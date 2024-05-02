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Новости Война
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Для Украины неприемлемо идти на уступки агрессору ради мира, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Пути завершения российско-украинской войны, которые предусматривают любые уступки со стороны Украины ради мира со страной-агрессором, неприемлемы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

Министра спросили, какое поле для компромиссов рассматривает Украина, поскольку в переговорах обе стороны должны пойти на какие-то уступки, и вспомнили якобы проект мирного соглашения от марта 2022 года, который недавно опубликовали СМИ.

"Думаю, одним из самых больших успехов российской пропаганды в международной политике является то, что они заставили всех сосредоточить дискуссии на том, чем должна уступить Украина, компромиссах, на которые должна пойти Украина. Так уже было между 2014 и 2022 годом - все разговоры велись о том, что Украина сделает, чтобы Россия отцепилась. И хотя мы установили факт, что Россия совершила преступление, мы от этого приходим к странному выводу, что это Украина должна чем-то уступать. Чтобы помочь России исправить преступление, или как? Это просто безумие, что у нас идут такие разговоры. Почему мы не говорим о том, чем должна уступить Россия, чтобы прекратить войну?" - подчеркнул Кулеба.

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Глава МИД Украины вспомнил "самую любимую историю, которую любит рассказывать глава МИД РФ" - о так называемых "стамбульских договоренностях", которых на самом деле не было. И подчеркнул, что на самом деле нужно задавать вопрос - почему постоянно говорится о том, чем должна уступить Украина.

"Мы категорически отвергаем такой подход. Мы достаточно потеряли, мы достаточно боролись, и мы заслуживаем большего уважения, чем разговоры о том, чем еще мы должны пожертвовать", - подчеркнул Кулеба.

Министр также добавил, что все, что было сделано в качестве конструктивных уступок в 2014-2022 годах, не помогло предотвратить полномасштабное вторжение.

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Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+8
Ага - Кулєба з лопатою особисто буде воювати під Часовим Яром ...
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02.05.2024 13:30
+5
Шо, Кулебо: на спробу обережненько паличков тикаєш?
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02.05.2024 13:32
+5
Бери лопату,кулєба.
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02.05.2024 13:35
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Ага - Кулєба з лопатою особисто буде воювати під Часовим Яром ...
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02.05.2024 13:30 Ответить
Ви пропонуєте перемовини про заморожування війни з кацапами?
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02.05.2024 13:44 Ответить
Ви такі наївні - питання пермовин буде вирішуватися не Україною . А між Россією ,США та Китаєм .
А Україна або прийме ці умови,якій їй скажуть - або буде реально відбиватися лопатами . Але я думаю ,що навіть лопати зелене бидло вже розікрало .
Тому ви можете скільки хочеш жити ілюзіями про "пабєди " та "контрнаступи " - але від українців наразі вже практично не залежить - голими руками КАБи та Калібри - може хіба Гавнокомандувач з Дурнебою голими руками в своїх відосиках зупиняти ...
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02.05.2024 15:37 Ответить
Так що ви плануєте робити особисто? Окрім розмов у стилі мамкіного циніка?
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02.05.2024 16:49 Ответить
Я не буду перебувати в ілюзіях - що Україна .як держава ,буде вирішувати ,як буде закінчуватися ця війна . Крапку в ній поставлять Байден та СІ . Тому ,що Україна мала свій шанс впливати на процес - але успішно про ..ла.
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02.05.2024 17:02 Ответить
Ви не відповіли на питання. Що робити плануєте?
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02.05.2024 17:04 Ответить
Прочитайте ще раз відповідь зверху .

Людям здаєть ,що робить - це бігти ,донатити , махати руками .

Насправді правильно робити - це перед усім правльно розуміти ситуацію, не обманювати себе та інших .

Якби весь народ - задав собі вчасно питання - якого хєра до цих пір країною керують некомпетентні брехливі ,злодії - то можна було б уникнути багато проблем в тому числі і війни...

Але ні - потрібно - бігати ,махати донатити - але думати немає чим і коли ...
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02.05.2024 17:09 Ответить
Ви так і не відповіли на питання. Що саме ви робити плануєте? Чи ви депутат, який відповідає що завгодно, окрім як на питання?
Чекаю відповіді.
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02.05.2024 17:45 Ответить
Я же не винен ,що ви не розумієте моєї відповіді )))
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02.05.2024 17:46 Ответить
Із того що ви виляли і з якими аргументами це робили, я зрозумів тільки те, що ви плануєте нічого не робити, та чекаєте кацапів, тобто ви або ждун, або кацапський агент.
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02.05.2024 17:55 Ответить
А я зрозумів ,що ДУМАТИ , то не ваше ... Ваше - ЛОПАТАМИ штурмувати мінні поля ...
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02.05.2024 18:11 Ответить
Маячню верзете.
Чий Крим?
путін хто?
Хто підірвав Каховську дамбу?
Скільки загинуло містян в Маріуполі (приблизно)?
По який причині кацапи могли б не напасти повномасштабно у 2022 році?

