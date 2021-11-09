Затримано головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського, - Асєєв
В Києві затримали одного з окупантів із в'язниці "Ізоляція" - Куликовського Дениса.
Про це у Facebook повідомив журналіст Станіслав Асєєв, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції - Куликовського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно", - йдеться в повідомленні.
Про затримання повідомив також заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.
"Сьогодні вночі о 2.30 в Києві затриманий Денис Куликовський "Палич",представник НЗФ РФ та керівник катівні "Ізоляція" в Донецьку. Підозрюваний в організації, участі у вбивствах і тортурах затриманих українців. Ще один яскравий приклад невідоворотності покарання. Скільки б років не пройшло, а факти вбивств, катувань, торгівлі людьми, створення незаконних збройних формувань та терорганізації, порушення законів та звичаїв війни не залишаться безкарними. Санкція має бути довічне позбавлення волі", - повідомив Мамедов.
Нагадаємо, Станіслав Асєєв співпрацював із низкою українських медіа, зокрема з "Радіо Свобода", перебуваючи в окупованому Донецьку. За різними даними, в заручниках утримувався з травня або червня 2017 року. Спочатку він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше терористи "ДНР" визнали його затримання і звинуватили в шпигунстві на користь України.
29 грудня 2019 Асєєв повернувся з полону найманців РФ у рамках обміну.В рамках обміну в Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Як катували і вбивали в "Ізоляції" можете послухати від людей, які пройшли через це пекло.
Спогади про "Ізоляцію" агента СБУ Олега Сугерея в інтерв'ю Юрію Бутусову.
Також в інтерв'ю Юрію Бутусову про "Ізоляцію" розповідав агент СБУ Ігор Куліш.
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у Київі спокійно живить кати..
Ходять до ресторанів
Ввечері всією сімєю дивляться 95 квартал або Сватів..
Скоріше за все цей тип мав домовленість про не переслідування, а в перспективі й працевлаштування, наприклад помічником народного депутата Ківи.
Але щось пішло не так.
Напевно є
Може у вас немає сокири , що б вбити кацапа ?
Напевно є .
То навіщо ж ви ріжете кацапа , тупою пилкою?
Розумієш синку , я маю час , та натхнення.
палачи приезжают в Киев и потягивают пиво.
Сколько их разъехалось по Украине???
В днр лнр их со временем кончают, а здесь они прячутся.
Спасибо ребятам из СБУ, что делаете эту работу, по поиску и захвату этих мразей из днр лнр.
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/
"ИНОГДА В ПЬЯНЫХ КУРАЖАХ ОНИ ЗАБИВАЛИ ДО СМЕРТИ" - ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЛЕНА ОБ "ИЗОЛЯЦИИ"
by https://myrotvorets.news/author/jurgen/ АВТОР U.
Один из немногих счастливых случаев, когда пленному удалось выйти живым из донецкого концлагеря «Изоляция». О Станиславе Печенкине, осужденном за то, что на его фото попал автомобиль важного боевика из т.н. «министерства безопасности ДНР», рассказывают https://ru.krymr.com/a/donbass-realii-izolyaciya-stanislav-pechenkin/30417195.html Донбасс.Реалии.
«За три года изменилась страна и техника. Я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал»
…После допроса прозвучало: «Ставь чайник». Как вспоминает Станислав Печенкин, в этот момент он подумал: «сейчас меня отправят обратно в камеру и будут пить чай». Оказалось совсем не так: «Содержимое вылили мне на голову. Но медицинской помощи не оказали, после чего отправили в камеру. Мне сказали: «Подумай!»
Станислав Печенкин провел в плену 2 года и 11 месяцев. Его задержали в Горловке за фотографию, на которую попал автомобиль начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР».
Он жил в свободном Бахмуте, а в оккупированную Горловку приезжал, чтобы присматривать за квартирой. Он всегда фотографировал местность и выкладывал снимки в соцсети. После того, как мужчину с планшетом в руках заметили, за Станиславом установили слежку. Силовики, работающие на российские гибридные силы, вскрыли его соцсети. Из-за активной проукраинской позиции, которую он не скрывал и в виртуальном мире, Станислава Печенкина обвинили в «шпионаже» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.
