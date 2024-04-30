Уряд виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі 300 тисяч дронів
За додаткові 15,5 млрд грн держава планує закупити 300 тисяч дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграмі.
"Сьогодні Уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями", - ідеться в повідомленні.
За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони.
Топ коментарі
+13 Boris Janischevskiy
показати весь коментар30.04.2024 18:13
+11 Nik Home #491151
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Кур-р-рва...
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ахахахахахаха
А як потім в Крим зайти самим ?
тим більше що на Донецький і Бердянський напрямки московіти можуть постачати що завгодно через Ростов…
97 млрд. гривен, больше двух лярдов баксюков того, физ*ом накрылись, ни дронов, ни денег.
Кто там проверит, что на Фронт 300 тыщ поставят - военная тайна ж
За словами одного з виробників безпілотників, витрати на виготовлення коливаються від $30 тисяч до $300 тисяч за одиницю. Джерело:
Порахуй на скільки днів вистачить 48 млрд. грн. якщо запускати по 100 дронів ну хай за $30 тисяч. + морські дрони (теж недешеві) - це ж точно не волонтери. + мавіки на Прозоро. Там і 100 млрд мало буде.