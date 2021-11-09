Задержан главный военный преступник "Изоляции" Куликовский, - Асеев

В Киеве задержан один из оккупантов из тюрьмы "Изоляция" - Куликовский Денис.

Об этом в Facebook сообщил журналист Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" - Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", - говорится в сообщении.

О задержании сообщил также заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Сегодня ночью, в 2:30, в Киеве задержан Денис Куликовский "Палыч", представитель НВФ РФ и руководитель пыточной "Изоляция" в Донецке. Подозреваемый в организации, участии в убийствах и пытках задержанных украинцев. Еще один яркий пример неотвратимости наказания. Сколько бы лет не прошло, а факты убийств, пыток, торговли людьми, создания незаконных вооруженных формирований и терорганизации, нарушения законов и обычаев войны не останутся безнаказанными. Санкция должна быть пожизненным лишением свободы", - сообщил Мамедов.







Напомним, Станислав Асеев сотрудничал с рядом украинских медиа, в том числе с Радио Свобода, находясь в оккупированном Донецке. По разным данным, в заложниках содержался с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже террористы "ДНР" признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины.

29 декабря 2019 года Асеев вернулся из плена наемников РФ в рамках обмена. В рамках обмена в Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Как пытали и убивали в "Изоляции", можете послушать от людей, прошедших через этот ад.

Воспоминания об "Изоляции" агента СБУ Олега Сугерея в интервью Юрию Бутусову.

Также в интервью Юрию Бутусову об "Изоляции" рассказывал агент СБУ Игорь Кулиш.

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