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Новости Война
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Комментарий 115-й ОМБр относительно обороны Очеретино: Ни одно подразделение бригады позиций не покидало и не убегало

115 ОМБр спростування про Очеретене

В 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ назвали ложной информацию некоторых СМИ об ответственности бригады за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"Недавно Роман Погорелый, основатель интернет-ресурса DeepState, сообщил в телеграм-канале, что 115-я ОМБр является ответственной за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино. Обвинения со стороны Романа Погорелого являются ложными. Обвинения кто виноват или не виноват устанавливает исключительно комиссия по результатам расследования", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что "вброс подхватили" несколько украинских и более 50 российских СМИ и "написали, что прорыв россиян стал возможным после того, как 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ неожиданно самовольно оставила свои позиции и сбежала".

В 115-й ОМБр предоставили свой комментарий относительно хода событий в районе Очеретино

Как отмечается, 115-я бригада держала полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамика. Противник ежедневно осуществлял по позициям бригады от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносил удары "Градами", минометами и большим количеством FPV-дронов, сбросами с дронов, в том числе химического вещества. Вследствие этого некоторое количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом.

Бойцы бригады, которые были на позициях, не убегали, вели бои с силой противника, который превышал наши силы в 10-15 раз. Они предоставили возможность защитить населенный пункт и дать возможность вступить в бой другой свежей бригаде, которая заменила 115-ю ОМБр для дальнейшей защиты населенного пункта Очеретино.

Читайте также: Силы обороны принимают меры, чтобы выбить россиян из захваченной части Очеретино: были введены дополнительные силы и средства из резерва, - ОСГВ "Хортиця"

В ходе наступления на Очеретинском направлении противник провел ротацию трех бригад, что указывает на количество брошенного на прорыв личного состава и который был уничтожен 115-й бригадой ВСУ в ходе оборонительных боев. Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, которые уничтожались преимущественно небольшим количеством украинских бойцов.

Еще раз хотим обратить внимание на то, что 115-я бригада передала полосу ответственности в районе окрестностей населенных пунктов Очеретино и Керамик другой бригаде. Тогда эти населенные пункты были под контролем ВСУ. Также утверждаем, что ни одно штатное подразделение 115-й бригады ВСУ позиций не оставляло и не убегало, как это подают российские СМИ, а героически держало оборону.

В настоящее время относительно данных событий работает комиссия и ведется служебное расследование. После завершения расследования будет предоставлен подробный комментарий относительно событий под Очеретино, отметили в 115-й бригаде.

Ранее ресурс DeepState писал, что "руководство 115-й ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести".

С анализом причин прорыва украинской обороны под Очеретино от главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова можно ознакомиться по ссылке.

Смотрите также: Журналист и заключенный "Изоляции" Асеев получил контузию под Очеретиным и попал в госпиталь. ФОТО

Автор: 

115 отдельная механизированная бригада ВСУ (4) Очеретино (12)


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Топ комментарии
+38
Відповідальним є зеленський, який зі своїми "слугами" зірвав мобілізацію і можливість підсилення бригад, які тримали оборону!
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02.05.2024 20:49
+29
До бійців нема і не може бути жодних претензій . Зі слів Ю Бутусова - вони є до командування бригади . !!
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02.05.2024 20:55
+26
Відповідальними є ті 73%, які того зеленського з тім слугами обрали.
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02.05.2024 21:10
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Правила форума Совет форумчан
"Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості."

фіга собі - своїм тупим постом ти образила Героїв які гинуть на фронті - ще й кудахтає щось...

позатирай свої дебільні картинки і йди вчи уроки, курча.
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02.05.2024 21:30 Ответить
А ви тільки з Нідерландів можете "морально підтримувати"?

Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян.

"Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості."

