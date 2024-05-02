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Рашисти змогли закріпитися в Очеретиному, ЗСУ намагаються їх вибити. Бої тривають, - ОСУВ "Хортиця"

Ворогу вдалося закріпитися в Очеретиному на Донеччині

Російським загарбникам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному Покровського району Донецької області. Проте та частина, в якій перебуває противник, - під вогневим контролем українських захисників, тривають бої.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця", підполковник Назар Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Яка ситуація на 2 травня

За його словами, ЗСУ наразі вживають заходів, щоб вибити російських окупантів з Очеретиного.

У селищі тривають тяжкі бої, проте ситуація перебуває під контролем підрозділів ЗСУ, наголошує Волошин.

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"Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", - розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Бої на Покровському та Курахівському напрямках

Речник зазначив для того, щоб стабілізувати обстановку на цьому напрямі та повернути під контроль Очеретине, було введено додаткові сили та засоби резерву.

Загалом, за словами Волошина, найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.

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Окупанти залучили там до 4 своїх бригад і намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, щоб пробитися до Покровська та Курахового.

"На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги здобути він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, з нашого боку здійснюється переміщення бригад, що відновили свою боєздатність", - резюмував речник ОСУВ "Хортиця".

Автор: 

ОСУВ Хортиця (339) бойові дії (3694) Очеретине (12)


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Топ коментарі
+10
Идет планомерная здача дерьмаком- сырским украинской территории.
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02.05.2024 13:38
+6
Знову 115, яка здала Сіверодонецьк і за 1,5 роки командний склад цієї горе-бригади так і не зміг підготувати особовий склад. А тепер вже виснажена 47ма, яка мала б бути на відпочинку, має сточуватись у наступі...при цьому змінюють чому командира 47ї, а не 115ї...
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02.05.2024 13:04
+5
А їх туди не для затикання дирок кинули. Дирки у нас затикають 47ю, 3ю... - тобто - бойовими пожарними бригадами.
115та мала не дирки затикати, а змінити 47му на утримуванних позиціях - ніяких дірок не було - 47ма трималась. А тепер 47 має якраз затикати дирки у 115й.
Якщо у 115 пенси без нормальної техніки - вона має стояти на білоруському кордоні чи біля придністров'я, а не на гарячому напрямку.
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02.05.2024 13:32
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Знову 115, яка здала Сіверодонецьк і за 1,5 роки командний склад цієї горе-бригади так і не зміг підготувати особовий склад. А тепер вже виснажена 47ма, яка мала б бути на відпочинку, має сточуватись у наступі...при цьому змінюють чому командира 47ї, а не 115ї...
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02.05.2024 13:04 Відповісти
Поцікавтеся краще про цю бригаду. Грубо кажучи це ТРо з пенсами і конченою технікою. А там готуй не готуй -покуй. Хто їх туди кинув для затикання дірок-риторичне питання.
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02.05.2024 13:26 Відповісти
А їх туди не для затикання дирок кинули. Дирки у нас затикають 47ю, 3ю... - тобто - бойовими пожарними бригадами.
115та мала не дирки затикати, а змінити 47му на утримуванних позиціях - ніяких дірок не було - 47ма трималась. А тепер 47 має якраз затикати дирки у 115й.
Якщо у 115 пенси без нормальної техніки - вона має стояти на білоруському кордоні чи біля придністров'я, а не на гарячому напрямку.
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02.05.2024 13:32 Відповісти
Та отож.
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02.05.2024 13:56 Відповісти
Зате у нас на польському кордоні специ в повній амуніції і на ******** техніці гасають в пошуках ухилянтів.
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02.05.2024 13:58 Відповісти
У нас і мости на Закарпатті охороняють кремезні чоловіки, причому з Харківської області. На фронті жодного разу не були.
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02.05.2024 14:30 Відповісти
Нахрена їх звідти вибивати якщо можна обрізати цей виступ з флангів?
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02.05.2024 13:15 Відповісти
Нажаль, піздно. Москалі зайняли Архангельське, отже з північно-східного боку вже не підійдеш. Вже атаки на Сокіл, тож з флангів до Очеретиного не підійти.
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02.05.2024 13:22 Відповісти
З флангів там низини і кацапи ввели багато резервів туи і самі атакують на фланги і по фронту.
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02.05.2024 13:35 Відповісти
Враження таке, що коментар писала Мар'яна Безугла, а речник лише озвучив. "Рашисти змогли закріпитися в Очеретиному.Джерело:
УУ цьому ж повідомленні далі:"Також там тривають важкі , проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", - розповів речник ОСУВ "Хортиця". Джерело:
ТТобто кацапи закріпилися, але ЗСУ контролюють? Це як? 🤔
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02.05.2024 13:25 Відповісти
не слід шукати логіку в поясненнях дежурних говорячих голів.
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02.05.2024 13:59 Відповісти
Вже касетними гатять по Слов"янську - сирник, давай жени на передову батальон Монако!
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02.05.2024 13:30 Відповісти
Резерви треба було вводити, коли ЗСУ ще тримали позиції в Очеретиному.
Проіпалі.
А тепер треба у лобові контратаки пенсів зі 115-ої посилати, на вже закріпившихся кацапів. Ці резерви вже до сраки. Так у Бахмуті було, в Авдосі - резерви вже потім приходили, коли ЗСУ відступили з обладнених позицій і чиплялись за оборону в голому полі ...
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02.05.2024 13:34 Відповісти
Так 115 посипалась одразу ж як зайшла на позиції. Як тільки 47 відвели і замінили на 115 - кацапи одразу ж і прорвали фронт. 47му повернули швидко назад, але кацапи вже прорвалися. 115 небоєздатна....її взагалі не можна було ставити на таку ділянку фронту...
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02.05.2024 13:38 Відповісти
Идет планомерная здача дерьмаком- сырским украинской территории.
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02.05.2024 13:38 Відповісти
Я не стратег. Військових академій не закінчував. Але досвід мій каже, якщо на гору не піднятись, то краще її обійти. А клешні обламати не легше ? А котли кацапи не *******.
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02.05.2024 14:42 Відповісти
"вибити" - у когось ще дофіга штурмовиків для вибивання?

тут оборону нема кому тримати, але хтось й надалі кидає людей в атаки
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02.05.2024 15:06 Відповісти
В цій інфі відсутні перелік винних в здачі територій України після січня ц.р. А цей список має відкриватися прізвищами ЄрЗе, які безпричино поміняли все вище командування ЗСУ на нездале і не забезпечили ЗСУ технікою, ***********, необхідною кількістю особового складу та союзницької підмоги. Звісно, окрім верховного командування країни, винуватк і вище командування ЗСУ - але це вже похідна історія.
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02.05.2024 16:02 Відповісти
Кто не понял...в планах на этот год,программа минимум-
1.Раздроч... народ на смуту бусификацией и насильной мобилизацией всех кого поймают
2.Сдать Донецкую область до американских выборов

программа максимум-
обвалить фронт с катастрофическими последствиями
подписать с кацапами на условиях кацапов со словами-вы же видите,это лучшее что может быть

Достижения кацапа командующего за несколько месяцев-
***** Авдеевки,Часов Яра(фактически),прорыв Очеретиного
уничтоженые несколько Хаймарсов, Пэтриотов...******...энергетика в хламину за пару недель.. Вот и думайте..что на самом деле происходит
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02.05.2024 16:19 Відповісти
 
 