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Новости Фото Война
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Журналист и заключенный "Изоляции" Асеев получил контузию под Очеретиным и попал в госпиталь. ФОТО

Украинский журналист, писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и узник "Изоляции" в так называемой "ДНР" Станислав Асеев получил контузию в боях под Очеретино и попал в госпиталь.

Об этом Асеев сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был бы умереть. Позиции, к сожалению, потеряны. Сейчас я в больнице с контузией", - отметил журналист.

"Вскоре я снова обращусь к вам за помощью, поскольку в материальном плане наше подразделение много потеряло", - добавил Асеев.

Журналіста Асєєва поранено на фронті
Асеев получил контузию в боях под Очеретино

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Журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook уточнил, что Асеев "воюет на самом горячем направлении под селом Очеретино".

"На днях мы издали новый роман Стаса - "Мельхиоровый слон". На самом деле он был написан еще в 2013 году, но до сих пор не издавался. Стас планировал презентовать его в Киеве 28 апреля, но не смог из-за обострения на фронте", - сообщил Казанский.

Справка

Станислав Асеев - журналист и писатель родом из Донецка, член украинского ПЕН. Был похищен боевиками "ДНР" 11 мая 2017 года и находился в плену до 29 декабря 2019 года.

Он является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года за книгу "В изоляции".

С начала полномасштабного российского вторжения Станислав служит в рядах Территориальной обороны.

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Напомним, 9 ноября 2021 года контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", руководителя незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.

10 ноября 2021 года суд отправил Куликовского под стражу.

Автор: 

ранение (3383) Асеев Станислав (60)


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Топ комментарии
+10
бажаю здоров'я та скорішого одужання.... на жаль, бронь мають лише циркачі та другі помічники депутатів...
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01.05.2024 11:30
+7
Одужуй, Стас; ми хочемо бачити тебе живим та здоровим.
Слава Україні! Смерть кацапні! Перемога буде за нами!
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01.05.2024 11:45
+6
Боже, бережи наших захисників!
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01.05.2024 11:37
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бажаю здоров'я та скорішого одужання.... на жаль, бронь мають лише циркачі та другі помічники депутатів...
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01.05.2024 11:30 Ответить
Та і вся ота потапівсько-квартальна шушера.
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01.05.2024 11:38 Ответить
Здається, він пішов добровольцем
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01.05.2024 12:28 Ответить
у всіх тоїх товаришів, хто там, контузії. У якихось по дві.

ненавиджу зелений колір
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01.05.2024 11:33 Ответить
Пишаюсь своїм земляком. Скорішого одуженя
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01.05.2024 11:36 Ответить
Боже, бережи наших захисників!
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01.05.2024 11:37 Ответить
Контузія , це совкове визначення.

Насправді це черепно мозкова травма з додатковою нейросенсорною втратою слуху ....
Я друзі пережив це , тому кажу намагайтеся уникнути , бо це пекло , маленька смерть
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01.05.2024 11:42 Ответить
Зараз у першу чергу Асєєв = воїн, а вже потім: "український журналіст, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та в'язень "Ізоляції" у так званій "ДНР"".
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01.05.2024 11:43 Ответить
Одужуй, Стас; ми хочемо бачити тебе живим та здоровим.
Слава Україні! Смерть кацапні! Перемога буде за нами!
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01.05.2024 11:45 Ответить
таких людей треба берегти ,вони не повинні бути на ЛБЗ
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01.05.2024 12:20 Ответить
Ті, хто роками обкрадали країну, не воюють. Воює творча інтелігенція
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01.05.2024 12:50 Ответить
 
 