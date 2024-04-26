Украина и Латвия будут наращивать совместное производство дронов, - Кулеба

Латвия совместно с Украиной будет наращивать производство беспилотников. Также страна передаст генератор мощностью 250 МВт на нужды энергосистемы нашего государства.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с главой МИД Латвии Байбой Браже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ценим решение Латвии присоединиться к инициативе Чехии по закупке артиллерийских снарядов, говорили о производстве снарядов. Я, безусловно, благодарю Латвию за лидерство в Коалиции дронов.

Сейчас ведется совместная работа над наращиванием этого производства. Нужно больше дронов. Украинские и латвийские компании могут действительно много сделать", - отметил Кулеба.

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"Сегодня я услышала, что наша энергокомпания "Латвэнерго" предоставит новый большой генератор мощностью 250 МВт на нужды украинской энергетической системы, поэтому поддержка приходит от всей страны", - отметила Браже.

Глава МИД Латвии добавила, что встретилась с работниками на украинской тепловой электростанции, чтобы напрямую узнать об их критических потребностях.

Министры также обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО.

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