Відповідайте.
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02.05.2024 18:14 Ответить
Відповім на останнє - по тій самій причині чому не напали на Україну при Порошенко.
І задам зустрічне - чому вибираючи напасти на Прибалтику чи Україну ? Пуйло вибрало Україну?
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02.05.2024 18:27 Ответить
Чому не відповідаєш не інші питання, кацапику?
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02.05.2024 20:43 Ответить
Для чого ? Ти ж думаєш ,що знаєш відповіді.
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02.05.2024 20:46 Ответить
Це був тест на кацапа/не_кацапа, і ти його провалив, кацап.
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02.05.2024 21:50 Ответить
З точки зору психології Юнга - ти не можеш пермогти в собі внутрішнього кацапа - раз ти на цьому такий зациклений ...
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02.05.2024 22:32 Ответить
Досить виправдовувань, кацапику.
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02.05.2024 23:18 Ответить
Кожне звинувачення автобіограіфчне . Карл Юнг
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03.05.2024 00:44 Ответить
Кацап, а напиши "путін - *****" та "Крим - Україна".
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03.05.2024 13:43 Ответить
Путін -***** . Крим - Україна. А хворі на голову патріоти - біда для країни...
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03.05.2024 13:58 Ответить
А чого це путін в тебе з великої літери, кацапику?
Та і з патріотом ти промахнувся, кацапику, бо з мене він такий собі.
А головна біда для України - це ждуни/совки та кацапськи агенти.
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03.05.2024 14:25 Ответить
Шо, Кулебо: на спробу обережненько паличков тикаєш?
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02.05.2024 13:32 Ответить
Ну то не йди
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02.05.2024 13:34 Ответить
Бери лопату,кулєба.
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02.05.2024 13:35 Ответить
І республіками іноді керують голі королі.
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D1%F2%E0%ED%B3%F1%**%E0%E2%20%AA%**%E8%20%CB%C5%D6 Станіслав Єжи ЛЕЦ
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02.05.2024 13:37 Ответить
кулєба ти голий король , проси у всіх зброю цілодобово ставай хоч на коліна хоч як ти можеш , бо нас може не стати ,а те що ти особисто думаєш всім до сраки
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02.05.2024 13:44 Ответить
стамбульських перемовин не було? і оманської зустрічі не було? а наполегливого прагнення зустрітися з президентом раші зразу ж після 2019 року теж не було? І шашлики в травні не обіцяли?
Ото кляті журнашлюхи стільки набрехали, ну значить точно каву в Криму будем пити.
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02.05.2024 14:09 Ответить
Розмова про "Стамбульскі перемовини" це кацапські методички, якими кацапи виправдовують свою втечу з півночі України.
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02.05.2024 16:51 Ответить
Та ви перші, уїбани зелені, побіжите лизати сапоги кацапам. Особливо ваш гундосий Лідор, який підставляв свою сраку в кацапських лазнях.
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02.05.2024 16:18 Ответить
Ті, хто особисто не воює, чиї близькі не воюють, і ті, кому не грозить опинитись на фронті завжди будуть гучніше всіх виступати за "війну до останнього".
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02.05.2024 16:40 Ответить
У майбутньому є лише три варіанти для українців:
- воюємо проти кацапів або допомагаємо хто чим може;
- воюємо за кацапів як поневолені;
- покидаємо країну будь-яким чином.
Який варіант обираєте?
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02.05.2024 16:56 Ответить
З чого ви взяли, що кацапи дуже хочуть всіх нас "поневолити" і воювати ще з кимось після України? Я так не думаю. Неможливо тримати під контролем 25-30 млн. нелояльного населення. У них адмін. ресурсу не вистачить.
Як і будь-яких ресурсів, щоб в подальшому воювати проти Польщі, Німеччини і т.д.
Та і не потрібно їм це. Режим путіна продовжує війну, щоб залишитись на плаву, бо він не може дозволити собі програти "режиму коміка Зе", і йому потрібен контроль над регіонами, які він вже включив у склад рф. Пуйло не з тих, хто дасть задню. Він мусить щось виторгувати для себе в цій війні, щоб не впасти лицем в бруд перед Заходом і Китаєм. А ще їх (рашистів) цікавить контроль над Чорним морем, буферна зона між рф і НАТО у вигляді частини України і слабка Україна з економічної і промислової точки зору. Щоб бути панівним суб'єктом міжнародної торгівлі в Чорноморському регіоні.
І заради цього пуйло буде кидати на війну всі свої людські і матеріально-технічні ресурси. І буде вбивати наших людей, руйнувати нашу інфраструктуру, промисловість, буде створювати для українського населення максимальні незручності (наприклад, блекаути). Аж поки ми не погодимось на якийсь компроміс.
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02.05.2024 19:52 Ответить
"З чого ви взяли, що кацапи дуже хочуть всіх нас "поневолити" "

З тих ідіотів, які ввжали, що кацапи не нападуть у 2022 році.
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02.05.2024 21:49 Ответить
Зараз не 12 чи 14 століття... Пріоритети і цілі ******** війн вже інші.
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03.05.2024 01:18 Ответить
Те ж саме ті самі ідіоти казали десь 23.02.22.
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03.05.2024 01:36 Ответить
Вони прийшли нас вбивати, всіх: і комбатантів, і не комбатантів.
Вбивати та грабувати, все поспіль, аж до унітазів включно.
Буча тому приклад ...
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02.05.2024 22:43 Ответить
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02.05.2024 22:27 Ответить
оппа
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05.05.2024 14:45 Ответить
 
 