Правительство выделило дополнительные 15,5 млрд грн для закупки 300 тысяч дронов
За дополнительные 15,5 млрд грн государство планирует закупить 300 тысяч дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в телеграм-канале.
"Сегодня правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд грн, которые мы уже выделили на беспилотники в этом году. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками", - говорится в сообщении.
За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны.
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ахахахахахаха
А як потім в Крим зайти самим ?
тим більше що на Донецький і Бердянський напрямки московіти можуть постачати що завгодно через Ростов…
97 млрд. гривен, больше двух лярдов баксюков того, физ*ом накрылись, ни дронов, ни денег.
Кто там проверит, что на Фронт 300 тыщ поставят - военная тайна ж
За словами одного з виробників безпілотників, витрати на виготовлення коливаються від $30 тисяч до $300 тисяч за одиницю. Джерело:
Порахуй на скільки днів вистачить 48 млрд. грн. якщо запускати по 100 дронів ну хай за $30 тисяч. + морські дрони (теж недешеві) - це ж точно не волонтери. + мавіки на Прозоро. Там і 100 млрд мало буде.