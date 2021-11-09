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Новости Война
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Задержан главный военный преступник "Изоляции" Куликовский, - Асеев

В Киеве задержан один из оккупантов из тюрьмы "Изоляция" - Куликовский Денис.

Об этом в Facebook сообщил журналист Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" - Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", - говорится в сообщении.

Задержан главный военный преступник Изоляции Куликовский, - Асеев 01

О задержании сообщил также заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Сегодня ночью, в 2:30, в Киеве задержан Денис Куликовский "Палыч", представитель НВФ РФ и руководитель пыточной "Изоляция" в Донецке. Подозреваемый в организации, участии в убийствах и пытках задержанных украинцев. Еще один яркий пример неотвратимости наказания. Сколько бы лет не прошло, а факты убийств, пыток, торговли людьми, создания незаконных вооруженных формирований и терорганизации, нарушения законов и обычаев войны не останутся безнаказанными. Санкция должна быть пожизненным лишением свободы", - сообщил Мамедов.

Задержан главный военный преступник Изоляции Куликовский, - Асеев 02
Задержан главный военный преступник Изоляции Куликовский, - Асеев 03
Задержан главный военный преступник Изоляции Куликовский, - Асеев 04

Напомним, Станислав Асеев сотрудничал с рядом украинских медиа, в том числе с Радио Свобода, находясь в оккупированном Донецке. По разным данным, в заложниках содержался с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже террористы "ДНР" признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины.

29 декабря 2019 года Асеев вернулся из плена наемников РФ в рамках обмена. В рамках обмена в Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Как пытали и убивали в "Изоляции", можете послушать от людей, прошедших через этот ад.

Воспоминания об "Изоляции" агента СБУ Олега Сугерея в интервью Юрию Бутусову.

Также в интервью Юрию Бутусову об "Изоляции" рассказывал агент СБУ Игорь Кулиш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 8 российских наемников, пытавших людей в оккупированном Донецке

Автор: 

задержание (6673) Киев (25483) Донбасс (26955) наемник (353) наемники рф (2071) Асеев Станислав (60)


