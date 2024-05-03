Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький

Наразі в України немає можливості перемогти Росію на полі бою самотужки. Навіть вихід на кордони 1991 року не припинить агресію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Economist заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що не бачить способу для України виграти війну тільки на полі бою, адже такі війни зазвичай закінчуються переговорами. Саме тому обидві сторони наразі намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Проте будь-які перемовини, на думку Скібіцького, можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.

"На той час Росія зіткнеться із серйозними "зустрічними вітрами"", – зазначив заступник начальника ГУР МО.

Скібіцький додав, що російські військові виробничі потужності зросли, проте досягнути плато Росії вдасться на початку 2026 року, через брак матеріалів та інженерів.

Це може призвести до того, що обидві сторони можуть залишитися без зброї. Але якщо нічого не зміниться в іншому, то Україна втратить запаси першою", – сказав Скібіцький.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україні, можливо, доведеться вирішувати, чи йти на "певні компроміси".

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