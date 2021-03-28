Bellingcat встановила ключових військових злочинців у донецькій в'язниці "Ізоляція" - це росіяни Кривонос, Бутенко та Єрьомічев. ФОТО
За підтримки Bellingcat встановлені ключові військові злочинці в'язниці "Ізоляція" з російським громадянством.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише колишній в'язень терористів "ДНР", журналіст і письменник Станіслав Асєєв.
"Отже, знайомтеся:
1) Кривонос Юрій Сергійович, 29.12.1978 р.н., позивний "Товстий".
Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 587195 Зайняв місце Палича (Куликівського Дениса) як куратора "Ізоляції".
2) Бутенко Володимир Володимирович, 17.05.1980 р.н., позивний "Бут".
Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 616516
Права рука Кривоноса, один з старших по зміні.
3) Єрьомічев Руслан Володимирович, 15.07.1979 р.н., позивний "Єрмак".
Паспорт громадянина РФ: Серія 6019 № 627493
Головний любитель молодих дівчаток на "Ізоляції".
Асєєв підкреслює, що троє причетні до жорстоких тортур, побоїв, принижень людської гідності.
Однак тепер, маючи дані їхніх російських паспортів, пише журналіст, можна офіційно пред'являти претензії Російській Федерації за порушення законів і звичаїв ведення війни, "що, сподіваюся, буде ініційовано найближчим часом як на ТКГ, так і нашим МЗС".
"Я 28 місяців слухав, як ви б'єте жінок в сусідніх камерах, змушуєте співати пісні під тортури і затягували людей з електроопіками в камери, де вони і далі мусять "тримати стіну плачу ". Вам всім було дуже смішно. Тепер посміємося ми", - написав Асєєв.
Будь ласка, зачекайте...
россия - агрессор и оккупант, страна - убийца. Только если бы местное население не содействовало оккупантам, с стреляло им в спину, то ни Крым, ни ОРДиЛО долго в оккупации бы не было. А так, свои же предали, причём массово, очень массово . . .
После деоккупации надо будет не только русских переселенцев депортировать, как сказал Резников. Надо будет сделать, как делали чехи в Судетах, после освобождения от нацистской Германии - дать 3 суток и выселить из Крыма и Донбасса, кроме понаехавших (само собо) также всех, кто получил гражданство ДНР / ЛНР / рф с членами семей. Без рефлексии на тему "меня заставили". Сдал украинский паспорт - 3 суток на сборы, взять отпечатки пальцев и по биометрии пожизненный запрет на въезд в Украину. Да, 2-3 миллионам человек.
а эту мразь - аннигилировать и забыть нахххх))))
БАЖАЮ ЦИМ КАЦАПАМ І СЄПАРАМ ПРОЙТИ КРІЗЬ ТЕЖ САМЕ У ПОТРІЙНІЙ
СТУПЕНІ ЩО І ВОЯКАМ УКРАЇНИ, КОЖНОМУ
Та ні. Кожен має відповісти за своє - хтось як замовник, а хтось як організатор і виконавець.
Но почему в уголовном деле только одного "бубочки", а не всего ОП?
Они же там все подельники.
Эти ребята запросто могут просчитать, кто сдал кацапне инфу по вагнеровцам.
А як доходить до діла то всі біжуть до своєї крайньої хатинкі у вишневому садку. Про метод Симона Візенталя ,того
самого який розшукував нацистських злочинців по всьому світі, і яких потім ліквідовували або судили, українці роблять вигляд що не знають. Ніколи не повірю вашим словам до тих пір поки
не почнеться регулярне знищення цих та інших катюг! Хай почнуть хоча б з того садиста
Мільчакова який відрізав вуха нашим воїнам.Ця паскуда та йому подібні повинні забути про сон,знаючи що не мине іх кара! А так чого вартує наше бла-бла-бла? Пускаємо шмарклі і далі.