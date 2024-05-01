Общие боевые потери РФ с начала войны – около 469 840 человек (+1120 за сутки), 7312 танков, 12 024 артсистем, 14 067 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 469 840 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.054.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 469 840 (+1120) человек,
- танков - 7312 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 14 067 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 12 024 (+13) ед,
- РСЗО - 1053 (+0) ед,
- средства ППО - 780 (+1) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9538 (+7),
- крылатые ракеты - 2126 (+0),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16175 (+33) ед,
- специальная техника - 1980 (+3)
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+15 paulo kit #590782
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число 24 заменить на 200
26 960 чумардосів
326 танків
746 ББМ
942 ствольна арта
30 РСЗВ
36 ППО
1 423 автотехніка
154 спецтехніка
Як чумардоси не старались до 1 травня влаштувати ювілей,
ми не переймаємося буде на 1 травня.
Лютий - 981
Березень - 910
Квітень - 899
тенденція вже вимальовується...
Трійка лідерів по утилізації за місяць
Грудень 23-го 29 970 (31 день)
Листопад 23-го 28 550 (30 днів)
Лютий 24-го 28 450 (29 днів)
от якби в лютому було більше днів, то можна лише уявити скільки було б чумардосів. Нетреба нічого уявлять, є
1 березня - 960 і 2 березня - 1 160 чумардосів
тобто лютий 31 день - 30 570 ї@.натів кобZона.
От такий лютий лютий 24-го року
76 одиниць техніки та 1120! чумардосів.
Арта 13, броня 26, логістика 33.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 468 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
Знакове ж відео ССО виклали: використовувати комплекс за 40 млн.$ для евакуації однотипної машини, ураженої дроном за 1 тис.$, наражаючі при цьому і його на ураження- це пАтужний дебілізм
А не зараховано бо уражено, ане знищено.