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Новости Война
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Производитель пластиковой тары из Харьковщины организовал сбор дальнобойных дронов, - WSJ. ФОТО

Виробництво дронів

В ангаре на западе Украины десятки рабочих собирают дроны, которые используются для поражения целей в далеком тылу России. В частности, использует дроны дальнего радиуса действия для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и объекты логистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Производство дронов ежемесячно

"Украина делает ставку на беспилотники дальнего радиуса действия, повышая стоимость войны для России. Украина удваивает кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и объектам логистики", - отмечает издание.

В то же время, сколько дронов дальнего радиуса действия на сегодня производится в Украине, неизвестно. Однако один из производителей таких БПЛА заявил, что он планирует увеличить выпуск беспилотников до 500 штук ежемесячно уже к середине этого года.

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Производитель пластиковой тары организовал изготовление дронов

Владелец предприятия по производству дронов потребовал сохранить в тайне месторасположение завода, название устройств и идентификацию сотрудников в целях их безопасности от возможных атак.

Перед полномасштабным вторжением в Россию бизнесмен занимался производством пластиковой упаковки на севере Харьковской области. После переезда на запад Украины он ориентировался на железнодорожную логистику. В прошлом году его привлекли спецслужбы, предложившие ему проект дрона дальнего радиуса действия и пригласившие создать аналог.

Для этого предприниматель привлек несколько опытных специалистов по авиастроительной отрасли.

Виробник пластикової тари організував збір дронів

Виготовлення дронів

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Процесс производства

Как отмечается, 74-летний бывший главный специалист Харьковского авиационного завода, работающий на производстве беспилотников, говорит, что в его возрасте он уже давно должен уйти на пенсию, но в стране - война.

Производственная линия начинается с прессования стекловолоконной сетки в форме крыльев, хвостов и носов. Над этим работает 75 человек.

После 11 часов затвердевания в печи детали собирают, чтобы создать небольшой самолет с размахом крыльев 2 метра. Двигатель и взрывчатку устанавливают на другом заводе.

Завод может производить только один-два корпуса каждого типа дронов в день. Чтобы увеличить мощность, бизнесмен недавно приобрел вторую печь полимеризации. Он планирует расширить помещение и нанять еще 50 человек для работы в две смены.

В то же время, он разрабатывает собственную модель беспилотника с запланированным радиусом действия более 1000 км.

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Дроны для ударов по НПЗ в России

Поражения дальнобойными беспилотниками направлены на то, чтобы сократить поставки топлива российским военным и лишить Москву экспортных поступлений для финансирования войны.

По словам одного из производителей беспилотников, затраты на изготовление колеблются от $30 тысяч до $300 тысяч за единицу. Но это все равно гораздо меньше, чем стоимость крылатой ракеты.

"Украине необходимо оптимизировать производство и выбрать те БПЛА, которые можно производить в массовом порядке", - заявил эксперт по беспилотным летательным аппаратам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

Он рассказал о 19 различных моделях беспилотников, которые используются для атак по территории России. Такие дроны, по его словам, обычно несут боеголовку весом 20 кг.

Дроны AQ-400 Scythe, сделанные преимущественно из дерева, имеют заявленную дальность полета 750 км и боеголовку весом 43 кг.

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дрони,scythe,aq-400
Украинский дрон AQ-400 Scythe

БПЛА с китайскими комплектующими

Беспилотники Beaver могут пролететь до 1000 км с полезной нагрузкой около 20 кг. А удар на самую большую глубину может нанести легкий дрон A22 - он автоматизирован и оснащен взрывчаткой.

Отмечается, что сначала Украина активно использовала китайские дроны, которые находятся в свободной продаже на международных интернет-площадках. Однако постепенно в стране наладили производство собственных беспилотников, используя китайские компоненты.

WSJ уточняет, что российская армия пытается наносить удары по местам сбора дронов.

Ряд опрошенных чиновников считает, что Украина должна использовать любые доступные ей средства для борьбы с российской агрессией.

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Автор: 

производство (460) дроны (3845)


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Топ комментарии
+29
Якось дивно читати такі новини. В нас журналісти свідомо чи не свідомо працюють на ворога. ******* розкривати всі деталі, фото, прізвища. Залишилось ще тільки більш точні координати прикріплювати.

