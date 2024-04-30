Виробник пластикової тари з Харківщини організував збір далекобійних дронів, - WSJ. ФОТО
В ангарі на заході України десятки робітників збирають дрони, які використовуються для ураження цілей в далекому тилу Росії. Зокрема, використовує дрони дальнього радіусу дії для атак на російські нафтопереробні заводи, аеродроми й об’єкти логістики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Wall Street Journal.
Виробництво дронів щомісяця
"Україна робить ставку на безпілотники дальнього радіусу дії, підвищуючи вартість війни для Росії.
Україна подвоює кампанію ударів по російських нафтопереробних заводах, аеродромах і об'єктах логістики. Щоб задовольнити попит на такі дрони, у країні з’явилися стартапи, які виробляють різноманітні БПЛА і пропонують низку моделей.", - зазначає видання.
Водночас, скільки дронів дальнього радіусу дії на сьогодні виробляється в Україні, невідомо. Проте один із виробників таких БПЛА заявив, що він планує збільшити випуск безпілотників до 500 штук щомісяця вже до середини цього року.
Виробник пластикової тари організував виготовлення дронів
Власник підприємства з виробництва дронів зажадав зберегти в таємниці місце розташування заводу, назву пристроїв та ідентифікацію співробітників з метою їхньої безпеки від можливих атак.
Перед повномасштабним вторгненням Росії бізнесмен займався виробництвом пластикової упаковки на півночі Харківської області. Після переїзду на захід України він орієнтувався на залізничну логістику. Минулого року його залучили спецслужби, які запропонували йому проєкт дрона дальнього радіусу дії і запросили створити аналог.
Для цього підприємець залучив кілька досвідчених фахівців з авіабудівної галузі.
Процес виробництва
Як зазначається, 74-річний колишній головний спеціаліст Харківського авіаційного заводу, який працює на виробництві безпілотників, каже, що у його віці він вже давно мав би піти на пенсію, але в країні війна.
Виробнича лінія починається з пресування скловолоконної сітки у форми у формі крил, хвостів і носів. Над цим працює 75 осіб.
Після 11 годин затвердіння в печі деталі збирають, щоб зробити невеликий літак із розмахом крил 2 метри. Двигун і вибухівку встановлюють на іншому заводі.
Завод може виготовляти лише один-два корпуси кожного типу дронів на день. Щоб збільшити потужність, бізнесмен нещодавно придбав другу піч полімеризації. Він планує розширити приміщення і найняти ще 50 осіб для роботи у дві зміни.
Водночас він розробляє власну модель безпілотника із запланованим радіусом дії понад 1000 км.
Дрони для ударів по НПЗ у Росії
Поразки далекобійними безпілотниками спрямовані на те, щоб скоротити постачання палива російським військовим і позбавити Москву експортних надходжень для фінансування війни.
За словами одного з виробників безпілотників, витрати на виготовлення коливаються від $30 тисяч до $300 тисяч за одиницю. Але це все одно значно менше, ніж вартість крилатої ракети.
"Україні необхідно оптимізувати виробництво і вибрати ті БПЛА, які можна виробляти в масовому порядку", - заявив експерт з безпілотних літальних апаратів у Центрі військово-морського аналізу Семюел Бендетт.
Він розповів про 19 різних моделей безпілотників, які використовуються для атак по території Росії. Такі дрони, за його словами, зазвичай несуть боєголовку вагою 20 кг.
Дрони AQ-400 Scythe, зроблені переважно з дерева, мають заявлену дальність польоту 750 км і боєголовку вагою 43 кг.
БПЛА з китайськими комплектуючими
Безпілотники Beaver можуть пролетіти до 1000 км з корисним навантаженням близько 20 кг. А удару на найбільшу глибину може завдати легкий дрон A22 – він автоматизований і оснащений вибухівкою.
Зазначається, що спочатку Україна активно використовувала китайські дрони, які знаходяться у вільному продажу на міжнародних інтернет-майданчиках. Однак поступово у країні налагодили виробництво власних безпілотників, використовуючи китайські компоненти.
WSJ уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів.
Низка опитаних чиновників вважає, що Україна має використовувати будь-які доступні їй засоби для боротьби з російською агресією.
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Як у Бубочки.
Вартість одного дрону який здатен подолати відстань понад 500 км - 108 тис. доларів (БПЛА "Бобер")
Вартість ракети Х 59 - 236 тис. доларів.
А тепер порівняйте бойову частину дрону (20 кг) та ракети (320 кг).
Навіть якщо з 10 ракет долетить дві, то це фактично зруйнує підприємство.
"Російські нафтопереробні компанії почали встановлювати сітки для захисту високотехнологічного обладнання від українських дронів". Джерело: https://biz.censor.net/n3485289
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Можна до скону клянчити у заходу системи ППО та ракети до них(і як довго це триватиме), але не знищуючи тотально військові підприємства кацапів, ми не зможемо навіть завершити війну на своїх умовах.
П.С. Я не говорю що дрони не важливі, але комбінування мало б більшу ефективність.
4 (із 11) ракети х 69 зруйнували ТЕС - це нова модифікація х 59.
https://www.youtube.com/watch?v=RF6FKafn0cA
Або звідси
https://youtu.be/SD8rnTGJZzE
Ти пропонуєш зараз припинить випуск дронів та зосередиться на продовженні розробки ракетної програми?
І саме цинічне - вкінці статті - "WSJ уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів. "
"Корреспондента WSJ должны немедленно арестовать, и ждет его тяжелое, мучительное следствие. Много будет вопросов. Где ты о производстве беспилотников услышал? Как ты нас найти сумел? Но, главное, кто помог тебе? Кто? Кто? Кто?
Отвечай, ****! Правдивые ответы ГУР вырывать умеет. Ответ из любого вырвут. Это я вам гарантирую. ГУР обязательно найдет того, кто корреспонденту помог."
(За мотивами книги "Акваріум")
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Це якась "підлога країни". Не "поразки", а "ураження".
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Нет мочи терпеть
Єту муку
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-bets-on-long-range-drones-as-it-seeks-a-battlefield-edge-90b83f30 Wall Street Journal . Джерело:
Довбо(ОЙ)бам-писунам нема чим руки зайняти?
****ни тупоголові...
И казалось бы авионик, образованный человек. А дурачок ходит, интервью раздает и фотографируется. Убьет дураков ракетами ни за что...