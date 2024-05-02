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Коментар 115-ї ОМБр щодо боїв за Очеретине: Жоден підрозділ бригади позицій не залишав і не тікав

115 ОМБр спростування про Очеретене

У 115-й окремій механізованій бригаді ЗСУ назвали неправдивою інформацію деяких ЗМІ про відповідальність бригади за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"Нещодавно Роман Погорілий засновник інтернет ресурсу DeepState повідомив у телеграм каналі, що 115-а ОМБр є відповідальною за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине. Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Звинувачення хто винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування", - ідеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що "вкид підхопили" кілька українських і понад 50 російських ЗМІ і "написали, що прорив росіян став можливим після того, як 115-а окрема механізована бригада ЗСУ несподівано самовільно залишила свої позиції і втекла".

У 115-ї ОМБр надали свій коментар щодо перебігу подій в районі Очеретине:

Як зазначається, 115-а бригада тримала смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік. Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скидами з дронів, в тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом.

Бійці бригади, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів. Вони надали можливість захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-у ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони вживають заходів, щоб вибити росіян із захопленої частини Очеретиного: були введені додаткові сили і засоби з резерву, - ОСУВ "Хортиця"

В ході наступу на Очеретинському напрямку противник провів ротацію трьох бригад, що вказує на кількість кинутого на прорив особового складу і який був знищений 115-ю бригадою ЗСУ в ході оборонних боїв. Під час наступу противник постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських бійців.

Ще раз хочемо звернути увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ. Також стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону.

На даний час по даним подіям працює комісія і ведеться службове розслідування. Після завершення розслідування буде наданий детальний коментар щодо подій під Очеретине, наголосили в 115-й бригаді.

Раніше ресурс DeepState писав, що "керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісти"

З аналізом причин прориву української оборони під Очеретиним від головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова можна ознайомитись за посиланням.

Також читайте: Журналіст та в’язень "Ізоляції" Асєєв дістав контузію під Очеретиним та потрапив до шпиталю. ФОТО

коментар 115 бригади щодо оборони Очеретине
коментар 115 бригади щодо оборони Очеретине
коментар 115 бригади щодо оборони Очеретине

Автор: 

115 окрема механізована бригада ЗСУ (4) Очеретине (12)


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Топ коментарі
+38
Відповідальним є зеленський, який зі своїми "слугами" зірвав мобілізацію і можливість підсилення бригад, які тримали оборону!
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02.05.2024 20:49
+29
До бійців нема і не може бути жодних претензій . Зі слів Ю Бутусова - вони є до командування бригади . !!
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02.05.2024 20:55
+26
Відповідальними є ті 73%, які того зеленського з тім слугами обрали.
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02.05.2024 21:10
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"Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості."

фіга собі - своїм тупим постом ти образила Героїв які гинуть на фронті - ще й кудахтає щось...

позатирай свої дебільні картинки і йди вчи уроки, курча.
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02.05.2024 21:30 Відповісти
А ви тільки з Нідерландів можете "морально підтримувати"?

Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян.

"Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості."

