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Затримано головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського, - Асєєв

В Києві затримали одного з окупантів із в'язниці "Ізоляція" - Куликовського Дениса.

Про це у Facebook повідомив журналіст Станіслав Асєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції - Куликовського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно", - йдеться в повідомленні.

Затримано головного воєнного злочинця Ізоляції Куликовського, - Асєєв 01

Про затримання повідомив також заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. 

"Сьогодні вночі о 2.30 в Києві затриманий Денис Куликовський "Палич",представник НЗФ РФ та керівник катівні "Ізоляція" в Донецьку. Підозрюваний в організації, участі у вбивствах і тортурах затриманих українців. Ще один яскравий приклад невідоворотності покарання. Скільки б років не пройшло, а факти вбивств, катувань, торгівлі людьми, створення незаконних збройних формувань та терорганізації, порушення законів та звичаїв війни не залишаться безкарними. Санкція має бути довічне позбавлення волі", - повідомив Мамедов.

Затримано головного воєнного злочинця Ізоляції Куликовського, - Асєєв 02
Затримано головного воєнного злочинця Ізоляції Куликовського, - Асєєв 03
Затримано головного воєнного злочинця Ізоляції Куликовського, - Асєєв 04

Нагадаємо, Станіслав Асєєв співпрацював із низкою українських медіа, зокрема з "Радіо Свобода", перебуваючи в окупованому Донецьку. За різними даними, в заручниках утримувався з травня або червня 2017 року. Спочатку він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше терористи "ДНР" визнали його затримання і звинуватили в шпигунстві на користь України.

29 грудня 2019 Асєєв повернувся з полону найманців РФ у рамках обміну.В рамках обміну в Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Як катували і вбивали в "Ізоляції" можете послухати від людей, які пройшли через це пекло.

Спогади про "Ізоляцію" агента СБУ Олега Сугерея в інтерв'ю Юрію Бутусову.

 Також в інтерв'ю Юрію Бутусову про "Ізоляцію" розповідав агент СБУ Ігор Куліш.

Також читайте: Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 8 терористів, які катували людей в окупованому Донецьку

Автор: 

затримання (4337) Київ (19429) Донбас (22354) найманець (253) найманці рф (2046) Асєєв Станіслав (59) Куликовський Денис (22)


