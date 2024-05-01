Журналист и заключенный "Изоляции" Асеев получил контузию под Очеретиным и попал в госпиталь. ФОТО
Украинский журналист, писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и узник "Изоляции" в так называемой "ДНР" Станислав Асеев получил контузию в боях под Очеретино и попал в госпиталь.
Об этом Асеев сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был бы умереть. Позиции, к сожалению, потеряны. Сейчас я в больнице с контузией", - отметил журналист.
"Вскоре я снова обращусь к вам за помощью, поскольку в материальном плане наше подразделение много потеряло", - добавил Асеев.
Журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook уточнил, что Асеев "воюет на самом горячем направлении под селом Очеретино".
"На днях мы издали новый роман Стаса - "Мельхиоровый слон". На самом деле он был написан еще в 2013 году, но до сих пор не издавался. Стас планировал презентовать его в Киеве 28 апреля, но не смог из-за обострения на фронте", - сообщил Казанский.
Справка
Станислав Асеев - журналист и писатель родом из Донецка, член украинского ПЕН. Был похищен боевиками "ДНР" 11 мая 2017 года и находился в плену до 29 декабря 2019 года.
Он является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года за книгу "В изоляции".
С начала полномасштабного российского вторжения Станислав служит в рядах Территориальной обороны.
Напомним, 9 ноября 2021 года контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", руководителя незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.
10 ноября 2021 года суд отправил Куликовского под стражу.
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ненавиджу зелений колір
Насправді це черепно мозкова травма з додатковою нейросенсорною втратою слуху ....
Я друзі пережив це , тому кажу намагайтеся уникнути , бо це пекло , маленька смерть
Слава Україні! Смерть кацапні! Перемога буде за нами!