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Новини Війна
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Виробник пластикової тари з Харківщини організував збір далекобійних дронів, - WSJ. ФОТО

В ангарі на заході України десятки робітників збирають дрони, які використовуються для ураження цілей в далекому тилу Росії. Зокрема, використовує дрони дальнього радіусу дії для атак на російські нафтопереробні заводи, аеродроми й об’єкти логістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Wall Street Journal.

Виробництво дронів щомісяця

"Україна робить ставку на безпілотники дальнього радіусу дії, підвищуючи вартість війни для Росії.
Україна подвоює кампанію ударів по російських нафтопереробних заводах, аеродромах і об'єктах логістики. Щоб задовольнити попит на такі дрони, у країні з’явилися стартапи, які виробляють різноманітні БПЛА і пропонують низку моделей.", - зазначає видання.

Водночас, скільки дронів дальнього радіусу дії на сьогодні виробляється в Україні, невідомо. Проте один із виробників таких БПЛА заявив, що він планує збільшити випуск безпілотників до 500 штук щомісяця вже до середини цього року.

Виробник пластикової тари організував виготовлення дронів

Власник підприємства з виробництва дронів зажадав зберегти в таємниці місце розташування заводу, назву пристроїв та ідентифікацію співробітників з метою їхньої безпеки від можливих атак.

Перед повномасштабним вторгненням Росії бізнесмен займався виробництвом пластикової упаковки на півночі Харківської області. Після переїзду на захід України він орієнтувався на залізничну логістику. Минулого року його залучили спецслужби, які запропонували йому проєкт дрона дальнього радіусу дії і запросили створити аналог.

Для цього підприємець залучив кілька досвідчених фахівців з авіабудівної галузі.

Виробник пластикової тари організував збір дронів

Виготовлення дронів

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Процес виробництва

Як зазначається, 74-річний колишній головний спеціаліст Харківського авіаційного заводу, який працює на виробництві безпілотників, каже, що у його віці він вже давно мав би піти на пенсію, але в країні війна.

Виробнича лінія починається з пресування скловолоконної сітки у форми у формі крил, хвостів і носів. Над цим працює 75 осіб.

Після 11 годин затвердіння в печі деталі збирають, щоб зробити невеликий літак із розмахом крил 2 метри. Двигун і вибухівку встановлюють на іншому заводі.

Завод може виготовляти лише один-два корпуси кожного типу дронів на день. Щоб збільшити потужність, бізнесмен нещодавно придбав другу піч полімеризації. Він планує розширити приміщення і найняти ще 50 осіб для роботи у дві зміни.

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Водночас він розробляє власну модель безпілотника із запланованим радіусом дії понад 1000 км.

Дрони для ударів по НПЗ у Росії

Поразки далекобійними безпілотниками спрямовані на те, щоб скоротити постачання палива російським військовим і позбавити Москву експортних надходжень для фінансування війни.

За словами одного з виробників безпілотників, витрати на виготовлення коливаються від $30 тисяч до $300 тисяч за одиницю. Але це все одно значно менше, ніж вартість крилатої ракети.

"Україні необхідно оптимізувати виробництво і вибрати ті БПЛА, які можна виробляти в масовому порядку", - заявив експерт з безпілотних літальних апаратів у Центрі військово-морського аналізу Семюел Бендетт.

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Він розповів про 19 різних моделей безпілотників, які використовуються для атак по території Росії. Такі дрони, за його словами, зазвичай несуть боєголовку вагою 20 кг.

Дрони AQ-400 Scythe, зроблені переважно з дерева, мають заявлену дальність польоту 750 км і боєголовку вагою 43 кг.

дрони,scythe,aq-400
Український дрон AQ-400 Scythe

БПЛА з китайськими комплектуючими

Безпілотники Beaver можуть пролетіти до 1000 км з корисним навантаженням близько 20 кг. А удару на найбільшу глибину може завдати легкий дрон A22 – він автоматизований і оснащений вибухівкою.

Зазначається, що спочатку Україна активно використовувала китайські дрони, які знаходяться у вільному продажу на міжнародних інтернет-майданчиках. Однак поступово у країні налагодили виробництво власних безпілотників, використовуючи китайські компоненти.

WSJ уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів.

Низка опитаних чиновників вважає, що Україна має використовувати будь-які доступні їй засоби для боротьби з російською агресією.