"Можна говорити українською, молитися на вервиці, робити майстерні вишивки і одночасно голосувати за російських колаборантів і відкривати полювання на військовослужбовців"
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03.05.2024 09:50 Ответить
Так звинувачувати цілу бригаду без фактів - це наклеп. Бо коментатори уже в усьому розібралися, провели слідчі дії та винесли вирок. Може окремі бійці і кидали позиції (а може і ні), але не ціла бригада
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02.05.2024 21:35 Ответить
Тк чомусь 47 ОМБр яку вернули взад - розхлебувати лайно суперпаркрасних дій 115 ОМБр, а її зняли з передка- тобто вони самі були знчлись несанкціонавно в перший же день. з поля бою
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02.05.2024 23:05 Ответить
47-ма бригада "Маґура" за день знищила сім одиниць ворожої техніки, Авдіївський напрямок / Взагалі за таких дій повинно проводити децімацію як у римській армії, зараз це робтити не можливо -тому і користуються. Ті що ганебно втекли з поля бою- підставив спини побратимів.По керівництву 115 -ій взагалі мовчу- уе жахіття. Відбріхуватися труси гарно іміють. подивимось чи прокатить. Заслуги 115 ОМбр в боях за Северодонецьк в червні 2022 року всі знають. - і відступ з Бердичів і декількох населених пунктів. А взагалі- це помилка Генштабу - яка на острією наступу пі***в вирішило зробити заміну 47 Магура на таку слабу бригаду. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/15/7352535/. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/15/7352535/
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02.05.2024 23:14 Ответить
Чека\мо на Ф-16 бо лайно ФАБ орків треба зупинити. Допомога від наших друзів з США вже доходить до фронту. Бредлі реально рулить. И.
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02.05.2024 23:23 Ответить
Відповідальним є зеленський, який зі своїми "слугами" зірвав мобілізацію і можливість підсилення бригад, які тримали оборону!
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02.05.2024 20:49 Ответить
Відповідальними є ті 73%, які того зеленського з тім слугами обрали.
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02.05.2024 21:10 Ответить
ті частково, але основна провина на віслюкові, який не маючи жодних знань для управління державною, безвідповідально погодився стати президентом у наслідок ретельно спланованої спецоперації рашистської ФСБ!
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02.05.2024 21:15 Ответить
Відповідальність на Головнокомандувачі та Верховному Головнокомандувачі оскілтки мали 2 роки на виробництво власних систем ППО по наявній технічній докцментації…

було б ППО фронтове в достатній кількості ~ не було б КАБів…

ось і все… жоречі шо там умєров, йомц питання задати 115 бригада не хоче ???
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02.05.2024 21:23 Ответить
Яким чином Головонокомандувач міг виробляти ППО? Він керманич військових. Стратег і тактик.
Забезпечення військових, це обов'язок Зеленського, та призначених ними чиновників.
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03.05.2024 10:15 Ответить
Як це частково? Обрали віслюка, який не мав жодних знань для управління державою, а винуватий зеленський? Він що, з Марса впав
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02.05.2024 22:54 Ответить
А в ці 73% нині перефарбовані і ті, хто вже в опозиції входять? Чи вони не рахуються или это другое?))
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02.05.2024 21:55 Ответить
Та ні, ті 73% кажуть, що вони не до чого, то віслюк винний, що вони його обрали. Ось така *****.
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03.05.2024 17:34 Ответить
DeepState вже відповів на цей ******* керівництва (далі цитата):

⚔ Щодо заяви 115-ї окремої механізованої бригади

😎 Сьогодні було опубліковано пост від 115-ї ОМБр на сторінці Facebook щодо подій в районі Очеретиного, де було згадано команду DeepStateUA

1️⃣ За весь час своєї діяльності наша команда максимальними зусиллями допомагає нашим бійцям на передовій та з величезною повагою ставиться до них. Наша репутація та повага серед бійців є найкращою оцінкою нашої діяльності.

2️⃣ В жодних висловлюваннях команда DeepStateUA не звинувачувала бійців 115-ї бригади, які ціною свого життя захищають нашу країну і виконують поставлені задачі. Команда висловлювала підтримку в безпосередньому спілкуванні з ними.

3️⃣ Командою DeepStateUA було наголошено на необхідності провести аналіз і розслідування щодо подій, які сталися останнім часом в районі н.п. Очеретине. Необхідно знайти відповіді на запитання, які виникли в процесі перебування бригади на позиціях, необхідно утриматися від конкретних висновків до зʼясування всіх деталей в ході розслідування, на чому, зокрема, наголошував співзасновник проекту Роман Погорілий.

