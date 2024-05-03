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Новини Війна
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Рашисти вдарили по зоні житлової забудови у Харкові: загинула жінка, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська атакували Харків, внаслідок чого загинула жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни обстрілюють Харків та Харківський район.

ЗМІ повідомляли про вибухи у Харкові.

Мер Ігор Терехов заявив: "Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Щодо постраждалих - інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами".

Згодом очільник міста додав: "Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція".

Також мер заявив, що попередньо відомо про загиблу жінку пенсійного віку. Також є постраждалий.

Глава МВС Ігор Клименко оприлюднив наслідки обстрілу.

Удар по Харкову 3 травня

"Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харкова. Внаслідок чергового обстрілу в місті зруйновано 2 приватних будинки. За однією адресою вдалося врятувати чоловіка. За іншою, на жаль, загинула жінка похилого віку. Її тіло дістали з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

Під обстріл у місті також потрапив трамвай. Потерпілих немає.

Глава ОВА Олег Синєгубов оприлюднив фото наслідків обстрілу Холодногірського району Харкова.

"Влучання по приватному сектору — зруйновано 3 будинки, пошкоджено 12. Загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту 8 років була прикута до ліжка. 66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 78-річний чоловік — отримав гостру реакцію на стрес. Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих", - додав він.

Читайте: У росіян дійсно є план захоплення Харкова та Сум, - Павлюк

Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня
Обстріл Харкова 3 травня

Автор: 

обстріл (28250) Харків (5563) Харківщина (6054)


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03.05.2024 14:25 Відповісти
Умовний Захід і світовий шериф під всякі консенсуальні проволочки і лукаві обіцянки "після дощику в четвер, - слова, слова, дали слово - взяли своє слово взад, - маріуполить методично Харків, Суми та інші міста і села аж до Одеси.
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03.05.2024 14:56 Відповісти
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03.05.2024 15:02 Відповісти
Практически каждые полтора часа тревоги, ночью так же. Причем с 24 февраля 22 г. Северо- восток области, поселки, райцентры, села просто в дребезги. Школы, ДК, сельхоз производства, дороги, инфраструктура, церкви разрушены частично или полностью. Люди просто выехали. Третий год пошел.
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03.05.2024 16:51 Відповісти
😢Суми
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03.05.2024 18:37 Відповісти
Дипломатия Украины и правительство обязаны активно работать об принятии решения Западом о введении своих войск в Украину и об этом громко говорить на весь мир.Раскрутить предложение Макрона.И не только просить военную помощь и при этом упрекать за медленную поставку.Если бороться с рашизмом, то это надо делать всем миром прямым участием как военным так и экономическим.
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03.05.2024 17:31 Відповісти
 
 