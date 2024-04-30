УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9944 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
4 137 19

Ідентифіковано чотирьох рашистів, які катували місцевих мешканців під час окупації Київщини, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом російським військовим із Бурятії, які катували мешканців Київщини під час тимчасової окупації Бучанського району.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Ідентифікація військовослужбовців РФ

За даними слідства, на початку березня 2022 року російський полковник Іван Кий виконав злочинний наказ свого керівництва й облаштував у селі Вишеград Бучанського району Київської області командний пункт та так званий "ізолятор тимчасового утримання".

Також він доручив своїм підлеглим відшукувати патріотично налаштованих місцевих мешканців та ув’язнювати їх. При цьому він наказав не лише здійснювати охорону протиправно позбавлених волі цивільних, а й проводити з ними допити із застосуванням фізичного та психологічного насилля.

Російські військові

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть працівника ФСБ РФ за катування мирних жителів Харківщини під час окупації, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Катування мешканців Київщини

"Наразі документально доведена участь у таких протиправних діях офіцера розвідувального відділу штабу капітана Оскара Ситдікова, командира 9 мотострілецької роти 37 бригади лейтенанта Магомеда Магомедова, командира відділення взводу радіоелектронної розвідки бригади сержанта Георгія Раднатарова. Робота щодо документального підтвердження протиправних дій інших військовослужбовців цієї бригади триває", - зазначили в ДБР.

Зазначені особи завдали українським громадянам моральної та майнової шкоди.

Місця катування мешканців Київщини російськими окупантами
Місця катування мешканців Київщини російськими окупантами

"Задокументовані завдані ними тяжкі тілесні ушкодження, сильні душевні страждання, шкода здоров’ю, зазіхання на людську гідність тощо. Також зафіксовані факти пограбування цивільних осіб та привласнення їх власності, що не було виправдано воєнною необхідністю", - резюмували в ДБР.

Читайте також: Повідомлено про підозру двом військовим РФ, які жорстоко катували українців на тимчасово окупованій Луганщині, - СБУ

Вказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Місця катування мешканців Київщини російськими окупантами
Місця катування мешканців Київщини російськими окупантами
Місця катування мешканців Київщини російськими окупантами

Автор: 

армія рф (17346) Київська область (4018) катування (598) ДБР (3488) воєнні злочини (1859)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

чотирьом російським військовим із Бурятії

коли, цей ******* цирк закінчиться?
показати весь коментар
30.04.2024 14:29
+5
Зря всё это. Денег надо много и тихо всё делать. Есть люди что берутся за это. По месту жительства указанных работают. Кому смешно смейтесь. Но как забыть тех что муки приняли??? А ведь таких много. Тварей всегда отстреливают.
показати весь коментар
30.04.2024 14:59
+4
Відразу по фото вгадується порода-свінья кацапская ванючая...
показати весь коментар
30.04.2024 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

