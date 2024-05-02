Коментар 115-ї ОМБр щодо боїв за Очеретине: Жоден підрозділ бригади позицій не залишав і не тікав
У 115-й окремій механізованій бригаді ЗСУ назвали неправдивою інформацію деяких ЗМІ про відповідальність бригади за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
"Нещодавно Роман Погорілий засновник інтернет ресурсу DeepState повідомив у телеграм каналі, що 115-а ОМБр є відповідальною за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине. Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Звинувачення хто винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування", - ідеться у повідомленні.
У бригаді зазначили, що "вкид підхопили" кілька українських і понад 50 російських ЗМІ і "написали, що прорив росіян став можливим після того, як 115-а окрема механізована бригада ЗСУ несподівано самовільно залишила свої позиції і втекла".
У 115-ї ОМБр надали свій коментар щодо перебігу подій в районі Очеретине:
Як зазначається, 115-а бригада тримала смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік. Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скидами з дронів, в тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом.
Бійці бригади, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів. Вони надали можливість захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-у ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине.
В ході наступу на Очеретинському напрямку противник провів ротацію трьох бригад, що вказує на кількість кинутого на прорив особового складу і який був знищений 115-ю бригадою ЗСУ в ході оборонних боїв. Під час наступу противник постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських бійців.
Ще раз хочемо звернути увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ. Також стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону.
На даний час по даним подіям працює комісія і ведеться службове розслідування. Після завершення розслідування буде наданий детальний коментар щодо подій під Очеретине, наголосили в 115-й бригаді.
Раніше ресурс DeepState писав, що "керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісти"
З аналізом причин прориву української оборони під Очеретиним від головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова можна ознайомитись за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
фіга собі - своїм тупим постом ти образила Героїв які гинуть на фронті - ще й кудахтає щось...
позатирай свої дебільні картинки і йди вчи уроки, курча.
Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян.
"Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості."
"Можна говорити українською, молитися на вервиці, робити майстерні вишивки і одночасно голосувати за російських колаборантів і відкривати полювання на військовослужбовців"
було б ППО фронтове в достатній кількості ~ не було б КАБів…
ось і все… жоречі шо там умєров, йомц питання задати 115 бригада не хоче ???
Забезпечення військових, це обов'язок Зеленського, та призначених ними чиновників.
⚔ Щодо заяви 115-ї окремої механізованої бригади
😎 Сьогодні було опубліковано пост від 115-ї ОМБр на сторінці Facebook щодо подій в районі Очеретиного, де було згадано команду DeepStateUA
1️⃣ За весь час своєї діяльності наша команда максимальними зусиллями допомагає нашим бійцям на передовій та з величезною повагою ставиться до них. Наша репутація та повага серед бійців є найкращою оцінкою нашої діяльності.
2️⃣ В жодних висловлюваннях команда DeepStateUA не звинувачувала бійців 115-ї бригади, які ціною свого життя захищають нашу країну і виконують поставлені задачі. Команда висловлювала підтримку в безпосередньому спілкуванні з ними.
3️⃣ Командою DeepStateUA було наголошено на необхідності провести аналіз і розслідування щодо подій, які сталися останнім часом в районі н.п. Очеретине. Необхідно знайти відповіді на запитання, які виникли в процесі перебування бригади на позиціях, необхідно утриматися від конкретних висновків до зʼясування всіх деталей в ході розслідування, на чому, зокрема, наголошував співзасновник проекту Роман Погорілий.
4️⃣ У своїй заяві у фейсбук бригада прикривається загиблими. Дуже зручна позиція, але є один момент, за рішення, які призвели до значних втрат особового складу з подальшим хаотичним відходом через відсутність налагодження засобів ураження, відповідальність несе саме командування, а не рядові бійці. Про це було вказано у зведенні (https://t.me/DeepStateUA/19309) на каналі за 24 квітня. Ситуацію в Очеретиному на мапі зараз може подивитися кожен, а ціною стабілізації є тепер життя бійців інших підрозділів.
