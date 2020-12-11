УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4587 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
10 425 9

"Ізоляція" в Донецьку - сучасний концтабір, там присутній повний спектр військових злочинів, - колишній в'язень Асєєв

Колишній в'язень "Ізоляції", журналіст і письменник Станіслав Асєєв розповів про те, що відбувається в концтаборі, який окупанти створили на території занедбаного заводу в Донецьку.

Про це Асєєв розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ізоляція" - це колишній завод, на території якого розташована база бойовиків і концтабір, пояснив він.

"Вони просто захопили цю територію, з одного боку там обладнали військову базу "ССО МГБ", де розмістили техніку - танки, БТРи, боєкомплект, які також розвантажуються і завантажуються руками полонених. З іншого боку - адміністративні приміщення колишнього заводу просто обладнані під камери. І особливе значення там мають підвали. ... з одного боку - підвали для полонених, де сидів зокрема і я, з іншого боку - підвали для тортур", - розповів Асєєв.

За його словами, окупанти і їхні найманці практикують в "Ізоляції" повний спектр військових злочинів і принижень людської гідності.

Дивіться також: Спецслужби РФ хвилями кидали "на підвал" командирів найманців на Донбасі, - Асєєв. ВIДЕО

"Ми маємо справу з розгалуженою системою тортур, ми маємо справу зі зґвалтуваннями - як чоловіків, так і жінок, ми маємо справу з приниженнями людської гідності. Були випадки, коли в'язнів "Ізоляції" забивали під нари і змушували гавкати, як собак. Ми маємо справу з примусом до важкої фізичної праці як на території колишнього заводу, так і за його межами. ... І ми маємо справу навіть з убивством в'язнів. Хоча насправді невідомо, що гірше - померти чи перебувати в такому стані", - розповів колишній в'язень "Ізоляції".

"Це точно не в'язниця, і, взагалі-то, під колонію вона теж не підпадає, тому що колонія має чітку класифікацію. Там є все-таки якісь норми, правила поведінки, зокрема між самими ув'язненими. І "Ізоляції" жодних кордонів немає, тому за низкою ознак це, справді більше сучасний концентраційний табір", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разом зі звільненими з полону "ДНР" у рамках обміну повернулися ті, хто їх бив і катував, - Асєєв

Асєєв додав, що туди потрапляють не тільки українські патріоти, а й найманці.

"Я перебував там 28 місяців, і не було жодного дня, щоб я не сидів із так званим "ополченцем"", - підкреслив журналіст.

Автор: 

Донецьк (946) полон (1556) катування (598) шоу Шустера (309) ізоляція (62) Асєєв Станіслав (59)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...За тюремним парканом немає жодних законів, тут зовсім інше життя: у приниженні, страху й непевності, з ранами та слідами опіків на тілі, з болем від переламаних кісток і часто - від зламаної волі й свідомості. Тут головне завдання - вижити, коли жити вже не хочеться й від тебе майже нічого не залежить, зберегти здоровий глузд, коли вже близький до божевілля, залишитися людиною в нелюдських умовах, де віра, прощення, ненависть і навіть погляд між катом і жертвою набувають інших сенсів. Щоб вижити в пеклі концтабору, журналіст Станіслав Асєєв написав цю книжку - відверту, емоційну, глибоку, в якій питань більше, аніж відповідей, бо життя людей після звільнення з полону назавжди розділилося на «до» і «після». Переклад українською мовою поданий поруч із оригіналом.
показати весь коментар
11.12.2020 22:01 Відповісти
"Изоляция" в Донецке - современный концлагерь, там присутствует полный спектр военных преступлений, - бывший узник Асеев - Цензор.НЕТ 122
показати весь коментар
11.12.2020 22:01 Відповісти
Увага користувачів Цензора.
На інших гілках працюють московські боти. Дуже злагоджено.

Ця тема теж чутлива, тому боти прийдуть сюди теж.
Будьте пильними.
показати весь коментар
11.12.2020 22:01 Відповісти
+
показати весь коментар
11.12.2020 22:13 Відповісти
Ойц, тікі не треба нас лякати вашими мацковськими ботами!) Бо вже не знаємо, чи то лякатися, чи то всиратися...)))
показати весь коментар
11.12.2020 22:24 Відповісти
Сейчас новая/старая методика ботоферм РФ: размещают ссылки на сайты, созданные и поддерживаемые ФСБ РФ для идентификации пользователей, при получении IP посетителя начинается работа по проникновению на компьютер пользователя. Поскольку там работают хакеры высокого уровня, взлом компа для них "раз плюнуть". Будьте осторожны. Даже безобидные ссылки якобы на твиттер, на самом деле сначала ведут на сервера ФСБ, потом уже куда следует. Цензор остается для ФСБ приоритетным сайтом для ведения информационной войны и диверсий разного рода.
На сайт пошла новая волна троллей, сначала прикидываются лояльными Украине лицами, становятся постоянными допысувачами, но в нужное время начинается массированная атака, компрометирующая размещенные материалы.
показати весь коментар
11.12.2020 22:56 Відповісти
В жодному разі не сумніваюся, шо в рашистських застєнках
питають українських вояків - патріотів! Шоб ти здохло, уйло! Да бобыстрее!)))
показати весь коментар
11.12.2020 22:13 Відповісти
Вот и материал для Гааги.
показати весь коментар
12.12.2020 08:02 Відповісти
Це страхітливе місце нелюдських, середньовічних тортур. Про це має знати весь світ. І дуже прикро читати про те що керівництво України зірвало спецоперацію зі звільнення українців із в'язниць ОРДО. Якщо так, то це ПОДВІЙНИЙ ЗЛОЧИН.
Спецоперація мала стати останнім козирем України в переговорах з росією щодо звільнення заручників.
В результаті чергового «зливу» інформації на рівні керівництва України, зірвано спецоперацію зі звільнення українців, утримуваних бойовиками в тюрмах окупованого Донецька, повідомив підполковник ЗСУ Михайло Ніколов («Лєрмонтов»). https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4863010983739159
https://uazmi.org/news/post/hdvHVSmoFLmiIz5uEs6hvK
показати весь коментар
12.12.2020 09:03 Відповісти
 
 