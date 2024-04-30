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Новини
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Уряд виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі 300 тисяч дронів

дрони

За додаткові 15,5 млрд грн держава планує закупити 300 тисяч дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграмі.

"Сьогодні Уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями", - ідеться в повідомленні.

За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробник пластикової тари з Харківщини організував збір далекобійних дронів, - WSJ. ФОТО

Автор: 

Кабмін (14065) закупівлі (3351) дрони (4624) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+13
Де мільйон обіцяних ? Суки знову мутять .
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30.04.2024 18:13
+11
Хламідії для розпилу...
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30.04.2024 18:07
+10
А кто отчитается куда дели предыдущие 40+48 миллиардов? Где же миллионы дронов Федорова?
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30.04.2024 18:37
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Хламідії для розпилу...
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30.04.2024 18:07 Відповісти
Де мільйон обіцяних ? Суки знову мутять .
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30.04.2024 18:13 Відповісти
буде мільйон триста, або замість мільйону?
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30.04.2024 18:18 Відповісти
Дрони? Один фацет зи села щиро зізнався: "Я вже пілот. Мені дали той-во, а я той-во не очень..."
Кур-р-рва...
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30.04.2024 18:34 Відповісти
А кто отчитается куда дели предыдущие 40+48 миллиардов? Где же миллионы дронов Федорова?
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30.04.2024 18:37 Відповісти
Спи@дили.
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30.04.2024 19:11 Відповісти
Они по ошибке миллиард деревьев посадили. Деньги ушли,, теперь ошибочка вышла, нада денег ЕЩЕ
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30.04.2024 21:22 Відповісти
А а на ремонт доріг в районі Часового яру та тих що ведуть до Авдіївки?? це створює для нас проблему
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30.04.2024 18:40 Відповісти
Очередной эшелон с техникой вышел из Севастополя. Но мост через Перекоп не трогают а он ближе и не такой крепкий. В чем дело? Сдается мне и Керченский мост будет стоять. Нам просто чешут по ушам.
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30.04.2024 18:45 Відповісти
Спи@дять! Знову тупо спи@дять!
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30.04.2024 19:07 Відповісти
ATACMS накрыли три базы ПВО в Крыму: пожары и раненные (вниз на 30квітня)
https://www.youtube.com/watch?v=XLC2bRMyJVc&t=18s
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30.04.2024 19:09 Відповісти
ПВО добре, але чому логістику кацапам не накрити? - Чонгарські мости і дороги по Перекопському валу треба пристріляти, там не дуже об'їдеш.
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30.04.2024 20:41 Відповісти
Ну ти і голова *****

ахахахахахаха

А як потім в Крим зайти самим ?

тим більше що на Донецький і Бердянський напрямки московіти можуть постачати що завгодно через Ростов…
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01.05.2024 09:51 Відповісти
Ще до заходу в Крим, як до Лондона рачки, а в Криму складів *********** ще з радянських часів, як блох на собаці. Ти думаєш кацапи, як наші гниди, познімають мінні загородження і залишать мости цілими? Закатай губу - новий асфальт для колон ЗСУ вони не покладуть.
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01.05.2024 11:22 Відповісти
А те 44 в 23-м, + 48 (+5 дополнительно) в 24-м, уже все, приказали долго жить, сэкономили?
97 млрд. гривен, больше двух лярдов баксюков того, физ*ом накрылись, ни дронов, ни денег.
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30.04.2024 20:54 Відповісти
Пис-Дуны!!!!
Кто там проверит, что на Фронт 300 тыщ поставят - военная тайна ж
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30.04.2024 21:18 Відповісти
Груші дали, кому??? Весь час уряд дає гроші на дрони а дрони де, 99% волонтерських!!! Ну один процент на виготовлення дронів для гру, а решта де???
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30.04.2024 22:12 Відповісти
Нижче, громада Києва зібрала дронів для чотирьох бригад, ГРОМАДА Києва, не уряд, не Міноборони!!!!!!!!!!!!!! Пісець!!!!
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30.04.2024 22:15 Відповісти
Виробник пластикової тари з Харківщини організував збір далекобійних дронів Джерело:
За словами одного з виробників безпілотників, витрати на виготовлення коливаються від $30 тисяч до $300 тисяч за одиницю. Джерело:
Порахуй на скільки днів вистачить 48 млрд. грн. якщо запускати по 100 дронів ну хай за $30 тисяч. + морські дрони (теж недешеві) - це ж точно не волонтери. + мавіки на Прозоро. Там і 100 млрд мало буде.
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04.05.2024 17:26 Відповісти
https://kfconcept.com.ua/shtativi Штативи для ваших РЭБ
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22.05.2024 01:11 Відповісти
 
 