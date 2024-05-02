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Новини Війна
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Підрозділи Сил оборони відійшли західніше Бердичів, - ОСУВ "Хортиця"

Підрозділи Сил оборони відійшли західніше Бердичів

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин спростував повідомлення російських пропагандистів про нібито захоплення села Бердичі на Авдіївському напрямку. Він пояснив, що підрозділи Сил оборони відійшли на більш захищені позиції, але заперечив, що загарбники окупували населений пункт.

За словами Волошина, українські підрозділи перемістилися на нові рубежі, західніше Бердичів, Семенівки й Новомихайлівки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Там позиції наших українських захисників були зруйновані. Тримати там особовий склад було загрозою для життя і здоров'я наших військових. Сили оборони та підрозділи Збройних Сил відійшли на більш підготовлені та захищені позиції", – розповів Волошин.

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Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що Росія свої особовий склад та техніку не шкодує, але для українських військових "навіть маленький відступ не є досить важливим у тактичному понятті". Тому, з метою збереження життя та здоров'я українських бійців, було ухвалено рішення про відступ.

"Якщо українські сили відходять з тих чи інших позицій, це не означає, що ворог їх відбив. Це означає, що ми їх залишили, тому що там немає де захищатися. Там марсіанський ландшафт, немає за що закріпитися. Ворог просто нищить все на своєму шляху. Незважаючи ні на що", – резюмував він.

Автор: 

Донецька область (8328) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+17
В цій інфі про перманентну здачу територій України (зокремаі і н.п. Бердичі) після січня ц.р. відсутній перелік винних. А цей список має відкриватися прізвищами ЄрЗе, які безпричино поміняли все вище командування ЗСУ на нездале і не забезпечили ЗСУ технікою, ***********, необхідною кількістю особового складу та союзницької підмоги. Звісно, окрім верховного командування країни, винуватк і вище командування ЗСУ - але це вже похідна історія.
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02.05.2024 17:26
+11
Бачу, Сирській ще той генерал "отрицатєльних наступлєній"...
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02.05.2024 17:14
+10
Ви нічого не розумієте: "Він пояснив, що підрозділи Сил оборони відійшли на більш захищені позиції, але заперечив, що загарбники окупували населений пункт." І взагалі : "Якщо українські сили відходять з тих чи інших позицій, це не означає, що ворог їх відбив" . Джерело:
Ось такий новояз.
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02.05.2024 17:10
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Де вже тои Павел - зі своіми снарядами
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02.05.2024 16:39 Відповісти
павел на месте но снаряды не картошка по плану конец мая начала июня.надежда на американцев.
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02.05.2024 17:43 Відповісти
https://t.me/supernova_plus/30973 Повідомляють , що в результаті української контратаки рашистські штурмові загони змушені були відступити від Сокола на попередні позиції.
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02.05.2024 16:43 Відповісти
Всємірний саміт міра, від преЗЕрватива цілого міра скоро, треба маленько прибрехати про успіхи відступу ЗЄлі-Сриського?
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02.05.2024 16:45 Відповісти
Ви нічого не розумієте: "Він пояснив, що підрозділи Сил оборони відійшли на більш захищені позиції, але заперечив, що загарбники окупували населений пункт." І взагалі : "Якщо українські сили відходять з тих чи інших позицій, це не означає, що ворог їх відбив" . Джерело:
Ось такий новояз.
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02.05.2024 17:10 Відповісти
Тут є інфа від фнсайдерів що швейцарське турне то розсувати грощі Зе клоунів по швейцарським банкам, про мир то типу димова завіса

Хроніка одного президента 02.‎05.‎2024

Зеленський збирає форум миру в Швейцарії виключно для власних іміджевих здобутків, не сподіваючись на реальні результати цього збіговиська. Це якесь політичне самозадоволення. Навіть Швейцарія не бачить в цьому сенсу. Але вони не знають головного - в діях Зеленського не треба шукати логіки. Шукати треба гроші ... "Форум миру" в Швейцарії насправді заплановано як прикриття евакуації рештків грошових і депозитарних вкладів групи Зеленського з швейцарських банків, до яких ще не дотягнулись руки делаверської юстиції.. Саме участь в дипломатичному форумі забезпечить недоторканість багажу і прикриття евакуації. Зеленський явно недооцінює Міністерство фінансів США і системність американської судової системи.
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02.05.2024 17:18 Відповісти
Ну это все в районе того ипучего очеретяного с той 115 3 ы обосравшейся бригадой
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02.05.2024 16:54 Відповісти
Підарасня успєх развіваєт.
Навіть від Часового Яру тимчасово відволіклись.
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02.05.2024 17:00 Відповісти
Гарно Сирський вислужується перед путіним, молодець прямо
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02.05.2024 17:14 Відповісти
Бачу, Сирській ще той генерал "отрицатєльних наступлєній"...
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02.05.2024 17:14 Відповісти
Главное зелёный тридвараст Залужного уволил . Чтоб он ему не мешал.
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02.05.2024 17:20 Відповісти
В цій інфі про перманентну здачу територій України (зокремаі і н.п. Бердичі) після січня ц.р. відсутній перелік винних. А цей список має відкриватися прізвищами ЄрЗе, які безпричино поміняли все вище командування ЗСУ на нездале і не забезпечили ЗСУ технікою, ***********, необхідною кількістю особового складу та союзницької підмоги. Звісно, окрім верховного командування країни, винуватк і вище командування ЗСУ - але це вже похідна історія.
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02.05.2024 17:26 Відповісти
Кацапи не відбили, ЗСУ самі звідти відійшли. Файний зворот.
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02.05.2024 17:36 Відповісти
******* у камуняков уже научились, теперь надо научиться у них наказывать ответственных за сдачу позиций
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02.05.2024 18:00 Відповісти
>відійшли на більш захищені позиції
Новояз - плохой признак. Признак тоталитаризма и диктатуры.
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02.05.2024 18:21 Відповісти
Віват! Нас перемогли....
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02.05.2024 18:37 Відповісти
І де ж ті більш захищені, знову локшина... А тим часом порхате, гавна не варті папірці по Європі тягає... Шапіто...
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02.05.2024 18:44 Відповісти
Негативний наступ
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02.05.2024 19:03 Відповісти
"стабілізація" імені зеленого ******** триває?
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02.05.2024 19:51 Відповісти
Ось для чого Сирського і назначили а ви здивовані. Поки та західна допомога і снаряди прийдуть може бути дуже пізно. Ну Залужний теж особо не сопротивлялся коли його разом з керівництвом ЗСУ в Лондон відправили він добре знав що буде далі з Україною...вот така х*йня
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02.05.2024 19:59 Відповісти
Не берусь судити,що там на фронті,-але з таким бардаком і злодійством у тилу і владі,як розвела ця зелена шобла, ще жодна армія не перемогла.
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02.05.2024 21:50 Відповісти
Таке важливе місце не може бути добровільно віддане. Інакше, навіть маючи достатню кількість зброї, його буде важко відвоювати. Цей брифінг є виправданням, реальна ситуація може бути більш пасивною.https://www.yahoo.com/news/no-safety-retreat-ukrainian-soldiers-040430759.html
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02.05.2024 21:55 Відповісти
Схоже, колаборант зеленський здасть Харків. Чи, як то зараз кажуть, сирський відійде західніше Харкова
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02.05.2024 23:41 Відповісти
 
 