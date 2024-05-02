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Новини Війна
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Сили оборони вживають заходів, щоб вибити росіян із захопленої частини Очеретиного: були введені додаткові сили і засоби з резерву, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ ввели в Очеретине додаткові сили і резерви

Сили оборони України вживають заходів, щоб вибити російських окупантів із селища Очеретине в Донецькій області.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" вдень 2 травня 2024 року заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяІнформ.

"Щодо Очеретиного ситуація така, що ворогу вдалося прорватися і закріпитися в цьому населеному пункті. Його частина перебуває під контролем ворога. Ця частина знаходиться під нашим вогневим контролем. Збройні Сили і Сили оборони вживають всіх заходів, щоб вибити ворога звідти. Там наразі тривають важкі бої. Збройні Сили контролюють цю ситуацію", — розповів речник ОСУВ "Хортиця".

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За його словами, ворог, щоб розвинути тактичний успіх у цьому районі і прорвати українську оборону, задіяв на цьому напрямку до 4 бригад.

"З нашого боку також вживаються заходи, щоб стабілізувати обстановку, зокрема для повернення контрою над Очеретиним — з цією метою були введені додаткові сили і засоби з резерву", — зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Автор: 

Донецька область (8328) Волошин Назар (101) Очеретине (12)


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Топ коментарі
+12
Ініціатива повністю за ворогом.
А ми реагуємо хаотично, бездумно, подекуди відчайдушно без тактичних задумок і стратегічного мислення.
Зате зебілу живеться легше. Рейтинг ніхто не надкушує.
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02.05.2024 17:36
+9
відразу видно що сирський воює.
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02.05.2024 17:34
+6
при зеленському не надійтесь на якісь перемоги. вони все роблять щоб програти.
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02.05.2024 17:43
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відразу видно що сирський воює.
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02.05.2024 17:34 Відповісти
Ініціатива повністю за ворогом.
А ми реагуємо хаотично, бездумно, подекуди відчайдушно без тактичних задумок і стратегічного мислення.
Зате зебілу живеться легше. Рейтинг ніхто не надкушує.
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02.05.2024 17:36 Відповісти
при зеленському не надійтесь на якісь перемоги. вони все роблять щоб програти.
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02.05.2024 17:43 Відповісти
Бритва Оккама вам у поміч. Насправді тут некомпетентність та бездарність. Якщо б Зе та ко усе робили б для поразки, вони б ще з самого початку підписали б капітуляцію та злились як керівництво країни, і тоді допомоги від Заходу ми навряд чи б отримали (коли немає керівництва держави).
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02.05.2024 18:09 Відповісти
При зеленському.... а виборів не буде, сам клован добровільно не піде.
Схоже на патову ситуацію.
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02.05.2024 18:17 Відповісти
Рейтинги малює Дерьмак, і малював для Генерала, готував грунт для виконання указівки Кремля. І вже тривалий час немалює рейтинги.
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02.05.2024 17:53 Відповісти
Ба більше, при Сирському піздєжу стало як у кацапів. Бо кацапи вже повністю контролюють Очеретине та ще й просунулися на північний захід десь на 3км (https://deepstatemap.live/#13/48.2413/37.634 Джерело )
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02.05.2024 17:52 Відповісти
Марафону нельзя не верить , даже если по карте расяяне уже за Очеретино .
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02.05.2024 17:34 Відповісти
Єрмачня наказала відбити Очеретине "за будь яку ціну"?
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02.05.2024 17:36 Відповісти
Всё это началось после удаления ребят от ДУК ПС из 67-й бригады по приказу Ху#ла.
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02.05.2024 17:36 Відповісти
67 була під Часовим Яром.Все почалось з того що 115 не втримала позиції.
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02.05.2024 18:50 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3487529/115_brygada_zsu_sprostuvala_informatsiyu_schodo_vidstup_z_ocheretyno
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02.05.2024 22:08 Відповісти
Не опіздали з додатковими силами і засобами?
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02.05.2024 17:48 Відповісти
Бахмут вони так само звільняли. Чим "фланговії охоплення" закінчилися ми всі добре пам'ятаємо...
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02.05.2024 17:50 Відповісти
Кремлівський курсант завжди так "воює", починав під Сєвєродонецьком у 2022 році. Проспав флангові удари кацапьонишів.
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02.05.2024 17:56 Відповісти
Поставили совка воювати мясом, коли треба воювати асиметрією, хитрістю і вольовитістю? Отримайте і розпишіться 73%.
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02.05.2024 18:16 Відповісти
це був дуже добре укріплений плацдарм. Тут два варіанти це втрата керування або зрадники. Що там було насправді нам не скажуть
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02.05.2024 18:43 Відповісти
Ми впевнено ідемо в перед сказав в телемарафеті волошин тільки в зворотньому напрямку.
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02.05.2024 19:55 Відповісти
При сирському одні провали та відступ
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02.05.2024 23:17 Відповісти
 
 