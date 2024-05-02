УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8730 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 467 41

Для України неприйнятно йти на поступки агресору заради миру, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Шляхи завершення російсько-української війни, які передбачають будь-які поступки з боку України заради миру із країною-агресоркою, є неприйнятними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Foreign Policy.

Міністра запитали, яке поле для компромісів розглядає Україна, оскільки у перемовинах обидві сторони мають піти на якісь поступки, та пригадали нібито проєкт мирної угоди від березня 2022 року, який нещодавно опублікували ЗМІ.

"Думаю, одним з найбільших успіхів російської пропаганди у міжнародній політиці є те, що вони змусили усіх зосередити дискусії на тому, чим має поступитися Україна, компромісах, на які має піти Україна. Так вже було між 2014 і 2022 роком – усі розмови точилися про те, що Україна зробить, щоб Росія відчепилася. І хоча ми встановили факт, що Росія скоїла злочин, ми від цього приходимо до дивного висновку, що це Україна має чимось поступатись. Щоб допомогти Росії виправити злочин, чи як? Це просто божевілля, що у нас йдуть такі розмови. Чому ми не говоримо про те, чим має поступитися Росія, щоб припинити війну?" - наголосив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щойно Росія продемонструє щире бажання вести переговори, США будуть там. Вірю, що українці теж будуть, - Блінкен

Глава МЗС України пригадав "найулюбленішу історію, яку любить розповідати очільник МЗС РФ" – про так звані "стамбульські домовленості", яких насправді не було. І наголосив, що насправді потрібно ставити питання – чому постійно йдеться про те, чим має поступитися Україна.

"Ми категорично відкидаємо такий підхід. Ми достатньо втратили, ми достатньо боролися, і ми заслуговуємо більшої поваги, ніж розмови про те, чим ще ми маємо пожертвувати", - наголосив Кулеба.

Міністр також додав, що усе, що було зроблено як конструктивні поступки у 2014-2022 роках, не допомогло відвернути повномасштабне вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не вірю в будь-який формат перемир’я з Російською Федерацією, - Зеленський

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Ага - Кулєба з лопатою особисто буде воювати під Часовим Яром ...
показати весь коментар
02.05.2024 13:30
+5
Шо, Кулебо: на спробу обережненько паличков тикаєш?
показати весь коментар
02.05.2024 13:32
+5
Бери лопату,кулєба.
показати весь коментар
02.05.2024 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага - Кулєба з лопатою особисто буде воювати під Часовим Яром ...
показати весь коментар
02.05.2024 13:30 Відповісти
Ви пропонуєте перемовини про заморожування війни з кацапами?
показати весь коментар
02.05.2024 13:44 Відповісти
Ви такі наївні - питання пермовин буде вирішуватися не Україною . А між Россією ,США та Китаєм .
А Україна або прийме ці умови,якій їй скажуть - або буде реально відбиватися лопатами . Але я думаю ,що навіть лопати зелене бидло вже розікрало .
Тому ви можете скільки хочеш жити ілюзіями про "пабєди " та "контрнаступи " - але від українців наразі вже практично не залежить - голими руками КАБи та Калібри - може хіба Гавнокомандувач з Дурнебою голими руками в своїх відосиках зупиняти ...
показати весь коментар
02.05.2024 15:37 Відповісти
Так що ви плануєте робити особисто? Окрім розмов у стилі мамкіного циніка?
показати весь коментар
02.05.2024 16:49 Відповісти
Я не буду перебувати в ілюзіях - що Україна .як держава ,буде вирішувати ,як буде закінчуватися ця війна . Крапку в ній поставлять Байден та СІ . Тому ,що Україна мала свій шанс впливати на процес - але успішно про ..ла.
показати весь коментар
02.05.2024 17:02 Відповісти
Ви не відповіли на питання. Що робити плануєте?
показати весь коментар
02.05.2024 17:04 Відповісти
Прочитайте ще раз відповідь зверху .

Людям здаєть ,що робить - це бігти ,донатити , махати руками .

Насправді правильно робити - це перед усім правльно розуміти ситуацію, не обманювати себе та інших .

Якби весь народ - задав собі вчасно питання - якого хєра до цих пір країною керують некомпетентні брехливі ,злодії - то можна було б уникнути багато проблем в тому числі і війни...

Але ні - потрібно - бігати ,махати донатити - але думати немає чим і коли ...
показати весь коментар
02.05.2024 17:09 Відповісти
Ви так і не відповіли на питання. Що саме ви робити плануєте? Чи ви депутат, який відповідає що завгодно, окрім як на питання?
Чекаю відповіді.
показати весь коментар
02.05.2024 17:45 Відповісти
Я же не винен ,що ви не розумієте моєї відповіді )))
показати весь коментар
02.05.2024 17:46 Відповісти
Із того що ви виляли і з якими аргументами це робили, я зрозумів тільки те, що ви плануєте нічого не робити, та чекаєте кацапів, тобто ви або ждун, або кацапський агент.
показати весь коментар
02.05.2024 17:55 Відповісти
А я зрозумів ,що ДУМАТИ , то не ваше ... Ваше - ЛОПАТАМИ штурмувати мінні поля ...
показати весь коментар
02.05.2024 18:11 Відповісти
Маячню верзете.
Чий Крим?
путін хто?
Хто підірвав Каховську дамбу?
Скільки загинуло містян в Маріуполі (приблизно)?
По який причині кацапи могли б не напасти повномасштабно у 2022 році?

