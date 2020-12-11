"Ізоляція" в Донецьку - сучасний концтабір, там присутній повний спектр військових злочинів, - колишній в'язень Асєєв

Колишній в'язень "Ізоляції", журналіст і письменник Станіслав Асєєв розповів про те, що відбувається в концтаборі, який окупанти створили на території занедбаного заводу в Донецьку.

Про це Асєєв розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ізоляція" - це колишній завод, на території якого розташована база бойовиків і концтабір, пояснив він.

"Вони просто захопили цю територію, з одного боку там обладнали військову базу "ССО МГБ", де розмістили техніку - танки, БТРи, боєкомплект, які також розвантажуються і завантажуються руками полонених. З іншого боку - адміністративні приміщення колишнього заводу просто обладнані під камери. І особливе значення там мають підвали. ... з одного боку - підвали для полонених, де сидів зокрема і я, з іншого боку - підвали для тортур", - розповів Асєєв.

За його словами, окупанти і їхні найманці практикують в "Ізоляції" повний спектр військових злочинів і принижень людської гідності.

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"Ми маємо справу з розгалуженою системою тортур, ми маємо справу зі зґвалтуваннями - як чоловіків, так і жінок, ми маємо справу з приниженнями людської гідності. Були випадки, коли в'язнів "Ізоляції" забивали під нари і змушували гавкати, як собак. Ми маємо справу з примусом до важкої фізичної праці як на території колишнього заводу, так і за його межами. ... І ми маємо справу навіть з убивством в'язнів. Хоча насправді невідомо, що гірше - померти чи перебувати в такому стані", - розповів колишній в'язень "Ізоляції".

"Це точно не в'язниця, і, взагалі-то, під колонію вона теж не підпадає, тому що колонія має чітку класифікацію. Там є все-таки якісь норми, правила поведінки, зокрема між самими ув'язненими. І "Ізоляції" жодних кордонів немає, тому за низкою ознак це, справді більше сучасний концентраційний табір", - пояснив він.

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Асєєв додав, що туди потрапляють не тільки українські патріоти, а й найманці.

"Я перебував там 28 місяців, і не було жодного дня, щоб я не сидів із так званим "ополченцем"", - підкреслив журналіст.