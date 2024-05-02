Підрозділи Сил оборони відійшли західніше Бердичів, - ОСУВ "Хортиця"
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин спростував повідомлення російських пропагандистів про нібито захоплення села Бердичі на Авдіївському напрямку. Він пояснив, що підрозділи Сил оборони відійшли на більш захищені позиції, але заперечив, що загарбники окупували населений пункт.
За словами Волошина, українські підрозділи перемістилися на нові рубежі, західніше Бердичів, Семенівки й Новомихайлівки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Там позиції наших українських захисників були зруйновані. Тримати там особовий склад було загрозою для життя і здоров'я наших військових. Сили оборони та підрозділи Збройних Сил відійшли на більш підготовлені та захищені позиції", – розповів Волошин.
Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що Росія свої особовий склад та техніку не шкодує, але для українських військових "навіть маленький відступ не є досить важливим у тактичному понятті". Тому, з метою збереження життя та здоров'я українських бійців, було ухвалено рішення про відступ.
"Якщо українські сили відходять з тих чи інших позицій, це не означає, що ворог їх відбив. Це означає, що ми їх залишили, тому що там немає де захищатися. Там марсіанський ландшафт, немає за що закріпитися. Ворог просто нищить все на своєму шляху. Незважаючи ні на що", – резюмував він.
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Ось такий новояз.
Хроніка одного президента 02.05.2024
Зеленський збирає форум миру в Швейцарії виключно для власних іміджевих здобутків, не сподіваючись на реальні результати цього збіговиська. Це якесь політичне самозадоволення. Навіть Швейцарія не бачить в цьому сенсу. Але вони не знають головного - в діях Зеленського не треба шукати логіки. Шукати треба гроші ... "Форум миру" в Швейцарії насправді заплановано як прикриття евакуації рештків грошових і депозитарних вкладів групи Зеленського з швейцарських банків, до яких ще не дотягнулись руки делаверської юстиції.. Саме участь в дипломатичному форумі забезпечить недоторканість багажу і прикриття евакуації. Зеленський явно недооцінює Міністерство фінансів США і системність американської судової системи.
Навіть від Часового Яру тимчасово відволіклись.
Новояз - плохой признак. Признак тоталитаризма и диктатуры.