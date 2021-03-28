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Новости Агрессия России против Украины
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изоляция (105) Bellingcat (139) Асеев (60)

Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме "Изоляция" - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев. ФОТО

При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники тюрьмы "Изоляция" с российским гражданством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет бывший узник террористов "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев.

"Итак, знакомьтесь:

1) Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной "Толстый".

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195

Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".

Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме Изоляция - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев 01

Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме Изоляция - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшие узники Кремля создали совместную платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж


2) Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной "Бут".

Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме Изоляция - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев 03

Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме Изоляция - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев 04

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516

Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.

3) Ерёмичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной "Ермак".

Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493

Главный любитель молодых девочек на "Изоляции".

Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме Изоляция - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев 05

Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме Изоляция - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-узник "ДНР" Ассеев показал фото "Изоляции": Сливает их тот, кто решил заработать себе индульгенцию. ФОТО

Асеев подчеркивает, что трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства.

Однако теперь, имея данные их российских паспортов, пишет журналист, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, "что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИДом".

"Я 28 месяцев слушал, как вы избиваете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затаскиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать стену плача". Вам всем было очень смешно. Теперь посмеёмся мы", - написал Асеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Изоляция" в Донецке - современный концлагерь, там присутствует полный спектр военных преступлений, - бывший узник Асеев

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Топ комментарии
+75
Выродки!
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28.03.2021 17:31
+58
теперь их надо как моссад сделал , найти и уничтожить, хотя если даже и найдут, зеленопупые сольют сразу
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28.03.2021 17:40
+55
Я считаю что ЭТИ тоже должны покинуть украинскую землю
Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій в'язниці "Ізоляція" - це росіяни Кривонос, Бутенко і Єрьомічев - Цензор.НЕТ 5755
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28.03.2021 17:48
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Так то ж вроді зебіли 4000 баксів зарплату обіцяли?
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29.03.2021 20:54 Ответить
Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій в'язниці "Ізоляція" - це росіяни Кривонос, Бутенко і Єрьомічев - Цензор.НЕТ 5537
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28.03.2021 19:24 Ответить
Второй на фото похож на Холтофа из 17 мгновений весны.
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28.03.2021 19:30 Ответить
Брати Єрмака.
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28.03.2021 19:35 Ответить
Паспорта-то русские, только у всех стоит "приобретение гражданства". Плюс место рождения, итого - эти уроды когда-то в кармане украинские паспорта носили.

россия - агрессор и оккупант, страна - убийца. Только если бы местное население не содействовало оккупантам, с стреляло им в спину, то ни Крым, ни ОРДиЛО долго в оккупации бы не было. А так, свои же предали, причём массово, очень массово . . .

После деоккупации надо будет не только русских переселенцев депортировать, как сказал Резников. Надо будет сделать, как делали чехи в Судетах, после освобождения от нацистской Германии - дать 3 суток и выселить из Крыма и Донбасса, кроме понаехавших (само собо) также всех, кто получил гражданство ДНР / ЛНР / рф с членами семей. Без рефлексии на тему "меня заставили". Сдал украинский паспорт - 3 суток на сборы, взять отпечатки пальцев и по биометрии пожизненный запрет на въезд в Украину. Да, 2-3 миллионам человек.
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28.03.2021 19:49 Ответить
Лишнехромосомные ублюдки...
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28.03.2021 20:07 Ответить
сбу, вк, сцкк, снбо и др.др... не до дел насущных...(((
а эту мразь - аннигилировать и забыть нахххх))))
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28.03.2021 20:12 Ответить
При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники тюрьмы "Изоляция" с российским гражданством. Источник: https://censor.net/ru/n3256075

