Россию вряд ли удастся победить на поле боя, такие войны могут закончиться только договорами, - Скибицкий

Сейчас у Украины нет возможности победить Россию на поле боя самостоятельно. Даже выход на границы 1991 года не остановит агрессию России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что не видит способа для Украины выиграть войну только на поле боя, так как такие войны обычно заканчиваются переговорами. Именно поэтому обе стороны сейчас пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Однако какие либо переговоры, по мнению Скибицкого, могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

"К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами"", - отметил заместитель начальника ГУР МО.

Скибицкий добавил, что российские военные производственные мощности возросли, однако достичь плато России удастся в начале 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров.

Это может привести к тому, что обе стороны могут остаться без оружия. Но если ничего не изменится в другом, то Украина потеряет запасы первой", - сказал Скибицкий.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украине, возможно, придется решать, идти ли на "определенные компромиссы".

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