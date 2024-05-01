Силы обороны ликвидировали около 27 тысяч россиян и 4,5 тысяч единиц вражеской техники в апреле, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА

В апреле 2024 года ВСУ ликвидировали 26 960 оккупантов и 4 508 единиц российского вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

По словам командующего в апреле 2024 года потери противника составили около 26 960 человек личного состава.

Также подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 4 508 единиц российского вооружения и военной техники. Из них:

326 танков;

746 боевых бронированных машин;

942 артиллерийские системы;

30 РСЗО;

36 установок ППО;

1423 единицы автотехники;

154 единицы спецтехники.

Кроме того, наши защитники сбили самолет, а также 781 БПЛА и 69 вражеских ракет.

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