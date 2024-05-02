Для Украины неприемлемо идти на уступки агрессору ради мира, - Кулеба

Пути завершения российско-украинской войны, которые предусматривают любые уступки со стороны Украины ради мира со страной-агрессором, неприемлемы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

Министра спросили, какое поле для компромиссов рассматривает Украина, поскольку в переговорах обе стороны должны пойти на какие-то уступки, и вспомнили якобы проект мирного соглашения от марта 2022 года, который недавно опубликовали СМИ.

"Думаю, одним из самых больших успехов российской пропаганды в международной политике является то, что они заставили всех сосредоточить дискуссии на том, чем должна уступить Украина, компромиссах, на которые должна пойти Украина. Так уже было между 2014 и 2022 годом - все разговоры велись о том, что Украина сделает, чтобы Россия отцепилась. И хотя мы установили факт, что Россия совершила преступление, мы от этого приходим к странному выводу, что это Украина должна чем-то уступать. Чтобы помочь России исправить преступление, или как? Это просто безумие, что у нас идут такие разговоры. Почему мы не говорим о том, чем должна уступить Россия, чтобы прекратить войну?" - подчеркнул Кулеба.

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Глава МИД Украины вспомнил "самую любимую историю, которую любит рассказывать глава МИД РФ" - о так называемых "стамбульских договоренностях", которых на самом деле не было. И подчеркнул, что на самом деле нужно задавать вопрос - почему постоянно говорится о том, чем должна уступить Украина.

"Мы категорически отвергаем такой подход. Мы достаточно потеряли, мы достаточно боролись, и мы заслуживаем большего уважения, чем разговоры о том, чем еще мы должны пожертвовать", - подчеркнул Кулеба.

Министр также добавил, что все, что было сделано в качестве конструктивных уступок в 2014-2022 годах, не помогло предотвратить полномасштабное вторжение.

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