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Топ комментарии
+85
Яку шикарну історію я вам принесла.
В ній шикарно фсьо!!!
В одній з країн Західної Європи трапилася аварія. Водій фури, з громадянством рф, сильно постраждав. Лікарі екстреної медичної допомоги під'їхали, коли людину вже треба було реанімувати. Після детального огляду постраждалого на передпліччі виявили тату "DNR 2014". Не те щоб лікар був бандерівцем, але все реанімаційні дії відразу припинив. Потерпілий помер, так і не дізнавшись, що його татуха для медиків Європи означає. DNR - стандартне скорочення фрази "Do Not Resuscitate", розпорядження про заборону реанімації. У багатьох країнах дане татуювання вважається аналогом письмового розпорядження,про те що людина не хоче отримувати серцево-легеневу реанімацію, якщо серце цієї людини перестає битися. Забавна історія. Ось думаю, чи варто нам реанімувати, то що спочатку названо DNR?
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09.11.2021 11:24
+68
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09.11.2021 11:19
+59
А шо ця гнида в Киеві робила?
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09.11.2021 10:55
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Страница 3 из 3
Люди на работу доехать не могут, стоят журналисты снимают как полиция сертификаты проверяет. А тут главный террорист из дыры в Киев приехал. Вопросов больше чем ответов при такой службе безопасности.
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09.11.2021 14:56 Ответить
Помниться любители мальдивского дезертира тут в пеной у рта доказывали, что нельзя проводить обмен, пускай и дальше бы пленных пытали, главное Цемаха что бы не отдали.
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09.11.2021 15:09 Ответить
теперь главное чтобы наш величайший не обменял этого маньяка на донецкого таксиста...
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09.11.2021 15:11 Ответить
Эту падаль нужно по особенному освеживать. Но за него будут тянуть массу, мокшане и кремляди, как бы он живим к ним не поехал.
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09.11.2021 15:16 Ответить
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10.11.2021 08:00 Ответить
А вот интересно, можно Зеленского включить в список обмена? Можно даже просто прицепом.
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09.11.2021 15:31 Ответить
мы только должны порадоваться этому ,и быть уверенными что этой гниде дадут вечный срок тюряги! за такое нужно резать живым на кусочки мразь... но мы все же понимаем.... что мусолить его будут долго...тянуть время, в изоляторе...щас ему традиционно обьявят(пидозру) потом его обменяют на какую то тётку с донбасяо задержанную за украинську мову...(( вот и вся будет история с таким как пишут садистом палачом...(( все мы знаем и помним наши неравноценные вечные обмены...((
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09.11.2021 15:46 Ответить
Доки СБУ займалється контрабасом та турками на 7 км
у Київі спокійно живить кати..
Ходять до ресторанів
Ввечері всією сімєю дивляться 95 квартал або Сватів..
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09.11.2021 16:25 Ответить
Кому вони хотять втюхати цю туфту про те що вели когось там? Людина з такими "послужним списком" за просто так вирішила приїхати в Київ? Ідіоти, навчиться хоча б брехати правдиво якщо вже ні на що інше не здатні.
Скоріше за все цей тип мав домовленість про не переслідування, а в перспективі й працевлаштування, наприклад помічником народного депутата Ківи.
Але щось пішло не так.
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09.11.2021 17:02 Ответить
Задержание совсем даже не наказание!
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09.11.2021 17:02 Ответить
Обменяют на таксиста
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09.11.2021 17:25 Ответить
Оторвать ему яйца и повесить их на чугунном столбе у жд вокзала г.Киев где к тому времени будет висеть Медведчук которого повесит Кива. После чего на соседнем столбе повесить Рабиновича и Киву.
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09.11.2021 17:54 Ответить
Допросить и отпустит в районе Верховини. А открыть продажу лицензий на отстрел этого скрепоносца. Участникам АТО бесплатно, другим по 1000 грн с носа. От зарева пердаков пропагандов рфии сможем проскачить отопительный сезон
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09.11.2021 18:06 Ответить
Батьку хіба у вас нема рушниці , що б вбити кацапа ?
Напевно є
Може у вас немає сокири , що б вбити кацапа ?
Напевно є .
То навіщо ж ви ріжете кацапа , тупою пилкою?
Розумієш синку , я маю час , та натхнення.
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09.11.2021 20:27 Ответить
Вони вже по Києву майже вільно повзають...Ці покидьки відчувають себе в повній безпеці...
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09.11.2021 18:27 Ответить
Ну и что.. его потом на обмен на первого встречного который справил малую нужду не в том месте в ДНР.. Вытрясти его как грушу.. и повесить на центральной площади.. и пока воронье не склюет что бы висел. Хотя кол конечно предпочтительнее...
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09.11.2021 18:48 Ответить
орки из днр лнр потеряли страх.
палачи приезжают в Киев и потягивают пиво.
Сколько их разъехалось по Украине???
В днр лнр их со временем кончают, а здесь они прячутся.
Спасибо ребятам из СБУ, что делаете эту работу, по поиску и захвату этих мразей из днр лнр.
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09.11.2021 18:49 Ответить
Через рік вийде із СІЗО або обміняють.
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09.11.2021 19:27 Ответить
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ ЛЮТИЙ 05, 2020

https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/

"ИНОГДА В ПЬЯНЫХ КУРАЖАХ ОНИ ЗАБИВАЛИ ДО СМЕРТИ" - ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЛЕНА ОБ "ИЗОЛЯЦИИ"
by https://myrotvorets.news/author/jurgen/ АВТОР U.

Один из немногих счастливых случаев, когда пленному удалось выйти живым из донецкого концлагеря «Изоляция». О Станиславе Печенкине, осужденном за то, что на его фото попал автомобиль важного боевика из т.н. «министерства безопасности ДНР», рассказывают https://ru.krymr.com/a/donbass-realii-izolyaciya-stanislav-pechenkin/30417195.html Донбасс.Реалии.


