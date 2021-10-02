Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 8 российских наемников, пытавших людей в оккупированном Донецке

Офис генерального прокурора сообщает о завершении специального предварительного расследования и направлении в суд обвинительного акта в отношении восьми представителей незаконного военизированного формирования "МГБ ДНР" в деле о пытках в подпольной тюрьме "Изоляция", в оккупированном Донецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Их обвиняют по статьям о торговле людьми, руководстве и участии в преступной организации, участии в террористической организации, участии в деятельности не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, нарушении законов и обычаев войны.

"Досудебным расследованием установлено, что в период 2014-2017 годов два представителя "службы специальных операций Министерства государственной безопасности ДНР" организовали и контролировали незаконную деятельность, которая заключалась в захвате и незаконном удержании гражданских лиц и военнослужащих Вооруженных сил Украины в так называемой тюрьме "Изоляция" в Донецке", - говорится в сообщении.

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"По их преступным приказам шесть так называемых конвоиров и охранников в подпольной тюрьме незаконно удерживали в нечеловеческих условиях 24 граждан. Обвиняемые жестоко обращались с пленными, применяли к ним психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду", - добавили в Офисе генпрокурора.

Поскольку обвиняемые скрываются от следствия, их будут судить заочно, говорят в прокуратуре.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Донецкая областная прокуратура.

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