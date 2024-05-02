На Авдеевском направлении за прошедшие сутки ВСУ отразили 39 атак врага. Всего на фронте произошло 121 боевое столкновение, - Генштаб

Силы обороны за прошедшие сутки отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общем, враг нанес 5 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Великая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области; Дилиевка, Соловьево, Очеретино, Новоселовка, Прогресс, Уманское, Желанное, Новожеланное, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Лобково, Орехов Запорожской области; Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражено 14 атак, осуществленных противником в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 39 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших войск.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

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