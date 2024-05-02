Комментарий 115-й ОМБр относительно обороны Очеретино: Ни одно подразделение бригады позиций не покидало и не убегало
В 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ назвали ложной информацию некоторых СМИ об ответственности бригады за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
"Недавно Роман Погорелый, основатель интернет-ресурса DeepState, сообщил в телеграм-канале, что 115-я ОМБр является ответственной за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино. Обвинения со стороны Романа Погорелого являются ложными. Обвинения кто виноват или не виноват устанавливает исключительно комиссия по результатам расследования", - говорится в сообщении.
В бригаде отметили, что "вброс подхватили" несколько украинских и более 50 российских СМИ и "написали, что прорыв россиян стал возможным после того, как 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ неожиданно самовольно оставила свои позиции и сбежала".
В 115-й ОМБр предоставили свой комментарий относительно хода событий в районе Очеретино
Как отмечается, 115-я бригада держала полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамика. Противник ежедневно осуществлял по позициям бригады от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносил удары "Градами", минометами и большим количеством FPV-дронов, сбросами с дронов, в том числе химического вещества. Вследствие этого некоторое количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом.
Бойцы бригады, которые были на позициях, не убегали, вели бои с силой противника, который превышал наши силы в 10-15 раз. Они предоставили возможность защитить населенный пункт и дать возможность вступить в бой другой свежей бригаде, которая заменила 115-ю ОМБр для дальнейшей защиты населенного пункта Очеретино.
В ходе наступления на Очеретинском направлении противник провел ротацию трех бригад, что указывает на количество брошенного на прорыв личного состава и который был уничтожен 115-й бригадой ВСУ в ходе оборонительных боев. Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, которые уничтожались преимущественно небольшим количеством украинских бойцов.
Еще раз хотим обратить внимание на то, что 115-я бригада передала полосу ответственности в районе окрестностей населенных пунктов Очеретино и Керамик другой бригаде. Тогда эти населенные пункты были под контролем ВСУ. Также утверждаем, что ни одно штатное подразделение 115-й бригады ВСУ позиций не оставляло и не убегало, как это подают российские СМИ, а героически держало оборону.
В настоящее время относительно данных событий работает комиссия и ведется служебное расследование. После завершения расследования будет предоставлен подробный комментарий относительно событий под Очеретино, отметили в 115-й бригаде.
Ранее ресурс DeepState писал, что "руководство 115-й ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести".
С анализом причин прорыва украинской обороны под Очеретино от главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова можно ознакомиться по ссылке.
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фіга собі - своїм тупим постом ти образила Героїв які гинуть на фронті - ще й кудахтає щось...
позатирай свої дебільні картинки і йди вчи уроки, курча.
Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян.
"Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості."
"Можна говорити українською, молитися на вервиці, робити майстерні вишивки і одночасно голосувати за російських колаборантів і відкривати полювання на військовослужбовців"
було б ППО фронтове в достатній кількості ~ не було б КАБів…
ось і все… жоречі шо там умєров, йомц питання задати 115 бригада не хоче ???
Забезпечення військових, це обов'язок Зеленського, та призначених ними чиновників.
⚔ Щодо заяви 115-ї окремої механізованої бригади
😎 Сьогодні було опубліковано пост від 115-ї ОМБр на сторінці Facebook щодо подій в районі Очеретиного, де було згадано команду DeepStateUA
1️⃣ За весь час своєї діяльності наша команда максимальними зусиллями допомагає нашим бійцям на передовій та з величезною повагою ставиться до них. Наша репутація та повага серед бійців є найкращою оцінкою нашої діяльності.
2️⃣ В жодних висловлюваннях команда DeepStateUA не звинувачувала бійців 115-ї бригади, які ціною свого життя захищають нашу країну і виконують поставлені задачі. Команда висловлювала підтримку в безпосередньому спілкуванні з ними.
3️⃣ Командою DeepStateUA було наголошено на необхідності провести аналіз і розслідування щодо подій, які сталися останнім часом в районі н.п. Очеретине. Необхідно знайти відповіді на запитання, які виникли в процесі перебування бригади на позиціях, необхідно утриматися від конкретних висновків до зʼясування всіх деталей в ході розслідування, на чому, зокрема, наголошував співзасновник проекту Роман Погорілий.
