РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10566 посетителей онлайн
Новости Война
2 561 10

Военные на фронте обеспечены роботизированными средствами на 15% - волонтер Берлинская

Рівень забезпечення військових роботизованими засобами

Бойцы на фронте обеспечены роботизированными средствами, в том числе БПЛА и наземными дронами.

Об этом во время форума громад и волонтеров "Львівщина - для ВСУ" в онлайн-режиме рассказала основательница и руководитель Центра поддержки аэроразведки и волонтерского проекта Victory Drones Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это самая большая война дронов в истории человечества - и это только начало. Что касается насыщенности фронта БПЛА, то если анализировать по параметрам, - ситуация разная. Стало лучше с поставками FPV-дронов, чем было, но в DJI Mavic еще до сих пор есть большая потребность, так же по классу "Аист" - их не хватает. Поэтому на сегодня можно оценить обеспеченность фронта роботизированными средствами, включая НРК (наземные роботизированные комплексы - Ред.) максимум до 15% от потребности", - отметила Берлинская.

Волонтер считает, что ситуацию можно изменить к лучшему, и для этого предлагает "выращивание самоспособностей" по производству роботизированных технологий в каждой общине.

Также читайте: Правительство выделило дополнительные 15,5 млрд грн для закупки 300 тысяч дронов

"Мы запустили курс обучения для людей по сборке FPV-дронов. Это абсолютно бесплатно. Мы даем доступ к видеолекциям, а наши инженеры пошагово сопровождают каждого человека. Курс называется "Народний FPV". Также мы сейчас хотим добавить туда знания по РЭР (радиоэлектронной разведке), то есть, как можно сделать самостоятельно дома спектральный анализатор", - сообщила Берлинская.

По ее информации, на сегодня более 25 тыс. человек зарегистрированы на этот курс. Процесс происходит следующим образом: люди дома делают дрон, далее его отправляют в учебный центр, где он обязательно тестируется военными экипажами - и, в случае одобрения, едет на фронт.

Уже сейчас указанный курс активно внедряют Житомирская и Купянская громады, которые из городского бюджета выделяют компенсацию для жителей.

Читайте также: Производитель пластиковой тары из Харьковщины организовал сбор дальнобойных дронов, - WSJ. ФОТО

"Люди хотят реально видеть, что их налоги работают на защиту страны. Например, громада передает 100 дронов, за которые люди получили компенсацию из бюджета ТГ, а дальше на нее тут же купили комплектующие на новые дроны - таким образом помощь фронту будет расти в разы. Я считаю, что это хороший подход, когда каждая громада может сделать дроны для своих, которые воюют", - резюмировала волонтер.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров дополнительно выделяет 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов для ВСУ.

Автор: 

ВСУ (6546) дроны (3845)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
А навіщо роботизація, коли то в нас 140 млн. населення і новий закон скоро вступить в силу?
показать весь комментарий
02.05.2024 00:25
+1
Які 15 %!!!???

Де ви побачили роботів?!

Дрони це не роботи…
показать весь комментарий
02.05.2024 03:24
+1
Цікаво, а можно норми ? скількі роботів, кборгів, чи шо там має бути по статуту, чи якійсь папірець хоча б, де в нас роботи прописані ?
показать весь комментарий
02.05.2024 04:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А навіщо роботизація, коли то в нас 140 млн. населення і новий закон скоро вступить в силу?
показать весь комментарий
02.05.2024 00:25 Ответить
Ага, похоже либертарианцы решили отправить 73% населения повоевать асфальтом против дронов.
показать весь комментарий
02.05.2024 03:24 Ответить
Які 15 %!!!???

Де ви побачили роботів?!

Дрони це не роботи…
показать весь комментарий
02.05.2024 03:24 Ответить
Цікаво, а можно норми ? скількі роботів, кборгів, чи шо там має бути по статуту, чи якійсь папірець хоча б, де в нас роботи прописані ?
показать весь комментарий
02.05.2024 04:53 Ответить
Все спiжжeнo зелёными мародерами
показать весь комментарий
02.05.2024 05:35 Ответить
Воїни своїм життям захищають країну, народ. А в тилу сидить "кум королю" й здає те, що не здав у 2022 році. Хто такий Єрмак ? Ніхто ! Просто ніхто. То чого ми, українці, будемо терпіти його кадрову діяльність ? Скільки будемо терпіти злочинність цього покидька ? Ми стерпіли звільнення Залужного за його клопотанням ? Сором мені, сором всім. То хто наступна його жертва ? Народ України ? Так, я не помилився. Саме ми, народ України. Він затикає рот всім, хто йому не подобається. Тягне ригівНАЛІВ у радники, порадники, секретарі, міністерства. Це його люди. Але ж не наші, бо ми їх вигнали у 2014 році. Скільки будемо мовчати ! Невже ми всі не можемо вийти й сказати своє рішуче слово ? Це ж не переворот, не Майдан. Це встановлення Справедливості в нашій країні. Геть дЄрмака і його банду, яка захоплює країну!
показать весь комментарий
02.05.2024 08:12 Ответить
Берлинская аккуратно, постепенно всплывает со дна, куда залегла после трагедии в Чернигове... ну-ну...
показать весь комментарий
02.05.2024 09:49 Ответить
Найліпша комплектація у бригад що стримують міграцію.
показать весь комментарий
02.05.2024 10:57 Ответить
 
 