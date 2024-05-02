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Новости Война
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Украинские защитники улучшили тактическое положение в районе Серебрянского лесничества, - ОСГВ "Хортица"

Ситуація на Лиманському напрямку

Силам обороны удалось улучшить тактическое положение возле Серебрянского лесничества на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, на Лиманском направлении враг не оставляет попыток проводить активные штурмовые действия в районе поселка Терны.

Также оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец.

"У противника успеха нет. Нам удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества", - добавил Волошин.

Также читайте: На востоке армия РФ пытается захватить стратегическую инициативу, сосредоточила основные усилия на нескольких направлениях, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (332) боевые действия (3939) ВСУ (6546) Волошин Назар (99)


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на 1,-1.5 км азов продвинулся.
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02.05.2024 10:38 Ответить
Я від Тягнибока цю інфу ще два дні назад отримала. Цей напрямок тримає Свобода
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02.05.2024 11:20 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.05.2024 11:29 Ответить
 
 