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Автор: 

виробництво (1616) дрони (4624)


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Топ коментарі
+29
Якось дивно читати такі новини. В нас журналісти свідомо чи не свідомо працюють на ворога. ******* розкривати всі деталі, фото, прізвища. Залишилось ще тільки більш точні координати прикріплювати.

І саме цинічне - вкінці статті - "WSJ уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів. "
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30.04.2024 08:46
+19
Ракети дронами не заміниш, треба ракети, але найшашличніший ракетну программу закатав в асфальт
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30.04.2024 08:19
+10
У кожного виду озброєння - своя "ніша застосування"! Подеколи вигідніше зстосувать "укрофанеру" тихохідну - але дешеву, ніж зосереджуваться виключно на високотехнологічних ракетах Бо часом це виявляється надто "затратним" - як забивання цвяхів мікроскопом Ракета може нести такий самий боєзаряд, що і БПЛА І спричинить такі самі ушкодження противнику Але вона складніша у виготовленні та набагато дорожча! І що найголовніше - її не можна виготовить з "радіопрозорих" матеріалів - пластику, скловолокна чи фанери!!! Вона у повітряному просторі "світить", як у радіо- так і в оптичному і тепловому діапазоні ТО для чого це потрібно? Адже незахищену ППО нафтобазу можна запалить і фанерним БПЛА!
Ти пропонуєш зараз припинить випуск дронів та зосередиться на продовженні розробки ракетної програми?
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30.04.2024 08:53
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Ракети дронами не заміниш, треба ракети, але найшашличніший ракетну программу закатав в асфальт
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30.04.2024 08:19 Відповісти
Подолати ппо ракетою складнійше ніж сотнею дронов.
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30.04.2024 08:41 Відповісти
Чого всього "сотнею"?
Зразу пиши МІЛЬЙОНОМ!
Як у Бубочки.
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30.04.2024 09:00 Відповісти
Бубочка може тілько мільярдом дерев, та асфальтом на шампурах.
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30.04.2024 11:11 Відповісти
Візьміть за приклад статистику збиття дронів в Україні це понад 90%. Найбільша кількість яка була застосована одночасно проти росії - близько 50 дронів.
Вартість одного дрону який здатен подолати відстань понад 500 км - 108 тис. доларів (БПЛА "Бобер")
Вартість ракети Х 59 - 236 тис. доларів.
А тепер порівняйте бойову частину дрону (20 кг) та ракети (320 кг).
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30.04.2024 09:33 Відповісти
Так ти ще статистику збиття х-59 не додав. Ті 320 кг ще донести треба. І це одна ракета.
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30.04.2024 11:09 Відповісти
А дрони що телепортуються? В більшості випадків бпла збивають мобільні групи які використовують кулемети, а ракету збити в такий спосіб дуже важко.
Навіть якщо з 10 ракет долетить дві, то це фактично зруйнує підприємство.

"Російські нафтопереробні компанії почали встановлювати сітки для захисту високотехнологічного обладнання від українських дронів". Джерело: https://biz.censor.net/n3485289
.
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30.04.2024 11:46 Відповісти
По перше, ті десять ракет коштують грошей, які в асфальт закатали, їх ще треба зробити. По друге дві ракети не зашкодять тотально тому ж нпз. Про 90 % збиття дронів, то тілько в марафоні ротом. Я ж не кажу шо ракети погано! Добре.
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30.04.2024 12:16 Відповісти
Я навів вище приклад ціни дрону та конкретної ракети і різниця не на користь дрону. Ну-ну ракета не зруйнує нпз , виходить 20 кг зруйнує, а 320 кг - ні. (Скільки знадобилось кацапам ракет, щоб знищити Трипільську ТЕЦ?)
Можна до скону клянчити у заходу системи ППО та ракети до них(і як довго це триватиме), але не знищуючи тотально військові підприємства кацапів, ми не зможемо навіть завершити війну на своїх умовах.
П.С. Я не говорю що дрони не важливі, але комбінування мало б більшу ефективність.
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30.04.2024 12:46 Відповісти
20 кг може зруйнувати якусь емність, 10 шт по 20 кг можуть спрацювати по площині непагано, навіть краще ніж 320 кг в одне місце. Це факт. Трипольску ГЕС ( це не нпз) зруйнувало декілька ракет ( до речі яких?).
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30.04.2024 13:15 Відповісти
Ви теоретик? Чому лише 10 чи 20 - пишіть зразу про результат після тисячі дронів.
4 (із 11) ракети х 69 зруйнували ТЕС - це нова модифікація х 59.
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30.04.2024 13:33 Відповісти
Ні, , не теоретик, просто бачив як це працює не в марафоні. 😂
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30.04.2024 14:14 Відповісти
Ви де берете інформацію шо зруйнували і до якої міри? І скільки ракет це зробило. Наївні люди.
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30.04.2024 14:16 Відповісти
Звідси
https://www.youtube.com/watch?v=RF6FKafn0cA

