Силы обороны ликвидировали около 27 тысяч россиян и 4,5 тысяч единиц вражеской техники в апреле, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА
В апреле 2024 года ВСУ ликвидировали 26 960 оккупантов и 4 508 единиц российского вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
По словам командующего в апреле 2024 года потери противника составили около 26 960 человек личного состава.
Также подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 4 508 единиц российского вооружения и военной техники. Из них:
- 326 танков;
- 746 боевых бронированных машин;
- 942 артиллерийские системы;
- 30 РСЗО;
- 36 установок ППО;
- 1423 единицы автотехники;
- 154 единицы спецтехники.
Кроме того, наши защитники сбили самолет, а также 781 БПЛА и 69 вражеских ракет.
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Редактори, ви в курсі, що під "втратами" мається на увазі вбиті та поранені кацапи?
так що роботи ще багато..