Военные на фронте обеспечены роботизированными средствами на 15% - волонтер Берлинская
Бойцы на фронте обеспечены роботизированными средствами, в том числе БПЛА и наземными дронами.
Об этом во время форума громад и волонтеров "Львівщина - для ВСУ" в онлайн-режиме рассказала основательница и руководитель Центра поддержки аэроразведки и волонтерского проекта Victory Drones Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Это самая большая война дронов в истории человечества - и это только начало. Что касается насыщенности фронта БПЛА, то если анализировать по параметрам, - ситуация разная. Стало лучше с поставками FPV-дронов, чем было, но в DJI Mavic еще до сих пор есть большая потребность, так же по классу "Аист" - их не хватает. Поэтому на сегодня можно оценить обеспеченность фронта роботизированными средствами, включая НРК (наземные роботизированные комплексы - Ред.) максимум до 15% от потребности", - отметила Берлинская.
Волонтер считает, что ситуацию можно изменить к лучшему, и для этого предлагает "выращивание самоспособностей" по производству роботизированных технологий в каждой общине.
"Мы запустили курс обучения для людей по сборке FPV-дронов. Это абсолютно бесплатно. Мы даем доступ к видеолекциям, а наши инженеры пошагово сопровождают каждого человека. Курс называется "Народний FPV". Также мы сейчас хотим добавить туда знания по РЭР (радиоэлектронной разведке), то есть, как можно сделать самостоятельно дома спектральный анализатор", - сообщила Берлинская.
По ее информации, на сегодня более 25 тыс. человек зарегистрированы на этот курс. Процесс происходит следующим образом: люди дома делают дрон, далее его отправляют в учебный центр, где он обязательно тестируется военными экипажами - и, в случае одобрения, едет на фронт.
Уже сейчас указанный курс активно внедряют Житомирская и Купянская громады, которые из городского бюджета выделяют компенсацию для жителей.
"Люди хотят реально видеть, что их налоги работают на защиту страны. Например, громада передает 100 дронов, за которые люди получили компенсацию из бюджета ТГ, а дальше на нее тут же купили комплектующие на новые дроны - таким образом помощь фронту будет расти в разы. Я считаю, что это хороший подход, когда каждая громада может сделать дроны для своих, которые воюют", - резюмировала волонтер.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров дополнительно выделяет 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов для ВСУ.
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