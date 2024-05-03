Унаслідок ракетної атаки на Кіровоградщині поранено чоловіка, уражено інфраструктурні об’єкти та приватні будинки
Росіяни вдарили ракетами по Кропивницькому району Кіровоградської області, поранено людину, є пошкодження інфраструктури та приватних будинків.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі уражено інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки.
Чоловік 1952-го року народження зазнав серйозного поранення, його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу.
Райкович повідомив, що всі відповідні служби працюють на місці події.
Раніше сьогодні, 3 травня росіяни вдарили по зоні житлової забудови у Харкові, унаслідок чого загинула жінка, зруйновано будинки.
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показати весь коментар03.05.2024 18:44 Відповісти Мені подобається 0
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