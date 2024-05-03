Россию вряд ли удастся победить на поле боя, такие войны могут закончиться только договорами, - Скибицкий
Сейчас у Украины нет возможности победить Россию на поле боя самостоятельно. Даже выход на границы 1991 года не остановит агрессию России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Он отметил, что не видит способа для Украины выиграть войну только на поле боя, так как такие войны обычно заканчиваются переговорами. Именно поэтому обе стороны сейчас пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Однако какие либо переговоры, по мнению Скибицкого, могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
"К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами"", - отметил заместитель начальника ГУР МО.
Скибицкий добавил, что российские военные производственные мощности возросли, однако достичь плато России удастся в начале 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров.
Это может привести к тому, что обе стороны могут остаться без оружия. Но если ничего не изменится в другом, то Украина потеряет запасы первой", - сказал Скибицкий.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украине, возможно, придется решать, идти ли на "определенные компромиссы".
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Я теж, між іншим, інженер, тому добре розумію, що совкове обладнання совкових заводів ДАВНО перетворилося на лайно не лише фізично, але й морально. Тому збудувати новий завод коштує дешевше, ніж перенести старий в безпечне місце. А різниця в ефективності буде як між небом та землею. Тим більше, що RUD (rapid unsheduled disassembly) не коштуватиме українському бюджету жодної копійки ("завдяки" повітряним атакам рашистів).
І $30 млн. - це фігня. Один Рейнметал ВЖЕ вкладає в українське виробництво більше. Та ще й забезпечує це виробництво власним ППО!
Але на і ППО можна зекономити, якщо розміщувати виробництво в підземеллях установок совкових стратегічних ракет. Там ВЖЕ є вентиляція, енергопостачання, пожежна безпека, ліфти і т. і.
А з приводу "ерзаців", то в українців руки ростуть переважно не з дупи, і якщо вони можуть навіть в гаражі зібрати з лайна і палок морський дрон, який топить аналоговнетний корабль чф рф, то запустити ******* виробництво вони точно зможуть.
Просто треба владі менше красти, а піднімати сраки і шукати із західними партнерами взаємовигідні умови співробітництва.
П.С. Мантри на кшталт Ваших я чую з 1990-х. Всі влади вішали українцям локшину на вуха про те, що Україна має зберегти совковий промисловий потенціал, і тому "не" повинна допускати до процесу приватизації іноземний капітал (окрім російського). Наслідки цієї політики очевидні. Приватизовані московитами українські підприємства порізані на метал УСІ.
А от ті ж таки чехи зробили навпаки. Вони ще в 1990-х віддали свої автозаводи німцям. Сподіваюся, не треба порівнювати скажімо ЗАЗ та Шкоду? Бо різниця просто величезна.
А головне: якщо в Україні буде велика кількість західних власників/співвласників, то вони будуть так тиснути на свої уряди, що допомога Україні та санкції проти параші будуть на порядок більшими.
Той морський дрон зібраний "з лайна і палок", використовує Starlink як основну систему звʼязку, сам по собі дрон нічого технологічного не має, мій однокурсник ще в 2000х свій диплом таким дроном захистив, а був-би в нього старлінк, то мабуть одразу можна булоб на контракт міноборони подаватися. Топить він ті кораблі ТІЛЬКИ завдяки цьому, бо без нього він би і десь плавав по хвилям як дровиняка і все.
І ще одне, 30 млн це не фігня, це гроші, які треба щоб працювали, а не втілювали чиїсь ідеї на кшалт "давайте з ракетної шахти зробимо завод по виробництву зброї".
У Соледарі, який сирський здав рашистам з усіма запасами зброї, що зберігалася в соляних шахтах з часів першої та другої світових війн і не була вивезена, бо вона "не надто *******", є багато кілометрів тунелів. І подібних шахт в Україні не десятки, а сотні. Тому виключно гранично упертий буде доводити, що в Україні "нема" місця для розміщення підземних виробництв. У другу світову німці примудрялися з 0 будувати підземні заводи навіть під килимовими бомбардуваннями союзників.
та клята зрада одразу була запланована. недарма крім Залужного весь генералітет звільнили.
і це не помилка. це просто воєний злочин. свідомий.
Другий - прибирання з України ВСІЄЇ західної зброї.
ПРОБНІК
І так до нескінченості у випадку коли реакція на цей брєд буде позитивною, поки суспільство не зазомбують на переговори з кацапами.
Таки влада, бо цей "переговорник" - складова частина влади.
Але тебе, ждун кацапський , це не стосується, ти расєю любиш здалеку, а допомагаєш ій із Украіни.
Так ти прям з окопа фуячиш?
Кампутір не замочи, вояка брехливий, там води по коліна, а ти однією рукою кампутір тримаєш, другою кнопочки тицяєш, третьою автомата держиш, четвертою на гачок тиснеш, одним оком у екран, другим у приціл, третім дрона виглядаєш, бо "дикі шершні" можуть гостинця на голову скинути, вони кацапів не надто **********...
Важка доля у кацапського троля ! (Фразу дарую всим, кому може знадобитися )
...перепрошую за цитування мерзотника але цей вислів тут абсолюно влучний.
Завдяки "йому чи ім" шанси на перемогу краіни різко впали.
Отримувати ********* зарплати і щьолкати хохотальником всяку хєрь, нагнітати зневіру? Чи працюєте врівноважувачем зєбіло-марафону?
Беріть калашмати - і вперед, реалізовувати плани Зє-рмака-Сирського!
Треба с#обуватись за кордон і рятувати своє життя і гроші".
Воно має готельчик у Беліз-сіті, на Карібському морі.
І пиво там BELKIN досить непогане.
Здав би владу Залужному та і ФПІРЬОТ ,ЖАРЕ НАВСТРЕЧУ.
Тропіки, "кракадилы, пальмы, баобабы, и жена хренцузскава посла" (С)
І самому в кайф, і державі порятунок.