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Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький

скібіцький

Наразі в України немає можливості перемогти Росію на полі бою самотужки. Навіть вихід на кордони 1991 року не припинить агресію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Economist заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що не бачить способу для України виграти війну тільки на полі бою, адже такі війни зазвичай закінчуються переговорами. Саме тому обидві сторони наразі намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Проте будь-які перемовини, на думку Скібіцького, можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.

"На той час Росія зіткнеться із серйозними "зустрічними вітрами"", – зазначив заступник начальника ГУР МО.

Скібіцький додав, що російські військові виробничі потужності зросли, проте досягнути плато Росії вдасться на початку 2026 року, через брак матеріалів та інженерів.

Це може призвести до того, що обидві сторони можуть залишитися без зброї. Але якщо нічого не зміниться в іншому, то Україна втратить запаси першою", – сказав Скібіцький.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україні, можливо, доведеться вирішувати, чи йти на "певні компроміси".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для України неприйнятно йти на поступки агресору заради миру, - Кулеба

Автор: 

Скібіцький Вадим (293) переговори з Росією (1062)


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Топ коментарі
+85
так...а потім голодоморами та гулагами....пшел нафуй зелений зрадник
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03.05.2024 07:21
+80
З пішака почали... Грунт промацують, курви зелені.
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03.05.2024 07:33
+55
Вихід на кордони і НАТО - інакше ніяк
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03.05.2024 07:21
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Сторінка 5 з 5
Якої зброї, пане? Що ми там налагодити можемо? Я інженер і знаю, як будуються промислові підприємства, корпорації... Тут одних лише грошей (а їх треба просто тонни, так наприклад будівництво 1 заводу невеличкого коштує 30 млн долларів, з урахуванням того, що будівництво треба вести під землею ), чи банального "хочу" замало, тут треба щу купа часу від 3 років, до 7-8. Системи пожежної базпеки, вентиляція, елеватори, системи інформаційної безпеки (периметри) і тп. А так - буде у нас просто ще одне незрозуміло що, що виготовлятиме щось на кшалт ерзац озброєння. Я інколи думаю, що люди в нас десь живуть в іншому світі ніж я, де от треба просто встати, рявкнути вголос - "зробись!" і все закрутиться, почнеться массове виробництво і тп.... але як я сказав, реальність така, що зараз вже цього ніхто робити не буде, бо машинобудування в нас на рівні плінтуса зараз, нормального менеджменту вже не має, бо відсутній досвід. Ви ж наче розумна людина і невже вам не видно цього? Що в нас країна з потужнього гравця на ринках озброєння і ракетобудування зі своєю космічною програмою скотилася в суто аграрну країну де нікого ніколи не хвилювало те, що ми втратили свій промисловий потенціал?
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04.05.2024 18:15 Відповісти
Ви все одно продовжуєте нити... "Все пропадло... все пропадло..."
Я теж, між іншим, інженер, тому добре розумію, що совкове обладнання совкових заводів ДАВНО перетворилося на лайно не лише фізично, але й морально. Тому збудувати новий завод коштує дешевше, ніж перенести старий в безпечне місце. А різниця в ефективності буде як між небом та землею. Тим більше, що RUD (rapid unsheduled disassembly) не коштуватиме українському бюджету жодної копійки ("завдяки" повітряним атакам рашистів).
І $30 млн. - це фігня. Один Рейнметал ВЖЕ вкладає в українське виробництво більше. Та ще й забезпечує це виробництво власним ППО!
Але на і ППО можна зекономити, якщо розміщувати виробництво в підземеллях установок совкових стратегічних ракет. Там ВЖЕ є вентиляція, енергопостачання, пожежна безпека, ліфти і т. і.
А з приводу "ерзаців", то в українців руки ростуть переважно не з дупи, і якщо вони можуть навіть в гаражі зібрати з лайна і палок морський дрон, який топить аналоговнетний корабль чф рф, то запустити ******* виробництво вони точно зможуть.
Просто треба владі менше красти, а піднімати сраки і шукати із західними партнерами взаємовигідні умови співробітництва.
