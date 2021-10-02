Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 8 терористів, які катували людей в окупованому Донецьку

Офіс генерального прокурора повідомляє про завершення спеціального попереднього розслідування і направлення до суду обвинувального акта стосовно 8 представників незаконного воєнізованого формування "МДБ ДНР" у справі про тортури в підпільній в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Їх звинувачують за статтями про торгівлю людьми, керівництво та участь у злочинній організації, участь у терористичній організації, участь у діяльності не передбачених законами України воєнізованих формувань, порушення законів і звичаїв війни.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2017 років два представники "служби спеціальних операцій Міністерства державної безпеки ДНР" організували і контролювали незаконну діяльність, яка полягала в захопленні та незаконному утриманні цивільних осіб і військовослужбовців Збройних сил України в так званій тюрмі "Ізоляція" в Донецьку", - йдеться в повідомленні.

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"За їхніми злочинними наказами шість так званих конвоїрів і охоронців підпільної в'язниці незаконно утримували в нелюдських умовах 24 громадян. Обвинувачені жорстоко поводилися з полоненими, застосовували щодо них психологічне і фізичне насильство, катували і примусово залучали до праці", - додали в Офісі генпрокурора.

Оскільки обвинувачені переховуються від слідства, їх судитимуть заочно, кажуть у прокуратурі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Донецька обласна прокуратура.

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