"Можна говорити українською, молитися на вервиці, робити майстерні вишивки і одночасно голосувати за російських колаборантів і відкривати полювання на військовослужбовців"
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03.05.2024 09:50 Відповісти
Так звинувачувати цілу бригаду без фактів - це наклеп. Бо коментатори уже в усьому розібралися, провели слідчі дії та винесли вирок. Може окремі бійці і кидали позиції (а може і ні), але не ціла бригада
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02.05.2024 21:35 Відповісти
Тк чомусь 47 ОМБр яку вернули взад - розхлебувати лайно суперпаркрасних дій 115 ОМБр, а її зняли з передка- тобто вони самі були знчлись несанкціонавно в перший же день. з поля бою
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02.05.2024 23:05 Відповісти
47-ма бригада "Маґура" за день знищила сім одиниць ворожої техніки, Авдіївський напрямок / Взагалі за таких дій повинно проводити децімацію як у римській армії, зараз це робтити не можливо -тому і користуються. Ті що ганебно втекли з поля бою- підставив спини побратимів.По керівництву 115 -ій взагалі мовчу- уе жахіття. Відбріхуватися труси гарно іміють. подивимось чи прокатить. Заслуги 115 ОМбр в боях за Северодонецьк в червні 2022 року всі знають. - і відступ з Бердичів і декількох населених пунктів. А взагалі- це помилка Генштабу - яка на острією наступу пі***в вирішило зробити заміну 47 Магура на таку слабу бригаду. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/15/7352535/. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/15/7352535/
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02.05.2024 23:14 Відповісти
Чека\мо на Ф-16 бо лайно ФАБ орків треба зупинити. Допомога від наших друзів з США вже доходить до фронту. Бредлі реально рулить. И.
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02.05.2024 23:23 Відповісти
Відповідальним є зеленський, який зі своїми "слугами" зірвав мобілізацію і можливість підсилення бригад, які тримали оборону!
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02.05.2024 20:49 Відповісти
Відповідальними є ті 73%, які того зеленського з тім слугами обрали.
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02.05.2024 21:10 Відповісти
ті частково, але основна провина на віслюкові, який не маючи жодних знань для управління державною, безвідповідально погодився стати президентом у наслідок ретельно спланованої спецоперації рашистської ФСБ!
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02.05.2024 21:15 Відповісти
Відповідальність на Головнокомандувачі та Верховному Головнокомандувачі оскілтки мали 2 роки на виробництво власних систем ППО по наявній технічній докцментації…

було б ППО фронтове в достатній кількості ~ не було б КАБів…

ось і все… жоречі шо там умєров, йомц питання задати 115 бригада не хоче ???
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02.05.2024 21:23 Відповісти
Яким чином Головонокомандувач міг виробляти ППО? Він керманич військових. Стратег і тактик.
Забезпечення військових, це обов'язок Зеленського, та призначених ними чиновників.
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03.05.2024 10:15 Відповісти
Як це частково? Обрали віслюка, який не мав жодних знань для управління державою, а винуватий зеленський? Він що, з Марса впав
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02.05.2024 22:54 Відповісти
А в ці 73% нині перефарбовані і ті, хто вже в опозиції входять? Чи вони не рахуються или это другое?))
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02.05.2024 21:55 Відповісти
Та ні, ті 73% кажуть, що вони не до чого, то віслюк винний, що вони його обрали. Ось така *****.
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03.05.2024 17:34 Відповісти
DeepState вже відповів на цей ******* керівництва (далі цитата):

⚔ Щодо заяви 115-ї окремої механізованої бригади

😎 Сьогодні було опубліковано пост від 115-ї ОМБр на сторінці Facebook щодо подій в районі Очеретиного, де було згадано команду DeepStateUA

1️⃣ За весь час своєї діяльності наша команда максимальними зусиллями допомагає нашим бійцям на передовій та з величезною повагою ставиться до них. Наша репутація та повага серед бійців є найкращою оцінкою нашої діяльності.

2️⃣ В жодних висловлюваннях команда DeepStateUA не звинувачувала бійців 115-ї бригади, які ціною свого життя захищають нашу країну і виконують поставлені задачі. Команда висловлювала підтримку в безпосередньому спілкуванні з ними.

3️⃣ Командою DeepStateUA було наголошено на необхідності провести аналіз і розслідування щодо подій, які сталися останнім часом в районі н.п. Очеретине. Необхідно знайти відповіді на запитання, які виникли в процесі перебування бригади на позиціях, необхідно утриматися від конкретних висновків до зʼясування всіх деталей в ході розслідування, на чому, зокрема, наголошував співзасновник проекту Роман Погорілий.

4️⃣ У своїй заяві у фейсбук бригада прикривається загиблими. Дуже зручна позиція, але є один момент, за рішення, які призвели до значних втрат особового складу з подальшим хаотичним відходом через відсутність налагодження засобів ураження, відповідальність несе саме командування, а не рядові бійці. Про це було вказано у зведенні (https://t.me/DeepStateUA/19309) на каналі за 24 квітня. Ситуацію в Очеретиному на мапі зараз може подивитися кожен, а ціною стабілізації є тепер життя бійців інших підрозділів.