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Топ коментарі
+85
Яку шикарну історію я вам принесла.
В ній шикарно фсьо!!!
В одній з країн Західної Європи трапилася аварія. Водій фури, з громадянством рф, сильно постраждав. Лікарі екстреної медичної допомоги під'їхали, коли людину вже треба було реанімувати. Після детального огляду постраждалого на передпліччі виявили тату "DNR 2014". Не те щоб лікар був бандерівцем, але все реанімаційні дії відразу припинив. Потерпілий помер, так і не дізнавшись, що його татуха для медиків Європи означає. DNR - стандартне скорочення фрази "Do Not Resuscitate", розпорядження про заборону реанімації. У багатьох країнах дане татуювання вважається аналогом письмового розпорядження,про те що людина не хоче отримувати серцево-легеневу реанімацію, якщо серце цієї людини перестає битися. Забавна історія. Ось думаю, чи варто нам реанімувати, то що спочатку названо DNR?
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09.11.2021 11:24
+68
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09.11.2021 11:19
+59
А шо ця гнида в Киеві робила?
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09.11.2021 10:55
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Люди на работу доехать не могут, стоят журналисты снимают как полиция сертификаты проверяет. А тут главный террорист из дыры в Киев приехал. Вопросов больше чем ответов при такой службе безопасности.
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09.11.2021 14:56 Відповісти
Помниться любители мальдивского дезертира тут в пеной у рта доказывали, что нельзя проводить обмен, пускай и дальше бы пленных пытали, главное Цемаха что бы не отдали.
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09.11.2021 15:09 Відповісти
теперь главное чтобы наш величайший не обменял этого маньяка на донецкого таксиста...
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09.11.2021 15:11 Відповісти
Эту падаль нужно по особенному освеживать. Но за него будут тянуть массу, мокшане и кремляди, как бы он живим к ним не поехал.
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09.11.2021 15:16 Відповісти
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10.11.2021 08:00 Відповісти
А вот интересно, можно Зеленского включить в список обмена? Можно даже просто прицепом.
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09.11.2021 15:31 Відповісти
мы только должны порадоваться этому ,и быть уверенными что этой гниде дадут вечный срок тюряги! за такое нужно резать живым на кусочки мразь... но мы все же понимаем.... что мусолить его будут долго...тянуть время, в изоляторе...щас ему традиционно обьявят(пидозру) потом его обменяют на какую то тётку с донбасяо задержанную за украинську мову...(( вот и вся будет история с таким как пишут садистом палачом...(( все мы знаем и помним наши неравноценные вечные обмены...((
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09.11.2021 15:46 Відповісти
Доки СБУ займалється контрабасом та турками на 7 км
у Київі спокійно живить кати..
Ходять до ресторанів
Ввечері всією сімєю дивляться 95 квартал або Сватів..
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09.11.2021 16:25 Відповісти
Кому вони хотять втюхати цю туфту про те що вели когось там? Людина з такими "послужним списком" за просто так вирішила приїхати в Київ? Ідіоти, навчиться хоча б брехати правдиво якщо вже ні на що інше не здатні.
Скоріше за все цей тип мав домовленість про не переслідування, а в перспективі й працевлаштування, наприклад помічником народного депутата Ківи.
Але щось пішло не так.
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09.11.2021 17:02 Відповісти
Задержание совсем даже не наказание!
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09.11.2021 17:02 Відповісти
Обменяют на таксиста
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09.11.2021 17:25 Відповісти
Оторвать ему яйца и повесить их на чугунном столбе у жд вокзала г.Киев где к тому времени будет висеть Медведчук которого повесит Кива. После чего на соседнем столбе повесить Рабиновича и Киву.
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09.11.2021 17:54 Відповісти
Допросить и отпустит в районе Верховини. А открыть продажу лицензий на отстрел этого скрепоносца. Участникам АТО бесплатно, другим по 1000 грн с носа. От зарева пердаков пропагандов рфии сможем проскачить отопительный сезон
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09.11.2021 18:06 Відповісти
Батьку хіба у вас нема рушниці , що б вбити кацапа ?
Напевно є
Може у вас немає сокири , що б вбити кацапа ?
Напевно є .
То навіщо ж ви ріжете кацапа , тупою пилкою?
Розумієш синку , я маю час , та натхнення.
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09.11.2021 20:27 Відповісти
Вони вже по Києву майже вільно повзають...Ці покидьки відчувають себе в повній безпеці...
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09.11.2021 18:27 Відповісти
Ну и что.. его потом на обмен на первого встречного который справил малую нужду не в том месте в ДНР.. Вытрясти его как грушу.. и повесить на центральной площади.. и пока воронье не склюет что бы висел. Хотя кол конечно предпочтительнее...
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09.11.2021 18:48 Відповісти
орки из днр лнр потеряли страх.
палачи приезжают в Киев и потягивают пиво.
Сколько их разъехалось по Украине???
В днр лнр их со временем кончают, а здесь они прячутся.
Спасибо ребятам из СБУ, что делаете эту работу, по поиску и захвату этих мразей из днр лнр.
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09.11.2021 18:49 Відповісти
Через рік вийде із СІЗО або обміняють.
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09.11.2021 19:27 Відповісти
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ ЛЮТИЙ 05, 2020

https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/

"ИНОГДА В ПЬЯНЫХ КУРАЖАХ ОНИ ЗАБИВАЛИ ДО СМЕРТИ" - ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЛЕНА ОБ "ИЗОЛЯЦИИ"
by https://myrotvorets.news/author/jurgen/ АВТОР U.

Один из немногих счастливых случаев, когда пленному удалось выйти живым из донецкого концлагеря «Изоляция». О Станиславе Печенкине, осужденном за то, что на его фото попал автомобиль важного боевика из т.н. «министерства безопасности ДНР», рассказывают https://ru.krymr.com/a/donbass-realii-izolyaciya-stanislav-pechenkin/30417195.html Донбасс.Реалии.


