На Пасху в Кировоградской области изменят комендантский час
На Пасху, 5 мая, на Кировоградщине сократят комендантский час.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа в Пасхальную ночь.
Она продлится с полуночи до четырех утра", - отметил начальник ОВА.
Однако напомнил, что в комендантский час нельзя находиться на улицах и в общественных местах. Правило не распространяется на время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия.
Как ранее сообщалось, на Пасху в Украине будет действовать комендантский час, за порядком будут следить более 23 тысяч правоохранителей. В Киеве усилят меры безопасности.
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