І саме цинічне - вкінці статті - "WSJ уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів. "
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30.04.2024 08:46
+19
Ракети дронами не заміниш, треба ракети, але найшашличніший ракетну программу закатав в асфальт
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30.04.2024 08:19
+10
У кожного виду озброєння - своя "ніша застосування"! Подеколи вигідніше зстосувать "укрофанеру" тихохідну - але дешеву, ніж зосереджуваться виключно на високотехнологічних ракетах Бо часом це виявляється надто "затратним" - як забивання цвяхів мікроскопом Ракета може нести такий самий боєзаряд, що і БПЛА І спричинить такі самі ушкодження противнику Але вона складніша у виготовленні та набагато дорожча! І що найголовніше - її не можна виготовить з "радіопрозорих" матеріалів - пластику, скловолокна чи фанери!!! Вона у повітряному просторі "світить", як у радіо- так і в оптичному і тепловому діапазоні ТО для чого це потрібно? Адже незахищену ППО нафтобазу можна запалить і фанерним БПЛА!
Ти пропонуєш зараз припинить випуск дронів та зосередиться на продовженні розробки ракетної програми?
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30.04.2024 08:53
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Ракети дронами не заміниш, треба ракети, але найшашличніший ракетну программу закатав в асфальт
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30.04.2024 08:19 Ответить
Подолати ппо ракетою складнійше ніж сотнею дронов.
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30.04.2024 08:41 Ответить
Чого всього "сотнею"?
Зразу пиши МІЛЬЙОНОМ!
Як у Бубочки.
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30.04.2024 09:00 Ответить
Бубочка може тілько мільярдом дерев, та асфальтом на шампурах.
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30.04.2024 11:11 Ответить
Візьміть за приклад статистику збиття дронів в Україні це понад 90%. Найбільша кількість яка була застосована одночасно проти росії - близько 50 дронів.
Вартість одного дрону який здатен подолати відстань понад 500 км - 108 тис. доларів (БПЛА "Бобер")
Вартість ракети Х 59 - 236 тис. доларів.
А тепер порівняйте бойову частину дрону (20 кг) та ракети (320 кг).
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30.04.2024 09:33 Ответить
Так ти ще статистику збиття х-59 не додав. Ті 320 кг ще донести треба. І це одна ракета.
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30.04.2024 11:09 Ответить
А дрони що телепортуються? В більшості випадків бпла збивають мобільні групи які використовують кулемети, а ракету збити в такий спосіб дуже важко.
Навіть якщо з 10 ракет долетить дві, то це фактично зруйнує підприємство.

"Російські нафтопереробні компанії почали встановлювати сітки для захисту високотехнологічного обладнання від українських дронів". Джерело: https://biz.censor.net/n3485289
.
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30.04.2024 11:46 Ответить
По перше, ті десять ракет коштують грошей, які в асфальт закатали, їх ще треба зробити. По друге дві ракети не зашкодять тотально тому ж нпз. Про 90 % збиття дронів, то тілько в марафоні ротом. Я ж не кажу шо ракети погано! Добре.
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30.04.2024 12:16 Ответить
Я навів вище приклад ціни дрону та конкретної ракети і різниця не на користь дрону. Ну-ну ракета не зруйнує нпз , виходить 20 кг зруйнує, а 320 кг - ні. (Скільки знадобилось кацапам ракет, щоб знищити Трипільську ТЕЦ?)
Можна до скону клянчити у заходу системи ППО та ракети до них(і як довго це триватиме), але не знищуючи тотально військові підприємства кацапів, ми не зможемо навіть завершити війну на своїх умовах.
П.С. Я не говорю що дрони не важливі, але комбінування мало б більшу ефективність.
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30.04.2024 12:46 Ответить
20 кг може зруйнувати якусь емність, 10 шт по 20 кг можуть спрацювати по площині непагано, навіть краще ніж 320 кг в одне місце. Це факт. Трипольску ГЕС ( це не нпз) зруйнувало декілька ракет ( до речі яких?).
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30.04.2024 13:15 Ответить
Ви теоретик? Чому лише 10 чи 20 - пишіть зразу про результат після тисячі дронів.
4 (із 11) ракети х 69 зруйнували ТЕС - це нова модифікація х 59.
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30.04.2024 13:33 Ответить
Ні, , не теоретик, просто бачив як це працює не в марафоні. 😂
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30.04.2024 14:14 Ответить
Ви де берете інформацію шо зруйнували і до якої міри? І скільки ракет це зробило. Наївні люди.
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30.04.2024 14:16 Ответить
Звідси
https://www.youtube.com/watch?v=RF6FKafn0cA

