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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 469 840 человек (+1120 за сутки), 7312 танков, 12 024 артсистем, 14 067 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 469 840 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.054.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 469 840 (+1120) человек,
  • танков - 7312 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 14 067 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 12 024 (+13) ед,
  • РСЗО - 1053 (+0) ед,
  • средства ППО - 780 (+1) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9538 (+7),
  • крылатые ракеты - 2126 (+0),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16175 (+33) ед,
  • специальная техника - 1980 (+3)

Также смотрите: Идентифицированы четыре рашиста, которые пытали местных жителей во время оккупации Киевщины, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Втрати ворога за 30 квітня

Автор: 

армия РФ (19047) ликвидация (3473) уничтожение (6826)


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Топ комментарии
+20
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01.05.2024 08:05
+18
Минув 3720 день москальсько-української війни.
76 одиниць техніки та 1120! чумардосів.
Арта 13, броня 26, логістика 33.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 468 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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01.05.2024 08:50
+15
Героям слава!!!
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01.05.2024 08:03
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Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!
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01.05.2024 08:03 Ответить
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01.05.2024 08:05 Ответить
автору рисунка запретить рисовать - уж больно у кацапов красивые морды
число 24 заменить на 200
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01.05.2024 12:00 Ответить
За квітень
26 960 чумардосів
326 танків
746 ББМ
942 ствольна арта
30 РСЗВ
36 ППО
1 423 автотехніка
154 спецтехніка

Як чумардоси не старались до 1 травня влаштувати ювілей,
ми не переймаємося буде на 1 травня.
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01.05.2024 08:07 Ответить
Ще трохи статистики - середньодобова утилізація чумардосів
Лютий - 981
Березень - 910
Квітень - 899
тенденція вже вимальовується...

Трійка лідерів по утилізації за місяць
Грудень 23-го 29 970 (31 день)
Листопад 23-го 28 550 (30 днів)
Лютий 24-го 28 450 (29 днів)
от якби в лютому було більше днів, то можна лише уявити скільки було б чумардосів. Нетреба нічого уявлять, є
1 березня - 960 і 2 березня - 1 160 чумардосів
тобто лютий 31 день - 30 570 ї@.натів кобZона.
От такий лютий лютий 24-го року
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01.05.2024 10:12 Ответить
Минув 3720 день москальсько-української війни.
76 одиниць техніки та 1120! чумардосів.
Арта 13, броня 26, логістика 33.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 468 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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01.05.2024 08:50 Ответить
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01.05.2024 08:52 Ответить
Вчорашні "буки" не зараховані.
Знакове ж відео ССО виклали: використовувати комплекс за 40 млн.$ для евакуації однотипної машини, ураженої дроном за 1 тис.$, наражаючі при цьому і його на ураження- це пАтужний дебілізм
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01.05.2024 08:53 Ответить
Вони ж напевне мають якийсь розрахунок от свій і підїхав бо тягачі і мотолиги ржавіють по наших полях. До того поскубли їх десь на раші (брянск, курськ, білгород) де конкретно не вказується, вони, як то кажуть, пороху не нюхали, були впевнені у своїй безкарності і навіть уяви не мали що може прилетіти.
А не зараховано бо уражено, ане знищено.
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01.05.2024 09:31 Ответить
Може ті буки три дні тому були. Це ж не факт, що саме вчора.
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01.05.2024 09:03 Ответить
а чого так мало техніки?
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01.05.2024 12:49 Ответить
 
 