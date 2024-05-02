Подразделения Сил обороны отошли западнее Бердичей, - ОСГВ "Хортиця"
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин опроверг сообщения российских пропагандистов о якобы захвате села Бердичи на Авдеевском направлении. Он сказал, что подразделения Сил обороны отошли на более защищенные позиции, но отрицает, что захватчики оккупировали населенный пункт.
По словам Волошина, украинские подразделения переместились на новые рубежи, западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Там позиции наших украинских защитников были разрушены. Держать там личный состав было угрозой для жизни и здоровья наших военных. Силы обороны и подразделения Вооруженных Сил отошли на более подготовленные и защищенные позиции", - рассказал Волошин.
Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что Россия свои личный состав и технику не жалеет, но для украинских военных "даже маленькое отступление не является достаточно важным в тактическом понятии". Поэтому, с целью сохранения жизни и здоровья украинских бойцов, было принято решение об отступлении.
"Если украинские силы отходят с тех или иных позиций, это не означает, что враг их отбил. Это означает, что мы их оставили, потому что там негде защищаться. Там - марсианский ландшафт, не за что закрепиться. Враг просто уничтожает все на своем пути. Несмотря ни на что", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось такий новояз.
Хроніка одного президента 02.05.2024
Зеленський збирає форум миру в Швейцарії виключно для власних іміджевих здобутків, не сподіваючись на реальні результати цього збіговиська. Це якесь політичне самозадоволення. Навіть Швейцарія не бачить в цьому сенсу. Але вони не знають головного - в діях Зеленського не треба шукати логіки. Шукати треба гроші ... "Форум миру" в Швейцарії насправді заплановано як прикриття евакуації рештків грошових і депозитарних вкладів групи Зеленського з швейцарських банків, до яких ще не дотягнулись руки делаверської юстиції.. Саме участь в дипломатичному форумі забезпечить недоторканість багажу і прикриття евакуації. Зеленський явно недооцінює Міністерство фінансів США і системність американської судової системи.
Навіть від Часового Яру тимчасово відволіклись.
Новояз - плохой признак. Признак тоталитаризма и диктатуры.