чотирьом російським військовим із Бурятії

коли, цей ******* цирк закінчиться?
показати весь коментар
30.04.2024 14:29 Відповісти
тє же мислі і такі ж матюки
показати весь коментар
30.04.2024 14:32 Відповісти
Це є процесуальна дія, визнана у світовій практиці і просто необхідна, для послідовності та логічного завершення кримінального процесу, АЛЕ, невіглас цього не розуміє?!?,), чи ти кацап??, тому що нормальна Людина, такої маячні,, нести не буде,
показати весь коментар
30.04.2024 14:46 Відповісти
наші прокурви та слєдаки не тямлять працювати за міжнародними стандартами - бо звикли до тіліфонного права - всі їх бамашки нічого не варті, ніякий поважний міжнародний орган не бере до уваги халтуру української прокурватури
показати весь коментар
30.04.2024 14:53 Відповісти
Президент Євроюсту Ладислав Хамран заявив, що розслідування воєнних злочинів росії в Україні ведеться у 21 країні.Як http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1863093/vilniuje-viesintis-eurojusto-vadovas-patraukti-atsakomyben-agresorius-ukrainoje-uztruks-ne-vienus-metus передає LRT, про це Ладислав Хамран сказав в інтерв'ю під час візиту до Литви.- Переважна більшість розслідувань проводиться у країнах ЄС. З 21 країни, де проводяться опитування, 14 є членами ЄС. Ще чотири країни, включаючи Україну, перебувають у Європі, але не є членами ЄС, і ще три країни не входять до Європи - США, Канада та Велика Британія, - сказав Хамран.На його думку, збирання доказів основних злочинів та їх аналіз, який призведе до обвинувачень, «буде довгим шляхом, який триватиме кілька років».--------------------- це у вас, у Кацапів, --Фсьо прАпало!(,
показати весь коментар
30.04.2024 15:19 Відповісти
так ото ж - слідство закордонне, українські слєдаки всьо пустили по *****
показати весь коментар
30.04.2024 15:21 Відповісти
)(уйлу змогли виписати ордєр лише тому, шо воно проговорилося про депортованих дітей. Але всі військові злочини так і не знайшли реакції в світі, бо наша прокурва херньою занімалася - знімала відіоролікі, а не задокументовувала опалки, гільзи, зразки днк...
показати весь коментар
30.04.2024 14:57 Відповісти
... Але всі військові злочини так і не знайшли реакції в світі,,,,---- як жеш ви ********** пистіть кацапи,,),,--- Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення, яке покликане почати підготовку угоди між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ Джерело:
показати весь коментар
30.04.2024 20:01 Відповісти
сподіваюся, після 20.05.24...але ні. кліщ Вова Картавий так вчепився в Україну,що просто так ми від нього не відкараскаємося...
показати весь коментар
30.04.2024 15:15 Відповісти
Ось довіра до цього цирку.
показати весь коментар
30.04.2024 15:38 Відповісти
шо за цирк? це шоп забезпечити прокурв та судаків жалованієм с послєдующімі пєнсіямі
показати весь коментар
30.04.2024 14:30 Відповісти
Відразу по фото вгадується порода-свінья кацапская ванючая...
показати весь коментар
30.04.2024 14:32 Відповісти
Зря всё это. Денег надо много и тихо всё делать. Есть люди что берутся за это. По месту жительства указанных работают. Кому смешно смейтесь. Но как забыть тех что муки приняли??? А ведь таких много. Тварей всегда отстреливают.
показати весь коментар
30.04.2024 14:59 Відповісти
Якщо за тих тварюк, що у розшуку виставити винагороду - то свої ж й угандошать. Треба тільки один "щасливий випадок" організувати, а потім пустити інфу - що людина отримала винагороду. І он нехай ТГ використовують для зв'язку при виконанні замовлень. Й отримання винагороди.
показати весь коментар
30.04.2024 15:09 Відповісти
з цією тупою показухою ДБР все зрозуміло,а ще більше зрозуміло стосовно того ЩО ж насправді відбувається стає після одного факту: після розрекламованого підвищення пенсії,60% укрпенсіонерів отримують пенсію менше 5000,на утримання 1 росполоненого Зельц виділяє ....10000 грн/міс.....
показати весь коментар
30.04.2024 15:18 Відповісти
Палишься - совсем не по теме раскачиваешь.
показати весь коментар
30.04.2024 15:22 Відповісти
та їм ***** на чому кацапське іпсо розгойдувати,
показати весь коментар
30.04.2024 15:29 Відповісти
Да не нужно никаких 12 лет. После войны нужно создать украинский Моссад и охотиться за тварями по всему Миру.
показати весь коментар
30.04.2024 15:21 Відповісти
А чому ніде не повідомляють як вони раптово потрапили на територію Київщини, чому мовчать про те, що зайшов агресор через офіційний кпп на державному кордоні з Білорусією. Чому на міжнародному рівні в ООН зокрема не виносили питання відповідальності також Білорусі за ті військові злочини які скоювалися на Київщині ?
показати весь коментар
30.04.2024 15:30 Відповісти
 
 