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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 469 840 осіб (+1120 за добу), 7312 танків, 12 024 артсистем, 14 067 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 469 840 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.054.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб,
  • танків - 7312 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од,
  • артилерійських систем - 12 024 (+13) од,
  • РСЗВ - 1053 (+0) од,
  • засоби ППО - 780 (+1) од,
  • літаків - 348 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7),
  • крилаті ракети - 2126 (+0),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16175 (+33) од,
  • спеціальна техніка - 1980 (+3)

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Втрати ворога за 30 квітня

Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855) знищення (7138)


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Топ коментарі
+20
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01.05.2024 08:05
+18
Минув 3720 день москальсько-української війни.
76 одиниць техніки та 1120! чумардосів.
Арта 13, броня 26, логістика 33.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 468 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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01.05.2024 08:50
+15
Героям слава!!!
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01.05.2024 08:03
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Героям слава!!!
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01.05.2024 08:03 Відповісти
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01.05.2024 08:05 Відповісти
автору рисунка запретить рисовать - уж больно у кацапов красивые морды
число 24 заменить на 200
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01.05.2024 12:00 Відповісти
За квітень
26 960 чумардосів
326 танків
746 ББМ
942 ствольна арта
30 РСЗВ
36 ППО
1 423 автотехніка
154 спецтехніка

Як чумардоси не старались до 1 травня влаштувати ювілей,
ми не переймаємося буде на 1 травня.
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01.05.2024 08:07 Відповісти
Ще трохи статистики - середньодобова утилізація чумардосів
Лютий - 981
Березень - 910
Квітень - 899
тенденція вже вимальовується...

Трійка лідерів по утилізації за місяць
Грудень 23-го 29 970 (31 день)
Листопад 23-го 28 550 (30 днів)
Лютий 24-го 28 450 (29 днів)
от якби в лютому було більше днів, то можна лише уявити скільки було б чумардосів. Нетреба нічого уявлять, є
1 березня - 960 і 2 березня - 1 160 чумардосів
тобто лютий 31 день - 30 570 ї@.натів кобZона.
От такий лютий лютий 24-го року
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01.05.2024 10:12 Відповісти
Минув 3720 день москальсько-української війни.
76 одиниць техніки та 1120! чумардосів.
Арта 13, броня 26, логістика 33.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 468 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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01.05.2024 08:50 Відповісти
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01.05.2024 08:52 Відповісти
Вчорашні "буки" не зараховані.
Знакове ж відео ССО виклали: використовувати комплекс за 40 млн.$ для евакуації однотипної машини, ураженої дроном за 1 тис.$, наражаючі при цьому і його на ураження- це пАтужний дебілізм
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01.05.2024 08:53 Відповісти
Вони ж напевне мають якийсь розрахунок от свій і підїхав бо тягачі і мотолиги ржавіють по наших полях. До того поскубли їх десь на раші (брянск, курськ, білгород) де конкретно не вказується, вони, як то кажуть, пороху не нюхали, були впевнені у своїй безкарності і навіть уяви не мали що може прилетіти.
А не зараховано бо уражено, ане знищено.
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01.05.2024 09:31 Відповісти
Може ті буки три дні тому були. Це ж не факт, що саме вчора.
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01.05.2024 09:03 Відповісти
а чого так мало техніки?
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01.05.2024 12:49 Відповісти
 
 