Военные на фронте обеспечены роботизированными средствами на 15% - волонтер Берлинская

Бойцы на фронте обеспечены роботизированными средствами, в том числе БПЛА и наземными дронами.

Об этом во время форума громад и волонтеров "Львівщина - для ВСУ" в онлайн-режиме рассказала основательница и руководитель Центра поддержки аэроразведки и волонтерского проекта Victory Drones Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это самая большая война дронов в истории человечества - и это только начало. Что касается насыщенности фронта БПЛА, то если анализировать по параметрам, - ситуация разная. Стало лучше с поставками FPV-дронов, чем было, но в DJI Mavic еще до сих пор есть большая потребность, так же по классу "Аист" - их не хватает. Поэтому на сегодня можно оценить обеспеченность фронта роботизированными средствами, включая НРК (наземные роботизированные комплексы - Ред.) максимум до 15% от потребности", - отметила Берлинская.

Волонтер считает, что ситуацию можно изменить к лучшему, и для этого предлагает "выращивание самоспособностей" по производству роботизированных технологий в каждой общине.

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"Мы запустили курс обучения для людей по сборке FPV-дронов. Это абсолютно бесплатно. Мы даем доступ к видеолекциям, а наши инженеры пошагово сопровождают каждого человека. Курс называется "Народний FPV". Также мы сейчас хотим добавить туда знания по РЭР (радиоэлектронной разведке), то есть, как можно сделать самостоятельно дома спектральный анализатор", - сообщила Берлинская.

По ее информации, на сегодня более 25 тыс. человек зарегистрированы на этот курс. Процесс происходит следующим образом: люди дома делают дрон, далее его отправляют в учебный центр, где он обязательно тестируется военными экипажами - и, в случае одобрения, едет на фронт.

Уже сейчас указанный курс активно внедряют Житомирская и Купянская громады, которые из городского бюджета выделяют компенсацию для жителей.

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"Люди хотят реально видеть, что их налоги работают на защиту страны. Например, громада передает 100 дронов, за которые люди получили компенсацию из бюджета ТГ, а дальше на нее тут же купили комплектующие на новые дроны - таким образом помощь фронту будет расти в разы. Я считаю, что это хороший подход, когда каждая громада может сделать дроны для своих, которые воюют", - резюмировала волонтер.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров дополнительно выделяет 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов для ВСУ.