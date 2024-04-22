Латвія готова передати Україні ППО малої дальності, - Міноборони

Уряд Латвії заявив про готовність передати Україні систему ППО малої дальності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Він зазначив, що деякі країни мають системи Patriot, а деякі - ні.

"Але йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем ППО", - завив міністр.

Спрудс сказав, Латвія готова зробити свій внесок у протиповітряну оборону України.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", - додав міністр.

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