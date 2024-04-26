Україна та Латвія нарощуватимуть спільне виробництво дронів, - Кулеба

Латвія спільно з Україною нарощуватиме виробництво безпілотників. Також країна передасть генератор потужністю 250 МВт на потреби енергосистеми нашої держави.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу з очільницею МЗС Латвії Байбою Браже, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цінуємо рішення Латвії приєднатися до ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів, говорили про виробництво снарядів. Я, безумовно, дякую Латвії за лідерство в Коаліції дронів.

Зараз ведеться спільна робота над нарощуванням цього виробництва. Потрібно більше дронів. Українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити", - зазначив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 500 млн євро зібрала Коаліція дронів для України, - міністр оборони Латвії Спрудс

"Сьогодні я почула, що наша енергокомпанія "Латвенерго" надасть новий великий генератор потужністю 250 МВт на потреби української енергетичної системи, тож підтримка приходить від усієї країни", - зауважила Браже.

Глава МЗС Латвії додала, що зустрілася з працівниками на українській тепловій електростанції, щоб напряму дізнатися про їхні критичні потреби.

Міністри також обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО.

Читайте також: Латвія готова передати Україні ППО малої дальності, - Міноборони