5️⃣ Не можна приховати факти коментарів бійців інших підрозділів, які служили поряд з бригадою і описують дивні речі. Не можна приховати коментарі близьких та рідних бійців, які перебувають на службі бригади, які описують дивні речі. Неможливо приховати велику кількість постів із загиблими і зниклими безвісти. Це як мінімум перші причини, чому необхідно звернути увагу на дані події.

⚡️ Жодне прізвище не може бути вищим за життя наших бійців! Жодні помилки не можуть бути вищими за життя наших бійців. Це декларує суспільство, це декларує військово-політичне керівництво країни і це декларує наша команда. Але командування 115-ї бригади вирішило інакше. Шкода…

📋 Зі свого боку ми планували підготувати звіт про ці події виключно у рамках нашого меморандуму з Міністерством Оборони. Натомість, підготуємо для спільноти доволі детальний звіт про події, які містили місце на позиції «Ж» 8 квітня, на позиціях «Б», «З» та «В» 12 квітня та куди поділося вогневе прикриття з дач СТ Зоря.

ℹ️ Довідково. 115-та заміняла 23-тю ОМБр в період з 27 по 29 березня. Весь лютий і березень 23-тя копала і покращувала позиції. Заміняла 115-ту 100-та ОМБр, остання мала зайти на позиції в Очеретине. Але не зайшла, бо їх не було або були під ворогом. Комісія може звернутися до розвідників ОТУ, які 21 квітня потрапили під обстріл "дружніх позицій" у північній частині селища.

📄 Бійці та їх рідні можуть додатково залишити за бажанням анонімний відгук на нашій формі зворотнього зв'язку - https://deepstateua.com/115/.
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02.05.2024 23:11 Відповісти
«У победы тысяча отцов, а поражение - всегда сирота»(с)
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02.05.2024 20:52 Відповісти
До бійців нема і не може бути жодних претензій . Зі слів Ю Бутусова - вони є до командування бригади . !!
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02.05.2024 20:55 Відповісти
Знаєм як важко хлопцям 115 також знаєм як важко втрачати своїх побратимів але нестерпно переносити обвинувачення в тому що ти вижив відступаючи з боєм, тебе вимушують виправдовуватись чому уцілів, а тим часом твій товариш з вини недолугого командира загинув
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02.05.2024 21:54 Відповісти
І хто понесе відповідальність за цей безлад у державі,за загибель наших воїнів,за здані позиції,за пропавших безвісті.Адже наші воєнні начальники,від полковника і вище на передовій,навряд,чи були,Тай відповідальності не несуть ніякої.Така у нас війна без війни,і безвідповідальності.
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02.05.2024 20:57 Відповісти
Відновлення системи невідворотності покарання за економічні злочини є ключовим завданням для збереження держави як такової…

поки що на прикладі лієва, резнікова, тимошенка ~ очевидно, що система не працює…

доречі цікаво якої національності ВСІ вищеперелічені хлопи ??
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02.05.2024 21:27 Відповісти
Вони МУДАКИ .
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02.05.2024 21:55 Відповісти
цікава національність



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02.05.2024 22:08 Відповісти
Ніхто або шістки
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03.05.2024 10:21 Відповісти
Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скидами з дронів, в тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом. Джерело:

Це ще м'ясні атаки чи ні? Що там телемарафон віщає?
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02.05.2024 21:02 Відповісти
Ні. Не атаки. Оборона. В Bild пишуть про втрати українців близько сотні двох людей. В росіян втрати дійсно гігантські.
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02.05.2024 21:03 Відповісти
Ще б більду жовтому вірити…
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02.05.2024 21:28 Відповісти
Зеленим клоунам тільки. Прямо як в СРСР було. Дежавю просто.
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02.05.2024 21:33 Відповісти
Навчіться OSINT і буде Вам щастя

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02.05.2024 21:55 Відповісти
Це телемарафон говорить ?
Ну тоді ви перемогли достроково
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03.05.2024 06:43 Відповісти
В Німеччині немає телемарафону. У мене відраза фізична до будь-якої пропаганди.
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03.05.2024 09:17 Відповісти
Прізвище журналіста озвучили, а ,хоч би позивний комбата -ні. Мабуть має добрі зв'язки в Генштабі чи опі.
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02.05.2024 21:06 Відповісти
https://glavcom.ua/longreads/zasnovnik-deepstateua-roman-pohorilij-kolis-buv-mem-britanski-vcheni-teper-jikh-zaminila-britanska-rozvidka-991119.html Міністерство оборони підписало меморандум про співпрацю з аналітичним проєктом DeepStateUA


