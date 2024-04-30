Производитель пластиковой тары из Харьковщины организовал сбор дальнобойных дронов, - WSJ. ФОТО
В ангаре на западе Украины десятки рабочих собирают дроны, которые используются для поражения целей в далеком тылу России. В частности, использует дроны дальнего радиуса действия для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и объекты логистики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Wall Street Journal.
Производство дронов ежемесячно
"Украина делает ставку на беспилотники дальнего радиуса действия, повышая стоимость войны для России. Украина удваивает кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и объектам логистики", - отмечает издание.
В то же время, сколько дронов дальнего радиуса действия на сегодня производится в Украине, неизвестно. Однако один из производителей таких БПЛА заявил, что он планирует увеличить выпуск беспилотников до 500 штук ежемесячно уже к середине этого года.
Производитель пластиковой тары организовал изготовление дронов
Владелец предприятия по производству дронов потребовал сохранить в тайне месторасположение завода, название устройств и идентификацию сотрудников в целях их безопасности от возможных атак.
Перед полномасштабным вторжением в Россию бизнесмен занимался производством пластиковой упаковки на севере Харьковской области. После переезда на запад Украины он ориентировался на железнодорожную логистику. В прошлом году его привлекли спецслужбы, предложившие ему проект дрона дальнего радиуса действия и пригласившие создать аналог.
Для этого предприниматель привлек несколько опытных специалистов по авиастроительной отрасли.
Процесс производства
Как отмечается, 74-летний бывший главный специалист Харьковского авиационного завода, работающий на производстве беспилотников, говорит, что в его возрасте он уже давно должен уйти на пенсию, но в стране - война.
Производственная линия начинается с прессования стекловолоконной сетки в форме крыльев, хвостов и носов. Над этим работает 75 человек.
После 11 часов затвердевания в печи детали собирают, чтобы создать небольшой самолет с размахом крыльев 2 метра. Двигатель и взрывчатку устанавливают на другом заводе.
Завод может производить только один-два корпуса каждого типа дронов в день. Чтобы увеличить мощность, бизнесмен недавно приобрел вторую печь полимеризации. Он планирует расширить помещение и нанять еще 50 человек для работы в две смены.
В то же время, он разрабатывает собственную модель беспилотника с запланированным радиусом действия более 1000 км.
Дроны для ударов по НПЗ в России
Поражения дальнобойными беспилотниками направлены на то, чтобы сократить поставки топлива российским военным и лишить Москву экспортных поступлений для финансирования войны.
По словам одного из производителей беспилотников, затраты на изготовление колеблются от $30 тысяч до $300 тысяч за единицу. Но это все равно гораздо меньше, чем стоимость крылатой ракеты.
"Украине необходимо оптимизировать производство и выбрать те БПЛА, которые можно производить в массовом порядке", - заявил эксперт по беспилотным летательным аппаратам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.
Он рассказал о 19 различных моделях беспилотников, которые используются для атак по территории России. Такие дроны, по его словам, обычно несут боеголовку весом 20 кг.
Дроны AQ-400 Scythe, сделанные преимущественно из дерева, имеют заявленную дальность полета 750 км и боеголовку весом 43 кг.
БПЛА с китайскими комплектующими
Беспилотники Beaver могут пролететь до 1000 км с полезной нагрузкой около 20 кг. А удар на самую большую глубину может нанести легкий дрон A22 - он автоматизирован и оснащен взрывчаткой.
Отмечается, что сначала Украина активно использовала китайские дроны, которые находятся в свободной продаже на международных интернет-площадках. Однако постепенно в стране наладили производство собственных беспилотников, используя китайские компоненты.
WSJ уточняет, что российская армия пытается наносить удары по местам сбора дронов.
Ряд опрошенных чиновников считает, что Украина должна использовать любые доступные ей средства для борьбы с российской агрессией.
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Як у Бубочки.
Вартість одного дрону який здатен подолати відстань понад 500 км - 108 тис. доларів (БПЛА "Бобер")
Вартість ракети Х 59 - 236 тис. доларів.
А тепер порівняйте бойову частину дрону (20 кг) та ракети (320 кг).
Навіть якщо з 10 ракет долетить дві, то це фактично зруйнує підприємство.
"Російські нафтопереробні компанії почали встановлювати сітки для захисту високотехнологічного обладнання від українських дронів". Джерело: https://biz.censor.net/n3485289
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Можна до скону клянчити у заходу системи ППО та ракети до них(і як довго це триватиме), але не знищуючи тотально військові підприємства кацапів, ми не зможемо навіть завершити війну на своїх умовах.
П.С. Я не говорю що дрони не важливі, але комбінування мало б більшу ефективність.
4 (із 11) ракети х 69 зруйнували ТЕС - це нова модифікація х 59.
https://www.youtube.com/watch?v=RF6FKafn0cA
Або звідси
https://youtu.be/SD8rnTGJZzE
Ти пропонуєш зараз припинить випуск дронів та зосередиться на продовженні розробки ракетної програми?
І саме цинічне - вкінці статті - "WSJ уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів. "
"Корреспондента WSJ должны немедленно арестовать, и ждет его тяжелое, мучительное следствие. Много будет вопросов. Где ты о производстве беспилотников услышал? Как ты нас найти сумел? Но, главное, кто помог тебе? Кто? Кто? Кто?
Отвечай, ****! Правдивые ответы ГУР вырывать умеет. Ответ из любого вырвут. Это я вам гарантирую. ГУР обязательно найдет того, кто корреспонденту помог."
(За мотивами книги "Акваріум")
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Це якась "підлога країни". Не "поразки", а "ураження".
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-bets-on-long-range-drones-as-it-seeks-a-battlefield-edge-90b83f30 Wall Street Journal . Джерело:
Довбо(ОЙ)бам-писунам нема чим руки зайняти?
****ни тупоголові...
И казалось бы авионик, образованный человек. А дурачок ходит, интервью раздает и фотографируется. Убьет дураков ракетами ни за что...