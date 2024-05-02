Коментар 115-ї ОМБр щодо боїв за Очеретине: Жоден підрозділ бригади позицій не залишав і не тікав.

У 115-й окремій механізованій бригаді ЗСУ назвали неправдивою інформацію деяких ЗМІ про відповідальність бригади за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"Нещодавно Роман Погорілий засновник інтернет ресурсу DeepState повідомив у телеграм каналі, що 115-а ОМБр є відповідальною за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине. Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Звинувачення хто винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування", - ідеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що "вкид підхопили" кілька українських і понад 50 російських ЗМІ і "написали, що прорив росіян став можливим після того, як 115-а окрема механізована бригада ЗСУ несподівано самовільно залишила свої позиції і втекла".

У 115-ї ОМБр надали свій коментар щодо перебігу подій в районі Очеретине:

Як зазначається, 115-а бригада тримала смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік. Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скидами з дронів, в тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом.

Бійці бригади, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів. Вони надали можливість захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-у ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине.

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В ході наступу на Очеретинському напрямку противник провів ротацію трьох бригад, що вказує на кількість кинутого на прорив особового складу і який був знищений 115-ю бригадою ЗСУ в ході оборонних боїв. Під час наступу противник постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських бійців.

Ще раз хочемо звернути увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ. Також стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону.

На даний час по даним подіям працює комісія і ведеться службове розслідування. Після завершення розслідування буде наданий детальний коментар щодо подій під Очеретине, наголосили в 115-й бригаді.

Раніше ресурс DeepState писав, що "керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісти"

З аналізом причин прориву української оборони під Очеретиним від головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова можна ознайомитись за посиланням.

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