ти сумніваєшся що зелені гниди?
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02.05.2024 21:26 Відповісти
Хтось дуже бажає зробити в Україні смуту. Наші хлопці герої й перемога буде за Україною. Кожний, хто звинувачує наших хлопців є ворог України.
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02.05.2024 21:07 Відповісти
Хтось у ОПі, їх там декілька, всі їх знають але зробити нічого не можуть.
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03.05.2024 10:01 Відповісти
Може й краще оперативно тимчасово відійти з позицій - щоб знищуати окупантів з мінімумом втрат.

Але "президент" звільнив успішне командування армії - що само дінамічними діями знищували окупантів з мінімумом втрат (звільнив, дуже ймовірно - саме по наказу путіна його агенту: зеленському).
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02.05.2024 21:07 Відповісти
подивлюся, як Андрій Дрозда зараз на садовомазохіському "24" оцінюватиме цю заяву та Романа Погорілого....
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02.05.2024 21:14 Відповісти
За що їм вибачатись. Кацапи сиплють бомбами безлімітно, збивати нічим, відстрілюватись нічим. Людей прямо з вулиці диванні щури кидають під ті бомби
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02.05.2024 21:17 Відповісти
До речі жодного диванного закордонного патріота, які обожнюють розмовляти про ухилянтів сцикунів щось не видно.
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02.05.2024 21:35 Відповісти
І де ж нарешті той каб на...
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02.05.2024 21:28 Відповісти
Читаю і таке відчуття мовби не про війну мова а про кримінальне правопорушення. "А ВИ ДОКАЖІТЬ"-фактично заявляє керівництво 115 бригади.🥴
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02.05.2024 21:30 Відповісти
ще одне зелене вилізло...
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02.05.2024 21:36 Відповісти
Напевно це зелене треба запхнути тобі в дупу🥴
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02.05.2024 21:50 Відповісти
Так піди приклад покажеш.
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02.05.2024 22:34 Відповісти
За Залужного такої хни не було - факт
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02.05.2024 21:57 Відповісти
Северодонецк, Лисичанск, Соледар, Бахмут, то не за Залужного было?
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03.05.2024 00:27 Відповісти
Усі ці міста рашисти брали за 7-9 місяців, тепер вони рухаються значно швидше
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03.05.2024 01:04 Відповісти
Невдача мобілізації
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03.05.2024 06:45 Відповісти
Раз не було відступу і залишення позицій, але позиції були здані - виходить зі слів командування бригади - всі захисники позицій загинули, чи як? І виходить, що командування бригади або неналежно звітувало щодо бойовох здатності своєї бригади, або неналежно керувало. Бо прориви відбулися лише у зоні відповідальності 115 бригади - якраз від очеретиного до кераміка.
47 тримала там позиції більше місяця, а 115 - кілька днів.
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02.05.2024 22:12 Відповісти
А таке може бути що орки чекали зміни бригад і сконцентрували сили для наступу... в 47 вже були з бойовим досвідом в 115 ще з полігонів з х... знає яким рівнем підготовки .... хватає гівн..на

Друге ніхто не говорить про наявність засобів в 115 порівняно із 47... тієїж артилерії, ***********, дронів і т.д. можливо вони не були належно забезпечені у порівнянні з попередниками
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02.05.2024 22:47 Відповісти
115 прибула на позиції без ***********? За це керівництво бригади під трибунал має піти. Вони 1,5 роки тренувалися, але так нічому й не навчилися - теж вина керівництва бригади
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03.05.2024 00:27 Відповісти
Можливі варіанти оборони:
1. знищувати окупанітів з дінамічним переміщенням сил оборони (мисливець)
2. держати оборону до останнього захисника (м'ясо).

Залужний працював першим пунктом - але ворог України (агент рф) успішну команду генералів України звільнив ("маю право…").
Залишився другій пункт варіантів оборони…
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02.05.2024 22:12 Відповісти
Коментар 115-ї ОМБр щодо боїв за Очеретине: Жоден підрозділ бригади позицій не залишав і не тікав.

