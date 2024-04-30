Производитель пластиковой тары из Харьковщины организовал сбор дальнобойных дронов, - WSJ. ФОТО

В ангаре на западе Украины десятки рабочих собирают дроны, которые используются для поражения целей в далеком тылу России. В частности, использует дроны дальнего радиуса действия для атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и объекты логистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Производство дронов ежемесячно

"Украина делает ставку на беспилотники дальнего радиуса действия, повышая стоимость войны для России. Украина удваивает кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и объектам логистики", - отмечает издание.

В то же время, сколько дронов дальнего радиуса действия на сегодня производится в Украине, неизвестно. Однако один из производителей таких БПЛА заявил, что он планирует увеличить выпуск беспилотников до 500 штук ежемесячно уже к середине этого года.

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Производитель пластиковой тары организовал изготовление дронов

Владелец предприятия по производству дронов потребовал сохранить в тайне месторасположение завода, название устройств и идентификацию сотрудников в целях их безопасности от возможных атак.

Перед полномасштабным вторжением в Россию бизнесмен занимался производством пластиковой упаковки на севере Харьковской области. После переезда на запад Украины он ориентировался на железнодорожную логистику. В прошлом году его привлекли спецслужбы, предложившие ему проект дрона дальнего радиуса действия и пригласившие создать аналог.

Для этого предприниматель привлек несколько опытных специалистов по авиастроительной отрасли.

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Процесс производства

Как отмечается, 74-летний бывший главный специалист Харьковского авиационного завода, работающий на производстве беспилотников, говорит, что в его возрасте он уже давно должен уйти на пенсию, но в стране - война.

Производственная линия начинается с прессования стекловолоконной сетки в форме крыльев, хвостов и носов. Над этим работает 75 человек.

После 11 часов затвердевания в печи детали собирают, чтобы создать небольшой самолет с размахом крыльев 2 метра. Двигатель и взрывчатку устанавливают на другом заводе.

Завод может производить только один-два корпуса каждого типа дронов в день. Чтобы увеличить мощность, бизнесмен недавно приобрел вторую печь полимеризации. Он планирует расширить помещение и нанять еще 50 человек для работы в две смены.

В то же время, он разрабатывает собственную модель беспилотника с запланированным радиусом действия более 1000 км.

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Дроны для ударов по НПЗ в России

Поражения дальнобойными беспилотниками направлены на то, чтобы сократить поставки топлива российским военным и лишить Москву экспортных поступлений для финансирования войны.

По словам одного из производителей беспилотников, затраты на изготовление колеблются от $30 тысяч до $300 тысяч за единицу. Но это все равно гораздо меньше, чем стоимость крылатой ракеты.

"Украине необходимо оптимизировать производство и выбрать те БПЛА, которые можно производить в массовом порядке", - заявил эксперт по беспилотным летательным аппаратам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

Он рассказал о 19 различных моделях беспилотников, которые используются для атак по территории России. Такие дроны, по его словам, обычно несут боеголовку весом 20 кг.

Дроны AQ-400 Scythe, сделанные преимущественно из дерева, имеют заявленную дальность полета 750 км и боеголовку весом 43 кг.

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Украинский дрон AQ-400 Scythe

БПЛА с китайскими комплектующими

Беспилотники Beaver могут пролететь до 1000 км с полезной нагрузкой около 20 кг. А удар на самую большую глубину может нанести легкий дрон A22 - он автоматизирован и оснащен взрывчаткой.

Отмечается, что сначала Украина активно использовала китайские дроны, которые находятся в свободной продаже на международных интернет-площадках. Однако постепенно в стране наладили производство собственных беспилотников, используя китайские компоненты.

WSJ уточняет, что российская армия пытается наносить удары по местам сбора дронов.

Ряд опрошенных чиновников считает, что Украина должна использовать любые доступные ей средства для борьбы с российской агрессией.

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