БАЖАЮ ЦИМ КАЦАПАМ І СЄПАРАМ ПРОЙТИ КРІЗЬ ТЕЖ САМЕ У ПОТРІЙНІЙ
СТУПЕНІ ЩО І ВОЯКАМ УКРАЇНИ, КОЖНОМУ
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28.03.2021 20:20 Ответить
это не россияне, это хуже, они 35 лет жили с нами рядом в Украине.
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28.03.2021 20:22 Ответить
Ну и кто мне тут рассказывал , что в Мордоре живут украинцы . У двоих из этих мудаков украинские фамилии , но они точно не украинцы .Надо запомнить раз и навсегда , в стане врага наших граждан априори быть не может и не какие отмазки , типа он не виноват , он на зароботки туда поехал , не имеет не какого смысла . Тот кто чистит сапоги врагу сам становится врагом .
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28.03.2021 20:43 Ответить
Все твое - урожецы Донецкой области...россиянцами они стали в 2019м году...местное отребье.
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29.03.2021 10:20 Ответить
Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій в'язниці "Ізоляція" - це росіяни Кривонос, Бутенко і Єрьомічев - Цензор.НЕТ 175
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28.03.2021 20:59 Ответить
а над ким ці уродці знущались над полоненими солдатами , чи тими українцями шо москалів звали . Парад з нашими полоненими солдатами пригадав як толпа донецьких українців торжествувала
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28.03.2021 21:13 Ответить
Все трое из Донецкой области. А вот паспорта у них расеянские.
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28.03.2021 22:51 Ответить
Вообще-то физическое устранение этих подонков и их родственников является прямой задачей наших спецслужб (впрочем как и спецслужб любой нормальной страны), а мы только плачемся и ноем, а эти твари и их родня спокойненько живут и ничего не боятся (уверен, что у ублюдока родом из Бахмута есть там близкие родственники, впрочем как и у бывшего главного палача палыча, интервью с родителями котрого брали наши журналисты и которые оправдывали своего выбл@дка)
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28.03.2021 22:57 Ответить
рожи неприятные
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28.03.2021 23:26 Ответить
зеленого матёрые патрушевцы ещё в омане надули как ослика, дав ему список отпетых головорезов в обмен на таксистов и обисчание пиристать стрилять
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28.03.2021 23:32 Ответить
Тепер головне слідкувати , щоб українські "судді" їх не виправдали , щоб злочинці не уникнули відповідальності . Як казав Зеленський : шкідники в мантіях .
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28.03.2021 23:35 Ответить
Какая разница кто исполнитель? хйло сбило Боинг,смотрящий *********
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28.03.2021 23:40 Ответить
Виходить, якщо ***** четвертують (умовно), то все буде ОК? Всі інші нелюди можуть відкараскуватись: "Ета нє ми, ета фсьо Владім Владімич устроіл!"
Та ні. Кожен має відповісти за своє - хтось як замовник, а хтось як організатор і виконавець.
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29.03.2021 00:29 Ответить
О, нарисувалась какаяразніца.Хуйла на всіх не вистачить.Може ми їх " прастім і паймьом? Ну а шо, вони ж просто виконавці.(((
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29.03.2021 10:44 Ответить
Я це не до того,що їх треба прощати,а до того,що пишуть за всіх,окрім основного злочинця хйла!Щоб називали речі своїми іменами.
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29.03.2021 11:31 Ответить
А тому переходьте на українську, щоб не мати ніякого відношення до цього проклятого Богом і людьми кровожерливого кацапського кодла!
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29.03.2021 00:02 Ответить
Нормально. Як правило, коли засвітили когось із таких, то довго вони не живуть, бо рабсеянам свідки не потрібні. Згадати хоча б масовий мор ка.ца.пських генералів після кожної війни в Чечні, Грузії, на Донбасі вже і в Сирії, а також отруєння Суркіна.
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29.03.2021 00:34 Ответить
этот кривонос на младшего суркиса смахивает
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29.03.2021 00:46 Ответить
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29.03.2021 02:59 Ответить
Насколько я слышал из СМИ, перед провалом "дела вагнеровцев", планировалась атака на донецкую тюрьму, с освобождением наших заложников. Но после избрания Зе-вылупка, данная акция была слита с арестом и разглашением личностей бойцов. Надеюсь, это как минимум, будет еще одним томом в его уголовном деле по гос.измене!!!
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29.03.2021 01:21 Ответить
Да-да, именно так, планировалось освобождение узников.

