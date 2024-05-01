Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 469 840 осіб (+1120 за добу), 7312 танків, 12 024 артсистем, 14 067 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 469 840 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.054.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб,

танків - 7312 (+5) од,

бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од,

артилерійських систем - 12 024 (+13) од,

РСЗВ - 1053 (+0) од,

засоби ППО - 780 (+1) од,

літаків - 348 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7),

крилаті ракети - 2126 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16175 (+33) од,

спеціальна техніка - 1980 (+3)

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