П.С. Мантри на кшталт Ваших я чую з 1990-х. Всі влади вішали українцям локшину на вуха про те, що Україна має зберегти совковий промисловий потенціал, і тому "не" повинна допускати до процесу приватизації іноземний капітал (окрім російського). Наслідки цієї політики очевидні. Приватизовані московитами українські підприємства порізані на метал УСІ.
А от ті ж таки чехи зробили навпаки. Вони ще в 1990-х віддали свої автозаводи німцям. Сподіваюся, не треба порівнювати скажімо ЗАЗ та Шкоду? Бо різниця просто величезна.
А головне: якщо в Україні буде велика кількість західних власників/співвласників, то вони будуть так тиснути на свої уряди, що допомога Україні та санкції проти параші будуть на порядок більшими.
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05.05.2024 17:14 Відповісти
а ви там були хоч раз? Ну в "в підземеллях установок совкових стратегічних ракет" ? Я був на Житомирщині і скажу або ви там ніколи не були (на тих обʼєктах), або ваше уявлення домалювало вам пару кв. кілометрів під землею. Про підземні коммунікації я взагалі мовчу, там все є... ок ок ліфти так особливо, хай буде так.
Той морський дрон зібраний "з лайна і палок", використовує Starlink як основну систему звʼязку, сам по собі дрон нічого технологічного не має, мій однокурсник ще в 2000х свій диплом таким дроном захистив, а був-би в нього старлінк, то мабуть одразу можна булоб на контракт міноборони подаватися. Топить він ті кораблі ТІЛЬКИ завдяки цьому, бо без нього він би і десь плавав по хвилям як дровиняка і все.
І ще одне, 30 млн це не фігня, це гроші, які треба щоб працювали, а не втілювали чиїсь ідеї на кшалт "давайте з ракетної шахти зробимо завод по виробництву зброї".
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06.05.2024 15:14 Відповісти
Упертість корисна лише для виколупування колючок з дупи після сідання на кактус.
У Соледарі, який сирський здав рашистам з усіма запасами зброї, що зберігалася в соляних шахтах з часів першої та другої світових війн і не була вивезена, бо вона "не надто *******", є багато кілометрів тунелів. І подібних шахт в Україні не десятки, а сотні. Тому виключно гранично упертий буде доводити, що в Україні "нема" місця для розміщення підземних виробництв. У другу світову німці примудрялися з 0 будувати підземні заводи навіть під килимовими бомбардуваннями союзників.
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07.05.2024 14:24 Відповісти
Щось лайном потягнуло від зешобли , промацують реакцію суспільства .
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03.05.2024 13:03 Відповісти
Радійте та веселіться 73% ви ж бо хтіли миру і асфальту
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03.05.2024 13:35 Відповісти
ну от, дочекались! ну то вперед - домовляйтеся. добре, якщо тільки по Дніпру вийде! якого ч-та чекали так довго?? щоб ще більше територій віддати і більше людей загинуло?? і з кожним днем все більше? то треба було одразу, хоч люди не загинули б ?
та клята зрада одразу була запланована. недарма крім Залужного весь генералітет звільнили.
і це не помилка. це просто воєний злочин. свідомий.
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03.05.2024 14:26 Відповісти
Цей наїзд абсолютно несправедливий. Шобла зе-агентів кремля чесно намагалася "одразу" - Київ за 3 дні, Україну за 2 тижні. Зе-покидьки готувалися до цього 2,5 роки, максимально ослабляючи обороноздатність України. Але ж ЗСУ, тероборона, добровольці, волонтери на чолі із Залужним вперлися та не здалися. То ви вищепереліченим і дорікайте.
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03.05.2024 15:21 Відповісти
так це і є наїзд на опу презЕдента та всю зе-шоблу! це ж вони взяли на себе відповідальність за все те, що зробили! на кого ж іще????!
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09.05.2024 00:37 Відповісти
Перший і головний пункт умов - радикальне скорочення ЗСУ.
Другий - прибирання з України ВСІЄЇ західної зброї.
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03.05.2024 18:21 Відповісти
За його логікою: у разі виходу на кордони 1991 року війна не закінчиться, переговорами закінчиться? Чи вимоги рашки про скорочення військ і техніки, дадуть нам більше шансів, що війна не розпочнеться знову через рік? Наївний чи дурний?
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03.05.2024 14:29 Відповісти
Не перше і не друге. Зе-шобла вчергове перевіряє готовність українців до капітуляції. Якщо більшості не зайде, то вони ще щось підставлять, здадуть, злиють рашистам. Залужного нема, а сирський - це лялька зєрмака.
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03.05.2024 15:24 Відповісти
Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький Джерело: Перши1й п*дорас пішов
ПРОБНІК

