Силы обороны принимают меры, чтобы выбить россиян из захваченной части Очеретино: были введены дополнительные силы и средства из резерва, - ОСГВ "Хортиця"
Силы обороны Украины принимают меры, чтобы выбить российских оккупантов из поселка Очеретино в Донецкой области.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" днем 2 мая 2024 года заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.
"По Очеретино ситуация такова, что врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Его часть находится под контролем врага. Эта часть находится под нашим огневым контролем. Вооруженные Силы и Силы обороны принимают все меры, чтобы выбить врага оттуда. Там сейчас продолжаются тяжелые бои. Вооруженные Силы контролируют эту ситуацию", - рассказал представитель ОСГВ "Хортиця".
По его словам, враг, чтобы развить тактический успех в этом районе и прорвать украинскую оборону, задействовал на этом направлении до 4 бригад.
"С нашей стороны также принимаются меры, чтобы стабилизировать обстановку, в частности - для возвращения контроля над Очеретино - с этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва", - отметил спикер ОСГВ "Хортиця".
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А ми реагуємо хаотично, бездумно, подекуди відчайдушно без тактичних задумок і стратегічного мислення.
Зате зебілу живеться легше. Рейтинг ніхто не надкушує.
Схоже на патову ситуацію.