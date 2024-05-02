Українські захисники покращили тактичне положення в районі Серебрянського лісництва, - ОСУВ "Хортиця"

Силам оборони вдалося покращити тактичне положення біля Серебрянського лісництва на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, на Лиманському напрямку ворог не полишає спроб проводити активні штурмові дії в районі селища Терни.

Також окупанти намагаються витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець.

"У противника успіху немає. Нам вдалося покращити своє тактичне положення в районі Серебрянського лісництва", - додав Волошин.

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