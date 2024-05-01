Журналіст та в’язень "Ізоляції" Асєєв дістав контузію під Очеретиним та потрапив до шпиталю. ФОТО
Український журналіст, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та в’язень "Ізоляції" у так званій "ДНР" Станіслав Асєєв дістав контузію у боях під Очеретиним й потрапив до шпиталю.
Про це Асєєв повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні з контузією", - зазначив журналіст.
"Незабаром я знову звернуся до вас по допомогу, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив", - додав Асєєв.
Журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook уточнив, що Асєєв "воює на найгарячішому напрямку під селом Очеретине".
"Днями ми видали новий роман Стаса – "Мельхіоровий слон". Насправді він був написаний ще у 2013 році, але досі не видавався. Стас планував презентувати його в Києві 28 квітня, але не зміг через загострення на фронті", - повідомив Казанський.
Довідка
Станіслав Асєєв – журналіст і письменник родом із Донецька, член українського ПЕН. Був викрадений бойовиками "ДНР" 11 травня 2017 року й перебував у полоні до 29 грудня 2019 року.
Він є лавреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції".
Від початку повномасштабного російського вторгнення Станіслав служить у лавах Територіальної оборони.
Нагадаємо, 9 листопада 2021 року контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", керівника незаконної в'язниці "Ізоляція" у тимчасово окупованій частині Донецької області.
10 листопада 2021 року суд відправив Куликовського під варту.
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ненавиджу зелений колір
Насправді це черепно мозкова травма з додатковою нейросенсорною втратою слуху ....
Я друзі пережив це , тому кажу намагайтеся уникнути , бо це пекло , маленька смерть
Слава Україні! Смерть кацапні! Перемога буде за нами!