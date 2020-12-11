"Ізоляція" в Донецьку - сучасний концтабір, там присутній повний спектр військових злочинів, - колишній в'язень Асєєв
Колишній в'язень "Ізоляції", журналіст і письменник Станіслав Асєєв розповів про те, що відбувається в концтаборі, який окупанти створили на території занедбаного заводу в Донецьку.
Про це Асєєв розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Ізоляція" - це колишній завод, на території якого розташована база бойовиків і концтабір, пояснив він.
"Вони просто захопили цю територію, з одного боку там обладнали військову базу "ССО МГБ", де розмістили техніку - танки, БТРи, боєкомплект, які також розвантажуються і завантажуються руками полонених. З іншого боку - адміністративні приміщення колишнього заводу просто обладнані під камери. І особливе значення там мають підвали. ... з одного боку - підвали для полонених, де сидів зокрема і я, з іншого боку - підвали для тортур", - розповів Асєєв.
За його словами, окупанти і їхні найманці практикують в "Ізоляції" повний спектр військових злочинів і принижень людської гідності.
"Ми маємо справу з розгалуженою системою тортур, ми маємо справу зі зґвалтуваннями - як чоловіків, так і жінок, ми маємо справу з приниженнями людської гідності. Були випадки, коли в'язнів "Ізоляції" забивали під нари і змушували гавкати, як собак. Ми маємо справу з примусом до важкої фізичної праці як на території колишнього заводу, так і за його межами. ... І ми маємо справу навіть з убивством в'язнів. Хоча насправді невідомо, що гірше - померти чи перебувати в такому стані", - розповів колишній в'язень "Ізоляції".
"Це точно не в'язниця, і, взагалі-то, під колонію вона теж не підпадає, тому що колонія має чітку класифікацію. Там є все-таки якісь норми, правила поведінки, зокрема між самими ув'язненими. І "Ізоляції" жодних кордонів немає, тому за низкою ознак це, справді більше сучасний концентраційний табір", - пояснив він.
Асєєв додав, що туди потрапляють не тільки українські патріоти, а й найманці.
"Я перебував там 28 місяців, і не було жодного дня, щоб я не сидів із так званим "ополченцем"", - підкреслив журналіст.
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На інших гілках працюють московські боти. Дуже злагоджено.
Ця тема теж чутлива, тому боти прийдуть сюди теж.
Будьте пильними.
На сайт пошла новая волна троллей, сначала прикидываются лояльными Украине лицами, становятся постоянными допысувачами, но в нужное время начинается массированная атака, компрометирующая размещенные материалы.
питають українських вояків - патріотів! Шоб ти здохло, уйло! Да бобыстрее!)))
Спецоперація мала стати останнім козирем України в переговорах з росією щодо звільнення заручників.
В результаті чергового «зливу» інформації на рівні керівництва України, зірвано спецоперацію зі звільнення українців, утримуваних бойовиками в тюрмах окупованого Донецька, повідомив підполковник ЗСУ Михайло Ніколов («Лєрмонтов»). https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4863010983739159
https://uazmi.org/news/post/hdvHVSmoFLmiIz5uEs6hvK