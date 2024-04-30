Правительство выделило дополнительные 15,5 млрд грн для закупки 300 тысяч дронов

За дополнительные 15,5 млрд грн государство планирует закупить 300 тысяч дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в телеграм-канале.

"Сегодня правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд грн, которые мы уже выделили на беспилотники в этом году. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками", - говорится в сообщении.

За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны.

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