«За три года изменилась страна и техника. Я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал»

…После допроса прозвучало: «Ставь чайник». Как вспоминает Станислав Печенкин, в этот момент он подумал: «сейчас меня отправят обратно в камеру и будут пить чай». Оказалось совсем не так: «Содержимое вылили мне на голову. Но медицинской помощи не оказали, после чего отправили в камеру. Мне сказали: «Подумай!»
Станислав Печенкин провел в плену 2 года и 11 месяцев. Его задержали в Горловке за фотографию, на которую попал автомобиль начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР».
Он жил в свободном Бахмуте, а в оккупированную Горловку приезжал, чтобы присматривать за квартирой. Он всегда фотографировал местность и выкладывал снимки в соцсети. После того, как мужчину с планшетом в руках заметили, за Станиславом установили слежку. Силовики, работающие на российские гибридные силы, вскрыли его соцсети. Из-за активной проукраинской позиции, которую он не скрывал и в виртуальном мире, Станислава Печенкина обвинили в «шпионаже» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.
На подконтрольную Киеву территорию вместе с 76 гражданами Станислав Печенкин вернулся 29 декабря прошлого года.
Мы встречаемся на 14-й линии в Пуще-Водице на окраине Киева, где неподалеку в санатории «Лесная поляна» проходят реабилитацию бывшие военнопленные и гражданские заложники боевиков. Провожая взглядом трамвай, Станислав отмечает, что ему Пуща нравится. Мы идем в сторону семейного кафе, здесь сегодня полная посадка: звон тарелок, детский смех, шум от разговоров. Станиславу обстановка немного непривычна.
«За три недели я более-менее адаптировался. На следующий день после обмена, когда впервые попал в магазин, почувствовал себя там, как на другой планете - много людей, много всего, и особенно меня поразило, как расплачиваются телефонами. В 2016 году в провинции такого не было, - делится впечатлениями Станислав. - Еще чуть-чуть остались эти осадочные впечатления. Мне здесь не совсем уютно. Все-таки за три года отвыкаешь. Все серьезно изменилось, в Киеве в том числе - я последний раз был здесь в 2015 году. Изменилась страна и техника. Поэтому я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал».
«Детектор лжи показал, что я лгу»
Станислав вспоминает, как 13 января 2017 года выпал снег, и он пошел фотографировать Горловку. Он делал так всегда, когда приезжал из Бахмута присматривать за квартирой - «были случаи, когда боевики вселялись в пустые квартиры». Снимки публиковал в соцсетях, чаще в «Твиттере», чтобы друзья из Горловки, которые уехали во время войны, видели, что происходит в городе.
В этот день недалеко от одного из магазинов стояла машина начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР». Она попала в кадр. За Станиславом установили слежку, вскоре к нему подъехал автомобиль, из которого вышел https://myrotvorets.center/criminal/alchin-aleksej-anatolevich/ Алексей Алчин . «Он бывший сотрудник СБУ, - говорит Печенкин, - который перешел на сторону оккупантов. Показал мне свое удостоверение и предложил проехать с ним. Я думал, что мы проедем в горотдел, там он меня отчитает за то, что я в военное время фотографирую, и меня отпустят. Но случилось совершенно не так».

