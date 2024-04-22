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Латвія готова передати Україні ППО малої дальності, - Міноборони

спрудс

Уряд Латвії заявив про готовність передати Україні систему ППО малої дальності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Він зазначив, що деякі країни мають системи Patriot, а деякі - ні.

"Але йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем ППО", - завив міністр.

Спрудс сказав, Латвія готова зробити свій внесок у протиповітряну оборону України.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", - додав міністр.

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Автор: 

Латвія (1343) ППО (3140)


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А раніше не можна було це зробити?
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22.04.2024 13:47 Відповісти
Не угодили....Латвия откликнулась на запрос Украины о поставке систем ПВО и приняла решение передать Украине все имеющиеся в распоряжении системы ПВО Stinger. Первую партию Stinger Латвия передала Украине еще в январе 2023 года. Чтобы не остаться без ПВО малой дальности, будут закуплены шведские ПЗРК RBS-70.
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22.04.2024 15:20 Відповісти
Дякуємо маленькій Латвії за вкрай потрібну допомогу.
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22.04.2024 13:48 Відповісти
Как США приняла закон о помощи Украины, так и другие страны проснулись.
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22.04.2024 14:05 Відповісти
Країнам Балтії щира вдячність за підтримку і на політичному рівні і на рівні військової допомоги! Бо вони разом з нами чудово знають що таке москальська азійська орда й не хочуть повторення окупації.
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22.04.2024 14:06 Відповісти
уже веселіше!
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22.04.2024 14:24 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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22.04.2024 14:46 Відповісти
 
 