«За три года изменилась страна и техника. Я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал»

…После допроса прозвучало: «Ставь чайник». Как вспоминает Станислав Печенкин, в этот момент он подумал: «сейчас меня отправят обратно в камеру и будут пить чай». Оказалось совсем не так: «Содержимое вылили мне на голову. Но медицинской помощи не оказали, после чего отправили в камеру. Мне сказали: «Подумай!»
Станислав Печенкин провел в плену 2 года и 11 месяцев. Его задержали в Горловке за фотографию, на которую попал автомобиль начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР».
Он жил в свободном Бахмуте, а в оккупированную Горловку приезжал, чтобы присматривать за квартирой. Он всегда фотографировал местность и выкладывал снимки в соцсети. После того, как мужчину с планшетом в руках заметили, за Станиславом установили слежку. Силовики, работающие на российские гибридные силы, вскрыли его соцсети. Из-за активной проукраинской позиции, которую он не скрывал и в виртуальном мире, Станислава Печенкина обвинили в «шпионаже» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.
На подконтрольную Киеву территорию вместе с 76 гражданами Станислав Печенкин вернулся 29 декабря прошлого года.
Мы встречаемся на 14-й линии в Пуще-Водице на окраине Киева, где неподалеку в санатории «Лесная поляна» проходят реабилитацию бывшие военнопленные и гражданские заложники боевиков. Провожая взглядом трамвай, Станислав отмечает, что ему Пуща нравится. Мы идем в сторону семейного кафе, здесь сегодня полная посадка: звон тарелок, детский смех, шум от разговоров. Станиславу обстановка немного непривычна.
«За три недели я более-менее адаптировался. На следующий день после обмена, когда впервые попал в магазин, почувствовал себя там, как на другой планете - много людей, много всего, и особенно меня поразило, как расплачиваются телефонами. В 2016 году в провинции такого не было, - делится впечатлениями Станислав. - Еще чуть-чуть остались эти осадочные впечатления. Мне здесь не совсем уютно. Все-таки за три года отвыкаешь. Все серьезно изменилось, в Киеве в том числе - я последний раз был здесь в 2015 году. Изменилась страна и техника. Поэтому я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал».
«Детектор лжи показал, что я лгу»
Станислав вспоминает, как 13 января 2017 года выпал снег, и он пошел фотографировать Горловку. Он делал так всегда, когда приезжал из Бахмута присматривать за квартирой - «были случаи, когда боевики вселялись в пустые квартиры». Снимки публиковал в соцсетях, чаще в «Твиттере», чтобы друзья из Горловки, которые уехали во время войны, видели, что происходит в городе.
В этот день недалеко от одного из магазинов стояла машина начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР». Она попала в кадр. За Станиславом установили слежку, вскоре к нему подъехал автомобиль, из которого вышел https://myrotvorets.center/criminal/alchin-aleksej-anatolevich/ Алексей Алчин . «Он бывший сотрудник СБУ, - говорит Печенкин, - который перешел на сторону оккупантов. Показал мне свое удостоверение и предложил проехать с ним. Я думал, что мы проедем в горотдел, там он меня отчитает за то, что я в военное время фотографирую, и меня отпустят. Но случилось совершенно не так».

