На Великдень у Кіровоградській області зміниться час комендантської години

На Великдень, 5 травня, на Кіровоградщині скоротять комендантську годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години у Великодню ніч.

Вона триватиме з опівночі до четвертої ранку", - зазначив начальник ОВА.

Проте нагадав, що у комендантську годину не можна перебувати на вулицях та в громадських місцях. Правило не поширюється на час повітряної тривоги, щоб дістатись до найближчого укриття.

Як раніше повідомлялося, на Великдень в Україні діятиме комендантська година, за порядком слідкуватиме понад 23 тисячі правоохоронців. У Києві підсилять заходи безпеки.

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