Затримано головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського, - Асєєв

В Києві затримали одного з окупантів із в'язниці "Ізоляція" - Куликовського Дениса.

Про це у Facebook повідомив журналіст Станіслав Асєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції - Куликовського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно", - йдеться в повідомленні.

Про затримання повідомив також заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Сьогодні вночі о 2.30 в Києві затриманий Денис Куликовський "Палич",представник НЗФ РФ та керівник катівні "Ізоляція" в Донецьку. Підозрюваний в організації, участі у вбивствах і тортурах затриманих українців. Ще один яскравий приклад невідоворотності покарання. Скільки б років не пройшло, а факти вбивств, катувань, торгівлі людьми, створення незаконних збройних формувань та терорганізації, порушення законів та звичаїв війни не залишаться безкарними. Санкція має бути довічне позбавлення волі", - повідомив Мамедов.







Нагадаємо, Станіслав Асєєв співпрацював із низкою українських медіа, зокрема з "Радіо Свобода", перебуваючи в окупованому Донецьку. За різними даними, в заручниках утримувався з травня або червня 2017 року. Спочатку він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше терористи "ДНР" визнали його затримання і звинуватили в шпигунстві на користь України.

29 грудня 2019 Асєєв повернувся з полону найманців РФ у рамках обміну.В рамках обміну в Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Як катували і вбивали в "Ізоляції" можете послухати від людей, які пройшли через це пекло.

Спогади про "Ізоляцію" агента СБУ Олега Сугерея в інтерв'ю Юрію Бутусову.

Також в інтерв'ю Юрію Бутусову про "Ізоляцію" розповідав агент СБУ Ігор Куліш.

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