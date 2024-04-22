2 685 8
Латвія готова передати Україні ППО малої дальності, - Міноборони
Уряд Латвії заявив про готовність передати Україні систему ППО малої дальності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Він зазначив, що деякі країни мають системи Patriot, а деякі - ні.
"Але йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем ППО", - завив міністр.
Спрудс сказав, Латвія готова зробити свій внесок у протиповітряну оборону України.
"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", - додав міністр.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
python #590432
показати весь коментар22.04.2024 13:47 Відповісти Мені подобається 1
Aleks Polevoi #446366
показати весь коментар22.04.2024 15:20 Відповісти Мені подобається 7
ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар22.04.2024 13:48 Відповісти Мені подобається 14
Alex Asd
показати весь коментар22.04.2024 14:05 Відповісти Мені подобається 2
kelt kant
показати весь коментар22.04.2024 14:06 Відповісти Мені подобається 9
Luk Viktor
показати весь коментар22.04.2024 14:24 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар22.04.2024 14:46 Відповісти Мені подобається 7
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль