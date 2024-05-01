Сили оборони ліквідували близько 27 тисяч росіян та 4,5 тисячі одиниць ворожої техніки у квітні, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

У квітні 2024 року ЗСУ ліквідували 26960 окупантів та 4508 одиниць російського озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

За словами командувача у квітні 2024 року втрати противника склали близько 26960 осіб особового складу.

Також підрозділами Сил оборони України знищено 4508 одиниць російського озброєння та військової техніки:

326 танків;

746 бойових броньованих машин;

942 артилерійські системи;

30 РСЗВ;

36 установок ППО;

1423 одиниці автотехніки;

154 одиниці спецтехніки.

Крім того, наші захисники збили літак, а також 781 БпЛА та 69 ворожих ракет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські піхотинці ховаються за деревами від ударних дронів на Кремінському напрямку. ВIДЕО