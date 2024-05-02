Для Украины неприемлемо идти на уступки агрессору ради мира, - Кулеба
Пути завершения российско-украинской войны, которые предусматривают любые уступки со стороны Украины ради мира со страной-агрессором, неприемлемы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.
Министра спросили, какое поле для компромиссов рассматривает Украина, поскольку в переговорах обе стороны должны пойти на какие-то уступки, и вспомнили якобы проект мирного соглашения от марта 2022 года, который недавно опубликовали СМИ.
"Думаю, одним из самых больших успехов российской пропаганды в международной политике является то, что они заставили всех сосредоточить дискуссии на том, чем должна уступить Украина, компромиссах, на которые должна пойти Украина. Так уже было между 2014 и 2022 годом - все разговоры велись о том, что Украина сделает, чтобы Россия отцепилась. И хотя мы установили факт, что Россия совершила преступление, мы от этого приходим к странному выводу, что это Украина должна чем-то уступать. Чтобы помочь России исправить преступление, или как? Это просто безумие, что у нас идут такие разговоры. Почему мы не говорим о том, чем должна уступить Россия, чтобы прекратить войну?" - подчеркнул Кулеба.
Глава МИД Украины вспомнил "самую любимую историю, которую любит рассказывать глава МИД РФ" - о так называемых "стамбульских договоренностях", которых на самом деле не было. И подчеркнул, что на самом деле нужно задавать вопрос - почему постоянно говорится о том, чем должна уступить Украина.
"Мы категорически отвергаем такой подход. Мы достаточно потеряли, мы достаточно боролись, и мы заслуживаем большего уважения, чем разговоры о том, чем еще мы должны пожертвовать", - подчеркнул Кулеба.
Министр также добавил, что все, что было сделано в качестве конструктивных уступок в 2014-2022 годах, не помогло предотвратить полномасштабное вторжение.
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А Україна або прийме ці умови,якій їй скажуть - або буде реально відбиватися лопатами . Але я думаю ,що навіть лопати зелене бидло вже розікрало .
Тому ви можете скільки хочеш жити ілюзіями про "пабєди " та "контрнаступи " - але від українців наразі вже практично не залежить - голими руками КАБи та Калібри - може хіба Гавнокомандувач з Дурнебою голими руками в своїх відосиках зупиняти ...
Людям здаєть ,що робить - це бігти ,донатити , махати руками .
Насправді правильно робити - це перед усім правльно розуміти ситуацію, не обманювати себе та інших .
Якби весь народ - задав собі вчасно питання - якого хєра до цих пір країною керують некомпетентні брехливі ,злодії - то можна було б уникнути багато проблем в тому числі і війни...
Але ні - потрібно - бігати ,махати донатити - але думати немає чим і коли ...
Чекаю відповіді.
Чий Крим?
путін хто?
Хто підірвав Каховську дамбу?
Скільки загинуло містян в Маріуполі (приблизно)?
По який причині кацапи могли б не напасти повномасштабно у 2022 році?
Відповідайте.
І задам зустрічне - чому вибираючи напасти на Прибалтику чи Україну ? Пуйло вибрало Україну?
Та і з патріотом ти промахнувся, кацапику, бо з мене він такий собі.
А головна біда для України - це ждуни/совки та кацапськи агенти.
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D1%F2%E0%ED%B3%F1%**%E0%E2%20%AA%**%E8%20%CB%C5%D6 Станіслав Єжи ЛЕЦ
Ото кляті журнашлюхи стільки набрехали, ну значить точно каву в Криму будем пити.
- воюємо проти кацапів або допомагаємо хто чим може;
- воюємо за кацапів як поневолені;
- покидаємо країну будь-яким чином.
Який варіант обираєте?
Як і будь-яких ресурсів, щоб в подальшому воювати проти Польщі, Німеччини і т.д.
Та і не потрібно їм це. Режим путіна продовжує війну, щоб залишитись на плаву, бо він не може дозволити собі програти "режиму коміка Зе", і йому потрібен контроль над регіонами, які він вже включив у склад рф. Пуйло не з тих, хто дасть задню. Він мусить щось виторгувати для себе в цій війні, щоб не впасти лицем в бруд перед Заходом і Китаєм. А ще їх (рашистів) цікавить контроль над Чорним морем, буферна зона між рф і НАТО у вигляді частини України і слабка Україна з економічної і промислової точки зору. Щоб бути панівним суб'єктом міжнародної торгівлі в Чорноморському регіоні.
І заради цього пуйло буде кидати на війну всі свої людські і матеріально-технічні ресурси. І буде вбивати наших людей, руйнувати нашу інфраструктуру, промисловість, буде створювати для українського населення максимальні незручності (наприклад, блекаути). Аж поки ми не погодимось на якийсь компроміс.
З тих ідіотів, які ввжали, що кацапи не нападуть у 2022 році.
Вбивати та грабувати, все поспіль, аж до унітазів включно.
Буча тому приклад ...