Общие боевые потери РФ с начала войны – около 469 840 человек (+1120 за сутки), 7312 танков, 12 024 артсистем, 14 067 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 469 840 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.054.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 469 840 (+1120) человек,

танков - 7312 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 14 067 (+21) ед,

артиллерийских систем - 12 024 (+13) ед,

РСЗО - 1053 (+0) ед,

средства ППО - 780 (+1) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9538 (+7),

крылатые ракеты - 2126 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16175 (+33) ед,

специальная техника - 1980 (+3)

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