4️⃣ У своїй заяві у фейсбук бригада прикривається загиблими. Дуже зручна позиція, але є один момент, за рішення, які призвели до значних втрат особового складу з подальшим хаотичним відходом через відсутність налагодження засобів ураження, відповідальність несе саме командування, а не рядові бійці. Про це було вказано у зведенні (https://t.me/DeepStateUA/19309) на каналі за 24 квітня. Ситуацію в Очеретиному на мапі зараз може подивитися кожен, а ціною стабілізації є тепер життя бійців інших підрозділів.
5️⃣ Не можна приховати факти коментарів бійців інших підрозділів, які служили поряд з бригадою і описують дивні речі. Не можна приховати коментарі близьких та рідних бійців, які перебувають на службі бригади, які описують дивні речі. Неможливо приховати велику кількість постів із загиблими і зниклими безвісти. Це як мінімум перші причини, чому необхідно звернути увагу на дані події.
⚡️ Жодне прізвище не може бути вищим за життя наших бійців! Жодні помилки не можуть бути вищими за життя наших бійців. Це декларує суспільство, це декларує військово-політичне керівництво країни і це декларує наша команда. Але командування 115-ї бригади вирішило інакше. Шкода…
📋 Зі свого боку ми планували підготувати звіт про ці події виключно у рамках нашого меморандуму з Міністерством Оборони. Натомість, підготуємо для спільноти доволі детальний звіт про події, які містили місце на позиції «Ж» 8 квітня, на позиціях «Б», «З» та «В» 12 квітня та куди поділося вогневе прикриття з дач СТ Зоря.
ℹ️ Довідково. 115-та заміняла 23-тю ОМБр в період з 27 по 29 березня. Весь лютий і березень 23-тя копала і покращувала позиції. Заміняла 115-ту 100-та ОМБр, остання мала зайти на позиції в Очеретине. Але не зайшла, бо їх не було або були під ворогом. Комісія може звернутися до розвідників ОТУ, які 21 квітня потрапили під обстріл "дружніх позицій" у північній частині селища.
📄 Бійці та їх рідні можуть додатково залишити за бажанням анонімний відгук на нашій формі зворотнього зв'язку - https://deepstateua.com/115/.
поки що на прикладі лієва, резнікова, тимошенка ~ очевидно, що система не працює…
доречі цікаво якої національності ВСІ вищеперелічені хлопи ??
Це ще м'ясні атаки чи ні? Що там телемарафон віщає?
Ну тоді ви перемогли достроково
ти сумніваєшся що зелені гниди?
Але "президент" звільнив успішне командування армії - що само дінамічними діями знищували окупантів з мінімумом втрат (звільнив, дуже ймовірно - саме по наказу путіна його агенту: зеленському).
47 тримала там позиції більше місяця, а 115 - кілька днів.
Друге ніхто не говорить про наявність засобів в 115 порівняно із 47... тієїж артилерії, ***********, дронів і т.д. можливо вони не були належно забезпечені у порівнянні з попередниками
1. знищувати окупанітів з дінамічним переміщенням сил оборони (мисливець)
2. держати оборону до останнього захисника (м'ясо).
Залужний працював першим пунктом - але ворог України (агент рф) успішну команду генералів України звільнив ("маю право…").
Залишився другій пункт варіантів оборони…
Конечно не оставлял, потому шо 115 в Очеретино не ЗАХОДИЛО.
115-та окрема механізована бригада У 20-х числах квітня 2024 року бригада мала замінити на позиціях під Очеретино 47-у омехбр, яка майже рік була на передових позиціях практично без ротації. Однак після відходу 47-ї бригади солдати 115-ї бригади на її позиції вчасно не зайшли, тим самим дозволивши 30-й омбр ЗС РФ зайняти більшу частину населеного пункту. Більш серйозні поступи ЗС РФ вдалося запобігти завдяки тому, що 47-а бригада повернулася на позиції і знову прийняла бій [3], також командуванню ЗСУ довелося ввести в бій 100-у омехбр, що спочатку формувалося як бригада територіальної оборони, отримавши наприкінці березня і мала мало важкого озброєння.
Для мене всі, хто на нулі, - Герої!
вони просто зрівнюють позиції із землею, хто вижив через нерівність сил або відступає або попадає в полон... решта потім числяться в безвісті...
Вторинна винна це х..ва підготовка в навчальних центрах, де повно відео в мережі які викладають бійці про халатне відношення та слабкий рівень частини інструкторів але ніхто не реагує на це уже 2 роки...
Відсутність часу на злагодження бойових бригад їм не дають нормальну ротацію для відновлення ... тільки тепер із скрипом почали це робити
А не бути м'ясом у статичній війни - де поки у ворога є перевага у ресурсах та в повітрі.