Відповідайте.
показати весь коментар
02.05.2024 18:14 Відповісти
Відповім на останнє - по тій самій причині чому не напали на Україну при Порошенко.
І задам зустрічне - чому вибираючи напасти на Прибалтику чи Україну ? Пуйло вибрало Україну?
показати весь коментар
02.05.2024 18:27 Відповісти
Чому не відповідаєш не інші питання, кацапику?
показати весь коментар
02.05.2024 20:43 Відповісти
Для чого ? Ти ж думаєш ,що знаєш відповіді.
показати весь коментар
02.05.2024 20:46 Відповісти
Це був тест на кацапа/не_кацапа, і ти його провалив, кацап.
показати весь коментар
02.05.2024 21:50 Відповісти
З точки зору психології Юнга - ти не можеш пермогти в собі внутрішнього кацапа - раз ти на цьому такий зациклений ...
показати весь коментар
02.05.2024 22:32 Відповісти
Досить виправдовувань, кацапику.
показати весь коментар
02.05.2024 23:18 Відповісти
Кожне звинувачення автобіограіфчне . Карл Юнг
показати весь коментар
03.05.2024 00:44 Відповісти
Кацап, а напиши "путін - *****" та "Крим - Україна".
показати весь коментар
03.05.2024 13:43 Відповісти
Путін -***** . Крим - Україна. А хворі на голову патріоти - біда для країни...
показати весь коментар
03.05.2024 13:58 Відповісти
А чого це путін в тебе з великої літери, кацапику?
Та і з патріотом ти промахнувся, кацапику, бо з мене він такий собі.
А головна біда для України - це ждуни/совки та кацапськи агенти.
показати весь коментар
03.05.2024 14:25 Відповісти
Шо, Кулебо: на спробу обережненько паличков тикаєш?
показати весь коментар
02.05.2024 13:32 Відповісти
Ну то не йди
показати весь коментар
02.05.2024 13:34 Відповісти
Бери лопату,кулєба.
показати весь коментар
02.05.2024 13:35 Відповісти
І республіками іноді керують голі королі.
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D1%F2%E0%ED%B3%F1%**%E0%E2%20%AA%**%E8%20%CB%C5%D6 Станіслав Єжи ЛЕЦ
показати весь коментар
02.05.2024 13:37 Відповісти
кулєба ти голий король , проси у всіх зброю цілодобово ставай хоч на коліна хоч як ти можеш , бо нас може не стати ,а те що ти особисто думаєш всім до сраки
показати весь коментар
02.05.2024 13:44 Відповісти
стамбульських перемовин не було? і оманської зустрічі не було? а наполегливого прагнення зустрітися з президентом раші зразу ж після 2019 року теж не було? І шашлики в травні не обіцяли?
Ото кляті журнашлюхи стільки набрехали, ну значить точно каву в Криму будем пити.
показати весь коментар
02.05.2024 14:09 Відповісти
Розмова про "Стамбульскі перемовини" це кацапські методички, якими кацапи виправдовують свою втечу з півночі України.
показати весь коментар
02.05.2024 16:51 Відповісти
Та ви перші, уїбани зелені, побіжите лизати сапоги кацапам. Особливо ваш гундосий Лідор, який підставляв свою сраку в кацапських лазнях.
показати весь коментар
02.05.2024 16:18 Відповісти
Ті, хто особисто не воює, чиї близькі не воюють, і ті, кому не грозить опинитись на фронті завжди будуть гучніше всіх виступати за "війну до останнього".
показати весь коментар
02.05.2024 16:40 Відповісти
У майбутньому є лише три варіанти для українців:
- воюємо проти кацапів або допомагаємо хто чим може;
- воюємо за кацапів як поневолені;
- покидаємо країну будь-яким чином.
Який варіант обираєте?
показати весь коментар
02.05.2024 16:56 Відповісти
З чого ви взяли, що кацапи дуже хочуть всіх нас "поневолити" і воювати ще з кимось після України? Я так не думаю. Неможливо тримати під контролем 25-30 млн. нелояльного населення. У них адмін. ресурсу не вистачить.
Як і будь-яких ресурсів, щоб в подальшому воювати проти Польщі, Німеччини і т.д.
Та і не потрібно їм це. Режим путіна продовжує війну, щоб залишитись на плаву, бо він не може дозволити собі програти "режиму коміка Зе", і йому потрібен контроль над регіонами, які він вже включив у склад рф. Пуйло не з тих, хто дасть задню. Він мусить щось виторгувати для себе в цій війні, щоб не впасти лицем в бруд перед Заходом і Китаєм. А ще їх (рашистів) цікавить контроль над Чорним морем, буферна зона між рф і НАТО у вигляді частини України і слабка Україна з економічної і промислової точки зору. Щоб бути панівним суб'єктом міжнародної торгівлі в Чорноморському регіоні.
І заради цього пуйло буде кидати на війну всі свої людські і матеріально-технічні ресурси. І буде вбивати наших людей, руйнувати нашу інфраструктуру, промисловість, буде створювати для українського населення максимальні незручності (наприклад, блекаути). Аж поки ми не погодимось на якийсь компроміс.
показати весь коментар
02.05.2024 19:52 Відповісти
"З чого ви взяли, що кацапи дуже хочуть всіх нас "поневолити" "

З тих ідіотів, які ввжали, що кацапи не нападуть у 2022 році.
показати весь коментар
02.05.2024 21:49 Відповісти
Зараз не 12 чи 14 століття... Пріоритети і цілі ******** війн вже інші.
показати весь коментар
03.05.2024 01:18 Відповісти
Те ж саме ті самі ідіоти казали десь 23.02.22.
показати весь коментар
03.05.2024 01:36 Відповісти
Вони прийшли нас вбивати, всіх: і комбатантів, і не комбатантів.
Вбивати та грабувати, все поспіль, аж до унітазів включно.
Буча тому приклад ...
показати весь коментар
02.05.2024 22:43 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2024 22:27 Відповісти
оппа
показати весь коментар
05.05.2024 14:45 Відповісти
 
 