Або звідси
https://youtu.be/SD8rnTGJZzE
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30.04.2024 14:50 Ответить
І там ви побачили ступінь руйнування? Добре. Питань нема.
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30.04.2024 14:59 Ответить
А ви думаєте я маю довіряти випадковій людині, маючи на увазі вас?
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30.04.2024 15:16 Ответить
Та мені однаково кому ви довіряєте, хоч самому боневтіку, ось чесно....
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30.04.2024 15:23 Ответить
Так і мені фіолетово що до зебілів, що до боневтіка і навіть до згаданого марафону. Але ніхто не спростував інформацію про яку говорили в даному етері.
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30.04.2024 15:29 Ответить
А навіщо ж її спростовувати? Дивний ви. Чим гірше, тим краще. Інформаційна війна теж йде, чи ні?
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30.04.2024 17:01 Ответить
Так ви тоді або труси одягніть, або хрестик зніміть. А то виходить де вам вигідно то інформаційна війна, а де незручно то брехня та зрада. Це як в москалів.
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30.04.2024 17:11 Ответить
А де мені не зручно? Я б розказав вам, які ті 90 відсотків збивання дронів і де такі відсотки, та про руйнування від ракет, включаючи калібри на підприємствах, то шо бачив власнооч( а не з етеру), але не тут. Так зрозумілійше?
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30.04.2024 17:50 Ответить
а чим Шмигаль захистив энергетику , кошти де?
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30.04.2024 12:30 Ответить
Головной шашлично командувач всю країну в асфальт закатал
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30.04.2024 08:42 Ответить
У кожного виду озброєння - своя "ніша застосування"! Подеколи вигідніше зстосувать "укрофанеру" тихохідну - але дешеву, ніж зосереджуваться виключно на високотехнологічних ракетах Бо часом це виявляється надто "затратним" - як забивання цвяхів мікроскопом Ракета може нести такий самий боєзаряд, що і БПЛА І спричинить такі самі ушкодження противнику Але вона складніша у виготовленні та набагато дорожча! І що найголовніше - її не можна виготовить з "радіопрозорих" матеріалів - пластику, скловолокна чи фанери!!! Вона у повітряному просторі "світить", як у радіо- так і в оптичному і тепловому діапазоні ТО для чого це потрібно? Адже незахищену ППО нафтобазу можна запалить і фанерним БПЛА!
Ти пропонуєш зараз припинить випуск дронів та зосередиться на продовженні розробки ракетної програми?
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30.04.2024 08:53 Ответить
Якось дивно читати такі новини. В нас журналісти свідомо чи не свідомо працюють на ворога. ******* розкривати всі деталі, фото, прізвища. Залишилось ще тільки більш точні координати прикріплювати.

І саме цинічне - вкінці статті - "WSJ уточнює, що російська армія намагається завдавати ударів по місцях збирання дронів. "
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30.04.2024 08:46 Ответить
Технологію описано, виробничу потужність вказано. Слів нема.......
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30.04.2024 10:01 Ответить
Скоріше за все сам підприємець дозволив цю публікацію, щоб показати приклад іншим. В іншому випадку він міг би подати в суд.
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30.04.2024 11:01 Ответить
Інформація пройшла, і якщо не прилетить ракета від кацапів, то НАБУ обов'язково навідається на виробництво або НАСУ, та ще вимагатимуть креслення та другу техдокументацію.
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30.04.2024 08:46 Ответить
или закроют...мотив придумают
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30.04.2024 12:33 Ответить
Завдячуючи 73%, які привели до влади "зелене" шобло, було закатано в асфальт найновітніші ракетні розробки, які "бариги" зуміли створити за 5 років, і при наявності цих ракет, ворог і не подумав би рипнутися. Але головне, що не Порошенко, так зебіли? Як стало добре жити, проSRали все що було і підставили не тільки себе, а і своїх родичів і нас під ракети ворога. Але найголовніше в тому, що це ще далеко не кінець, ворог з кожним днем нарощує випуск ракет і іншої військової техніки, перевів свою економіку на військові рейки, а наш Херпіду Гундос Нетряпкович нарощує порушення прав Конституції і перетворює країну в Північну Корею.
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30.04.2024 09:06 Ответить
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30.04.2024 09:13 Ответить
Засчітнік родіни,****. Буде на своєму прикладі морально-психологічно пояснювати причини не ухилятися.
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30.04.2024 09:19 Ответить
А повинно тепер бути так, вже сьогодні, не відкладаючи до завтра.
"Корреспондента WSJ должны немедленно арестовать, и ждет его тяжелое, мучительное следствие. Много будет вопросов. Где ты о производстве беспилотников услышал? Как ты нас найти сумел? Но, главное, кто помог тебе? Кто? Кто? Кто?
Отвечай, ****! Правдивые ответы ГУР вырывать умеет. Ответ из любого вырвут. Это я вам гарантирую. ГУР обязательно найдет того, кто корреспонденту помог."
(За мотивами книги "Акваріум")
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30.04.2024 09:16 Ответить
Тому на території русні немає ніяких справжніх диверсій.
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30.04.2024 10:42 Ответить
Поразки далекобійними безпілотниками Джерело:
**********
Це якась "підлога країни". Не "поразки", а "ураження".

