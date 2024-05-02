Для України неприйнятно йти на поступки агресору заради миру, - Кулеба
Шляхи завершення російсько-української війни, які передбачають будь-які поступки з боку України заради миру із країною-агресоркою, є неприйнятними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Foreign Policy.
Міністра запитали, яке поле для компромісів розглядає Україна, оскільки у перемовинах обидві сторони мають піти на якісь поступки, та пригадали нібито проєкт мирної угоди від березня 2022 року, який нещодавно опублікували ЗМІ.
"Думаю, одним з найбільших успіхів російської пропаганди у міжнародній політиці є те, що вони змусили усіх зосередити дискусії на тому, чим має поступитися Україна, компромісах, на які має піти Україна. Так вже було між 2014 і 2022 роком – усі розмови точилися про те, що Україна зробить, щоб Росія відчепилася. І хоча ми встановили факт, що Росія скоїла злочин, ми від цього приходимо до дивного висновку, що це Україна має чимось поступатись. Щоб допомогти Росії виправити злочин, чи як? Це просто божевілля, що у нас йдуть такі розмови. Чому ми не говоримо про те, чим має поступитися Росія, щоб припинити війну?" - наголосив Кулеба.
Глава МЗС України пригадав "найулюбленішу історію, яку любить розповідати очільник МЗС РФ" – про так звані "стамбульські домовленості", яких насправді не було. І наголосив, що насправді потрібно ставити питання – чому постійно йдеться про те, чим має поступитися Україна.
"Ми категорично відкидаємо такий підхід. Ми достатньо втратили, ми достатньо боролися, і ми заслуговуємо більшої поваги, ніж розмови про те, чим ще ми маємо пожертвувати", - наголосив Кулеба.
Міністр також додав, що усе, що було зроблено як конструктивні поступки у 2014-2022 роках, не допомогло відвернути повномасштабне вторгнення.
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А Україна або прийме ці умови,якій їй скажуть - або буде реально відбиватися лопатами . Але я думаю ,що навіть лопати зелене бидло вже розікрало .
Тому ви можете скільки хочеш жити ілюзіями про "пабєди " та "контрнаступи " - але від українців наразі вже практично не залежить - голими руками КАБи та Калібри - може хіба Гавнокомандувач з Дурнебою голими руками в своїх відосиках зупиняти ...
Людям здаєть ,що робить - це бігти ,донатити , махати руками .
Насправді правильно робити - це перед усім правльно розуміти ситуацію, не обманювати себе та інших .
Якби весь народ - задав собі вчасно питання - якого хєра до цих пір країною керують некомпетентні брехливі ,злодії - то можна було б уникнути багато проблем в тому числі і війни...
Але ні - потрібно - бігати ,махати донатити - але думати немає чим і коли ...
Чекаю відповіді.
Чий Крим?
путін хто?
Хто підірвав Каховську дамбу?
Скільки загинуло містян в Маріуполі (приблизно)?
По який причині кацапи могли б не напасти повномасштабно у 2022 році?
Відповідайте.
І задам зустрічне - чому вибираючи напасти на Прибалтику чи Україну ? Пуйло вибрало Україну?
Та і з патріотом ти промахнувся, кацапику, бо з мене він такий собі.
А головна біда для України - це ждуни/совки та кацапськи агенти.
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D1%F2%E0%ED%B3%F1%**%E0%E2%20%AA%**%E8%20%CB%C5%D6 Станіслав Єжи ЛЕЦ
Ото кляті журнашлюхи стільки набрехали, ну значить точно каву в Криму будем пити.
- воюємо проти кацапів або допомагаємо хто чим може;
- воюємо за кацапів як поневолені;
- покидаємо країну будь-яким чином.
Який варіант обираєте?
Як і будь-яких ресурсів, щоб в подальшому воювати проти Польщі, Німеччини і т.д.
Та і не потрібно їм це. Режим путіна продовжує війну, щоб залишитись на плаву, бо він не може дозволити собі програти "режиму коміка Зе", і йому потрібен контроль над регіонами, які він вже включив у склад рф. Пуйло не з тих, хто дасть задню. Він мусить щось виторгувати для себе в цій війні, щоб не впасти лицем в бруд перед Заходом і Китаєм. А ще їх (рашистів) цікавить контроль над Чорним морем, буферна зона між рф і НАТО у вигляді частини України і слабка Україна з економічної і промислової точки зору. Щоб бути панівним суб'єктом міжнародної торгівлі в Чорноморському регіоні.
І заради цього пуйло буде кидати на війну всі свої людські і матеріально-технічні ресурси. І буде вбивати наших людей, руйнувати нашу інфраструктуру, промисловість, буде створювати для українського населення максимальні незручності (наприклад, блекаути). Аж поки ми не погодимось на якийсь компроміс.
З тих ідіотів, які ввжали, що кацапи не нападуть у 2022 році.
Вбивати та грабувати, все поспіль, аж до унітазів включно.
Буча тому приклад ...