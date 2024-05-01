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Новости Война
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Силы обороны ликвидировали около 27 тысяч россиян и 4,5 тысяч единиц вражеской техники в апреле, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА

В апреле 2024 года ВСУ ликвидировали 26 960 оккупантов и 4 508 единиц российского вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

По словам командующего в апреле 2024 года потери противника составили около 26 960 человек личного состава.

Также подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 4 508 единиц российского вооружения и военной техники. Из них:

  • 326 танков;
  • 746 боевых бронированных машин;
  • 942 артиллерийские системы;
  • 30 РСЗО;
  • 36 установок ППО;
  • 1423 единицы автотехники;
  • 154 единицы спецтехники.

Кроме того, наши защитники сбили самолет, а также 781 БПЛА и 69 вражеских ракет.

Втрати росіян у квітні 2024 року.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 469 840 человек (+1120 за сутки), 7312 танков, 12 024 артсистем, 14 067 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ликвидация (3477) уничтожение (6830) ВСУ (6546)


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Скільки у них ще цього металу!??
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01.05.2024 19:46 Ответить
Редактори, виправте заголовок, поверніть "втрати" замість "ліквідовані", бо Цензор вже схожий на уніан по жовтизні.
Редактори, ви в курсі, що під "втратами" мається на увазі вбиті та поранені кацапи?
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01.05.2024 19:53 Ответить
Хоча у Павлюка теж "знищені". Схоже Сирська вертикаль вирішила крокувати перемогами переважно на папері та підміною понятть.
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01.05.2024 19:56 Ответить
Выход на полигон, в Луганской области, закончился "концертом кобзона"...
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01.05.2024 20:05 Ответить
кожен місяць в Україну преться 30 000 нових орків..
так що роботи ще багато..
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01.05.2024 20:19 Ответить
 
 