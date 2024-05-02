Рашисти змогли закріпитися в Очеретиному, ЗСУ намагаються їх вибити. Бої тривають, - ОСУВ "Хортиця"
Російським загарбникам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району Донецької області. Проте та частина, в якій перебуває противник, - під вогневим контролем українських захисників, тривають бої.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця", підполковник Назар Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Яка ситуація на 2 травня
За його словами, ЗСУ наразі вживають заходів, щоб вибити російських окупантів з Очеретиного.
У селищі тривають тяжкі бої, проте ситуація перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, наголошує Волошин.
"Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", - розповів речник ОСУВ "Хортиця".
Бої на Покровському та Курахівському напрямках
Речник зазначив для того, щоб стабілізувати обстановку на цьому напрямі та повернути під контроль Очеретине, було введено додаткові сили та засоби резерву.
Загалом, за словами Волошина, найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.
Окупанти залучили там до 4 своїх бригад і намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, щоб пробитися до Покровська та Курахового.
"На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги здобути він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, з нашого боку здійснюється переміщення бригад, що відновили свою боєздатність", - резюмував речник ОСУВ "Хортиця".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
115та мала не дирки затикати, а змінити 47му на утримуванних позиціях - ніяких дірок не було - 47ма трималась. А тепер 47 має якраз затикати дирки у 115й.
Якщо у 115 пенси без нормальної техніки - вона має стояти на білоруському кордоні чи біля придністров'я, а не на гарячому напрямку.
УУ цьому ж повідомленні далі:"Також там тривають важкі , проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", - розповів речник ОСУВ "Хортиця". Джерело:
ТТобто кацапи закріпилися, але ЗСУ контролюють? Це як? 🤔
Проіпалі.
А тепер треба у лобові контратаки пенсів зі 115-ої посилати, на вже закріпившихся кацапів. Ці резерви вже до сраки. Так у Бахмуті було, в Авдосі - резерви вже потім приходили, коли ЗСУ відступили з обладнених позицій і чиплялись за оборону в голому полі ...
тут оборону нема кому тримати, але хтось й надалі кидає людей в атаки
1.Раздроч... народ на смуту бусификацией и насильной мобилизацией всех кого поймают
2.Сдать Донецкую область до американских выборов
программа максимум-
обвалить фронт с катастрофическими последствиями
подписать с кацапами на условиях кацапов со словами-вы же видите,это лучшее что может быть
Достижения кацапа командующего за несколько месяцев-
***** Авдеевки,Часов Яра(фактически),прорыв Очеретиного
уничтоженые несколько Хаймарсов, Пэтриотов...******...энергетика в хламину за пару недель.. Вот и думайте..что на самом деле происходит