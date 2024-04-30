Идентифицированы четыре рашиста, которые пытали местных жителей во время оккупации Киевщины, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении четырем российским военным из Бурятии, пытавших жителей Киевщины во время временной оккупации Бучанского района.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Идентификация военнослужащих РФ

По данным следствия, в начале марта 2022 года российский полковник Иван Кий выполнил преступный приказ своего руководства и обустроил в селе Вышеград Бучанского района Киевской области командный пункт и так называемый "изолятор временного содержания".

Также он поручил своим подчиненным отыскивать патриотически настроенных местных жителей и заключать их в тюрьму. При этом он приказал не только осуществлять охрану противоправно лишенных свободы гражданских, но и проводить с ними допросы с применением физического и психологического насилия.

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Пытки жителей Киевщины

"На данный момент документально доказано участие в таких противоправных действиях офицера разведывательного отдела штаба капитана Оскара Ситдикова, командира 9-й мотострелковой роты 37-й бригады лейтенанта Магомеда Магомедова, командира отделения взвода радиоэлектронной разведки бригады сержанта Георгия Раднатарова. Работа по документальному подтверждению противоправных действий других военнослужащих этой бригады продолжается", - отметили в ГБР.

Указанные лица нанесли украинским гражданам моральный и имущественный ущерб.





"Задокументированы нанесенные ими тяжкие телесные повреждения, сильные душевные страдания, вред здоровью, посягательство на человеческое достоинство и тому подобное. Также зафиксированы факты ограбления гражданских лиц и присвоения их собственности, что не было оправдано военной необходимостью", - резюмировали в ГБР.

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Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.