На подконтрольную Киеву территорию вместе с 76 гражданами Станислав Печенкин вернулся 29 декабря прошлого года.
Мы встречаемся на 14-й линии в Пуще-Водице на окраине Киева, где неподалеку в санатории «Лесная поляна» проходят реабилитацию бывшие военнопленные и гражданские заложники боевиков. Провожая взглядом трамвай, Станислав отмечает, что ему Пуща нравится. Мы идем в сторону семейного кафе, здесь сегодня полная посадка: звон тарелок, детский смех, шум от разговоров. Станиславу обстановка немного непривычна.
«За три недели я более-менее адаптировался. На следующий день после обмена, когда впервые попал в магазин, почувствовал себя там, как на другой планете - много людей, много всего, и особенно меня поразило, как расплачиваются телефонами. В 2016 году в провинции такого не было, - делится впечатлениями Станислав. - Еще чуть-чуть остались эти осадочные впечатления. Мне здесь не совсем уютно. Все-таки за три года отвыкаешь. Все серьезно изменилось, в Киеве в том числе - я последний раз был здесь в 2015 году. Изменилась страна и техника. Поэтому я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал».
«Детектор лжи показал, что я лгу»
Станислав вспоминает, как 13 января 2017 года выпал снег, и он пошел фотографировать Горловку. Он делал так всегда, когда приезжал из Бахмута присматривать за квартирой - «были случаи, когда боевики вселялись в пустые квартиры». Снимки публиковал в соцсетях, чаще в «Твиттере», чтобы друзья из Горловки, которые уехали во время войны, видели, что происходит в городе.
В этот день недалеко от одного из магазинов стояла машина начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР». Она попала в кадр. За Станиславом установили слежку, вскоре к нему подъехал автомобиль, из которого вышел https://myrotvorets.center/criminal/alchin-aleksej-anatolevich/ Алексей Алчин . «Он бывший сотрудник СБУ, - говорит Печенкин, - который перешел на сторону оккупантов. Показал мне свое удостоверение и предложил проехать с ним. Я думал, что мы проедем в горотдел, там он меня отчитает за то, что я в военное время фотографирую, и меня отпустят. Но случилось совершенно не так».
продовження -
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/
понятно там гиви-моторылы и прочие гиркины, но вот как в данном случае - палач спокойно жил в Киеве и СБУ полюбасу знала - и шо? моссадовцы блин
Я вот под аналогом "Моссада" подразумеваю не бандитов, убивающих кого угодно за деньги, а подготовленных идейных профи с аналитическим центром, который решает на чью ликвидацию за пределами Украины нужно тратить миллионы из налогов граждан Украины.
я тоже не бандитов подразумеваю, а во Франции тоже не думали что революционеров казнить будут. видишь ли, есть(я не видел вроде) фильм и/или рассказ - "убить дракона" - типо сам становишься таким.
Вот судили нашего как его... ну, типо там охранником работал/или служил в концлагере - так его адвоката нашли мертвым. Хоба! - и скажи, если деда оправдали, то зачем было убивать адвоката? - может потому шо грамотно защищал невиновного?
вот тебе и моссад - кто вякнет что Ваня не убивал 100500 мальчиков без трусиков = фощизъд = должен быть убит.
так что - "аналог" лучше не создавать. А просто патриотичную службу..... ну да, с нашими "кротами", агенты то и дело будут в плен попадать - ты бы пошел убить Гиркина, зная шо об этом знает Ермак? Да и Зеля, да и уборщица ОП-ы?
А поцчему же таки нет? - давай, иди, - скажет тебе Тимченко.
https://www.youtube.com/watch?v=dimxTGd4sg8
с 20:25
СБУ уже давно покрывала этого садиста
https://www.youtube.com/watch?v=6n9SRcLc9eQ