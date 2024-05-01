Журналіст та в’язень "Ізоляції" Асєєв дістав контузію під Очеретиним та потрапив до шпиталю. ФОТО

Український журналіст, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та в’язень "Ізоляції" у так званій "ДНР" Станіслав Асєєв дістав контузію у боях під Очеретиним й потрапив до шпиталю.

Про це Асєєв повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні з контузією", - зазначив журналіст.

"Незабаром я знову звернуся до вас по допомогу, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив", - додав Асєєв.

Асєєв дістав контузію у боях під Очеретиним

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Журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook уточнив, що Асєєв "воює на найгарячішому напрямку під селом Очеретине".

"Днями ми видали новий роман Стаса – "Мельхіоровий слон". Насправді він був написаний ще у 2013 році, але досі не видавався. Стас планував презентувати його в Києві 28 квітня, але не зміг через загострення на фронті", - повідомив Казанський.

Довідка

Станіслав Асєєв – журналіст і письменник родом із Донецька, член українського ПЕН. Був викрадений бойовиками "ДНР" 11 травня 2017 року й перебував у полоні до 29 грудня 2019 року.

Він є лавреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу "В ізоляції".

Від початку повномасштабного російського вторгнення Станіслав служить у лавах Територіальної оборони.

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Нагадаємо, 9 листопада 2021 року контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", керівника незаконної в'язниці "Ізоляція" у тимчасово окупованій частині Донецької області.

10 листопада 2021 року суд відправив Куликовського під варту.