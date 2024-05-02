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Новости Война
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Подразделения Сил обороны отошли западнее Бердичей, - ОСГВ "Хортиця"

Підрозділи Сил оборони відійшли західніше Бердичів

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин опроверг сообщения российских пропагандистов о якобы захвате села Бердичи на Авдеевском направлении. Он сказал, что подразделения Сил обороны отошли на более защищенные позиции, но отрицает, что захватчики оккупировали населенный пункт.

По словам Волошина, украинские подразделения переместились на новые рубежи, западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Там позиции наших украинских защитников были разрушены. Держать там личный состав было угрозой для жизни и здоровья наших военных. Силы обороны и подразделения Вооруженных Сил отошли на более подготовленные и защищенные позиции", - рассказал Волошин.

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Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что Россия свои личный состав и технику не жалеет, но для украинских военных "даже маленькое отступление не является достаточно важным в тактическом понятии". Поэтому, с целью сохранения жизни и здоровья украинских бойцов, было принято решение об отступлении.

"Если украинские силы отходят с тех или иных позиций, это не означает, что враг их отбил. Это означает, что мы их оставили, потому что там негде защищаться. Там - марсианский ландшафт, не за что закрепиться. Враг просто уничтожает все на своем пути. Несмотря ни на что", - резюмировал он.

Автор: 

Донецкая область (9518) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+17
В цій інфі про перманентну здачу територій України (зокремаі і н.п. Бердичі) після січня ц.р. відсутній перелік винних. А цей список має відкриватися прізвищами ЄрЗе, які безпричино поміняли все вище командування ЗСУ на нездале і не забезпечили ЗСУ технікою, ***********, необхідною кількістю особового складу та союзницької підмоги. Звісно, окрім верховного командування країни, винуватк і вище командування ЗСУ - але це вже похідна історія.
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02.05.2024 17:26
+11
Бачу, Сирській ще той генерал "отрицатєльних наступлєній"...
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02.05.2024 17:14
+10
Ви нічого не розумієте: "Він пояснив, що підрозділи Сил оборони відійшли на більш захищені позиції, але заперечив, що загарбники окупували населений пункт." І взагалі : "Якщо українські сили відходять з тих чи інших позицій, це не означає, що ворог їх відбив" . Джерело:
Ось такий новояз.
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02.05.2024 17:10
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Де вже тои Павел - зі своіми снарядами
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02.05.2024 16:39 Ответить
павел на месте но снаряды не картошка по плану конец мая начала июня.надежда на американцев.
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02.05.2024 17:43 Ответить
https://t.me/supernova_plus/30973 Повідомляють , що в результаті української контратаки рашистські штурмові загони змушені були відступити від Сокола на попередні позиції.
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02.05.2024 16:43 Ответить
Всємірний саміт міра, від преЗЕрватива цілого міра скоро, треба маленько прибрехати про успіхи відступу ЗЄлі-Сриського?
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02.05.2024 16:45 Ответить
Ви нічого не розумієте: "Він пояснив, що підрозділи Сил оборони відійшли на більш захищені позиції, але заперечив, що загарбники окупували населений пункт." І взагалі : "Якщо українські сили відходять з тих чи інших позицій, це не означає, що ворог їх відбив" . Джерело:
Ось такий новояз.
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02.05.2024 17:10 Ответить
Тут є інфа від фнсайдерів що швейцарське турне то розсувати грощі Зе клоунів по швейцарським банкам, про мир то типу димова завіса

Хроніка одного президента 02.‎05.‎2024

Зеленський збирає форум миру в Швейцарії виключно для власних іміджевих здобутків, не сподіваючись на реальні результати цього збіговиська. Це якесь політичне самозадоволення. Навіть Швейцарія не бачить в цьому сенсу. Але вони не знають головного - в діях Зеленського не треба шукати логіки. Шукати треба гроші ... "Форум миру" в Швейцарії насправді заплановано як прикриття евакуації рештків грошових і депозитарних вкладів групи Зеленського з швейцарських банків, до яких ще не дотягнулись руки делаверської юстиції.. Саме участь в дипломатичному форумі забезпечить недоторканість багажу і прикриття евакуації. Зеленський явно недооцінює Міністерство фінансів США і системність американської судової системи.
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02.05.2024 17:18 Ответить
Ну это все в районе того ипучего очеретяного с той 115 3 ы обосравшейся бригадой
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02.05.2024 16:54 Ответить
Підарасня успєх развіваєт.
Навіть від Часового Яру тимчасово відволіклись.
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02.05.2024 17:00 Ответить
Гарно Сирський вислужується перед путіним, молодець прямо
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02.05.2024 17:14 Ответить
Бачу, Сирській ще той генерал "отрицатєльних наступлєній"...
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02.05.2024 17:14 Ответить
Главное зелёный тридвараст Залужного уволил . Чтоб он ему не мешал.
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02.05.2024 17:20 Ответить
В цій інфі про перманентну здачу територій України (зокремаі і н.п. Бердичі) після січня ц.р. відсутній перелік винних. А цей список має відкриватися прізвищами ЄрЗе, які безпричино поміняли все вище командування ЗСУ на нездале і не забезпечили ЗСУ технікою, ***********, необхідною кількістю особового складу та союзницької підмоги. Звісно, окрім верховного командування країни, винуватк і вище командування ЗСУ - але це вже похідна історія.
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02.05.2024 17:26 Ответить
Кацапи не відбили, ЗСУ самі звідти відійшли. Файний зворот.
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02.05.2024 17:36 Ответить
******* у камуняков уже научились, теперь надо научиться у них наказывать ответственных за сдачу позиций
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02.05.2024 18:00 Ответить
>відійшли на більш захищені позиції
Новояз - плохой признак. Признак тоталитаризма и диктатуры.
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02.05.2024 18:21 Ответить
Віват! Нас перемогли....
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02.05.2024 18:37 Ответить
І де ж ті більш захищені, знову локшина... А тим часом порхате, гавна не варті папірці по Європі тягає... Шапіто...
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02.05.2024 18:44 Ответить
Негативний наступ
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02.05.2024 19:03 Ответить
"стабілізація" імені зеленого ******** триває?
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02.05.2024 19:51 Ответить
Ось для чого Сирського і назначили а ви здивовані. Поки та західна допомога і снаряди прийдуть може бути дуже пізно. Ну Залужний теж особо не сопротивлялся коли його разом з керівництвом ЗСУ в Лондон відправили він добре знав що буде далі з Україною...вот така х*йня
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02.05.2024 19:59 Ответить
Не берусь судити,що там на фронті,-але з таким бардаком і злодійством у тилу і владі,як розвела ця зелена шобла, ще жодна армія не перемогла.
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02.05.2024 21:50 Ответить
Таке важливе місце не може бути добровільно віддане. Інакше, навіть маючи достатню кількість зброї, його буде важко відвоювати. Цей брифінг є виправданням, реальна ситуація може бути більш пасивною.https://www.yahoo.com/news/no-safety-retreat-ukrainian-soldiers-040430759.html
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02.05.2024 21:55 Ответить
Схоже, колаборант зеленський здасть Харків. Чи, як то зараз кажуть, сирський відійде західніше Харкова
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02.05.2024 23:41 Ответить
 
 