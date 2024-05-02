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Новости Война
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Силы обороны принимают меры, чтобы выбить россиян из захваченной части Очеретино: были введены дополнительные силы и средства из резерва, - ОСГВ "Хортиця"

ЗСУ ввели в Очеретине додаткові сили і резерви

Силы обороны Украины принимают меры, чтобы выбить российских оккупантов из поселка Очеретино в Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" днем 2 мая 2024 года заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.

"По Очеретино ситуация такова, что врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Его часть находится под контролем врага. Эта часть находится под нашим огневым контролем. Вооруженные Силы и Силы обороны принимают все меры, чтобы выбить врага оттуда. Там сейчас продолжаются тяжелые бои. Вооруженные Силы контролируют эту ситуацию", - рассказал представитель ОСГВ "Хортиця".

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По его словам, враг, чтобы развить тактический успех в этом районе и прорвать украинскую оборону, задействовал на этом направлении до 4 бригад.

"С нашей стороны также принимаются меры, чтобы стабилизировать обстановку, в частности - для возвращения контроля над Очеретино - с этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва", - отметил спикер ОСГВ "Хортиця".

Автор: 

Донецкая область (9518) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+12
Ініціатива повністю за ворогом.
А ми реагуємо хаотично, бездумно, подекуди відчайдушно без тактичних задумок і стратегічного мислення.
Зате зебілу живеться легше. Рейтинг ніхто не надкушує.
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02.05.2024 17:36
+9
відразу видно що сирський воює.
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02.05.2024 17:34
+6
при зеленському не надійтесь на якісь перемоги. вони все роблять щоб програти.
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02.05.2024 17:43
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відразу видно що сирський воює.
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02.05.2024 17:34 Ответить
Ініціатива повністю за ворогом.
А ми реагуємо хаотично, бездумно, подекуди відчайдушно без тактичних задумок і стратегічного мислення.
Зате зебілу живеться легше. Рейтинг ніхто не надкушує.
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02.05.2024 17:36 Ответить
при зеленському не надійтесь на якісь перемоги. вони все роблять щоб програти.
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02.05.2024 17:43 Ответить
Бритва Оккама вам у поміч. Насправді тут некомпетентність та бездарність. Якщо б Зе та ко усе робили б для поразки, вони б ще з самого початку підписали б капітуляцію та злились як керівництво країни, і тоді допомоги від Заходу ми навряд чи б отримали (коли немає керівництва держави).
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02.05.2024 18:09 Ответить
При зеленському.... а виборів не буде, сам клован добровільно не піде.
Схоже на патову ситуацію.
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02.05.2024 18:17 Ответить
Рейтинги малює Дерьмак, і малював для Генерала, готував грунт для виконання указівки Кремля. І вже тривалий час немалює рейтинги.
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02.05.2024 17:53 Ответить
Ба більше, при Сирському піздєжу стало як у кацапів. Бо кацапи вже повністю контролюють Очеретине та ще й просунулися на північний захід десь на 3км (https://deepstatemap.live/#13/48.2413/37.634 Джерело )
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02.05.2024 17:52 Ответить
Марафону нельзя не верить , даже если по карте расяяне уже за Очеретино .
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02.05.2024 17:34 Ответить
Єрмачня наказала відбити Очеретине "за будь яку ціну"?
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02.05.2024 17:36 Ответить
Всё это началось после удаления ребят от ДУК ПС из 67-й бригады по приказу Ху#ла.
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02.05.2024 17:36 Ответить
67 була під Часовим Яром.Все почалось з того що 115 не втримала позиції.
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02.05.2024 18:50 Ответить
https://censor.net/ua/news/3487529/115_brygada_zsu_sprostuvala_informatsiyu_schodo_vidstup_z_ocheretyno
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02.05.2024 22:08 Ответить
Не опіздали з додатковими силами і засобами?
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02.05.2024 17:48 Ответить
Бахмут вони так само звільняли. Чим "фланговії охоплення" закінчилися ми всі добре пам'ятаємо...
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02.05.2024 17:50 Ответить
Кремлівський курсант завжди так "воює", починав під Сєвєродонецьком у 2022 році. Проспав флангові удари кацапьонишів.
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02.05.2024 17:56 Ответить
Поставили совка воювати мясом, коли треба воювати асиметрією, хитрістю і вольовитістю? Отримайте і розпишіться 73%.
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02.05.2024 18:16 Ответить
це був дуже добре укріплений плацдарм. Тут два варіанти це втрата керування або зрадники. Що там було насправді нам не скажуть
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02.05.2024 18:43 Ответить
Ми впевнено ідемо в перед сказав в телемарафеті волошин тільки в зворотньому напрямку.
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02.05.2024 19:55 Ответить
При сирському одні провали та відступ
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02.05.2024 23:17 Ответить
 
 