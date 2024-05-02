Для України неприйнятно йти на поступки агресору заради миру, - Кулеба

Шляхи завершення російсько-української війни, які передбачають будь-які поступки з боку України заради миру із країною-агресоркою, є неприйнятними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Foreign Policy.

Міністра запитали, яке поле для компромісів розглядає Україна, оскільки у перемовинах обидві сторони мають піти на якісь поступки, та пригадали нібито проєкт мирної угоди від березня 2022 року, який нещодавно опублікували ЗМІ.

"Думаю, одним з найбільших успіхів російської пропаганди у міжнародній політиці є те, що вони змусили усіх зосередити дискусії на тому, чим має поступитися Україна, компромісах, на які має піти Україна. Так вже було між 2014 і 2022 роком – усі розмови точилися про те, що Україна зробить, щоб Росія відчепилася. І хоча ми встановили факт, що Росія скоїла злочин, ми від цього приходимо до дивного висновку, що це Україна має чимось поступатись. Щоб допомогти Росії виправити злочин, чи як? Це просто божевілля, що у нас йдуть такі розмови. Чому ми не говоримо про те, чим має поступитися Росія, щоб припинити війну?" - наголосив Кулеба.

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Глава МЗС України пригадав "найулюбленішу історію, яку любить розповідати очільник МЗС РФ" – про так звані "стамбульські домовленості", яких насправді не було. І наголосив, що насправді потрібно ставити питання – чому постійно йдеться про те, чим має поступитися Україна.

"Ми категорично відкидаємо такий підхід. Ми достатньо втратили, ми достатньо боролися, і ми заслуговуємо більшої поваги, ніж розмови про те, чим ще ми маємо пожертвувати", - наголосив Кулеба.

Міністр також додав, що усе, що було зроблено як конструктивні поступки у 2014-2022 роках, не допомогло відвернути повномасштабне вторгнення.

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