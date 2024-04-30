Уряд виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі 300 тисяч дронів

За додаткові 15,5 млрд грн держава планує закупити 300 тисяч дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграмі.

"Сьогодні Уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями", - ідеться в повідомленні.

За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони.

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