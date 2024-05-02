Силы обороны принимают меры, чтобы выбить россиян из захваченной части Очеретино: были введены дополнительные силы и средства из резерва, - ОСГВ "Хортиця"

Силы обороны Украины принимают меры, чтобы выбить российских оккупантов из поселка Очеретино в Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" днем 2 мая 2024 года заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.

"По Очеретино ситуация такова, что врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Его часть находится под контролем врага. Эта часть находится под нашим огневым контролем. Вооруженные Силы и Силы обороны принимают все меры, чтобы выбить врага оттуда. Там сейчас продолжаются тяжелые бои. Вооруженные Силы контролируют эту ситуацию", - рассказал представитель ОСГВ "Хортиця".

Также читайте: Подразделения Сил обороны отошли западнее Бердичей, - ОСГВ "Хортиця"

По его словам, враг, чтобы развить тактический успех в этом районе и прорвать украинскую оборону, задействовал на этом направлении до 4 бригад.