5️⃣ Не можна приховати факти коментарів бійців інших підрозділів, які служили поряд з бригадою і описують дивні речі. Не можна приховати коментарі близьких та рідних бійців, які перебувають на службі бригади, які описують дивні речі. Неможливо приховати велику кількість постів із загиблими і зниклими безвісти. Це як мінімум перші причини, чому необхідно звернути увагу на дані події.
⚡️ Жодне прізвище не може бути вищим за життя наших бійців! Жодні помилки не можуть бути вищими за життя наших бійців. Це декларує суспільство, це декларує військово-політичне керівництво країни і це декларує наша команда. Але командування 115-ї бригади вирішило інакше. Шкода…
📋 Зі свого боку ми планували підготувати звіт про ці події виключно у рамках нашого меморандуму з Міністерством Оборони. Натомість, підготуємо для спільноти доволі детальний звіт про події, які містили місце на позиції «Ж» 8 квітня, на позиціях «Б», «З» та «В» 12 квітня та куди поділося вогневе прикриття з дач СТ Зоря.
ℹ️ Довідково. 115-та заміняла 23-тю ОМБр в період з 27 по 29 березня. Весь лютий і березень 23-тя копала і покращувала позиції. Заміняла 115-ту 100-та ОМБр, остання мала зайти на позиції в Очеретине. Але не зайшла, бо їх не було або були під ворогом. Комісія може звернутися до розвідників ОТУ, які 21 квітня потрапили під обстріл "дружніх позицій" у північній частині селища.
📄 Бійці та їх рідні можуть додатково залишити за бажанням анонімний відгук на нашій формі зворотнього зв'язку - https://deepstateua.com/115/.
поки що на прикладі лієва, резнікова, тимошенка ~ очевидно, що система не працює…
доречі цікаво якої національності ВСІ вищеперелічені хлопи ??
Це ще м'ясні атаки чи ні? Що там телемарафон віщає?
Ну тоді ви перемогли достроково
ти сумніваєшся що зелені гниди?
Але "президент" звільнив успішне командування армії - що само дінамічними діями знищували окупантів з мінімумом втрат (звільнив, дуже ймовірно - саме по наказу путіна його агенту: зеленському).
47 тримала там позиції більше місяця, а 115 - кілька днів.
Друге ніхто не говорить про наявність засобів в 115 порівняно із 47... тієїж артилерії, ***********, дронів і т.д. можливо вони не були належно забезпечені у порівнянні з попередниками
1. знищувати окупанітів з дінамічним переміщенням сил оборони (мисливець)
2. держати оборону до останнього захисника (м'ясо).
Залужний працював першим пунктом - але ворог України (агент рф) успішну команду генералів України звільнив ("маю право…").
Залишився другій пункт варіантів оборони…
Конечно не оставлял, потому шо 115 в Очеретино не ЗАХОДИЛО.
115-та окрема механізована бригада У 20-х числах квітня 2024 року бригада мала замінити на позиціях під Очеретино 47-у омехбр, яка майже рік була на передових позиціях практично без ротації. Однак після відходу 47-ї бригади солдати 115-ї бригади на її позиції вчасно не зайшли, тим самим дозволивши 30-й омбр ЗС РФ зайняти більшу частину населеного пункту. Більш серйозні поступи ЗС РФ вдалося запобігти завдяки тому, що 47-а бригада повернулася на позиції і знову прийняла бій [3], також командуванню ЗСУ довелося ввести в бій 100-у омехбр, що спочатку формувалося як бригада територіальної оборони, отримавши наприкінці березня і мала мало важкого озброєння.
Для мене всі, хто на нулі, - Герої!
вони просто зрівнюють позиції із землею, хто вижив через нерівність сил або відступає або попадає в полон... решта потім числяться в безвісті...
Вторинна винна це х..ва підготовка в навчальних центрах, де повно відео в мережі які викладають бійці про халатне відношення та слабкий рівень частини інструкторів але ніхто не реагує на це уже 2 роки...
Відсутність часу на злагодження бойових бригад їм не дають нормальну ротацію для відновлення ... тільки тепер із скрипом почали це робити
А не бути м'ясом у статичній війни - де поки у ворога є перевага у ресурсах та в повітрі.