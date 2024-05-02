Комментарий 115-й ОМБр относительно обороны Очеретино: Ни одно подразделение бригады позиций не покидало и не убегало

В 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ назвали ложной информацию некоторых СМИ об ответственности бригады за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"Недавно Роман Погорелый, основатель интернет-ресурса DeepState, сообщил в телеграм-канале, что 115-я ОМБр является ответственной за крах обороны в районе населенного пункта Очеретино. Обвинения со стороны Романа Погорелого являются ложными. Обвинения кто виноват или не виноват устанавливает исключительно комиссия по результатам расследования", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что "вброс подхватили" несколько украинских и более 50 российских СМИ и "написали, что прорыв россиян стал возможным после того, как 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ неожиданно самовольно оставила свои позиции и сбежала".

В 115-й ОМБр предоставили свой комментарий относительно хода событий в районе Очеретино

Как отмечается, 115-я бригада держала полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамика. Противник ежедневно осуществлял по позициям бригады от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносил удары "Градами", минометами и большим количеством FPV-дронов, сбросами с дронов, в том числе химического вещества. Вследствие этого некоторое количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом.

Бойцы бригады, которые были на позициях, не убегали, вели бои с силой противника, который превышал наши силы в 10-15 раз. Они предоставили возможность защитить населенный пункт и дать возможность вступить в бой другой свежей бригаде, которая заменила 115-ю ОМБр для дальнейшей защиты населенного пункта Очеретино.

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В ходе наступления на Очеретинском направлении противник провел ротацию трех бригад, что указывает на количество брошенного на прорыв личного состава и который был уничтожен 115-й бригадой ВСУ в ходе оборонительных боев. Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, которые уничтожались преимущественно небольшим количеством украинских бойцов.

Еще раз хотим обратить внимание на то, что 115-я бригада передала полосу ответственности в районе окрестностей населенных пунктов Очеретино и Керамик другой бригаде. Тогда эти населенные пункты были под контролем ВСУ. Также утверждаем, что ни одно штатное подразделение 115-й бригады ВСУ позиций не оставляло и не убегало, как это подают российские СМИ, а героически держало оборону.

В настоящее время относительно данных событий работает комиссия и ведется служебное расследование. После завершения расследования будет предоставлен подробный комментарий относительно событий под Очеретино, отметили в 115-й бригаде.

Ранее ресурс DeepState писал, что "руководство 115-й ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести".

С анализом причин прорыва украинской обороны под Очеретино от главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова можно ознакомиться по ссылке.

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