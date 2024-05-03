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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок ракетної атаки на Кіровоградщині поранено чоловіка, уражено інфраструктурні об’єкти та приватні будинки

вибух

Росіяни вдарили ракетами по Кропивницькому району Кіровоградської області, поранено людину, є пошкодження інфраструктури та приватних будинків.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі уражено інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки.

Чоловік 1952-го року народження зазнав серйозного поранення, його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу.

Райкович повідомив, що всі відповідні служби працюють на місці події.

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Раніше сьогодні, 3 травня росіяни вдарили по зоні житлової забудови у Харкові, унаслідок чого загинула жінка, зруйновано будинки.

Автор: 

обстріл (28250) Кіровоградська область (567)


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03.05.2024 18:44 Відповісти
 
 