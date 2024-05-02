Сили оборони вживають заходів, щоб вибити росіян із захопленої частини Очеретиного: були введені додаткові сили і засоби з резерву, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України вживають заходів, щоб вибити російських окупантів із селища Очеретине в Донецькій області.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" вдень 2 травня 2024 року заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяІнформ.

"Щодо Очеретиного ситуація така, що ворогу вдалося прорватися і закріпитися в цьому населеному пункті. Його частина перебуває під контролем ворога. Ця частина знаходиться під нашим вогневим контролем. Збройні Сили і Сили оборони вживають всіх заходів, щоб вибити ворога звідти. Там наразі тривають важкі бої. Збройні Сили контролюють цю ситуацію", — розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи Сил оборони відійшли західніше Бердичів, - ОСУВ "Хортиця"

За його словами, ворог, щоб розвинути тактичний успіх у цьому районі і прорвати українську оборону, задіяв на цьому напрямку до 4 бригад.