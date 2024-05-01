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На Пасху в Кировоградской области изменят комендантский час

великдень

На Пасху, 5 мая, на Кировоградщине сократят комендантский час.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа в Пасхальную ночь.

Она продлится с полуночи до четырех утра", - отметил начальник ОВА.

Однако напомнил, что в комендантский час нельзя находиться на улицах и в общественных местах. Правило не распространяется на время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

Как ранее сообщалось, на Пасху в Украине будет действовать комендантский час, за порядком будут следить более 23 тысяч правоохранителей. В Киеве усилят меры безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пасхальную ночь на Киевщине будет действовать комендантский час

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