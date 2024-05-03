Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький
Наразі в України немає можливості перемогти Росію на полі бою самотужки. Навіть вихід на кордони 1991 року не припинить агресію Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Economist заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
Він зазначив, що не бачить способу для України виграти війну тільки на полі бою, адже такі війни зазвичай закінчуються переговорами. Саме тому обидві сторони наразі намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Проте будь-які перемовини, на думку Скібіцького, можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.
"На той час Росія зіткнеться із серйозними "зустрічними вітрами"", – зазначив заступник начальника ГУР МО.
Скібіцький додав, що російські військові виробничі потужності зросли, проте досягнути плато Росії вдасться на початку 2026 року, через брак матеріалів та інженерів.
Це може призвести до того, що обидві сторони можуть залишитися без зброї. Але якщо нічого не зміниться в іншому, то Україна втратить запаси першою", – сказав Скібіцький.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україні, можливо, доведеться вирішувати, чи йти на "певні компроміси".
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Я теж, між іншим, інженер, тому добре розумію, що совкове обладнання совкових заводів ДАВНО перетворилося на лайно не лише фізично, але й морально. Тому збудувати новий завод коштує дешевше, ніж перенести старий в безпечне місце. А різниця в ефективності буде як між небом та землею. Тим більше, що RUD (rapid unsheduled disassembly) не коштуватиме українському бюджету жодної копійки ("завдяки" повітряним атакам рашистів).
І $30 млн. - це фігня. Один Рейнметал ВЖЕ вкладає в українське виробництво більше. Та ще й забезпечує це виробництво власним ППО!
Але на і ППО можна зекономити, якщо розміщувати виробництво в підземеллях установок совкових стратегічних ракет. Там ВЖЕ є вентиляція, енергопостачання, пожежна безпека, ліфти і т. і.
А з приводу "ерзаців", то в українців руки ростуть переважно не з дупи, і якщо вони можуть навіть в гаражі зібрати з лайна і палок морський дрон, який топить аналоговнетний корабль чф рф, то запустити ******* виробництво вони точно зможуть.
Просто треба владі менше красти, а піднімати сраки і шукати із західними партнерами взаємовигідні умови співробітництва.
П.С. Мантри на кшталт Ваших я чую з 1990-х. Всі влади вішали українцям локшину на вуха про те, що Україна має зберегти совковий промисловий потенціал, і тому "не" повинна допускати до процесу приватизації іноземний капітал (окрім російського). Наслідки цієї політики очевидні. Приватизовані московитами українські підприємства порізані на метал УСІ.
А от ті ж таки чехи зробили навпаки. Вони ще в 1990-х віддали свої автозаводи німцям. Сподіваюся, не треба порівнювати скажімо ЗАЗ та Шкоду? Бо різниця просто величезна.
А головне: якщо в Україні буде велика кількість західних власників/співвласників, то вони будуть так тиснути на свої уряди, що допомога Україні та санкції проти параші будуть на порядок більшими.
Той морський дрон зібраний "з лайна і палок", використовує Starlink як основну систему звʼязку, сам по собі дрон нічого технологічного не має, мій однокурсник ще в 2000х свій диплом таким дроном захистив, а був-би в нього старлінк, то мабуть одразу можна булоб на контракт міноборони подаватися. Топить він ті кораблі ТІЛЬКИ завдяки цьому, бо без нього він би і десь плавав по хвилям як дровиняка і все.
І ще одне, 30 млн це не фігня, це гроші, які треба щоб працювали, а не втілювали чиїсь ідеї на кшалт "давайте з ракетної шахти зробимо завод по виробництву зброї".
У Соледарі, який сирський здав рашистам з усіма запасами зброї, що зберігалася в соляних шахтах з часів першої та другої світових війн і не була вивезена, бо вона "не надто *******", є багато кілометрів тунелів. І подібних шахт в Україні не десятки, а сотні. Тому виключно гранично упертий буде доводити, що в Україні "нема" місця для розміщення підземних виробництв. У другу світову німці примудрялися з 0 будувати підземні заводи навіть під килимовими бомбардуваннями союзників.
та клята зрада одразу була запланована. недарма крім Залужного весь генералітет звільнили.
і це не помилка. це просто воєний злочин. свідомий.
Другий - прибирання з України ВСІЄЇ західної зброї.
ПРОБНІК
І так до нескінченості у випадку коли реакція на цей брєд буде позитивною, поки суспільство не зазомбують на переговори з кацапами.
Таки влада, бо цей "переговорник" - складова частина влади.
Але тебе, ждун кацапський , це не стосується, ти расєю любиш здалеку, а допомагаєш ій із Украіни.
Так ти прям з окопа фуячиш?
Кампутір не замочи, вояка брехливий, там води по коліна, а ти однією рукою кампутір тримаєш, другою кнопочки тицяєш, третьою автомата держиш, четвертою на гачок тиснеш, одним оком у екран, другим у приціл, третім дрона виглядаєш, бо "дикі шершні" можуть гостинця на голову скинути, вони кацапів не надто **********...
Важка доля у кацапського троля ! (Фразу дарую всим, кому може знадобитися )
...перепрошую за цитування мерзотника але цей вислів тут абсолюно влучний.
Завдяки "йому чи ім" шанси на перемогу краіни різко впали.
Отримувати ********* зарплати і щьолкати хохотальником всяку хєрь, нагнітати зневіру? Чи працюєте врівноважувачем зєбіло-марафону?
Беріть калашмати - і вперед, реалізовувати плани Зє-рмака-Сирського!
Треба с#обуватись за кордон і рятувати своє життя і гроші".
Воно має готельчик у Беліз-сіті, на Карібському морі.
І пиво там BELKIN досить непогане.
Здав би владу Залужному та і ФПІРЬОТ ,ЖАРЕ НАВСТРЕЧУ.
Тропіки, "кракадилы, пальмы, баобабы, и жена хренцузскава посла" (С)
І самому в кайф, і державі порятунок.