Або звідси
https://youtu.be/SD8rnTGJZzE
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30.04.2024 14:50 Відповісти
І там ви побачили ступінь руйнування? Добре. Питань нема.
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30.04.2024 14:59 Відповісти
А ви думаєте я маю довіряти випадковій людині, маючи на увазі вас?
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30.04.2024 15:16 Відповісти
Та мені однаково кому ви довіряєте, хоч самому боневтіку, ось чесно....
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30.04.2024 15:23 Відповісти
Так і мені фіолетово що до зебілів, що до боневтіка і навіть до згаданого марафону. Але ніхто не спростував інформацію про яку говорили в даному етері.
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30.04.2024 15:29 Відповісти
А навіщо ж її спростовувати? Дивний ви. Чим гірше, тим краще. Інформаційна війна теж йде, чи ні?
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30.04.2024 17:01 Відповісти
Так ви тоді або труси одягніть, або хрестик зніміть. А то виходить де вам вигідно то інформаційна війна, а де незручно то брехня та зрада. Це як в москалів.
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30.04.2024 17:11 Відповісти
А де мені не зручно? Я б розказав вам, які ті 90 відсотків збивання дронів і де такі відсотки, та про руйнування від ракет, включаючи калібри на підприємствах, то шо бачив власнооч( а не з етеру), але не тут. Так зрозумілійше?
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30.04.2024 17:50 Відповісти
а чим Шмигаль захистив энергетику , кошти де?
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30.04.2024 12:30 Відповісти
Головной шашлично командувач всю країну в асфальт закатал
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30.04.2024 08:42 Відповісти
У кожного виду озброєння - своя "ніша застосування"! Подеколи вигідніше зстосувать "укрофанеру" тихохідну - але дешеву, ніж зосереджуваться виключно на високотехнологічних ракетах Бо часом це виявляється надто "затратним" - як забивання цвяхів мікроскопом Ракета може нести такий самий боєзаряд, що і БПЛА І спричинить такі самі ушкодження противнику Але вона складніша у виготовленні та набагато дорожча! І що найголовніше - її не можна виготовить з "радіопрозорих" матеріалів - пластику, скловолокна чи фанери!!! Вона у повітряному просторі "світить", як у радіо- так і в оптичному і тепловому діапазоні ТО для чого це потрібно? Адже незахищену ППО нафтобазу можна запалить і фанерним БПЛА!
Ти пропонуєш зараз припинить випуск дронів та зосередиться на продовженні розробки ракетної програми?
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30.04.2024 08:53 Відповісти
Якось дивно читати такі новини. В нас журналісти свідомо чи не свідомо працюють на ворога. ******* розкривати всі деталі, фото, прізвища. Залишилось ще тільки більш точні координати прикріплювати.