Но почему в уголовном деле только одного "бубочки", а не всего ОП?
Они же там все подельники.
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29.03.2021 06:15 Ответить
Вообщем деньги не пахнут,купили с потрохами разоблачителей,кино про вагнеров посмотрите в следующем тысячелетии.
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29.03.2021 01:33 Ответить
Россияне внезапно оказались уроженцами Украины. Даже в теплушках никого не привозили и не приехали на бурятских танках
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29.03.2021 02:21 Ответить
все родом из дон.обл -местные животные
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29.03.2021 03:00 Ответить
Но сколько нам рассказывали сказок в советской школе, что "Молодую Гвардию" запытали, дескать, немецко-фашисткие захватчики, хотя это были свои, местные уголовники.
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29.03.2021 06:16 Ответить
Потрібно оформлювати справи на цих покидьків і подавати в міжнародний розшук. Коли націоналісти прийдуть до влади то ми призначимо нагороду за "шкуру" кожного з воєнних злочинців. І щось мені підказує що їх кацапські друзі з них шкуру здеруть...
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29.03.2021 03:30 Ответить
Британия возобновила деятельность своего спецназа под кодовым названием "SAS".Охота на Вагнеров Пригожина началась...,мочить будут в любой точке Мира...
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29.03.2021 05:26 Ответить
Путін просто їх утилізує і вишле нових.
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29.03.2021 07:32 Ответить
Биомусор Донбасса
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29.03.2021 08:59 Ответить
в лифтихнах
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29.03.2021 09:02 Ответить
У мене просте питання, а чому таку роботу зробила Bellingcat? А де наші контррозвідки, відділи А.В.Ц.Д.Є гейки, та інші? Як проходили якісь паради, то вони таке показували і під машину і на машину, а на крило літака і коня перевнуть... Де результат? Та у них під носом такі ходять, вони їх не чіпають, навіть користуються їх послугами. Пам'ятаєте в Києві поліцейський кричав "лежать Банденра"! Ви послухайте на якій мові спілкуються поліцейські, їх керівники. На російській, при тому, що носять нашивки України. А що зробили із мовними квотами? Немає української. Немає української і в сфері обслуговування, перший місяць там щось говорили продавчині, а зараз сплошна російська, окрім «Макдо́налдс», "Сільпо" і "нової пошти". А мова - це зброя. З неї все і починається.
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29.03.2021 09:38 Ответить
Ты прикинь, как щас в истерике от Bellingcat бьется бубочка и вся его зьобнутая братва.
Эти ребята запросто могут просчитать, кто сдал кацапне инфу по вагнеровцам.
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29.03.2021 12:34 Ответить
если бы у нас было нечто похожее на моссад, то это было бы интересно..., а так в лучшем случае суды лет на 10-15 и ...ничего..., мы покамест страна, которая выбирает во власть преступников и гордится тем, что в ответ мы не стреляем...
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29.03.2021 11:31 Ответить
Так это же наши, просто заблудшие граждане Украины. И наверняка у каждого есть и украинский паспорт, на всякий случай... Росиянином был Моторола, положа руку на сердце. Остальные - наши гниды, бывшие менты и СБУшники. Сучье племя, как и в Крыму - слуги всех господ...
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29.03.2021 11:39 Ответить
Реакція на цю публікацію нам відома! "Кипит их разум возмущенный і попіздеть всегда готов".
А як доходить до діла то всі біжуть до своєї крайньої хатинкі у вишневому садку. Про метод Симона Візенталя ,того
самого який розшукував нацистських злочинців по всьому світі, і яких потім ліквідовували або судили, українці роблять вигляд що не знають. Ніколи не повірю вашим словам до тих пір поки
не почнеться регулярне знищення цих та інших катюг! Хай почнуть хоча б з того садиста
Мільчакова який відрізав вуха нашим воїнам.Ця паскуда та йому подібні повинні забути про сон,знаючи що не мине іх кара! А так чого вартує наше бла-бла-бла? Пускаємо шмарклі і далі.
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29.03.2021 13:45 Ответить
Те, кто называют граждан ОРДЛО, добровольно изменившим родине на "референдуме" украинцами - пособники полачей.
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29.03.2021 13:53 Ответить
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