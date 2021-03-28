Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме "Изоляция" - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев. ФОТО
При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники тюрьмы "Изоляция" с российским гражданством.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет бывший узник террористов "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев.
"Итак, знакомьтесь:
1) Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной "Толстый".
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195
Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".
2) Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной "Бут".
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516
Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.
3) Ерёмичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной "Ермак".
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493
Главный любитель молодых девочек на "Изоляции".
Асеев подчеркивает, что трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства.
Однако теперь, имея данные их российских паспортов, пишет журналист, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, "что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИДом".
"Я 28 месяцев слушал, как вы избиваете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затаскиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать стену плача". Вам всем было очень смешно. Теперь посмеёмся мы", - написал Асеев.
Пожалуйста, подождите...
россия - агрессор и оккупант, страна - убийца. Только если бы местное население не содействовало оккупантам, с стреляло им в спину, то ни Крым, ни ОРДиЛО долго в оккупации бы не было. А так, свои же предали, причём массово, очень массово . . .
После деоккупации надо будет не только русских переселенцев депортировать, как сказал Резников. Надо будет сделать, как делали чехи в Судетах, после освобождения от нацистской Германии - дать 3 суток и выселить из Крыма и Донбасса, кроме понаехавших (само собо) также всех, кто получил гражданство ДНР / ЛНР / рф с членами семей. Без рефлексии на тему "меня заставили". Сдал украинский паспорт - 3 суток на сборы, взять отпечатки пальцев и по биометрии пожизненный запрет на въезд в Украину. Да, 2-3 миллионам человек.
а эту мразь - аннигилировать и забыть нахххх))))
БАЖАЮ ЦИМ КАЦАПАМ І СЄПАРАМ ПРОЙТИ КРІЗЬ ТЕЖ САМЕ У ПОТРІЙНІЙ
СТУПЕНІ ЩО І ВОЯКАМ УКРАЇНИ, КОЖНОМУ
Та ні. Кожен має відповісти за своє - хтось як замовник, а хтось як організатор і виконавець.
Но почему в уголовном деле только одного "бубочки", а не всего ОП?
Они же там все подельники.
Эти ребята запросто могут просчитать, кто сдал кацапне инфу по вагнеровцам.
А як доходить до діла то всі біжуть до своєї крайньої хатинкі у вишневому садку. Про метод Симона Візенталя ,того
самого який розшукував нацистських злочинців по всьому світі, і яких потім ліквідовували або судили, українці роблять вигляд що не знають. Ніколи не повірю вашим словам до тих пір поки
не почнеться регулярне знищення цих та інших катюг! Хай почнуть хоча б з того садиста
Мільчакова який відрізав вуха нашим воїнам.Ця паскуда та йому подібні повинні забути про сон,знаючи що не мине іх кара! А так чого вартує наше бла-бла-бла? Пускаємо шмарклі і далі.