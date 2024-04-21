Латвія планує відмовитися від російської мови як другої іноземної в школах

У вівторок, 23 квітня, уряд Латвії ухвалить рішення про поступову відмову від російської мови як другої іноземної в школах.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за даними Міністерства освіти і науки Латвії, російська мова викладається як друга іноземна майже в половині латвійських шкіл. У деяких навчальних закладах альтернативи російській мові не пропонується.

Зміни, запропоновані МОН, передбачають, що з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову одну з офіційних мов Європейського союзу або країн-членів Європейської економічної зони, або іноземну мову, що регулюється міжурядовими угодами про освіту. Російська мова не входить до цих мов.

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Повідомляється, що під час публічного обговорення було отримано дуже багато заперечень від приватних осіб проти плану Міністерства освіти. Протягом двох тижнів від приватних осіб та представників різних асоціацій надійшло понад 300 звернень, більшість з яких спрямована проти поступової відмови від російської мови як другої іноземної в школах.

"Основні причини незгоди зводяться до того, що діти не повинні бути обмежені у вивченні рідної мови та мають самі вирішувати, яку мову їм вивчати. Також наголошується, що відмова від російської з політичних причин неприпустима", - йдеться в повідомленні.

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