Ідентифіковано чотирьох рашистів, які катували місцевих мешканців під час окупації Київщини, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом російським військовим із Бурятії, які катували мешканців Київщини під час тимчасової окупації Бучанського району.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Ідентифікація військовослужбовців РФ

За даними слідства, на початку березня 2022 року російський полковник Іван Кий виконав злочинний наказ свого керівництва й облаштував у селі Вишеград Бучанського району Київської області командний пункт та так званий "ізолятор тимчасового утримання".

Також він доручив своїм підлеглим відшукувати патріотично налаштованих місцевих мешканців та ув’язнювати їх. При цьому він наказав не лише здійснювати охорону протиправно позбавлених волі цивільних, а й проводити з ними допити із застосуванням фізичного та психологічного насилля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть працівника ФСБ РФ за катування мирних жителів Харківщини під час окупації, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Катування мешканців Київщини

"Наразі документально доведена участь у таких протиправних діях офіцера розвідувального відділу штабу капітана Оскара Ситдікова, командира 9 мотострілецької роти 37 бригади лейтенанта Магомеда Магомедова, командира відділення взводу радіоелектронної розвідки бригади сержанта Георгія Раднатарова. Робота щодо документального підтвердження протиправних дій інших військовослужбовців цієї бригади триває", - зазначили в ДБР.

Зазначені особи завдали українським громадянам моральної та майнової шкоди.





"Задокументовані завдані ними тяжкі тілесні ушкодження, сильні душевні страждання, шкода здоров’ю, зазіхання на людську гідність тощо. Також зафіксовані факти пограбування цивільних осіб та привласнення їх власності, що не було виправдано воєнною необхідністю", - резюмували в ДБР.

Читайте також: Повідомлено про підозру двом військовим РФ, які жорстоко катували українців на тимчасово окупованій Луганщині, - СБУ

Вказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.





