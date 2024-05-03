Рашисти вдарили по зоні житлової забудови у Харкові: загинула жінка, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська атакували Харків, внаслідок чого загинула жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни обстрілюють Харків та Харківський район.

ЗМІ повідомляли про вибухи у Харкові.

Мер Ігор Терехов заявив: "Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Щодо постраждалих - інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами".

Згодом очільник міста додав: "Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція".

Також мер заявив, що попередньо відомо про загиблу жінку пенсійного віку. Також є постраждалий.

Глава МВС Ігор Клименко оприлюднив наслідки обстрілу.

"Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Харкова. Внаслідок чергового обстрілу в місті зруйновано 2 приватних будинки. За однією адресою вдалося врятувати чоловіка. За іншою, на жаль, загинула жінка похилого віку. Її тіло дістали з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

Під обстріл у місті також потрапив трамвай. Потерпілих немає.

Глава ОВА Олег Синєгубов оприлюднив фото наслідків обстрілу Холодногірського району Харкова.

"Влучання по приватному сектору — зруйновано 3 будинки, пошкоджено 12. Загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту 8 років була прикута до ліжка. 66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 78-річний чоловік — отримав гостру реакцію на стрес. Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих", - додав він.

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