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Новини
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Тяжкопоранений воїн Віталій Шумей заговорив: Вже практично тиждень усвідомлено складає слова. ФОТО

Тяжко поранений на фронті, прикутий до ліжка через поранення голови боєць Віталій Шумей заговорив.

Про це повідомила у фейсбуці подруга родини та волонтерка Ірина Тимофєєва, інформує Цензор.НЕТ

"Я в родину Шумей вірила! Я не можу пояснити, на чому ця віра була, бо було все тяжко. Вірила в силу духу батька Сергія Федоровича, коли побачила сльози у Віталія на наші звернення до нього - повірила, що він син свого батька. Він сильний! Зараз я плачу! Серед цього дводобового горя нашого я плачу сльозами радості! - Віталій Шумей - ЗАГОВОРИВ!" - написала вона.

За її словами, захисник України вже практичного тиждень говорить.

"Усвідомлено складає слова. Не шепоче, а говорить. Вранці більше, а ввечері поки втомлююється. Його мізки - Працюють! Юххууу, плачу! Батько теж плаче. Просить передати всім уклін, хто родину Шумей підтримував і вірив в них!" - резюмує Тимофєєва.

Віталій Шумей

Дивіться на Цензор.НЕТ - Батько українського воїна Шумея у Чернігові намагається поставити його на ноги після важкого поранення. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ писав, що боєць Віталій Шумей, прикутий до ліжка через важке поранення голови, був прооперований у Іспанії та сказав батькові перші слова.

Автор: 

поранення (2793) військовослужбовці (4703)


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Топ коментарі
+46
Боже допоможи ! Слава герою ! І здоров'я. Міцного.
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21.04.2024 12:26
+44
козак сильний, козак піднімется!
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21.04.2024 12:26
+32
💪💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.04.2024 12:19
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21.04.2024 12:19 Відповісти
козак сильний, козак піднімется!
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21.04.2024 12:26 Відповісти
дай Бог!!!
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21.04.2024 19:15 Відповісти
Боже допоможи ! Слава герою ! І здоров'я. Міцного.
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21.04.2024 12:26 Відповісти
Я пам'ятаю мої пости до батька. Нажаль до цієї волонтерки просто написати не можна. Забагато проблем має родина і Забагато шкідливого. Якщо пройти реабілітацію в Німеччині, то у хлопця було б майбутнє, це я рекомендувала, наразі без відповіді. Бачу,що має ТК, а з нею про говорить, можна забути. Для спілкування має бути інша канюля і час спілкування дуже обмежений,бо може визвати запалення. Працювати в такою канюлею має право тільки Логопед, бо наступний етап це деканюлизація і повільне вживання їжі. Жаль,що родина знехтувала моєю допомогою, я навіть писала у відповідні органи влади України для перевезення до нас.Улачі,тобі Воїне
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21.04.2024 12:31 Відповісти
доброго дня як вас знайти е ще три таких хлопця в ризних кутках Украины. лежачи прикути до лижка и хвори. може проконсультуете як вас знайти
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21.04.2024 19:11 Відповісти
Це круто. Вірю, що все буде нормально.
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21.04.2024 12:48 Відповісти
Гарна новина молимося за хлопця і батька
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21.04.2024 12:52 Відповісти
Швидкого тобі одужання герою!
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21.04.2024 12:52 Відповісти
Вставай! Дорогий
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21.04.2024 13:11 Відповісти
КОЖНА ЛЮДИНА ВАЖЛИВА!БОЖЕ ПОМОЖИ!
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21.04.2024 13:21 Відповісти
Хороша новина, бажаємо швидкого одужання!
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21.04.2024 13:41 Відповісти
Дякуємо Боже, за добру новину!
Слава Захиснику України!
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21.04.2024 15:39 Відповісти
Яка чудова новина! Батько вклав стільки сил і віри у свого сина. Слава богу.
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21.04.2024 16:47 Відповісти
Повного одуження ❤️🙏Герою 🇺🇦✊‼️
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21.04.2024 19:39 Відповісти
Молилась кожин день за Віталія і його батька, коли одного разу побачили світлину, на якої Віталій був тільки після операції. Зараз сльози на очах від такої новини. Слава Богу!
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21.04.2024 22:12 Відповісти
Здоровья и Божией помощи воину Виталию.
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22.04.2024 00:00 Відповісти
Дуже радісна новина. Слідкувала про інф. Про цього воїна та його батька. Це диво духа, волі та долі. Нехай такі ж дива стануться і с іншими нашими пораненими Героями. Всім їм одужання та повного відновлення. Вклоняюся до землі перед їх подвигом.
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22.04.2024 12:27 Відповісти
 
 