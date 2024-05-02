Украинские защитники улучшили тактическое положение в районе Серебрянского лесничества, - ОСГВ "Хортица"
Силам обороны удалось улучшить тактическое положение возле Серебрянского лесничества на Луганщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
По его словам, на Лиманском направлении враг не оставляет попыток проводить активные штурмовые действия в районе поселка Терны.
Также оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец.
"У противника успеха нет. Нам удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества", - добавил Волошин.
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KosAn30 JT26
показать весь комментарий02.05.2024 10:38 Ответить Мне нравится 7
Валентина Саюн #590718
показать весь комментарий02.05.2024 11:20 Ответить Мне нравится 1
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Чайка Київ
показать весь комментарий02.05.2024 11:29 Ответить Мне нравится 0
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