І саме цинічне - вкінці статті - "WSJ уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів. "
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30.04.2024 08:46 Відповісти
Технологію описано, виробничу потужність вказано. Слів нема.......
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30.04.2024 10:01 Відповісти
Скоріше за все сам підприємець дозволив цю публікацію, щоб показати приклад іншим. В іншому випадку він міг би подати в суд.
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30.04.2024 11:01 Відповісти
Інформація пройшла, і якщо не прилетить ракета від кацапів, то НАБУ обов'язково навідається на виробництво або НАСУ, та ще вимагатимуть креслення та другу техдокументацію.
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30.04.2024 08:46 Відповісти
или закроют...мотив придумают
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30.04.2024 12:33 Відповісти
Завдячуючи 73%, які привели до влади "зелене" шобло, було закатано в асфальт найновітніші ракетні розробки, які "бариги" зуміли створити за 5 років, і при наявності цих ракет, ворог і не подумав би рипнутися. Але головне, що не Порошенко, так зебіли? Як стало добре жити, проSRали все що було і підставили не тільки себе, а і своїх родичів і нас під ракети ворога. Але найголовніше в тому, що це ще далеко не кінець, ворог з кожним днем нарощує випуск ракет і іншої військової техніки, перевів свою економіку на військові рейки, а наш Херпіду Гундос Нетряпкович нарощує порушення прав Конституції і перетворює країну в Північну Корею.
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30.04.2024 09:06 Відповісти
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30.04.2024 09:13 Відповісти
Засчітнік родіни,****. Буде на своєму прикладі морально-психологічно пояснювати причини не ухилятися.
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30.04.2024 09:19 Відповісти
А повинно тепер бути так, вже сьогодні, не відкладаючи до завтра.
"Корреспондента WSJ должны немедленно арестовать, и ждет его тяжелое, мучительное следствие. Много будет вопросов. Где ты о производстве беспилотников услышал? Как ты нас найти сумел? Но, главное, кто помог тебе? Кто? Кто? Кто?
Отвечай, ****! Правдивые ответы ГУР вырывать умеет. Ответ из любого вырвут. Это я вам гарантирую. ГУР обязательно найдет того, кто корреспонденту помог."
(За мотивами книги "Акваріум")
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30.04.2024 09:16 Відповісти
Тому на території русні немає ніяких справжніх диверсій.
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30.04.2024 10:42 Відповісти
Поразки далекобійними безпілотниками Джерело:
**********
Це якась "підлога країни". Не "поразки", а "ураження".

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30.04.2024 09:27 Відповісти
Зеленський, пол страньІ
Без електропитания
Нет мочи терпеть
Єту муку
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30.04.2024 10:46 Відповісти
Це ви до журналістів американського видання звертаєтесь?
Так напишіть англійською на електронну пошту авторки статті, - [email protected]

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-bets-on-long-range-drones-as-it-seeks-a-battlefield-edge-90b83f30 Wall Street Journal . Джерело:
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30.04.2024 09:34 Відповісти
Ось вона, ваша героїня, на яку ви звернули свій гнів.

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30.04.2024 09:42 Відповісти
Тут на Цензорі було інтервю з дронщиком. Сказав, що в квітні місяці їм Держава поставила вперше 100 дронів, а вони використовують 1200 шт. Ось він ставить питання: "А де дрони Шура?"
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30.04.2024 09:57 Відповісти
От нах*я таке писати?
Довбо(ОЙ)бам-писунам нема чим руки зайняти?
****ни тупоголові...
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30.04.2024 10:23 Відповісти
добре, що хочь без вказаної адреси виробництва...
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30.04.2024 10:40 Відповісти
Кто то же привел иностранного корреспондента на производство и разрешил писать эту статью ? Наверное было разрешение от ОП или от СБУ или от контрразведки ?
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30.04.2024 11:17 Відповісти
там шо адреса вказана?
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30.04.2024 12:35 Відповісти
зєлєнскій єрмака разом з босом, падлоляком і арахамією вже виїхали на підприємство для інспекції і проведення ставки гундосого довбойоба. З увімкненими GPS-передавачами для кураторів єрмака
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30.04.2024 11:26 Відповісти
Ох и дураки, координаты еще добавили бы. На инженере "цель на лбу" нарисовали.

И казалось бы авионик, образованный человек. А дурачок ходит, интервью раздает и фотографируется. Убьет дураков ракетами ни за что...
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30.04.2024 12:16 Відповісти
Це як в тій байці. Як ти став міліонером. Посадив дерево. Дочекався, коли вони принесуть плоди. Назбирав, продав. За виручені гроші купив ще саджанців. Посадив і так розвивав свій бізнес і тут одного дня дзвінок: "У вас помер дідусь в Канаді і залишив вам у спадок мільйон". Так і тут приїхав на незнайому територію, шукав чим зайнятись. Тут друг з СБУ тему підкинув і профінансував. Тепер я виробляю, а вони в мене по 300 тис купують. Дах є. Замовлення є. Фінансування є. Можна працювати. А відкати? Ну ви про що, все чисто.
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30.04.2024 13:30 Відповісти
Я не заздрю, але деякі підтриємці, також хотіли б мати таких друзів.
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30.04.2024 13:32 Відповісти
Всё рассказали и показали, потом удивляются и глаза округляют, когда прилетает.
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30.04.2024 14:01 Відповісти
Я просто в шоці!!!! Розказати з подробицями про весь технологічний процес, плани і рбсяги виробництва, ТТХ продукції, - це зрада, чи ще ні??!! Ви шо, довбойоби??!!
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30.04.2024 14:28 Відповісти
 
 