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Новини Війна
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Українські захисники покращили тактичне положення в районі Серебрянського лісництва, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на Лиманському напрямку

Силам оборони вдалося покращити тактичне положення біля Серебрянського лісництва на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, на Лиманському напрямку ворог не полишає спроб проводити активні штурмові дії в районі селища Терни.

Також окупанти намагаються витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець.

"У противника успіху немає. Нам вдалося покращити своє тактичне положення в районі Серебрянського лісництва", - додав Волошин.

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ОСУВ Хортиця (338) бойові дії (3694) ЗСУ (7499)


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на 1,-1.5 км азов продвинулся.
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02.05.2024 10:38 Відповісти
Я від Тягнибока цю інфу ще два дні назад отримала. Цей напрямок тримає Свобода
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02.05.2024 11:20 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.05.2024 11:29 Відповісти
 
 