На Великдень у Кіровоградській області зміниться час комендантської години
На Великдень, 5 травня, на Кіровоградщині скоротять комендантську годину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години у Великодню ніч.
Вона триватиме з опівночі до четвертої ранку", - зазначив начальник ОВА.
Проте нагадав, що у комендантську годину не можна перебувати на вулицях та в громадських місцях. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття.
Як раніше повідомлялося, на Великдень в Україні діятиме комендантська година, за порядком слідкуватиме понад 23 тисячі правоохоронців. У Києві підсилять заходи безпеки.
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