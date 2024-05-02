Рашисти змогли закріпитися в Очеретиному, ЗСУ намагаються їх вибити. Бої тривають, - ОСУВ "Хортиця"

Російським загарбникам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району Донецької області. Проте та частина, в якій перебуває противник, - під вогневим контролем українських захисників, тривають бої.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця", підполковник Назар Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Яка ситуація на 2 травня

За його словами, ЗСУ наразі вживають заходів, щоб вибити російських окупантів з Очеретиного.

У селищі тривають тяжкі бої, проте ситуація перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, наголошує Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сході армія РФ намагається захопити стратегічну ініціативу, зосередила основні зусилля на кількох напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

"Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", - розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Бої на Покровському та Курахівському напрямках

Речник зазначив для того, щоб стабілізувати обстановку на цьому напрямі та повернути під контроль Очеретине, було введено додаткові сили та засоби резерву.

Загалом, за словами Волошина, найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.

Читайте також: Сили оборони контролюють дві третини Очеретиного, тривають важкі бої, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти залучили там до 4 своїх бригад і намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, щоб пробитися до Покровська та Курахового.

"На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги здобути він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, з нашого боку здійснюється переміщення бригад, що відновили свою боєздатність", - резюмував речник ОСУВ "Хортиця".