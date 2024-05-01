УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11104 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
4 516 13

Журналіст та в’язень "Ізоляції" Асєєв дістав контузію під Очеретиним та потрапив до шпиталю. ФОТО

Український журналіст, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та в’язень "Ізоляції" у так званій "ДНР" Станіслав Асєєв дістав контузію у боях під Очеретиним й потрапив до шпиталю.

Про це Асєєв повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні з контузією", - зазначив журналіст.

"Незабаром я знову звернуся до вас по допомогу, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив", - додав Асєєв.

Журналіста Асєєва поранено на фронті
Асєєв дістав контузію у боях під Очеретиним

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні створено фонд, який виплачуватиме винагороду за інформацію про російських воєнних злочинців

Журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook уточнив, що Асєєв "воює на найгарячішому напрямку під селом Очеретине".

"Днями ми видали новий роман Стаса – "Мельхіоровий слон". Насправді він був написаний ще у 2013 році, але досі не видавався. Стас планував презентувати його в Києві 28 квітня, але не зміг через загострення на фронті", - повідомив Казанський.

Довідка

Станіслав Асєєв – журналіст і письменник родом із Донецька, член українського ПЕН. Був викрадений бойовиками "ДНР" 11 травня 2017 року й перебував у полоні до 29 грудня 2019 року.

Він є лавреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції".

Від початку повномасштабного російського вторгнення Станіслав служить у лавах Територіальної оборони.

Читайте також: Тяжкопоранений воїн Віталій Шумей заговорив: Вже практично тиждень усвідомлено складає слова. ФОТО

Нагадаємо, 9 листопада 2021 року контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", керівника незаконної в'язниці "Ізоляція" у тимчасово окупованій частині Донецької області.

10 листопада 2021 року суд відправив Куликовського під варту.

Автор: 

поранення (2802) Асєєв Станіслав (59) Очеретине (12)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
бажаю здоров'я та скорішого одужання.... на жаль, бронь мають лише циркачі та другі помічники депутатів...
показати весь коментар
01.05.2024 11:30
+7
Одужуй, Стас; ми хочемо бачити тебе живим та здоровим.
Слава Україні! Смерть кацапні! Перемога буде за нами!
показати весь коментар
01.05.2024 11:45
+6
Боже, бережи наших захисників!
показати весь коментар
01.05.2024 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бажаю здоров'я та скорішого одужання.... на жаль, бронь мають лише циркачі та другі помічники депутатів...
показати весь коментар
01.05.2024 11:30 Відповісти
Та і вся ота потапівсько-квартальна шушера.
показати весь коментар
01.05.2024 11:38 Відповісти
Здається, він пішов добровольцем
показати весь коментар
01.05.2024 12:28 Відповісти
у всіх тоїх товаришів, хто там, контузії. У якихось по дві.

ненавиджу зелений колір
показати весь коментар
01.05.2024 11:33 Відповісти
Пишаюсь своїм земляком. Скорішого одуженя
показати весь коментар
01.05.2024 11:36 Відповісти
Боже, бережи наших захисників!
показати весь коментар
01.05.2024 11:37 Відповісти
Контузія , це совкове визначення.

Насправді це черепно мозкова травма з додатковою нейросенсорною втратою слуху ....
Я друзі пережив це , тому кажу намагайтеся уникнути , бо це пекло , маленька смерть
показати весь коментар
01.05.2024 11:42 Відповісти
Зараз у першу чергу Асєєв = воїн, а вже потім: "український журналіст, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та в'язень "Ізоляції" у так званій "ДНР"".
показати весь коментар
01.05.2024 11:43 Відповісти
Одужуй, Стас; ми хочемо бачити тебе живим та здоровим.
Слава Україні! Смерть кацапні! Перемога буде за нами!
показати весь коментар
01.05.2024 11:45 Відповісти
таких людей треба берегти ,вони не повинні бути на ЛБЗ
показати весь коментар
01.05.2024 12:20 Відповісти
Ті, хто роками обкрадали країну, не воюють. Воює творча інтелігенція
показати весь коментар
01.05.2024 12:50 Відповісти
 
 