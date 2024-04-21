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Латвія планує відмовитися від російської мови як другої іноземної в школах

мова,російська

У вівторок, 23 квітня, уряд Латвії ухвалить рішення про поступову відмову від російської мови як другої іноземної в школах.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за даними Міністерства освіти і науки Латвії, російська мова викладається як друга іноземна майже в половині латвійських шкіл. У деяких навчальних закладах альтернативи російській мові не пропонується.

Зміни, запропоновані МОН, передбачають, що з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову одну з офіційних мов Європейського союзу або країн-членів Європейської економічної зони, або іноземну мову, що регулюється міжурядовими угодами про освіту. Російська мова не входить до цих мов.

Також читайте: Естонія планує припинити фінансування російськомовної освіти

Повідомляється, що під час публічного обговорення було отримано дуже багато заперечень від приватних осіб проти плану Міністерства освіти. Протягом двох тижнів від приватних осіб та представників різних асоціацій надійшло понад 300 звернень, більшість з яких спрямована проти поступової відмови від російської мови як другої іноземної в школах.

"Основні причини незгоди зводяться до того, що діти не повинні бути обмежені у вивченні рідної мови та мають самі вирішувати, яку мову їм вивчати. Також наголошується, що відмова від російської з політичних причин неприпустима", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Латвія планує з 2026 року закрити російськомовні редакції своїх суспільних медіа

Автор: 

Латвія (1343) російська мова (304)


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Топ коментарі
+28
Ракети ATACMS великої дальності будуть відправлені в Україну до кінця наступного тижня, - Марк Уорнер, голова сенатського комітету з розвідки
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21.04.2024 19:24
+17
Є..тьь !! Що, Справді така дичина там присутня до цього часу????
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21.04.2024 19:24
+14
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21.04.2024 19:30
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Ракети ATACMS великої дальності будуть відправлені в Україну до кінця наступного тижня, - Марк Уорнер, голова сенатського комітету з розвідки
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21.04.2024 19:24 Відповісти
Марк Ворнер.
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21.04.2024 20:56 Відповісти
Є..тьь !! Що, Справді така дичина там присутня до цього часу????
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21.04.2024 19:24 Відповісти
Теж у шоці
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21.04.2024 19:33 Відповісти
Звісно. Приїдьте у Дауґавпілс, походіть вулицями, послухайте, що говорить народ.

У Нарві (Естонія), думаю, ситуація схожа.
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21.04.2024 19:40 Відповісти
Ущімляют ущімітєлєй.
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21.04.2024 19:30 Відповісти
Русафобія нах прікінь *** нєхє ра нє уважают вєлікую культуру и наш магучій русскЫй мат.
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21.04.2024 19:35 Відповісти
аха... путєн, ввєді вайска. Латгалія хочєт дамой в радную говєнь. ))
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21.04.2024 19:58 Відповісти
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21.04.2024 19:30 Відповісти
Головне, щоб вона не мала ніякого іншого статусу, окрім мови ворога.
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21.04.2024 19:32 Відповісти
Як друга іноземна в школах Латвії повинна бути німецька. Латвійці повинні бути ближче до своїх тевтонських коренів.
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21.04.2024 19:37 Відповісти
І не пожалкуєте!!! Забудьте про все совкове!!!
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21.04.2024 19:37 Відповісти
В них і досі діти в школах вчили цю х.йню? Навіщо?
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21.04.2024 19:39 Відповісти
А що заважає тим ,,ущемльоним,, руськощелепним дітям вчити її в приватному порядку, а не за рахунок Латвії?
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21.04.2024 19:39 Відповісти
Нехай попросять своїх батьків повернутися на історічєскую родіну!
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21.04.2024 19:47 Відповісти
Давно пора!!!
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21.04.2024 19:52 Відповісти
А усіх хто не згоден, відправляйте назад у *****.
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21.04.2024 20:00 Відповісти
В Риге по решению министра транспорта Яниса Витенбергса на пассажирской железнодорожной станции демонтировали надпись «Вокзал» на русском языке и установили новую надпись "Вокзал" на украинском. Установка обошлась 2,5 миллиона евро. Бывает и такое.)

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21.04.2024 20:13 Відповісти
Шо , кацап , в тебе пердак палає ? Це добре ...
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21.04.2024 20:30 Відповісти
дибільний, апсолютно штучний кацапській недо-язік, а по факту суржик/діалект/еспіранто, нашвидкоруч зліплений для тупорилого мордво-кацапського лайна, біонепотребу, з більш як десяткуа мов сербо-хорватським місіонером Юрієм Крижаничем, потім допилений єфіопським євреєм Сашком Гарматою, європейцями з України Далем, Лермонтовим, має мати в колишніх країнах окупованих паРашею, під назвою срср, один повожний статус - ЗАЙВИЙ !!!
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22.04.2024 07:04 Відповісти
З тааакоооююю швідкістью вііідмооови від раззійськоі мови, вже на початку 26 року латвійська буде заборонена!
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21.04.2024 20:15 Відповісти
"Руzкій язик" віджив своє. Сьогодні цією штучною мовою не створюється нічого нового. Навпаки, це мова агресії та окупації. Мова вбивць, мародерів, історичних фальсифікаторів, плагіаторів, гвалтівників і рабів диктатора *****. Розмовляти цією мовою в суспільному просторі ганебно для порядного громадянина. Якщо громадянин України на 33 році Незалежності під час війни з кацапами розмовляє кацапською то це дурень або латентний ворог України. "Руzкій язик" для початку потрібно повністю прибрати з суспільного простору і вичистити бібліотеки від кацапомовної літератури..
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21.04.2024 20:29 Відповісти
Їх "язык" завжди використовувався як зброя повзучої оккупації сусідніх країн ...
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22.04.2024 21:48 Відповісти
За те у нас батьки дітей на вулиці виключно кацапській вчать, і не тільки в Харкові....
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21.04.2024 20:31 Відповісти
Очень правильно поступаете. Лучше пусть польский или немецкий.
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21.04.2024 20:47 Відповісти
Викладати свинособачу - це якесь зоо-збочення.
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21.04.2024 22:22 Відповісти
 
 