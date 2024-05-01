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Новини Війна
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Сили оборони ліквідували близько 27 тисяч росіян та 4,5 тисячі одиниць ворожої техніки у квітні, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

У квітні 2024 року ЗСУ ліквідували 26960 окупантів та 4508 одиниць російського озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

За словами командувача у квітні 2024 року втрати противника склали близько 26960 осіб особового складу.

Також підрозділами Сил оборони України знищено 4508 одиниць російського озброєння та військової техніки:

  • 326 танків;
  • 746 бойових броньованих машин;
  • 942 артилерійські системи;
  • 30 РСЗВ;
  • 36 установок ППО;
  • 1423 одиниці автотехніки;
  • 154 одиниці спецтехніки.

Крім того, наші захисники збили літак, а також 781 БпЛА та 69 ворожих ракет.

Втрати росіян у квітні 2024 року.

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ліквідація (3859) знищення (7142) ЗСУ (7499)


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Скільки у них ще цього металу!??
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01.05.2024 19:46 Відповісти
Редактори, виправте заголовок, поверніть "втрати" замість "ліквідовані", бо Цензор вже схожий на уніан по жовтизні.
Редактори, ви в курсі, що під "втратами" мається на увазі вбиті та поранені кацапи?
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01.05.2024 19:53 Відповісти
Хоча у Павлюка теж "знищені". Схоже Сирська вертикаль вирішила крокувати перемогами переважно на папері та підміною понятть.
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01.05.2024 19:56 Відповісти
Выход на полигон, в Луганской области, закончился "концертом кобзона"...
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01.05.2024 20:05 Відповісти
кожен місяць в Україну преться 30 000 нових орків..
так що роботи ще багато..
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01.05.2024 20:19 Відповісти
 
 