І так до нескінченості у випадку коли реакція на цей брєд буде позитивною, поки суспільство не зазомбують на переговори з кацапами.
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03.05.2024 15:26 Відповісти
Якщо би Талібан так думав як скібицький то не було би Афганістану. Тому в України ніколи не було державності: чоловікам впадло воювати.
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03.05.2024 15:28 Відповісти
В нас ГУР чи якесь Информбюро?Чому високопосадовець розвідки поширює поразку ЗСУ та натякає на переговори з ворогом?Хто за цим стоїть?Невже сама Влада?
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03.05.2024 15:53 Відповісти
Вона рідненька.
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03.05.2024 16:49 Відповісти
А хто ж іще?
Таки влада, бо цей "переговорник" - складова частина влади.
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03.05.2024 19:04 Відповісти
Скибицкий про себя уже сдался. Ты что политик? Занимайся разведкой. Не твое дело подобные заявы. Лучше предотвращай уничтожение американских ракет большой дальности.
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03.05.2024 16:06 Відповісти
Йому наказали, то він з нами і балакає. Невже ти думаєш, що він як вищий офіцер сам від себе несе таку пургу? Та його б вже давно відправили на фронт частиною командувати.
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03.05.2024 17:05 Відповісти
Явний виконавець доручень зелених соплів. Рашкінське ІПСО просуває. Якщо не буде реакції влади, не посадять у в'язницю або хоча б не звільнять - можна на 100% сказати що зелені хочуть злити україну і постійно мацають із цього приводу ґрунт.
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03.05.2024 16:32 Відповісти
маєш кращі ідеї? До останнього українця мабуть?
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03.05.2024 16:36 Відповісти
Мабуть.
Але тебе, ждун кацапський , це не стосується, ти расєю любиш здалеку, а допомагаєш ій із Украіни.
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03.05.2024 19:10 Відповісти
іди нах, вояка диванний. Балаболити в інтернетах, це не в окопі по коліна в воді
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03.05.2024 19:53 Відповісти
Ооооо!
Так ти прям з окопа фуячиш?
Кампутір не замочи, вояка брехливий, там води по коліна, а ти однією рукою кампутір тримаєш, другою кнопочки тицяєш, третьою автомата держиш, четвертою на гачок тиснеш, одним оком у екран, другим у приціл, третім дрона виглядаєш, бо "дикі шершні" можуть гостинця на голову скинути, вони кацапів не надто **********...
Важка доля у кацапського троля ! (Фразу дарую всим, кому може знадобитися )
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04.05.2024 08:00 Відповісти
Він так каже тому, що він не українец. Хіба не видно? Зрадницька порода.
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03.05.2024 16:42 Відповісти
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03.05.2024 16:50 Відповісти
Звільняла генерала не краіна, а конкретна погань, яка має ім'я, по батькові та прізвище (С)
...перепрошую за цитування мерзотника але цей вислів тут абсолюно влучний.
Завдяки "йому чи ім" шанси на перемогу краіни різко впали.
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03.05.2024 19:14 Відповісти
Мабуть це пробний шар, щоби по -перше подивитися на реакцію українців, по-друге підсмикнути ухилянтів від фронту, словами «а що ж ви хочете, ви ж воювати не бажаєте, а хто за вас це робити буде? Тарас Шевченко? Ну тоді і не валайте про зраду!». По-третє, він (цей Скибіцькийчи як там його) невеликий чиновник, сам би він таке проголосити не наважився. Висновок, є темник з ОПи таке казати. Далі самі тему розвивайте….
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03.05.2024 17:02 Відповісти
Космополіти завжди ********* з москалями проти УКРАЇНИ
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03.05.2024 17:11 Відповісти
Тобто все марно. Добре, що я не на війні. Ще помреш нізащо..
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03.05.2024 17:15 Відповісти
Хіба русскій мір - це ніщо?
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03.05.2024 18:19 Відповісти
Не надо быть дедом Вангой чтобы понять что етот так сказать представитель так называемых органов непонятно каких имел в виду...Ответ простой он говорит только то что ему сказал Эрмак и не больше...ни главный клоун ни кто либо другой из етих 5-6 потужных менеджеров такого себе непозволит потому что ето чревато потерей грёбанного реитинга, для влады войны нет, у них всё зашибись ихние дети и родственники не погибают в полях без укреплений и снарядов, пополнений личного состава....Поскольку безмозгла своё дело сделала, второй раз такой номер не прошёл бы, так што приходиться искать другово ...После Майдана была допущена роковая ошибка все которые должны были быть убраны от гос сектора на растояние выстрела ракеты Атакамс, очень скоро вернулись к власти и приступили к занятию, которым они владеют в совершенстве- грабить и продавать государство...Незнаю почему то кажется что война может вторым шансом очистится и идти в период...
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03.05.2024 17:20 Відповісти
То нах...уй ви потрібні, буратіни й.о.б.а.н.і.?
Отримувати ********* зарплати і щьолкати хохотальником всяку хєрь, нагнітати зневіру? Чи працюєте врівноважувачем зєбіло-марафону?
Беріть калашмати - і вперед, реалізовувати плани Зє-рмака-Сирського!
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03.05.2024 17:28 Відповісти
Шарлатани-піарщики.
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03.05.2024 17:45 Відповісти
"До «дагаварімся пасередінє» я буду президентом, а потім не знаю.
Треба с#обуватись за кордон і рятувати своє життя і гроші".