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30.04.2024 09:27 Ответить
Зеленський, пол страньІ
Без електропитания
Нет мочи терпеть
Єту муку
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30.04.2024 10:46 Ответить
Це ви до журналістів американського видання звертаєтесь?
Так напишіть англійською на електронну пошту авторки статті, - [email protected]

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-bets-on-long-range-drones-as-it-seeks-a-battlefield-edge-90b83f30 Wall Street Journal . Джерело:
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30.04.2024 09:34 Ответить
Ось вона, ваша героїня, на яку ви звернули свій гнів.

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30.04.2024 09:42 Ответить
Тут на Цензорі було інтервю з дронщиком. Сказав, що в квітні місяці їм Держава поставила вперше 100 дронів, а вони використовують 1200 шт. Ось він ставить питання: "А де дрони Шура?"
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30.04.2024 09:57 Ответить
От нах*я таке писати?
Довбо(ОЙ)бам-писунам нема чим руки зайняти?
****ни тупоголові...
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30.04.2024 10:23 Ответить
добре, що хочь без вказаної адреси виробництва...
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30.04.2024 10:40 Ответить
Кто то же привел иностранного корреспондента на производство и разрешил писать эту статью ? Наверное было разрешение от ОП или от СБУ или от контрразведки ?
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30.04.2024 11:17 Ответить
там шо адреса вказана?
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30.04.2024 12:35 Ответить
зєлєнскій єрмака разом з босом, падлоляком і арахамією вже виїхали на підприємство для інспекції і проведення ставки гундосого довбойоба. З увімкненими GPS-передавачами для кураторів єрмака
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30.04.2024 11:26 Ответить
Ох и дураки, координаты еще добавили бы. На инженере "цель на лбу" нарисовали.

И казалось бы авионик, образованный человек. А дурачок ходит, интервью раздает и фотографируется. Убьет дураков ракетами ни за что...
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30.04.2024 12:16 Ответить
Це як в тій байці. Як ти став міліонером. Посадив дерево. Дочекався, коли вони принесуть плоди. Назбирав, продав. За виручені гроші купив ще саджанців. Посадив і так розвивав свій бізнес і тут одного дня дзвінок: "У вас помер дідусь в Канаді і залишив вам у спадок мільйон". Так і тут приїхав на незнайому територію, шукав чим зайнятись. Тут друг з СБУ тему підкинув і профінансував. Тепер я виробляю, а вони в мене по 300 тис купують. Дах є. Замовлення є. Фінансування є. Можна працювати. А відкати? Ну ви про що, все чисто.
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30.04.2024 13:30 Ответить
Я не заздрю, але деякі підтриємці, також хотіли б мати таких друзів.
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30.04.2024 13:32 Ответить
Всё рассказали и показали, потом удивляются и глаза округляют, когда прилетает.
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30.04.2024 14:01 Ответить
Я просто в шоці!!!! Розказати з подробицями про весь технологічний процес, плани і рбсяги виробництва, ТТХ продукції, - це зрада, чи ще ні??!! Ви шо, довбойоби??!!
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30.04.2024 14:28 Ответить
 
 