4️⃣ У своїй заяві у фейсбук бригада прикривається загиблими. Дуже зручна позиція, але є один момент, за рішення, які призвели до значних втрат особового складу з подальшим хаотичним відходом через відсутність налагодження засобів ураження, відповідальність несе саме командування, а не рядові бійці. Про це було вказано у зведенні (https://t.me/DeepStateUA/19309) на каналі за 24 квітня. Ситуацію в Очеретиному на мапі зараз може подивитися кожен, а ціною стабілізації є тепер життя бійців інших підрозділів.

5️⃣ Не можна приховати факти коментарів бійців інших підрозділів, які служили поряд з бригадою і описують дивні речі. Не можна приховати коментарі близьких та рідних бійців, які перебувають на службі бригади, які описують дивні речі. Неможливо приховати велику кількість постів із загиблими і зниклими безвісти. Це як мінімум перші причини, чому необхідно звернути увагу на дані події.

⚡️ Жодне прізвище не може бути вищим за життя наших бійців! Жодні помилки не можуть бути вищими за життя наших бійців. Це декларує суспільство, це декларує військово-політичне керівництво країни і це декларує наша команда. Але командування 115-ї бригади вирішило інакше. Шкода…

📋 Зі свого боку ми планували підготувати звіт про ці події виключно у рамках нашого меморандуму з Міністерством Оборони. Натомість, підготуємо для спільноти доволі детальний звіт про події, які містили місце на позиції «Ж» 8 квітня, на позиціях «Б», «З» та «В» 12 квітня та куди поділося вогневе прикриття з дач СТ Зоря.

ℹ️ Довідково. 115-та заміняла 23-тю ОМБр в період з 27 по 29 березня. Весь лютий і березень 23-тя копала і покращувала позиції. Заміняла 115-ту 100-та ОМБр, остання мала зайти на позиції в Очеретине. Але не зайшла, бо їх не було або були під ворогом. Комісія може звернутися до розвідників ОТУ, які 21 квітня потрапили під обстріл "дружніх позицій" у північній частині селища.

📄 Бійці та їх рідні можуть додатково залишити за бажанням анонімний відгук на нашій формі зворотнього зв'язку - https://deepstateua.com/115/.
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02.05.2024 23:11 Ответить
«У победы тысяча отцов, а поражение - всегда сирота»(с)
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02.05.2024 20:52 Ответить
До бійців нема і не може бути жодних претензій . Зі слів Ю Бутусова - вони є до командування бригади . !!
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02.05.2024 20:55 Ответить
Знаєм як важко хлопцям 115 також знаєм як важко втрачати своїх побратимів але нестерпно переносити обвинувачення в тому що ти вижив відступаючи з боєм, тебе вимушують виправдовуватись чому уцілів, а тим часом твій товариш з вини недолугого командира загинув
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02.05.2024 21:54 Ответить
І хто понесе відповідальність за цей безлад у державі,за загибель наших воїнів,за здані позиції,за пропавших безвісті.Адже наші воєнні начальники,від полковника і вище на передовій,навряд,чи були,Тай відповідальності не несуть ніякої.Така у нас війна без війни,і безвідповідальності.
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02.05.2024 20:57 Ответить
Відновлення системи невідворотності покарання за економічні злочини є ключовим завданням для збереження держави як такової…

поки що на прикладі лієва, резнікова, тимошенка ~ очевидно, що система не працює…

доречі цікаво якої національності ВСІ вищеперелічені хлопи ??
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02.05.2024 21:27 Ответить
Вони МУДАКИ .
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02.05.2024 21:55 Ответить
цікава національність



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02.05.2024 22:08 Ответить
Ніхто або шістки
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03.05.2024 10:21 Ответить
Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скидами з дронів, в тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом. Джерело:

Це ще м'ясні атаки чи ні? Що там телемарафон віщає?
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02.05.2024 21:02 Ответить
Ні. Не атаки. Оборона. В Bild пишуть про втрати українців близько сотні двох людей. В росіян втрати дійсно гігантські.
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02.05.2024 21:03 Ответить
Ще б більду жовтому вірити…
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02.05.2024 21:28 Ответить
Зеленим клоунам тільки. Прямо як в СРСР було. Дежавю просто.
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02.05.2024 21:33 Ответить
Навчіться OSINT і буде Вам щастя

