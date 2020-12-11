РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9160 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 425 9

"Изоляция" в Донецке - современный концлагерь, там присутствует полный спектр военных преступлений, - бывший узник Асеев

Бывший узник "Изоляции", журналист и писатель Станислав Асеев рассказал о том, что происходит в концлагере, который оккупанты создали на территории заброшенного завода в Донецке.

Об этом Асеев рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Изоляция" - это бывший завод, на территории которого расположена база боевиков и концлагерь, пояснил он.

"Они просто захватили эту территорию, с одной стороны там оборудовали военную базу "ССО МГБ", где находятся техника - танки, БТРы, боекомплекты, которые также разгружаются и загружаются руками пленных. С другой стороны - административные помещения бывшего завода просто оборудованы под камеры. И особое значение там имеют подвалы. ... С одной стороны - подвалы для пленных, где сидел в том числе я, с другой стороны - подвалы для пыток", - рассказал Асеев.

Смотрите также: Есть семья, сын, был женат: журналисты рассказали о главном палаче тюрьмы наемников РФ в Донецке "Изоляция" Куликовском. ВИДЕО

По его словам, оккупанты и их наемники практикуют в "Изоляции" полный спектр военных преступлений и унижений человеческого достоинства.

"Мы имеем дело с разветвленной системой пыток, мы имеем дело с изнасилованиями - как мужчин, так и женщин, мы имеем дело с унижениями человеческого достоинства. Были случаи, когда заключенных "Изоляции" забивали под нары и заставляли лаять, как собак. Мы имеем дело с принуждением к тяжелому физическому труду как на территории бывшего завода, так и за его пределами. ... И мы имеем дело даже с убийством заключенных. Хотя на самом деле неизвестно, что хуже - умереть или находиться в таком состоянии", - рассказал бывший узник "Изоляции".

Также на Цензор.НЕТ: Спецслужбы РФ волнами бросали "на подвал" командиров наемников на Донбассе, - Асеев. ВИДЕО

"Это точно не тюрьма, и, в общем-то, под колонию она тоже не подпадает, потому что колония имеет четкую классификацию. Там есть все-таки какие-то нормы, правила поведения, в том числе между самими заключенными. В "Изоляции" никаких границ нет, поэтому по ряду признаков это, действительно больше современный концентрационный лагерь", - пояснил он.

Асеев добавил, что в туда попадают не только украинские патриоты, но и наемники.

"Я находился там 28 месяцев, и не было ни дня, чтобы я не сидел из так называемого "ополчения"", - подчеркнул журналист.

Читайте на Цензор.НЕТ: Происходящее в Минске - хорошая иллюстрация того, почему мы не сможем договориться с "той стороной", - Асеев

Автор: 

Донецьк (6322) плен (2604) пытки (833) шоу Шустера (315) изоляция (106) Асеев Станислав (60)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...За тюремним парканом немає жодних законів, тут зовсім інше життя: у приниженні, страху й непевності, з ранами та слідами опіків на тілі, з болем від переламаних кісток і часто - від зламаної волі й свідомості. Тут головне завдання - вижити, коли жити вже не хочеться й від тебе майже нічого не залежить, зберегти здоровий глузд, коли вже близький до божевілля, залишитися людиною в нелюдських умовах, де віра, прощення, ненависть і навіть погляд між катом і жертвою набувають інших сенсів. Щоб вижити в пеклі концтабору, журналіст Станіслав Асєєв написав цю книжку - відверту, емоційну, глибоку, в якій питань більше, аніж відповідей, бо життя людей після звільнення з полону назавжди розділилося на «до» і «після». Переклад українською мовою поданий поруч із оригіналом.
показать весь комментарий
11.12.2020 22:01 Ответить
"Изоляция" в Донецке - современный концлагерь, там присутствует полный спектр военных преступлений, - бывший узник Асеев - Цензор.НЕТ 122
показать весь комментарий
11.12.2020 22:01 Ответить
Увага користувачів Цензора.
На інших гілках працюють московські боти. Дуже злагоджено.

Ця тема теж чутлива, тому боти прийдуть сюди теж.
Будьте пильними.
показать весь комментарий
11.12.2020 22:01 Ответить
+
показать весь комментарий
11.12.2020 22:13 Ответить
Ойц, тікі не треба нас лякати вашими мацковськими ботами!) Бо вже не знаємо, чи то лякатися, чи то всиратися...)))
показать весь комментарий
11.12.2020 22:24 Ответить
Сейчас новая/старая методика ботоферм РФ: размещают ссылки на сайты, созданные и поддерживаемые ФСБ РФ для идентификации пользователей, при получении IP посетителя начинается работа по проникновению на компьютер пользователя. Поскольку там работают хакеры высокого уровня, взлом компа для них "раз плюнуть". Будьте осторожны. Даже безобидные ссылки якобы на твиттер, на самом деле сначала ведут на сервера ФСБ, потом уже куда следует. Цензор остается для ФСБ приоритетным сайтом для ведения информационной войны и диверсий разного рода.
На сайт пошла новая волна троллей, сначала прикидываются лояльными Украине лицами, становятся постоянными допысувачами, но в нужное время начинается массированная атака, компрометирующая размещенные материалы.
показать весь комментарий
11.12.2020 22:56 Ответить
В жодному разі не сумніваюся, шо в рашистських застєнках
питають українських вояків - патріотів! Шоб ти здохло, уйло! Да бобыстрее!)))
показать весь комментарий
11.12.2020 22:13 Ответить
Вот и материал для Гааги.
показать весь комментарий
12.12.2020 08:02 Ответить
Це страхітливе місце нелюдських, середньовічних тортур. Про це має знати весь світ. І дуже прикро читати про те що керівництво України зірвало спецоперацію зі звільнення українців із в'язниць ОРДО. Якщо так, то це ПОДВІЙНИЙ ЗЛОЧИН.
Спецоперація мала стати останнім козирем України в переговорах з росією щодо звільнення заручників.
В результаті чергового «зливу» інформації на рівні керівництва України, зірвано спецоперацію зі звільнення українців, утримуваних бойовиками в тюрмах окупованого Донецька, повідомив підполковник ЗСУ Михайло Ніколов («Лєрмонтов»). https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4863010983739159
https://uazmi.org/news/post/hdvHVSmoFLmiIz5uEs6hvK
показать весь комментарий
12.12.2020 09:03 Ответить
 
 