продовження -

https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/
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09.11.2021 19:44 Ответить
Главное - всех предателей, садистов, палачей, кураторов из мордора - всех тварей заносить в списки. Чтобы боялись нос высунуть из мордора и подконтрольных ему территорий. А еще Украине нужно создавать свой аналог Моссада и убивать тварей в любой точке мира.
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10.11.2021 11:54 Ответить
вот вот, правда если такой моссад убьет тебя, ну, попутали, или по "более другой " причине, то не плачь. или ты веришь шо моссад убивает только злых и виновных?
понятно там гиви-моторылы и прочие гиркины, но вот как в данном случае - палач спокойно жил в Киеве и СБУ полюбасу знала - и шо? моссадовцы блин
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10.11.2021 16:15 Ответить
А ты считаешь сегодня тебя не может убить даже тот, кто официально не наделен такими полномочиями от власти? Или может быть ты считаешь, что нужно подставить левую щеку, когда украинских патриотов режут живьем на куски? А, ты, видимо, полагаешься исключительно на правосудие, которого фактически нет в Украине?
Я вот под аналогом "Моссада" подразумеваю не бандитов, убивающих кого угодно за деньги, а подготовленных идейных профи с аналитическим центром, который решает на чью ликвидацию за пределами Украины нужно тратить миллионы из налогов граждан Украины.
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10.11.2021 17:49 Ответить
у "официалов" - защита круче чем у петровых с бошировыми.
я тоже не бандитов подразумеваю, а во Франции тоже не думали что революционеров казнить будут. видишь ли, есть(я не видел вроде) фильм и/или рассказ - "убить дракона" - типо сам становишься таким.
Вот судили нашего как его... ну, типо там охранником работал/или служил в концлагере - так его адвоката нашли мертвым. Хоба! - и скажи, если деда оправдали, то зачем было убивать адвоката? - может потому шо грамотно защищал невиновного?
вот тебе и моссад - кто вякнет что Ваня не убивал 100500 мальчиков без трусиков = фощизъд = должен быть убит.
так что - "аналог" лучше не создавать. А просто патриотичную службу..... ну да, с нашими "кротами", агенты то и дело будут в плен попадать - ты бы пошел убить Гиркина, зная шо об этом знает Ермак? Да и Зеля, да и уборщица ОП-ы?
А поцчему же таки нет? - давай, иди, - скажет тебе Тимченко.
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11.11.2021 09:27 Ответить
Мусить бути якась кара невідворотня... І щоб по закону, і щоб здох ! Ну, якось там сам повісився, або інфаркт, рак, туберкульоз і т.п. Таких навіть міняти не можна ( прошу зрозуміти і вибачити мене тих батьків і інших родичів наших полонених, які ще не повернулися ).
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09.11.2021 19:52 Ответить
смерть його повинна бути дуже довгою та страшною.
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09.11.2021 20:13 Ответить
Асеев - как Украина поймала палача "Изоляции" Палыча. Там Асеев говорит какое нужно наказание для него. И, видимо, не все чисто с СБУ, вернее, с некоторыми людьми.
https://www.youtube.com/watch?v=dimxTGd4sg8
с 20:25
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09.11.2021 21:09 Ответить
Хтось вірить, що при офшорному зеленському його засудять, а не відпустять як і всіх інших ? )
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09.11.2021 20:04 Ответить
нужно быть редким дебилом, что бы после того, что совершил приехать в Киев
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09.11.2021 20:14 Ответить
Так умные в садисты и убийцы не идут.
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09.11.2021 20:30 Ответить
Схоже , що в державі діє певна секретна вказівка на те, щоб різних недоносків не винищувати - адже завдяки цим недоноскам (як цей персонаж) громадяни повинні мати потребу в самій державі.
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09.11.2021 20:52 Ответить
Это просто спектакль - Скрипин и Иванов о задержании палача Палыча
СБУ уже давно покрывала этого садиста
https://www.youtube.com/watch?v=6n9SRcLc9eQ
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09.11.2021 21:34 Ответить
Небось приехал украинскую биометрию оформлять. Чтоб затеряться в Европейской глубинке
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09.11.2021 22:05 Ответить
А присноизвестного"Топаза" сильно осудили????? Гуляет себе на свободе г-н Крамской благодаря самому гуманному в мире украинскому суду и смеется над нами- наивными!
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10.11.2021 00:14 Ответить
Приехал небось зарплату получать.
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10.11.2021 06:38 Ответить
Отдайте это недоживотное Сугерею с Кулишом. Пусть они пару дней или неделю с ним пообщаются. А потом уже положите это в тюрьму на вечное хранение.
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10.11.2021 08:08 Ответить
сбу его отмажет, зеленский и сивоха своих не бросают
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10.11.2021 08:46 Ответить
Відпустять або поміняють на рибачка чи грибника. Але його сім'я живе та території вільної та незалежної. Таких злочинців необхідно разом з сам'єю за грати на довічне. Може діти за батька не відповідають, але виростить така гниль з татковим характером і може продовжити творити горе людям. Хоча.... ОПЗЖовці внесуть залог за "свого мученика" і змиється воно далі людям вирізати на спинах зірочки. Смерть таким і все !!!!!
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10.11.2021 10:36 Ответить
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