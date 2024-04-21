Тяжкопоранений воїн Віталій Шумей заговорив: Вже практично тиждень усвідомлено складає слова. ФОТО

Тяжко поранений на фронті, прикутий до ліжка через поранення голови боєць Віталій Шумей заговорив.

Про це повідомила у фейсбуці подруга родини та волонтерка Ірина Тимофєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Я в родину Шумей вірила! Я не можу пояснити, на чому ця віра була, бо було все тяжко. Вірила в силу духу батька Сергія Федоровича, коли побачила сльози у Віталія на наші звернення до нього - повірила, що він син свого батька. Він сильний! Зараз я плачу! Серед цього дводобового горя нашого я плачу сльозами радості! - Віталій Шумей - ЗАГОВОРИВ!" - написала вона.

За її словами, захисник України вже практичного тиждень говорить.

"Усвідомлено складає слова. Не шепоче, а говорить. Вранці більше, а ввечері поки втомлююється. Його мізки - Працюють! Юххууу, плачу! Батько теж плаче. Просить передати всім уклін, хто родину Шумей підтримував і вірив в них!" - резюмує Тимофєєва.

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Раніше Цензор.НЕТ писав, що боєць Віталій Шумей, прикутий до ліжка через важке поранення голови, був прооперований у Іспанії та сказав батькові перші слова.