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02.05.2024 21:55 Ответить
Це телемарафон говорить ?
Ну тоді ви перемогли достроково
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03.05.2024 06:43 Ответить
В Німеччині немає телемарафону. У мене відраза фізична до будь-якої пропаганди.
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03.05.2024 09:17 Ответить
Прізвище журналіста озвучили, а ,хоч би позивний комбата -ні. Мабуть має добрі зв'язки в Генштабі чи опі.
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02.05.2024 21:06 Ответить
https://glavcom.ua/longreads/zasnovnik-deepstateua-roman-pohorilij-kolis-buv-mem-britanski-vcheni-teper-jikh-zaminila-britanska-rozvidka-991119.html Міністерство оборони підписало меморандум про співпрацю з аналітичним проєктом DeepStateUA


ти сумніваєшся що зелені гниди?
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02.05.2024 21:26 Ответить
Хтось дуже бажає зробити в Україні смуту. Наші хлопці герої й перемога буде за Україною. Кожний, хто звинувачує наших хлопців є ворог України.
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02.05.2024 21:07 Ответить
Хтось у ОПі, їх там декілька, всі їх знають але зробити нічого не можуть.
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03.05.2024 10:01 Ответить
Може й краще оперативно тимчасово відійти з позицій - щоб знищуати окупантів з мінімумом втрат.

Але "президент" звільнив успішне командування армії - що само дінамічними діями знищували окупантів з мінімумом втрат (звільнив, дуже ймовірно - саме по наказу путіна його агенту: зеленському).
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02.05.2024 21:07 Ответить
подивлюся, як Андрій Дрозда зараз на садовомазохіському "24" оцінюватиме цю заяву та Романа Погорілого....
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02.05.2024 21:14 Ответить
За що їм вибачатись. Кацапи сиплють бомбами безлімітно, збивати нічим, відстрілюватись нічим. Людей прямо з вулиці диванні щури кидають під ті бомби
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02.05.2024 21:17 Ответить
До речі жодного диванного закордонного патріота, які обожнюють розмовляти про ухилянтів сцикунів щось не видно.
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02.05.2024 21:35 Ответить
І де ж нарешті той каб на...
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02.05.2024 21:28 Ответить
Читаю і таке відчуття мовби не про війну мова а про кримінальне правопорушення. "А ВИ ДОКАЖІТЬ"-фактично заявляє керівництво 115 бригади.🥴
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02.05.2024 21:30 Ответить
ще одне зелене вилізло...
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02.05.2024 21:36 Ответить
Напевно це зелене треба запхнути тобі в дупу🥴
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02.05.2024 21:50 Ответить
Так піди приклад покажеш.
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02.05.2024 22:34 Ответить
За Залужного такої хни не було - факт
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02.05.2024 21:57 Ответить
Северодонецк, Лисичанск, Соледар, Бахмут, то не за Залужного было?
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03.05.2024 00:27 Ответить
Усі ці міста рашисти брали за 7-9 місяців, тепер вони рухаються значно швидше
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03.05.2024 01:04 Ответить
Невдача мобілізації
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03.05.2024 06:45 Ответить
Раз не було відступу і залишення позицій, але позиції були здані - виходить зі слів командування бригади - всі захисники позицій загинули, чи як? І виходить, що командування бригади або неналежно звітувало щодо бойовох здатності своєї бригади, або неналежно керувало. Бо прориви відбулися лише у зоні відповідальності 115 бригади - якраз від очеретиного до кераміка.
47 тримала там позиції більше місяця, а 115 - кілька днів.
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02.05.2024 22:12 Ответить
А таке може бути що орки чекали зміни бригад і сконцентрували сили для наступу... в 47 вже були з бойовим досвідом в 115 ще з полігонів з х... знає яким рівнем підготовки .... хватає гівн..на

Друге ніхто не говорить про наявність засобів в 115 порівняно із 47... тієїж артилерії, ***********, дронів і т.д. можливо вони не були належно забезпечені у порівнянні з попередниками
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02.05.2024 22:47 Ответить
115 прибула на позиції без ***********? За це керівництво бригади під трибунал має піти. Вони 1,5 роки тренувалися, але так нічому й не навчилися - теж вина керівництва бригади
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03.05.2024 00:27 Ответить
Можливі варіанти оборони:
1. знищувати окупанітів з дінамічним переміщенням сил оборони (мисливець)
2. держати оборону до останнього захисника (м'ясо).

