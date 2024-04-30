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Новости Фото Война
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Идентифицированы четыре рашиста, которые пытали местных жителей во время оккупации Киевщины, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении четырем российским военным из Бурятии, пытавших жителей Киевщины во время временной оккупации Бучанского района.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Идентификация военнослужащих РФ

По данным следствия, в начале марта 2022 года российский полковник Иван Кий выполнил преступный приказ своего руководства и обустроил в селе Вышеград Бучанского района Киевской области командный пункт и так называемый "изолятор временного содержания".

Также он поручил своим подчиненным отыскивать патриотически настроенных местных жителей и заключать их в тюрьму. При этом он приказал не только осуществлять охрану противоправно лишенных свободы гражданских, но и проводить с ними допросы с применением физического и психологического насилия.

Російські військові

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Пытки жителей Киевщины

"На данный момент документально доказано участие в таких противоправных действиях офицера разведывательного отдела штаба капитана Оскара Ситдикова, командира 9-й мотострелковой роты 37-й бригады лейтенанта Магомеда Магомедова, командира отделения взвода радиоэлектронной разведки бригады сержанта Георгия Раднатарова. Работа по документальному подтверждению противоправных действий других военнослужащих этой бригады продолжается", - отметили в ГБР.

Указанные лица нанесли украинским гражданам моральный и имущественный ущерб.

Місця катування мешканців Київщини російськими окупантами
Місця катування мешканців Київщини російськими окупантами

"Задокументированы нанесенные ими тяжкие телесные повреждения, сильные душевные страдания, вред здоровью, посягательство на человеческое достоинство и тому подобное. Также зафиксированы факты ограбления гражданских лиц и присвоения их собственности, что не было оправдано военной необходимостью", - резюмировали в ГБР.

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Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Місця катування мешканців Київщини російськими окупантами
Місця катування мешканців Київщини російськими окупантами
Місця катування мешканців Київщини російськими окупантами

Автор: 

армия РФ (19197) Киевская область (4129) пытки (833) ГБР (2985) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+5
Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

чотирьом російським військовим із Бурятії

коли, цей ******* цирк закінчиться?
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30.04.2024 14:29
+5
Зря всё это. Денег надо много и тихо всё делать. Есть люди что берутся за это. По месту жительства указанных работают. Кому смешно смейтесь. Но как забыть тех что муки приняли??? А ведь таких много. Тварей всегда отстреливают.
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30.04.2024 14:59
+4
Відразу по фото вгадується порода-свінья кацапская ванючая...
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30.04.2024 14:32
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Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

чотирьом російським військовим із Бурятії

коли, цей ******* цирк закінчиться?
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30.04.2024 14:29 Ответить
тє же мислі і такі ж матюки
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30.04.2024 14:32 Ответить
Це є процесуальна дія, визнана у світовій практиці і просто необхідна, для послідовності та логічного завершення кримінального процесу, АЛЕ, невіглас цього не розуміє?!?,), чи ти кацап??, тому що нормальна Людина, такої маячні,, нести не буде,
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30.04.2024 14:46 Ответить
наші прокурви та слєдаки не тямлять працювати за міжнародними стандартами - бо звикли до тіліфонного права - всі їх бамашки нічого не варті, ніякий поважний міжнародний орган не бере до уваги халтуру української прокурватури
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30.04.2024 14:53 Ответить
Президент Євроюсту Ладислав Хамран заявив, що розслідування воєнних злочинів росії в Україні ведеться у 21 країні.Як http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1863093/vilniuje-viesintis-eurojusto-vadovas-patraukti-atsakomyben-agresorius-ukrainoje-uztruks-ne-vienus-metus передає LRT, про це Ладислав Хамран сказав в інтерв'ю під час візиту до Литви.- Переважна більшість розслідувань проводиться у країнах ЄС. З 21 країни, де проводяться опитування, 14 є членами ЄС. Ще чотири країни, включаючи Україну, перебувають у Європі, але не є членами ЄС, і ще три країни не входять до Європи - США, Канада та Велика Британія, - сказав Хамран.На його думку, збирання доказів основних злочинів та їх аналіз, який призведе до обвинувачень, «буде довгим шляхом, який триватиме кілька років».--------------------- це у вас, у Кацапів, --Фсьо прАпало!(,
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30.04.2024 15:19 Ответить
так ото ж - слідство закордонне, українські слєдаки всьо пустили по *****
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30.04.2024 15:21 Ответить
)(уйлу змогли виписати ордєр лише тому, шо воно проговорилося про депортованих дітей. Але всі військові злочини так і не знайшли реакції в світі, бо наша прокурва херньою занімалася - знімала відіоролікі, а не задокументовувала опалки, гільзи, зразки днк...
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30.04.2024 14:57 Ответить
... Але всі військові злочини так і не знайшли реакції в світі,,,,---- як жеш ви ********** пистіть кацапи,,),,--- Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення, яке покликане почати підготовку угоди між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ Джерело:
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30.04.2024 20:01 Ответить
сподіваюся, після 20.05.24...але ні. кліщ Вова Картавий так вчепився в Україну,що просто так ми від нього не відкараскаємося...
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30.04.2024 15:15 Ответить
Ось довіра до цього цирку.
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30.04.2024 15:38 Ответить
шо за цирк? це шоп забезпечити прокурв та судаків жалованієм с послєдующімі пєнсіямі
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30.04.2024 14:30 Ответить
Відразу по фото вгадується порода-свінья кацапская ванючая...
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30.04.2024 14:32 Ответить
Зря всё это. Денег надо много и тихо всё делать. Есть люди что берутся за это. По месту жительства указанных работают. Кому смешно смейтесь. Но как забыть тех что муки приняли??? А ведь таких много. Тварей всегда отстреливают.
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30.04.2024 14:59 Ответить
Якщо за тих тварюк, що у розшуку виставити винагороду - то свої ж й угандошать. Треба тільки один "щасливий випадок" організувати, а потім пустити інфу - що людина отримала винагороду. І он нехай ТГ використовують для зв'язку при виконанні замовлень. Й отримання винагороди.
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30.04.2024 15:09 Ответить
з цією тупою показухою ДБР все зрозуміло,а ще більше зрозуміло стосовно того ЩО ж насправді відбувається стає після одного факту: після розрекламованого підвищення пенсії,60% укрпенсіонерів отримують пенсію менше 5000,на утримання 1 росполоненого Зельц виділяє ....10000 грн/міс.....
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30.04.2024 15:18 Ответить
Палишься - совсем не по теме раскачиваешь.
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30.04.2024 15:22 Ответить
та їм ***** на чому кацапське іпсо розгойдувати,
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30.04.2024 15:29 Ответить
Да не нужно никаких 12 лет. После войны нужно создать украинский Моссад и охотиться за тварями по всему Миру.
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30.04.2024 15:21 Ответить
А чому ніде не повідомляють як вони раптово потрапили на територію Київщини, чому мовчать про те, що зайшов агресор через офіційний кпп на державному кордоні з Білорусією. Чому на міжнародному рівні в ООН зокрема не виносили питання відповідальності також Білорусі за ті військові злочини які скоювалися на Київщині ?
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30.04.2024 15:30 Ответить
 
 