Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 469 840 осіб (+1120 за добу), 7312 танків, 12 024 артсистем, 14 067 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 469 840 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.054.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб,
- танків - 7312 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од,
- артилерійських систем - 12 024 (+13) од,
- РСЗВ - 1053 (+0) од,
- засоби ППО - 780 (+1) од,
- літаків - 348 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7),
- крилаті ракети - 2126 (+0),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16175 (+33) од,
- спеціальна техніка - 1980 (+3)
Топ коментарі
+20 частный сектор
показати весь коментар01.05.2024 08:05
+18 Qq Qqq #455433
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+15 paulo kit #590782
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число 24 заменить на 200
26 960 чумардосів
326 танків
746 ББМ
942 ствольна арта
30 РСЗВ
36 ППО
1 423 автотехніка
154 спецтехніка
Як чумардоси не старались до 1 травня влаштувати ювілей,
ми не переймаємося буде на 1 травня.
Лютий - 981
Березень - 910
Квітень - 899
тенденція вже вимальовується...
Трійка лідерів по утилізації за місяць
Грудень 23-го 29 970 (31 день)
Листопад 23-го 28 550 (30 днів)
Лютий 24-го 28 450 (29 днів)
от якби в лютому було більше днів, то можна лише уявити скільки було б чумардосів. Нетреба нічого уявлять, є
1 березня - 960 і 2 березня - 1 160 чумардосів
тобто лютий 31 день - 30 570 ї@.натів кобZона.
От такий лютий лютий 24-го року
76 одиниць техніки та 1120! чумардосів.
Арта 13, броня 26, логістика 33.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 468 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
Знакове ж відео ССО виклали: використовувати комплекс за 40 млн.$ для евакуації однотипної машини, ураженої дроном за 1 тис.$, наражаючі при цьому і його на ураження- це пАтужний дебілізм
А не зараховано бо уражено, ане знищено.