта прямо в пах. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3534) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+13
ПАЛКАводєц
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23.04.2024 19:12
+10
Ну що, синку, допомогла тобі твоя палка?)))
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23.04.2024 19:02
+10
Оце, так РЕБ!
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23.04.2024 19:03
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Кацап вирішив дикого шершня прогнати але шершень всеодно вкусив.
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23.04.2024 19:00 Ответить
Ну що, синку, допомогла тобі твоя палка?)))
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23.04.2024 19:02 Ответить
Воно тепер цією ломакою пробивається в перші ряди на відомий концерт... То може і згодилася
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23.04.2024 20:00 Ответить
то свинособака - ******** ))
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23.04.2024 20:28 Ответить
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23.04.2024 19:02 Ответить
Оце, так РЕБ!
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23.04.2024 19:03 Ответить
Проти дрону немеє прийому.
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23.04.2024 19:04 Ответить
Мавпа з гіллякою ))))
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23.04.2024 19:05 Ответить
От дурне. Треба було сачок змайструвати.
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23.04.2024 19:07 Ответить
ПАЛКАводєц
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23.04.2024 19:12 Ответить
а ніхто не побачив одну дуже велику проблему в текстах які пишуть наші журналісти???
наведу приклад, а Ви подумайте...
(росіянами), на те чи інше місто була здійснена ракетна атака...
(росіянин) палкою відбивається від дрона...
після атаки (росіян) по місту, загинуло, **** 3 (((ОСОБИ!!!))) *****!!!!!
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23.04.2024 19:13 Ответить
Відмітив що загалом під такими новинами(тут розхерячали село,а от там дрон...) майже не має коментарів,просто люди вже уникають негативної інформації,яку 3й рік переносити тяжко.
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23.04.2024 19:55 Ответить
Так -- требо писати про московитів , ********* чи орків . Але то підцензурні журналісти не як ми -- вільні дописувачи . "Цензор-нет" жодній владі не сподобався й ЗЕ-шобла може придертися до будь чого -- особливо враховуючи конфлікт Главреда особисто з ЗЕ-фюреркловуном .
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23.04.2024 20:20 Ответить
замінити паскудне слово, росіянин на окупант чи загарбник чи рашист,
не заважає ніяка цензура.
а називати особами загиблих Українців, чи громадян, чи мешканців НП.
це як мінімум неповага та паскудство.
не більше і не меньше.
чим відрізняються речення??
в Харкові загинули троє людей
в Харкові загинуло три особи...
між цими реченнями прірва цинізму того хто набирав текст.
тому що йому треба текст...
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23.04.2024 20:33 Ответить
Послухайте - я не Юрій Бутусов . Він самодостатня людина й тільки він може вказати журналістам , як можно називати ********** , а як -- тільки нам , дописувачам ... а журналістам -- нє-нє .
То ж потім не Ви будете гаяти час на усі суди й різні розбірки з ЗЕ-бандою . Побити шухріча у прямому ефірі мабуть було важливійше за те , на що тут вказується . "Цензор-нет" атакували ібуковичи , Порошенко, а з ЗЕ -шоблою у Бутусова особистий конфлікт через вагнерів .

Знаєте , я ось теж за певну естетику . З такої точки зору назва "окупант" чи "загарбник" дуже по софкоїдному пафосна - ось московит це дуже історично вівіряна назва . Я б її тільки й вживав . Або орк , або "тіло" -- це на порядок більш жваво й естетично з точки зору треш-металу до якого дуже дотичний один провідників "Цензору" Богдан Буткевич .
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23.04.2024 21:03 Ответить
Краще б сiв на ту гiлляку 😁
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23.04.2024 19:18 Ответить
вжик-вжик-вжик.
уноси готовенького
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23.04.2024 19:19 Ответить
Насмішив ваньок😂
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23.04.2024 19:23 Ответить
Усьо, як його навчили, оті, шойгу з патрошоним…
Падляка, з болота масковскага… вялічіє з палкою…від гундяєва ..
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23.04.2024 19:33 Ответить
Угандец? Непалец? Неандерталец?
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23.04.2024 19:42 Ответить
естественный отбор - теория работает на практике -критическая масса ********* привела отдельно взятую страну к чудесным и удивительным событиям -долбоебы начинают рассасываться и самоликвидироваться
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23.04.2024 19:47 Ответить
Обратна эволюция, регрессивная эволюция, инволюция - в наглядном ролике !
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23.04.2024 19:51 Ответить
Замість розмахування палицею потрібно було посміхнутись, як у відомому мультику!
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23.04.2024 20:11 Ответить
Человек неумелый и палка-копалка:

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23.04.2024 22:35 Ответить
А он ещё бенгальским огнём оказался. Прямо неси в РЕН ТВ на очередную передачу конспирологов.
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23.04.2024 22:58 Ответить
Жив грішно, помер смішно.
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23.04.2024 23:35 Ответить
Pinch hitter, бл...
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24.04.2024 10:15 Ответить
 
 