продовження -

https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/
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09.11.2021 19:44 Відповісти
Главное - всех предателей, садистов, палачей, кураторов из мордора - всех тварей заносить в списки. Чтобы боялись нос высунуть из мордора и подконтрольных ему территорий. А еще Украине нужно создавать свой аналог Моссада и убивать тварей в любой точке мира.
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10.11.2021 11:54 Відповісти
вот вот, правда если такой моссад убьет тебя, ну, попутали, или по "более другой " причине, то не плачь. или ты веришь шо моссад убивает только злых и виновных?
понятно там гиви-моторылы и прочие гиркины, но вот как в данном случае - палач спокойно жил в Киеве и СБУ полюбасу знала - и шо? моссадовцы блин
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10.11.2021 16:15 Відповісти
А ты считаешь сегодня тебя не может убить даже тот, кто официально не наделен такими полномочиями от власти? Или может быть ты считаешь, что нужно подставить левую щеку, когда украинских патриотов режут живьем на куски? А, ты, видимо, полагаешься исключительно на правосудие, которого фактически нет в Украине?
Я вот под аналогом "Моссада" подразумеваю не бандитов, убивающих кого угодно за деньги, а подготовленных идейных профи с аналитическим центром, который решает на чью ликвидацию за пределами Украины нужно тратить миллионы из налогов граждан Украины.
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10.11.2021 17:49 Відповісти
у "официалов" - защита круче чем у петровых с бошировыми.
я тоже не бандитов подразумеваю, а во Франции тоже не думали что революционеров казнить будут. видишь ли, есть(я не видел вроде) фильм и/или рассказ - "убить дракона" - типо сам становишься таким.
Вот судили нашего как его... ну, типо там охранником работал/или служил в концлагере - так его адвоката нашли мертвым. Хоба! - и скажи, если деда оправдали, то зачем было убивать адвоката? - может потому шо грамотно защищал невиновного?
вот тебе и моссад - кто вякнет что Ваня не убивал 100500 мальчиков без трусиков = фощизъд = должен быть убит.
так что - "аналог" лучше не создавать. А просто патриотичную службу..... ну да, с нашими "кротами", агенты то и дело будут в плен попадать - ты бы пошел убить Гиркина, зная шо об этом знает Ермак? Да и Зеля, да и уборщица ОП-ы?
А поцчему же таки нет? - давай, иди, - скажет тебе Тимченко.
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11.11.2021 09:27 Відповісти
Мусить бути якась кара невідворотня... І щоб по закону, і щоб здох ! Ну, якось там сам повісився, або інфаркт, рак, туберкульоз і т.п. Таких навіть міняти не можна ( прошу зрозуміти і вибачити мене тих батьків і інших родичів наших полонених, які ще не повернулися ).
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09.11.2021 19:52 Відповісти
смерть його повинна бути дуже довгою та страшною.
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09.11.2021 20:13 Відповісти
Асеев - как Украина поймала палача "Изоляции" Палыча. Там Асеев говорит какое нужно наказание для него. И, видимо, не все чисто с СБУ, вернее, с некоторыми людьми.
https://www.youtube.com/watch?v=dimxTGd4sg8
с 20:25
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09.11.2021 21:09 Відповісти
Хтось вірить, що при офшорному зеленському його засудять, а не відпустять як і всіх інших ? )
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09.11.2021 20:04 Відповісти
нужно быть редким дебилом, что бы после того, что совершил приехать в Киев
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09.11.2021 20:14 Відповісти
Так умные в садисты и убийцы не идут.
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09.11.2021 20:30 Відповісти
Схоже , що в державі діє певна секретна вказівка на те, щоб різних недоносків не винищувати - адже завдяки цим недоноскам (як цей персонаж) громадяни повинні мати потребу в самій державі.
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09.11.2021 20:52 Відповісти
Это просто спектакль - Скрипин и Иванов о задержании палача Палыча
СБУ уже давно покрывала этого садиста
https://www.youtube.com/watch?v=6n9SRcLc9eQ
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09.11.2021 21:34 Відповісти
Небось приехал украинскую биометрию оформлять. Чтоб затеряться в Европейской глубинке
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09.11.2021 22:05 Відповісти
А присноизвестного"Топаза" сильно осудили????? Гуляет себе на свободе г-н Крамской благодаря самому гуманному в мире украинскому суду и смеется над нами- наивными!
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10.11.2021 00:14 Відповісти
Приехал небось зарплату получать.
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10.11.2021 06:38 Відповісти
Отдайте это недоживотное Сугерею с Кулишом. Пусть они пару дней или неделю с ним пообщаются. А потом уже положите это в тюрьму на вечное хранение.
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10.11.2021 08:08 Відповісти
сбу его отмажет, зеленский и сивоха своих не бросают
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10.11.2021 08:46 Відповісти
Відпустять або поміняють на рибачка чи грибника. Але його сім'я живе та території вільної та незалежної. Таких злочинців необхідно разом з сам'єю за грати на довічне. Може діти за батька не відповідають, але виростить така гниль з татковим характером і може продовжити творити горе людям. Хоча.... ОПЗЖовці внесуть залог за "свого мученика" і змиється воно далі людям вирізати на спинах зірочки. Смерть таким і все !!!!!
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10.11.2021 10:36 Відповісти
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