Конечно не оставлял, потому шо 115 в Очеретино не ЗАХОДИЛО.

115-та окрема механізована бригада У 20-х числах квітня 2024 року бригада мала замінити на позиціях під Очеретино 47-у омехбр, яка майже рік була на передових позиціях практично без ротації. Однак після відходу 47-ї бригади солдати 115-ї бригади на її позиції вчасно не зайшли, тим самим дозволивши 30-й омбр ЗС РФ зайняти більшу частину населеного пункту. Більш серйозні поступи ЗС РФ вдалося запобігти завдяки тому, що 47-а бригада повернулася на позиції і знову прийняла бій [3], також командуванню ЗСУ довелося ввести в бій 100-у омехбр, що спочатку формувалося як бригада територіальної оборони, отримавши наприкінці березня і мала мало важкого озброєння.
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02.05.2024 22:15 Відповісти
Мутно щось якщо вони не зайшли то як в 115 загинули військові
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02.05.2024 22:43 Відповісти
Люди в пеклі знаходяться, а їх ще й звинувачують в усіх гріхах. Треш якийсь.
Для мене всі, хто на нулі, - Герої!
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02.05.2024 22:23 Відповісти
Mozet eta 115 brigada byla neopatnaja,pervuju ocered komandiri?Te kotoryje derzyt drugyje ucastki pod Avdejevkoj kak 47 brigada ili 3 brigada,oni takze vet obstrelivajutsia kabami i drugim no derzat oboronu.Budet legce derzat oboronu kogda pridiot pomoc ot statov, i konecno F-16 so vsem inventorom bomb i raket.Pojdut kabi kacapam po 4 stuki po pol toni i ocen tocnyje, i beton ukreplenije kacapam nepomozet
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02.05.2024 22:24 Відповісти
Не винні тут звичайні військові, основна проблема у відсутності озброєння та тотальній перевазі орків в артилерії, дронах і авіації....

вони просто зрівнюють позиції із землею, хто вижив через нерівність сил або відступає або попадає в полон... решта потім числяться в безвісті...

Вторинна винна це х..ва підготовка в навчальних центрах, де повно відео в мережі які викладають бійці про халатне відношення та слабкий рівень частини інструкторів але ніхто не реагує на це уже 2 роки...
Відсутність часу на злагодження бойових бригад їм не дають нормальну ротацію для відновлення ... тільки тепер із скрипом почали це робити
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02.05.2024 22:41 Відповісти
Ну то - багато ухилянтів-офіцерів намагаються стати інструкторами. Дехто з них ніколи не був на фронті...такі чому можуть навчити...
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03.05.2024 00:32 Відповісти
Стиль Залужного - бути мисливцем: знищувати окупантів в дінамічній війні.
А не бути м'ясом у статичній війни - де поки у ворога є перевага у ресурсах та в повітрі.
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02.05.2024 22:42 Відповісти
Пан Бутусов зрозумілими словами пояснив- ніхто танковими колонами оборону не проривав. Тож...хай там як, мова тепер лише про доцільність, м"яко кажучи, дієвих висновків на майбутнє.
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02.05.2024 23:14 Відповісти
Что ж, как обычно, никто не виноват. А раз никто не виноват, то и исправлять ошибки некому.
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03.05.2024 00:22 Відповісти
Я, служу в Сотій ОМБР. Перед самою передачею, нам позицій, 115 їх просто здала підарам. Нам заходити, вже не було куди. Через, це в нас втрати. До, того, ми були рік, в серебрянського лісі. Не здали, жодної позиції. Хоча, сусіди, і з права, і зліва, трохи відійшли. 115 зайшла на наші позиції в серебрянського лісі. І тут втратила.... Так, що робіть висновки, як вона воює.
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03.05.2024 07:48 Відповісти
А було проведення розслідування - хто зняв залогу у 2015му з Логвіново, що на Дебальцівській трасі? Що і стало остоточним оформленням Дебальцевського "некотла"? Якось всі ці зради забуваються. А це ознака гарантованої поразки. Доречи, подейкують, що це був саме Сирський
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03.05.2024 09:17 Відповісти
 
 