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03.05.2024 18:50 Відповісти
Так у чому справа?
Воно має готельчик у Беліз-сіті, на Карібському морі.
І пиво там BELKIN досить непогане.
Здав би владу Залужному та і ФПІРЬОТ ,ЖАРЕ НАВСТРЕЧУ.
Тропіки, "кракадилы, пальмы, баобабы, и жена хренцузскава посла" (С)
І самому в кайф, і державі порятунок.
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03.05.2024 19:23 Відповісти
а беню каломойского куда девать . он тоже хочет море пива
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03.05.2024 19:57 Відповісти
Интервью изданию Экономист. Кто дал разрешение на это интервью. Зачем такое озвучивать американцам. И теперь все сложите с рейтингом тайм. Кто самый влиятельный в Украине. Оплаченное лобби. Короче смотрим Швеца, тот этих ребят особенно любит
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03.05.2024 18:56 Відповісти
Американе давно толкали к переговорам. Еще в 2022 году.
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03.05.2024 19:01 Відповісти
я не удивлюсь если узнаю что эта мразь работала на рашку!
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03.05.2024 19:13 Відповісти
Зелена шобла зондує ґрунт для здачі України? Якої це завдало шкоди, вже й щохвилини звідси міжнародній підтримці України?
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03.05.2024 19:16 Відповісти
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! кто то прорсийских политиков озвучивает то что хочет агрессор. Война должна закончиться полной капитуляцией росии с аыплатой контрибуции. Также отказом росси и от ядерного оружия. Их тоже надо заставить от ядерки , как они когда то заставили отказаться Украину и Қазақстан. СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.05.2024 20:31 Відповісти
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