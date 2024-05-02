Підрозділи Сил оборони відійшли західніше Бердичів, - ОСУВ "Хортиця"

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин спростував повідомлення російських пропагандистів про нібито захоплення села Бердичі на Авдіївському напрямку. Він пояснив, що підрозділи Сил оборони відійшли на більш захищені позиції, але заперечив, що загарбники окупували населений пункт.

За словами Волошина, українські підрозділи перемістилися на нові рубежі, західніше Бердичів, Семенівки й Новомихайлівки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Там позиції наших українських захисників були зруйновані. Тримати там особовий склад було загрозою для життя і здоров'я наших військових. Сили оборони та підрозділи Збройних Сил відійшли на більш підготовлені та захищені позиції", – розповів Волошин.

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Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що Росія свої особовий склад та техніку не шкодує, але для українських військових "навіть маленький відступ не є досить важливим у тактичному понятті". Тому, з метою збереження життя та здоров'я українських бійців, було ухвалено рішення про відступ.

"Якщо українські сили відходять з тих чи інших позицій, це не означає, що ворог їх відбив. Це означає, що ми їх залишили, тому що там немає де захищатися. Там марсіанський ландшафт, немає за що закріпитися. Ворог просто нищить все на своєму шляху. Незважаючи ні на що", – резюмував він.