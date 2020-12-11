"Изоляция" в Донецке - современный концлагерь, там присутствует полный спектр военных преступлений, - бывший узник Асеев
Бывший узник "Изоляции", журналист и писатель Станислав Асеев рассказал о том, что происходит в концлагере, который оккупанты создали на территории заброшенного завода в Донецке.
Об этом Асеев рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Изоляция" - это бывший завод, на территории которого расположена база боевиков и концлагерь, пояснил он.
"Они просто захватили эту территорию, с одной стороны там оборудовали военную базу "ССО МГБ", где находятся техника - танки, БТРы, боекомплекты, которые также разгружаются и загружаются руками пленных. С другой стороны - административные помещения бывшего завода просто оборудованы под камеры. И особое значение там имеют подвалы. ... С одной стороны - подвалы для пленных, где сидел в том числе я, с другой стороны - подвалы для пыток", - рассказал Асеев.
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По его словам, оккупанты и их наемники практикуют в "Изоляции" полный спектр военных преступлений и унижений человеческого достоинства.
"Мы имеем дело с разветвленной системой пыток, мы имеем дело с изнасилованиями - как мужчин, так и женщин, мы имеем дело с унижениями человеческого достоинства. Были случаи, когда заключенных "Изоляции" забивали под нары и заставляли лаять, как собак. Мы имеем дело с принуждением к тяжелому физическому труду как на территории бывшего завода, так и за его пределами. ... И мы имеем дело даже с убийством заключенных. Хотя на самом деле неизвестно, что хуже - умереть или находиться в таком состоянии", - рассказал бывший узник "Изоляции".
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"Это точно не тюрьма, и, в общем-то, под колонию она тоже не подпадает, потому что колония имеет четкую классификацию. Там есть все-таки какие-то нормы, правила поведения, в том числе между самими заключенными. В "Изоляции" никаких границ нет, поэтому по ряду признаков это, действительно больше современный концентрационный лагерь", - пояснил он.
Асеев добавил, что в туда попадают не только украинские патриоты, но и наемники.
"Я находился там 28 месяцев, и не было ни дня, чтобы я не сидел из так называемого "ополчения"", - подчеркнул журналист.
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На інших гілках працюють московські боти. Дуже злагоджено.
Ця тема теж чутлива, тому боти прийдуть сюди теж.
Будьте пильними.
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питають українських вояків - патріотів! Шоб ти здохло, уйло! Да бобыстрее!)))
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В результаті чергового «зливу» інформації на рівні керівництва України, зірвано спецоперацію зі звільнення українців, утримуваних бойовиками в тюрмах окупованого Донецька, повідомив підполковник ЗСУ Михайло Ніколов («Лєрмонтов»). https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4863010983739159
https://uazmi.org/news/post/hdvHVSmoFLmiIz5uEs6hvK