Залужний працював першим пунктом - але ворог України (агент рф) успішну команду генералів України звільнив ("маю право…").
Залишився другій пункт варіантів оборони…
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02.05.2024 22:12 Ответить
Коментар 115-ї ОМБр щодо боїв за Очеретине: Жоден підрозділ бригади позицій не залишав і не тікав.

Конечно не оставлял, потому шо 115 в Очеретино не ЗАХОДИЛО.

115-та окрема механізована бригада У 20-х числах квітня 2024 року бригада мала замінити на позиціях під Очеретино 47-у омехбр, яка майже рік була на передових позиціях практично без ротації. Однак після відходу 47-ї бригади солдати 115-ї бригади на її позиції вчасно не зайшли, тим самим дозволивши 30-й омбр ЗС РФ зайняти більшу частину населеного пункту. Більш серйозні поступи ЗС РФ вдалося запобігти завдяки тому, що 47-а бригада повернулася на позиції і знову прийняла бій [3], також командуванню ЗСУ довелося ввести в бій 100-у омехбр, що спочатку формувалося як бригада територіальної оборони, отримавши наприкінці березня і мала мало важкого озброєння.
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02.05.2024 22:15 Ответить
Мутно щось якщо вони не зайшли то як в 115 загинули військові
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02.05.2024 22:43 Ответить
Люди в пеклі знаходяться, а їх ще й звинувачують в усіх гріхах. Треш якийсь.
Для мене всі, хто на нулі, - Герої!
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02.05.2024 22:23 Ответить
Mozet eta 115 brigada byla neopatnaja,pervuju ocered komandiri?Te kotoryje derzyt drugyje ucastki pod Avdejevkoj kak 47 brigada ili 3 brigada,oni takze vet obstrelivajutsia kabami i drugim no derzat oboronu.Budet legce derzat oboronu kogda pridiot pomoc ot statov, i konecno F-16 so vsem inventorom bomb i raket.Pojdut kabi kacapam po 4 stuki po pol toni i ocen tocnyje, i beton ukreplenije kacapam nepomozet
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02.05.2024 22:24 Ответить
Не винні тут звичайні військові, основна проблема у відсутності озброєння та тотальній перевазі орків в артилерії, дронах і авіації....

вони просто зрівнюють позиції із землею, хто вижив через нерівність сил або відступає або попадає в полон... решта потім числяться в безвісті...

Вторинна винна це х..ва підготовка в навчальних центрах, де повно відео в мережі які викладають бійці про халатне відношення та слабкий рівень частини інструкторів але ніхто не реагує на це уже 2 роки...
Відсутність часу на злагодження бойових бригад їм не дають нормальну ротацію для відновлення ... тільки тепер із скрипом почали це робити
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02.05.2024 22:41 Ответить
Ну то - багато ухилянтів-офіцерів намагаються стати інструкторами. Дехто з них ніколи не був на фронті...такі чому можуть навчити...
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03.05.2024 00:32 Ответить
Стиль Залужного - бути мисливцем: знищувати окупантів в дінамічній війні.
А не бути м'ясом у статичній війни - де поки у ворога є перевага у ресурсах та в повітрі.
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02.05.2024 22:42 Ответить
Пан Бутусов зрозумілими словами пояснив- ніхто танковими колонами оборону не проривав. Тож...хай там як, мова тепер лише про доцільність, м"яко кажучи, дієвих висновків на майбутнє.
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02.05.2024 23:14 Ответить
Что ж, как обычно, никто не виноват. А раз никто не виноват, то и исправлять ошибки некому.
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03.05.2024 00:22 Ответить
Я, служу в Сотій ОМБР. Перед самою передачею, нам позицій, 115 їх просто здала підарам. Нам заходити, вже не було куди. Через, це в нас втрати. До, того, ми були рік, в серебрянського лісі. Не здали, жодної позиції. Хоча, сусіди, і з права, і зліва, трохи відійшли. 115 зайшла на наші позиції в серебрянського лісі. І тут втратила.... Так, що робіть висновки, як вона воює.
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03.05.2024 07:48 Ответить
А було проведення розслідування - хто зняв залогу у 2015му з Логвіново, що на Дебальцівській трасі? Що і стало остоточним оформленням Дебальцевського "некотла"? Якось всі ці зради забуваються. А це ознака гарантованої поразки. Доречи, подейкують, що це був саме Сирський
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03.05.2024 09:17 Ответить
 
 